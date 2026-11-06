06 ноября 2026, 14:25

Евгения Осипова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

В 2025 году звезда сериала «Доярка из Хацапетовки» Евгения Осипова шокировала публику, признавшись в многолетней борьбе с алкоголем. За благополучием успешной актрисы, которую когда-то лично благословил на сцену Сергей Безруков, скрывается череда тяжёлых утрат: смерть отца в детстве, диабет сына и предательство мужа, которого она сама увела из чужой семьи. Как кинодива оказалась в реабилитационном центре и почему её уволили из театра, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Смерть отца и попутка, изменившая судьбу Взлёт «Доярки» и теневая сторона театра Как одна сцена разрушила чужую семью Рехаб, драка во дворе и зависимость «В 40 лет трудно влюбиться»: чего боится кинодива?

Смерть отца и попутка, изменившая судьбу



Сергей Безруков (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Взлёт «Доярки» и теневая сторона театра



Евгения Осипова (Фото: кадр из фильма «Доярка из Хацапетовки»)

Как одна сцена разрушила чужую семью

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Рехаб, драка во дворе и зависимость

Евгения Осипова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«В 40 лет трудно влюбиться»: чего боится кинодива?



Евгения Осипова с детьми и Андреем Карповым (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«В 40 лет уже трудно влюбиться. Раньше я с разбега бросалась в отношения. У меня были невероятные романы, а сейчас тысячу раз подумаю и, скорее всего, откажусь. Не готова идти на компромиссы», — рассказала артистка «Миру новостей».

«Это не значит, что завтра, допустим, я не выйду замуж. Все может быть, но пока не вижу вокруг себя достойных свободных мужчин. Вступать в отношения по расчёту — ни за что на свете, и не хочу, чтобы меня использовали», — заявила кинодива.