Драка с Гребенщиковым, беременная модель и воссоединение с бывшей женой на шоу: о чем сейчас мечтает Ираклий Пирцхалава?
Певец Ираклий Пирцхалава, известный всей стране по хитам «Вова-чума» и «Лондон-Париж», 13 сентября отмечает свой 49-й день рождения. Он прошёл путь от танцора в коллективе Богдана Титомира до одного из самых узнаваемых голосов «Фабрики звёзд», от клубного промоутера до обладателя трёх «Золотых граммофонов». В последние годы имя этого человека всё чаще фигурирует не в музыкальных хит-парадах, а в хрониках скандалов: конфликты с коллегами, появление беременной любовницы, неожиданное воссоединение с бывшей супругой на реалити-шоу. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Ираклия ПирцхалавыИраклий Пирцхалава родился 13 сентября 1977 года в Москве в семье грузинских инженеров. Его воспитывала мать Нана — отец в жизни будущей звезды участия практически не принимал. Мальчик рос активным: серьёзно занимался футболом, даже тренировался в системе московского «Локомотива», но по настоянию матери пошёл в музыкальную школу по классу скрипки. Параллельно увлёкся хип-хопом и R&B, что в начале девяностых было почти революцией для московской молодёжи.
В тринадцать лет Ираклий уже танцевал в коллективе Богдана Титомира, а в шестнадцать записал первую песню на профессиональной студии. За спиной у него были спортивная школа-интернат с французским уклоном, пять сменённых школ и твёрдое понимание того, что он хочет быть на сцене. Первые группы — «F.T.», затем «K&K» — не принесли широкой известности, но дали бесценный опыт.
Настоящий прорыв случился в конце девяностых, когда Пирцхалава стал солистом группы «Тет-а-тет». Параллельно он вёл авторскую программу «Клубные перцы» на радио и работал арт-директором клуба «Галерея». К моменту прихода на «Фабрику звёзд-2» в 2003 году это был уже сформировавшийся артист с чётким пониманием того, как устроена музыкальная индустрия. Именно участие в телепроекте Максима Фадеева сделало имя Ираклий Пирцхалава брендом — для сцены его сократили до простого и запоминающегося «Иракли».
После «Фабрики» хлынули хиты. «Вова-чума» — ироничная, танцевальная, с абсурдным припевом — мгновенно ушла в народ. За ней последовали «Лондон-Париж» и «Время». В 2004 году вышел дебютный альбом «Лондон-Париж», а песня с одноименным названием принесла артисту первый «Золотой граммофон». В 2005-м — второй «граммофон» за пронзительные «Капли абсента», музыку к которым написал сам Фадеев. Второй альбом «Сделай шаг» вышел только в 2009 году — к тому моменту материала накопилось так много, что половина осталась за пределами трек-листа.
Женщины, дети и странная «Ставка на любовь»Личная жизнь Иракли всегда была запутанной. В 2010 году он женился на Елене Гребенщиковой, которая родила ему двоих сыновей — Илью и Александра. Брак продлился четыре года и закончился разводом в 2014-м. Долгое время бывшие супруги сохраняли подчёркнуто дружеские отношения, что для российского шоу-бизнеса скорее исключение, чем правило.
А потом случилось то, что сам Иракли позже назвал «несостыковочкой». Спустя двенадцать лет после развода Пирцхалава и Гребенщикова внезапно воссоединились — и не где-нибудь, а в эфире реалити-шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница!». Полгода съёмок, совместные испытания, финальное предложение руки и сердца — зрители уже готовились к свадьбе. Но после выхода последней серии выяснилось, что пара снова рассталась. Иракли объяснил это просто:
«Я хочу ещё детей, она не хочет. Вот такая несостыковочка».
Ситуация осложнилась тем, что почти одновременно с эфиром шоу разразился скандал: 22-летняя модель Екатерина Лукьянова заявила, что беременна от Пирцхалавы. Более того, она утверждала, что певец изменял ей, пока она находилась в больнице. Елена Гребенщикова отреагировала на это неожиданно — не гневом, а защитой бывшего мужа.
«Я вас очень сильно прошу не хейтить его и не делать поспешных выводов», — обратилась она к публике в соцсетях.Позже она уточнила: развод в 2014-м случился не из-за измен, а потому что «мы поняли, что хотим разные жизни».
Сам Иракли в разговоре с журналистами держался уклончиво. На вопрос о Лукьяновой он отвечал, что «не так часто влюбляется, иначе у него было бы больше детей». А в беседе с ТВ Mail и вовсе попытался снять с себя ярлык ловеласа:
«Я не молодой и красивый, любимчик большего количества женщин. Я уже 48-летний классный грузин, который не хочет позиционировать себя каким-то ловеласом».
Драка, штраф и грузинский ресторанСкандалы с Иракли вышли за пределы любовных историй летом 2025 года. На фестивале «Арт-футбол» в Москве Пирцхалава, руководивший сборной Грузии, ударил певца Михаила Гребенщикова — автора хита «Танцы-обниманцы». Конфликт, по версии Ираклия, произошёл из-за того, что Гребенщиков курил в общественном месте и нахамил на замечание.
«Я просто остановил наркомана наглого, который курил в общественном месте, который нахамил мне, когда я ему сделал замечание. Да, по закону я поступил неправильно и понес наказание. Сегодня был суд. По-мужски и по-человечески я считаю, что я поступил правильно. Но я себя не оправдываю ни в коем случае», — заявил певец в видеообращении в соцсетях.Однако суд такую логику не оценил: Пирцхалаву оштрафовали на 15 тысяч рублей по статье о побоях. В своём комментарии он призвал «не национализировать» инцидент:
«Я грузин, но я родился в Москве. У меня огромное количество друзей русских. Я всегда стоял за Россию, когда находился в Грузии. И наоборот».Отдельная линия скандалов связана с бизнесом Ираклия в Батуми. Там у него есть ресторан и агентство недвижимости. Местные жители критиковали певца за продажу и сдачу квартир россиянам, а также за музыку на русском языке в заведении.
Как сейчас живет артистВ творческом плане Иракли всё дальше уходит от эстрадного мейнстрима. С 2023 года он развивает проект Metamorphosi, записывая духовную музыку совместно с хором монастыря в грузинском селе Канда. Вышли композиции «Слава Богу за всё», «Крест» и «Любовь долго терпит». Сам артист связывает интерес к религиозной теме с клинической смертью, которую пережил в молодости, — опыт, изменивший его отношение к жизни.
Мечта о дочери, которую он хотел бы назвать в честь матери, пока остаётся нереализованной.
«Если господь управит, что я встречу свою любимую, то, конечно же, я хочу дочку», — говорил он в одном из недавних интервью.