02 августа 2026, 12:37

Артем Сучков (Фото: Instagram*@ artemsuchkov)

Актёру Артёму Сучкову, известному зрителям по ролям в сериалах «Милиционер с Рублёвки», «Гоголь» и «Успешный», 3 августа исполняется 34 года. За его плечами — Нижегородское театральное училище, работа в театре «Эрмитаж» и десятки ролей в кино. О том, какой творческий путь проделал артист и что скрывает в личной жизни, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Артема Сучкова Работа Сучкова в кино Личная жизнь артиста Скандальный «Последний герой» Новые проекты Сучкова



Биография Артема Сучкова

Артем Сучков (Фото: Instagram*@ artemsuchkov)

Работа Сучкова в кино

Артем Сучков (Фото: Instagram*@ artemsuchkov)

«В провинциальных городах эта эпоха несколько затянулась, в некоторых из них ее характерные черты можно встретить даже сейчас. Ну а если без шуток, то, конечно, погрузиться в 90-е было безумно интересно. Снова поиграть в денди, сфотографироваться на полароид, прокатиться на запорожце, купить пару билетов МММ».

Личная жизнь артиста

Лидия Панферова и Артем Сучков (Фото: Instagram*@ artemsuchkov)

Скандальный «Последний герой»

Артем Сучков (Фото: Instagram*@ artemsuchkov)

Новые проекты Сучкова