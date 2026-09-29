«Ты смотришь на меня безумным взглядом»: почему Марина Влади сожалела, что старший сын выжил, а младшего называла авантюристом. Правда о вдове Высоцкого
Один сын Марины Влади попал в страшную аварию, другой учился играть на гитаре у самого Высоцкого, а третий сменил десяток профессий. Все трое носят русские имена, хотя выросли во Франции. Как сложилась судьба наследников легендарной актрисы и почему она сожалеет о том, что смерть пощадила её старшего сына, читайте в материале «Радио 1».
Игорь Оссейн: старший сын французской актрисыСтарший сын французской актрисы русского происхождения Марины Влади, Игорь Оссейн, родился в 1956 году в Париже. Его отец — актёр Робер Оссейн, известный по роли Жоффрея де Пейрака во французских экранизациях романов об Анжелике. Спустя три года после появления первенца семья пополнилась ещё одним малышом, которого назвали Петром, однако это не спасло брак — вскоре супруги расстались. Их совместный быт продлился около четырёх лет. По словам самого Оссейна, причиной развода стало постоянное присутствие в их доме сестёр и матери супруги, что и создавало напряжение в отношениях.
«Мы жили в огромном доме Поляковых — чаепития у самовара, беседы, игры... Этот быт и погубил нашу с ней семью. Марине не хотелось расставаться с сёстрами, родителями, с этим привычным укладом. А я больше не мог жить в колхозе! Мне порой казалось, что я женат сразу на всех четырёх сёстрах», — цитировала актёра газета «Время новостей».После развода Влади продолжала активную кинокарьеру, совмещая съёмки с воспитанием детей. В 1970 году её третьим супругом стал Владимир Высоцкий. Автомобильная авария и её последствия В середине 90-х годов старший наследник киноактрисы, проживавший на тот момент на Таити, попал в тяжёлую автомобильную аварию: в группу людей, стоявших на обочине дороги, на большой скорости въехал автомобиль. Один из находившихся рядом людей погиб на месте, Игорь получил тяжёлые травмы и несколько дней провёл в коме. После выхода из медикаментозного сна молодой мужчина не смог полностью восстановиться и остался инвалидом.
Актриса находилась рядом на протяжении всего периода реабилитации. Позже в своей книге «Безумный ребёнок» Марина Влади описывала встречу с сыном, когда тот очнулся. Придя в себя, Игорь вообще никого не узнавал, включая свою мать.
«Каждым жестом ты отталкиваешь меня, ты смотришь на меня безумным взглядом, в твоих глазах я вижу только ненависть и гнев», — писала горем убитая женщина.И даже признавалась: «Я уже почти сожалею, что смерть пощадила его».
Творческий путь второго сына жены Владимира Высоцкого Петра ОссейнаСредний сын Марины Влади и Робера Оссейна, Пётр (Пьер), родился в 1959 году. С юных лет мальчик проявлял интерес к музыке и впоследствии получил профильное образование, окончив Парижскую консерваторию. Большое влияние на формирование кругозора подростка оказал его отчим Владимир Высоцкий, который приобщил пасынка к игре на гитаре. Помимо этого, Пётр освоил балалайку, мандолину и восточный инструмент тар. В 18 лет он дебютировал в кино, однако в дальнейшем сосредоточился на музыкальной карьере. В своих интервью Марина Влади кратко описывала род занятий сына фразой: «Гитарист, работает в театре». Пьер Оссейн действительно долгое время был связан с театральной сценой, занимаясь созданием музыкального оформления для спектаклей. В отличие от многих представителей звёздных семей, молодой человек предпочитает вести закрытый образ жизни.
Биография и профессиональная деятельность третьего наследника артистки Владимира БруйеМладший сын славянской звезды родился в 1964 году в браке актрисы с французским владельцем авиакомпании Жан-Клодом Бруйе. Этот союз продлился с 1963 по 1966 год.
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В отличие от старших братьев, Владимир часто менял сферы деятельности и место жительства. В разное время молодой мужчина работал пилотом, занимался скотоводством в Парагвае, а также выращиванием чёрного жемчуга на Таити. Кроме того, энтузиаст увлекался фотографией и торговлей антиквариатом.
По словам матери, он не мог долго заниматься одним и тем же. Марина Влади, комментируя частую смену профессий и кочевой образ жизни младшего отпрыска, называла неугомонного наследника «вечным авантюристом».
Игорь Оссейн скончался 2 декабря 2025 года в возрасте 69 лет. А менее чем через год, 24 сентября 2026 года, на 89-м году жизни не стало и его матери Марины Влади.