«Ты смотришь на меня безумным взглядом»: почему Марина Влади сожалела, что старший сын выжил, а младшего называла авантюристом. Правда о вдове Высоцкого

29 сентября 2026, 16:26

Марина Влади (Фото: кадр из фильма «Колдунья»)

Один сын Марины Влади попал в страшную аварию, другой учился играть на гитаре у самого Высоцкого, а третий сменил десяток профессий. Все трое носят русские имена, хотя выросли во Франции. Как сложилась судьба наследников легендарной актрисы и почему она сожалеет о том, что смерть пощадила её старшего сына, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Игорь Оссейн: старший сын французской актрисы Творческий путь второго сына жены Владимира Высоцкого Петра Оссейна Биография и профессиональная деятельность третьего наследника артистки Владимира Бруйе

Игорь Оссейн: старший сын французской актрисы

«Мы жили в огромном доме Поляковых — чаепития у самовара, беседы, игры... Этот быт и погубил нашу с ней семью. Марине не хотелось расставаться с сёстрами, родителями, с этим привычным укладом. А я больше не мог жить в колхозе! Мне порой казалось, что я женат сразу на всех четырёх сёстрах», — цитировала актёра газета «Время новостей».



Владимир Высоцкий (Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»)

«Каждым жестом ты отталкиваешь меня, ты смотришь на меня безумным взглядом, в твоих глазах я вижу только ненависть и гнев», — писала горем убитая женщина.

Творческий путь второго сына жены Владимира Высоцкого Петра Оссейна



Робер Оссейн (Фото: кадр из фильма «Анжелика»)

Биография и профессиональная деятельность третьего наследника артистки Владимира Бруйе