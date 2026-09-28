Отправил любовницу в тюрьму, пока Надежда Бабкина помогала пробиться на сцену? Как живёт Александр Розенбаум в свои 75 лет
Петербургский бард Александр Розенбаум — из тех, о ком говорят: «Этого жизнь точно не сломает». Музыкант, врач-реаниматолог, полковник медслужбы в запасе, боксёр. Железный характер, голос, который ни с кем не спутаешь. Однако за образом крепкого мужчины, всегда знающего, как поступить, скрывается сложная личная история, о которой он не был готов говорить даже с самыми близкими. Какую тайну Александр Розенбаум хранил долгие годы и что заставило его нарушить молчание, читайте в материале «Радио 1».
Сын врачей, ставший голосом улицАлександр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде. Его родители, Яков Розенбаум и Софья Добролюбова, были врачами. После окончания института семья по распределению переехала в город Зыряновск (Казахстан), где отец работал главным врачом больницы, а мать — акушером-гинекологом.
Спустя шесть лет семья вернулась в северную столицу и поселилась в коммунальной квартире на улице Марата. С пяти лет он учился играть на скрипке и фортепиано. Позже взялся за гитару — под влиянием соседа, гитариста Михаила Минина. Это пробудило в нём интерес к дворовым песням. В юности занимался боксом — тренировался в «Трудовых резервах» у заслуженного тренера СССР Григория Кусикьянца. В 1968 году поступил в Первый медицинский институт в Ленинграде. В 1974 году, сдав на отлично все экзамены, Александр получил диплом врача-терапевта. Его специализация — анестезиология и реаниматология.
Пошёл работать в скорую помощь врачом, неподалёку от родного института. В конце 70-х годов эскулап авторской песни написал знаменитый «Одесский цикл» песен, где его герой — классический бандит с Молдаванки. За основу он взял рассказы Исаака Бабеля.
Откуда взялось мнение, что Розенбаум имеет тюремный опыт, и при чём тут его песни?В 1980 году Розенбаум оставил медицинскую практику, чтобы полностью посвятить себя профессиональной музыкальной деятельности. На начальном этапе карьера складывалась сложно: гонорары начинающего исполнителя были минимальными и часто не покрывали даже транспортных расходов. Для получения опыта и заработка «доктор» выступал в составе различных музыкальных коллективов; в 1981 году записал совместно с группой «Братья Жемчужные» альбом «Домашний концерт».
Аутентичное исполнение песен о криминальном мире создавало у слушателей ложное впечатление, что автор имеет личный тюремный опыт, хотя его столкновения с криминалом ограничивались только медицинской практикой. А в 1983 году Александр дал первый крупный официальный концерт в Доме культуры милиции.
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Впоследствии артист прославился выступлениями перед военнослужащими в Афганистане. Песни военной тематики, такие как «Чёрный тюльпан», «Караван» и «В Афганистане», стали одними из самых известных в его репертуаре. Со временем поющий поэт значительно расширил творческий диапазон, включив в него лирические и романтические композиции, например «Вальс-бостон» и «Утиную охоту», что позволило певцу выйти за рамки жанра шансон и утвердиться как автор песен широкого тематического спектра.
Надежда Бабкина об отошениях с Петербургским бардомПервый брак Александра Розенбаума с однокурсницей длился 9 месяцев. В 1975 году он женился на Елене Савшинской, враче-рентгенологе, с которой состоит в браке более 50 лет. В этом союзе родилась дочь Анна, у артиста четверо внуков. В 80-х годах у барда всея Руси был роман с Надеждой Бабкиной, которая оказывала избраннику значительную профессиональную поддержку на раннем этапе карьеры.
«Я не скрываю, что ходила в Министерство культуры — просила за него. Потом уже присоединился Иосиф Кобзон, но вначале была Надя Бабкина. Я отправляла его выступать за границу: в ФРГ, в Афганистан. Ну и бабы вокруг него всегда вились, что говорить. Но поскольку у меня сейчас ровные отношения, я не собираюсь драться за то, что давным-давно прошло. Нежность и чувства к нему у меня, конечно, остались. Он прекрасный доктор и музыкант, нашёл свою нишу. Словосочетания у него удивительные, он поёт нутром. Я радуюсь его успеху и переживаю, когда он хворает», — отмечала Надежда Георгиевна в программе «Судьба человека».Отношения завершились, однако бывшие возлюбленные сохранили дружбу. Сам артист эти заявления не комментировал. В начале 90-х годов Розенбаум столкнулся с проблемой алкоголизма, которая привела к клинической смерти во время гастролей в Австралии в 1992 году. После этого инцидента поющий философ полностью и навсегда отказался от спиртного.
«Навязчивая поклонница» или тайный роман? Что решил судВ середине 2010-х годов Александр Розенбаум обратился в правоохранительные органы в связи с фактом вымогательства. По версии следствия, бывшая военнослужащая, капитан третьего ранга запаса Наталья Вострикова требовала от артиста крупную денежную сумму, угрожая обнародовать их интимную переписку и фотографии.
Сама Вострикова утверждала, что состояла с Розенбаумом в длительных отношениях, начавшихся в 2003 году. В ходе судебных заседаний артист категорически отрицал наличие какой-либо романтической связи, характеризуя обвиняемую как навязчивую поклонницу, и лично присутствовал на процессе, настаивая на реальном сроке наказания.
В январе 2017 года суд признал Наталью Вострикову виновной в шантаже и приговорил женщину к трём годам заключения в колонии общего режима. В октябре 2018 года она была освобождена условно-досрочно, отбыв около полутора лет за решёткой.
Что Розенбаум говорит о РоссииВ июле 2018 года в медиапространстве появились слухи об онкологическом заболевании Александра Розенбаума после того, как певец Иосиф Кобзон в эфире телепередачи упомянул его в контексте лечения в онкологическом центре. Сам Розенбаум категорически опроверг эту информацию. В своём микроблоге артист успокоил поклонников и заявил, что всё хорошо.
«Уважаемые друзья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу», — написал он.В сентябре 2019 года стало известно об экстренной госпитализации артиста в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена. Продюсер музыканта Белла Купсина подтвердила факт проведения хирургического вмешательства, назвав операцию «плановой и необходимой», однако детали диагноза и конкретный характер операции не разглашались. Несмотря на возраст и перенесённые проблемы, Розенбаум сохраняет бодрость духа. Накануне своего 75-летия легенда авторской песни с иронией рассказал о своих ощущениях в течение дня.
«Утром 89, к 2–3 часам дня — 60 где-то, на сцене мне 40–45. Вечерком тяну до 2 часов ночи на уровне 55–60, с утра — 89. Сцена — это наркотик. Снимает огромное количество — у меня голова отвинчивалась от зубных болей, я выходил на сцену, и проходило всё», — рассказал корифей жанра телеканалу «78».Афиша народного артиста РФ на осень 2026 года расписана плотно: запланированы концерты в Санкт-Петербурге, Москве (серия из 20 юбилейных встреч с публикой в Театре Российской армии с 14 октября по 8 ноября), а также в других городах. Александр Яковлевич постоянно проживает в России. В своих открытых выступлениях он подчёркивает, что не собирается покидать страну: «Я свой корабль не бросаю». Параллельно с творчеством уроженец города на Неве занимается предпринимательством: музыкант является совладельцем сети пивных ресторанов «Толстый Фраер» в Санкт-Петербурге.