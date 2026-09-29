Дружба с Зеленским, работа дворником, перенесённый инсульт и угроза инвалидности: как живёт звезда «Сватов» Фёдор Добронравов
Он работал дворником и слесарем, четырежды проваливал поступление в московские театральные вузы и едва не вернулся на завод. А сегодня Фёдор Добронравов — народный артист России, звезда «Сватов» и «6 кадров». Но за успехом скрывались тяжёлые испытания. Почему актёру пришлось заново учиться говорить и как он справился со всеми ударами судьбы, читайте в материале «Радио 1».
Почему его не приняли в театральный вуз с первого раза?Фёдор Добронравов родился 11 сентября 1961 года в Таганроге в рабочей семье: отец работал строителем, мать — формовщицей на местном хлебозаводе. Фёдор был поздним ребёнком: когда он родился, старшая сестра Любовь уже ходила в школу. Актёр вспоминал, что расти ему было непросто: отец злоупотреблял спиртным и избивал мать, из-за чего та с детьми укрывалась у соседей. Но когда Фёдору исполнилось семь, отец бросил пить и больше к алкоголю не притрагивался.
В детстве он активно занимался баскетболом, боксом, волейболом и прыжками в воду. Мечтал быть клоуном и посещал цирковую студию при Дворце культуры «Красный котельщик», где научился выполнять сложные акробатические трюки, жонглировать и ходить по проволоке. Многочасовые тренировки на батуте и работа над растяжкой часто приводили к травмам и ушибам. Получив базовую физическую и цирковую подготовку в Таганроге, юноша принял решение отправиться в Москву для поступления в театральный вуз. Однако Фёдора не приняли из-за того, что он не служил в армии. В результате призывник отслужил два года в воздушно-десантных войсках в Азербайджане. Вернувшись, Добронравов женился на своей школьной подруге Ирине. Вскоре у пары родились двое сыновей. Чтобы прокормить семью, мужчина работал слесарем-сборщиком и наладчиком автоматов на заводе, а также подрабатывал ночным сторожем и дворником. Но мечты о сцене не оставлял. После службы в ВДВ он ещё четыре раза пытался поступить в московские театральные вузы, но безуспешно. В итоге стал студентом Воронежского института искусств, который окончил в 1988 году. Получив диплом, Фёдор устроился в местный театр. Зарплата была копеечная, и он подумывал вернуться на завод, однако судьба подарила ему шанс.
Ошибка, из-за которой Добронравов чуть не потерял шансВо время гастролей театра «Сатирикон» в Воронеже его художественный руководитель Константин Райкин проводил кастинг молодых провинциальных актёров. Фёдор Добронравов принял участие в отборе и получил приглашение на финальный этап прослушивания в Москву. Однако в столице актёр потерпел неудачу: по его собственному признанию, он ошибся с выбором материала.
«Я провалился! Меня не взяли в театр. Почему? Виноват был я сам. Я прежде всего комедийный актёр! И должен был показать свои комедийные данные в полном объёме, а я решил, что зачитаю трагический монолог. Конечно, комиссии это не понравилось. И меня просто забраковали. Вот это была трагедия! Я в Москве с женой, детьми, а …. Пшик. Что делать? Ну что делать? Возвращаться в Таганрог? В Воронеж? Как жить дальше? Но тут на помощь пришла моя жена! Она посоветовала подойти к Константину Аркадьевичу и все честно рассказать о моей жизни. Я подошёл и рассказал. И правильно сделал! Райкин понял и поверил мне. Я стал актёром театра «Сатирикон». Вот так началась моя карьера в Москве», — цитирует звезду argumenti.ru.
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В театре Фёдор Викторович прослужил 13 лет (1990–2003), став одним из ведущих артистов труппы. В 2003 году он покинул подмостки, чтобы сосредоточиться на кинематографе, так как плотный график не позволял совмещать работу на сцене со съёмками. После нескольких месяцев творческих поисков, он получил приглашение в скетч-шоу «6 кадров» на СТС; этот проект принёс мастеру первую известность. В 2008 году студия «Квартал-95» выпустила комедийный сериал «Сваты», где Добронравову досталась роль Ивана Будько. Образ забавного шутника сделал его знаменитым: Фёдор стал одним из самых востребованных комедийных артистов страны.
Что связывало его с Зеленским?Сериал «Сваты» продюсировала студия «Квартал-95» под руководством Владимира Зеленского. Отношения между актёром и продюсером оставались конструктивными до определённого момента. В ноябре 2017 года Служба безопасности Украины внесла Фёдора Викторовича в список лиц, создающих угрозу для государства, запретив въезд в страну на три года. Поводом стали его поездки в Крым. В 2019 году Окружной административный суд Киева отменил запрет СБУ на въезд Добронравова, что подтвердил и апелляционный суд. Это позволило завершить съёмки седьмого, финального сезона проекта на нейтральной территории в Беларуси. Однако ещё в 2015 году Зеленский публично заявил в эфире одного из украинских телеканалов о прекращении коммуникации с Добронравовым и другими российскими артистами.
«Мы не общаемся. Я им не звоню, они мне не звонят», — цитирует Зеленского «РЕН ТВ».Тогда же сообщалось, что сам актёр и Татьяна Кравченко отказались от съёмок в продолжении сериала из-за проукраинской позиции продюсера. По словам коллег по цеху, после 2022 года взаимодействие между ними окончательно прекратилось. Заняв пост главы Украины, Зеленский оказался в состоянии открытого конфликта с Россией, в то время как Добронравов публично поддержал действия российской армии и начал регулярно посещать военные госпитали для поддержки раненых военнослужащих. В 2026 году актёр был награждён медалью «За помощь фронту».