Драма с козой на «Последнем герое», образцовый брак и набирающая обороты популярность: «Милиционеру с Рублёвки» Артёму Сучкову 34 года
Актёру Артёму Сучкову, известному зрителям по ролям в сериалах «Милиционер с Рублёвки», «Гоголь» и «Успешный», 3 августа исполняется 34 года. За его плечами — Нижегородское театральное училище, работа в театре «Эрмитаж» и десятки ролей в кино. О том, какой творческий путь проделал артист и что скрывает в личной жизни, читайте в материале «Радио 1».
Биография Артема СучковаАртём Андреевич Сучков родился 3 августа 1992 года в Нижнем Новгороде. Вопреки расхожему мнению, он не был «золотым ребёнком» творческой династии — его родители не имели к искусству никакого отношения, и любовь к сцене пришла к нему исключительно благодаря собственному интересу. С ранних лет он увлекался кино, но сначала был лишь зрителем, воображая себя на месте героев.
Параллельно с общеобразовательной школой Артём осваивал игру на фортепиано в музыкальной школе, а позже самостоятельно научился играть на гитаре. В старших классах он уже твёрдо решил связать свою жизнь с актёрской профессией. В 2012 году он окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева, где его творческим руководителем был заслуженный артист России Александр Васильевич Мюрисеп.
После окончания училища Сучков отправился покорять Москву. В 2012–2014 годах он служил в театре «Эрмитаж» под руководством Михаила Левитина, участвуя в постановках «Капнист туда и обратно», «Судьба барабанщика» и «Кураж». Затем последовало обучение в РАТИ-ГИТИС, в мастерской того же Левитина, что стало важным этапом в его профессиональном становлении.
Работа Сучкова в киноПервые годы в профессии для Артёма Сучкова были временем накопления опыта. Он снимался в эпизодических ролях в сериалах «Реальные пацаны», «Пятая стража», «Остров везения», «Между нами, девочками». Эти работы, хоть и не приносили мгновенной славы, закладывали фундамент для будущих успехов.
Прорыв случился, когда на экраны вышел сериал Валерии Гай Германики «Бонус», где Сучков сыграл наркодилера Гашика — друга главного героя. Эта роль показала, что он способен на глубокие и неоднозначные характеры.
Настоящая популярность пришла к актёру после выхода комедийного сериала «Милиционер с Рублёвки» — приквела нашумевшего «Полицейского с Рублёвки». Сучков перевоплотился в молодого Володю Яковлева, роль которого во взрослом возрасте исполняет Сергей Бурунов. Действие разворачивается в лихих девяностых, и актёр с головой окунулся в атмосферу той эпохи. Своими впечатлениями в интервью изданию kazan.kp.ru он делился так:
«В провинциальных городах эта эпоха несколько затянулась, в некоторых из них ее характерные черты можно встретить даже сейчас. Ну а если без шуток, то, конечно, погрузиться в 90-е было безумно интересно. Снова поиграть в денди, сфотографироваться на полароид, прокатиться на запорожце, купить пару билетов МММ».Сегодня фильмография актёра насчитывает более 50 картин. Среди его заметных работ — роли в сериалах «Гоголь» (писарь Тесак), «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал», «Проект Анна Николаевна», «Ищейка-7», «Чего хочет Слава», «Успешный» и «(НЕ) Идеальный мужчина».
Личная жизнь артистаЗа кулисами театральной жизни часто разворачиваются не менее захватывающие истории, чем на сцене. Артём Сучков не стал исключением. Его личная жизнь долгое время тесно связана с однокурсницей по театральному вузу — актрисой Лидией Панферовой. Их роман зародился ещё в стенах учебного заведения, и в 2014 году пара официально узаконила свои отношения, после чего Лидия взяла фамилию мужа.
В январе 2017 года у пары родился сын Ян. Актёр старается не афишировать личное, но в своих соцсетях иногда делится трогательными моментами — семейными прогулками, праздниками и совместными выходами. При этом он подчёркивает важность баланса между карьерой и семьёй.
Скандальный «Последний герой»Артём Сучков в обычной жизни ведёт себя как сдержанный и профессиональный артист, не склонный к провокациям. Однако участие артиста в шоу «Последний герой» в 2019 году заставило поклонников взглянуть на кумира с новой стороны.
Один из самых заметных скандалов произошёл, когда Артём раскрыл тайну на совете племени. Его соплеменница, актриса Наталья Медведева, попросила участников проголосовать за её выбывание, так как скучала по дочери и семье. Участники договорились честно выполнить её просьбу, что было расценено как нарушение духа игры. Ведущая шоу прямо потребовала от Артёма Сучкова правды, и он, после небольшого колебания, признался. Это вызвало напряжённую атмосферу, а голосование было отменено — Наталья осталась в игре.
Ещё один конфликт разгорелся вокруг козы, которую организаторы вручили участникам. Артём открыто заявил, что не против убить животное ради еды, что вызвало бурную реакцию, особенно со стороны актрисы Юлии Александровой. Она вступилась за козу, устроила настоящую сцену и даже спросила, можно ли передать свой иммунитет животному. Этот эпизод стал одной из самых обсуждаемых сцен сезона, подчеркнув разницу в подходах: выживание против гуманности.
Также позже выяснилось, что Артём и другие актёры тайно приобрели продукты у проходящих мимо острова кораблей, что вызвало возмущение у экстрасенсов, обнаруживших тайник. Хотя формально это не было нарушением правил, моральная сторона поступка вызвала споры.
После выхода шоу некоторые зрители и коллеги-артисты критиковали его за участие в реалити, считая, что это «не для серьёзного актёра». Артём в интервью отвечал, что не стыдится проекта, называя его вызовом для себя как человека и артиста.