«Доярка из Хацапетовки» в рехабе: как Евгения Осипова топила горе в бутылке после предательства мужа, а потом в свои 40 крутила роман с юношей на 19 лет младше
В 2025 году звезда сериала «Доярка из Хацапетовки» Евгения Осипова шокировала публику, признавшись в многолетней борьбе с алкоголем. За благополучием успешной актрисы, которую когда-то лично благословил на сцену Сергей Безруков, скрывается череда тяжёлых утрат: смерть отца в детстве, диабет сына и предательство мужа, которого она сама увела из чужой семьи. Как кинодива оказалась в реабилитационном центре и почему её уволили из театра, читайте в материале «Радио 1».
Смерть отца и попутка, изменившая судьбуЕвгения Осипова родилась в 1986 году в Туле. До девяти лет её детство было безоблачным, пока трагедия не оборвала жизнь её 30-летнего отца из-за оторвавшегося тромба. Девочка моментально повзрослела, позже признаваясь: если бы папа был жив, она никогда не стала бы актрисой.
Чтобы отвлечь дочь от горя, мать водила девочку по кружкам. В подростковом возрасте Женя выбрала модельную школу. Правда, обучение стоило денег, а в семье их не хватало. Но девочка твёрдо решила отказаться от новых брюк ради оплаты курсов. Когда её заметили, Женя поняла, что не ошиблась. По приглашению агентства «Мадмуазель» она перебралась в Москву. Правда, заработка в модельной школе едва хватало на жизнь, поэтому Осипова устроилась ещё и в McDonald's. Судьбоносный поворот случился, когда Евгении предложили контракт во Франции. Однако вместо модельной карьеры Осипова решила попробовать себя в актёрской профессии и поступила в ГИТИС — с первой попытки. Позже в СМИ появилась история о том, что решение ей якобы подсказал Сергей Безруков, встретившийся случайно на дороге; сама актриса эту версию опровергала. Несмотря на курьёз на экзамене в ГИТИСе, когда она перепутала чеховских героинь с реальными сёстрами писателя, Евгения стала студенткой.
Взлёт «Доярки» и теневая сторона театраСниматься Осипова начала ещё студенткой — в «Дорогой Маше Березиной», «Холостяках» и других рейтинговых проектах. Настоящий триумф грянул в 2007 году с выходом сериала «Доярка из Хацапетовки». В том же году Осипова вошла в труппу Театра сатиры, но мечтала о кино и бралась за любые роли, от «Закрытой школы» до «Городской рапсодии». Она выполняла сложные трюки сама и даже просила благословения у священника перед тяжёлыми проектами. Однако в театральной среде артистку ждал крах. Из Театра сатиры Евгению уволили: официально — по сокращению штатов, в кулуарах говорили, что руководство избавлялось от провинциальных актёров ради детей знаменитостей.
Как одна сцена разрушила чужую семьюНа съёмках сериала «Башня» режиссёр посоветовал Евгении поцеловать партнёра Игоря Костолевского. Оператор Анатолий Симченко, наблюдавший за сценой, не смог скрыть ревности. Между ними вспыхнула страсть, несмотря на то, что Анатолий был женат и воспитывал сына. Симченко ушёл из семьи, и влюблённые поженились.
В 2012 году родился сын Максим, а в 2015 году — дочь София. Идиллия рухнула, когда у старшего наследника диагностировали диабет 1-го типа. Евгения бросила съёмки, посвятила себя бесконечным уколам и капризам ребёнка, пытаясь скрасить его жизнь покупкой мини-пига. Мужа это раздражало, но дело было не только в поросёнке.
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Осипова после родов поправилась, лишний вес не уходил, а супруг всё чаще стремился проводить время вне дома. Слухи об изменах доходили до женщины не раз. В какой-то момент она устала от постоянной лжи и сама попросила его уйти. Однако верила, что, пожив отдельно, он поймёт, что теряет что-то очень ценное, и вернётся, но этого не случилось. В 2022 году супруги официально развелись, и с тех пор отец практически не общается с детьми. Сразу после развода бывший муж стал встречаться с другой.
Рехаб, драка во дворе и зависимостьПытаясь заглушить боль предательства и тревогу за сына, актриса пристрастилась к алкоголю. В 2025 году она приняла участие в проекте «Звёзды под капельницей», где впервые откровенно рассказала о своей зависимости и призналась, что начала пить именно на фоне семейного краха и болезни ребёнка.
Но проблемы с пагубной привычкой давали о себе знать и раньше. До этого она уже попадала в скандальные хроники. За несколько лет до развода Евгения получила сотрясение мозга, заступившись во дворе за приятельницу, которую избивал муж. Ходили слухи, что инциденту предшествовало совместное распитие спиртного.
В конце 2025 года Осипова приняла участие в социальном проекте «Звёзды под капельницей», где впервые откровенно рассказала о своей зависимости. По данным прессы, актриса проходила лечение в рехабе, где работала с психологами и полностью пересмотрела своё отношение к алкоголю.
В программе «Малахов» она говорила о «внутреннем аде», из которого смогла выбраться; позже, по сообщениям СМИ, кинодива начала новую жизнь и полностью отказалась от алкоголя. Звезда отметила, что никогда не выходила на сцену в состоянии опьянения, но в быту спиртное стало для неё способом справиться с депрессией и одиночеством.
Реабилитация пошла Евгении на пользу. В июле 2026 года поклонники отметили, как изменилась внешность исполнительницы: она заметно похудела и выглядела счастливой.
«В 40 лет трудно влюбиться»: чего боится кинодива?В 2023 году пресса раздула сенсацию из-за её совместного катания на коньках с 19-летним журналистом Андреем Карповым (Гликоген-ТВ). Папарацци разглядели объятия, но Осипова позже опровергла роман, заявив, что молодой человек просто неудачно подписал фото «С семьёй». После развода актриса замуж пока не спешит. Летом 2026 года артистка поделилась, что с возрастом стала относиться к романам иначе.
«В 40 лет уже трудно влюбиться. Раньше я с разбега бросалась в отношения. У меня были невероятные романы, а сейчас тысячу раз подумаю и, скорее всего, откажусь. Не готова идти на компромиссы», — рассказала артистка «Миру новостей».Однако в будущем актриса всё же надеется встретить свою настоящую любовь.
«Это не значит, что завтра, допустим, я не выйду замуж. Все может быть, но пока не вижу вокруг себя достойных свободных мужчин. Вступать в отношения по расчёту — ни за что на свете, и не хочу, чтобы меня использовали», — заявила кинодива.Сегодня 40-летняя актриса редко появляется в громких премьерах, сосредоточившись на антрепризных спектаклях.