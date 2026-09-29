Дружба с Зеленским, работа дворником, перенесённый инсульт и угроза инвалидности: как живёт звезда «Сватов» Фёдор Добронравов

29 сентября 2026, 14:59

Фёдор Добронравов (Фото: Инстаграм* @viktor_dobronravov)

Он работал дворником и слесарем, четырежды проваливал поступление в московские театральные вузы и едва не вернулся на завод. А сегодня Фёдор Добронравов — народный артист России, звезда «Сватов» и «6 кадров». Но за успехом скрывались тяжёлые испытания. Почему актёру пришлось заново учиться говорить и как он справился со всеми ударами судьбы, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему его не приняли в театральный вуз с первого раза? Ошибка, из-за которой Добронравов чуть не потерял шанс Что связывало его с Зеленским? Куда актёр пропал на полтора года и чем сейчас занимается?

Почему его не приняли в театральный вуз с первого раза?



Фёдор Добронравов с сыновьями (Фото: Инстаграм* @viktor_dobronravov)

Ошибка, из-за которой Добронравов чуть не потерял шанс

«Я провалился! Меня не взяли в театр. Почему? Виноват был я сам. Я прежде всего комедийный актёр! И должен был показать свои комедийные данные в полном объёме, а я решил, что зачитаю трагический монолог. Конечно, комиссии это не понравилось. И меня просто забраковали. Вот это была трагедия! Я в Москве с женой, детьми, а …. Пшик. Что делать? Ну что делать? Возвращаться в Таганрог? В Воронеж? Как жить дальше? Но тут на помощь пришла моя жена! Она посоветовала подойти к Константину Аркадьевичу и все честно рассказать о моей жизни. Я подошёл и рассказал. И правильно сделал! Райкин понял и поверил мне. Я стал актёром театра «Сатирикон». Вот так началась моя карьера в Москве», — цитирует звезду argumenti.ru.

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Что связывало его с Зеленским?



Владимир Зеленский (Фото: Инстаграм* @zelenskyy_official)

«Мы не общаемся. Я им не звоню, они мне не звонят», — цитирует Зеленского «РЕН ТВ».

Куда актёр пропал на полтора года и чем сейчас занимается?