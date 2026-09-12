12 сентября 2026, 11:36

Ираклий Пирцхалава (Фото: Instagram* / @irakli_music)

Певец Ираклий Пирцхалава, известный всей стране по хитам «Вова-чума» и «Лондон-Париж», 13 сентября отмечает свой 49-й день рождения. Он прошёл путь от танцора в коллективе Богдана Титомира до одного из самых узнаваемых голосов «Фабрики звёзд», от клубного промоутера до обладателя трёх «Золотых граммофонов». В последние годы имя этого человека всё чаще фигурирует не в музыкальных хит-парадах, а в хрониках скандалов: конфликты с коллегами, появление беременной любовницы, неожиданное воссоединение с бывшей супругой на реалити-шоу. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ираклия Пирцхалавы Женщины, дети и странная «Ставка на любовь» Драка, штраф и грузинский ресторан Как сейчас живет артист



Биография Ираклия Пирцхалавы

Ираклий Пирцхалава (Фото: Instagram* / @irakli_music)

Женщины, дети и странная «Ставка на любовь»

«Я хочу ещё детей, она не хочет. Вот такая несостыковочка».

Ираклий Пирцхалава и Елена Гребенщикова (Фото: Instagram* / @irakli_music)

«Я вас очень сильно прошу не хейтить его и не делать поспешных выводов», — обратилась она к публике в соцсетях.

«Я не молодой и красивый, любимчик большего количества женщин. Я уже 48-летний классный грузин, который не хочет позиционировать себя каким-то ловеласом».

Драка, штраф и грузинский ресторан

Ираклий Пирцхалава (Фото: Instagram* / @irakli_music)

«Я просто остановил наркомана наглого, который курил в общественном месте, который нахамил мне, когда я ему сделал замечание. Да, по закону я поступил неправильно и понес наказание. Сегодня был суд. По-мужски и по-человечески я считаю, что я поступил правильно. Но я себя не оправдываю ни в коем случае», — заявил певец в видеообращении в соцсетях.

«Я грузин, но я родился в Москве. У меня огромное количество друзей русских. Я всегда стоял за Россию, когда находился в Грузии. И наоборот».

Как сейчас живет артист

Ираклий Пирцхалава (Фото: Instagram* / @irakli_music)

«Если господь управит, что я встречу свою любимую, то, конечно же, я хочу дочку», — говорил он в одном из недавних интервью.