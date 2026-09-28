Отправил любовницу в тюрьму, пока Надежда Бабкина помогала пробиться на сцену? Как живёт Александр Розенбаум в свои 75 лет

28 сентября 2026, 14:36

Александр Розенбаум (Фото: Инстаграм* @rozenbaum.ru)

Петербургский бард Александр Розенбаум — из тех, о ком говорят: «Этого жизнь точно не сломает». Музыкант, врач-реаниматолог, полковник медслужбы в запасе, боксёр. Железный характер, голос, который ни с кем не спутаешь. Однако за образом крепкого мужчины, всегда знающего, как поступить, скрывается сложная личная история, о которой он не был готов говорить даже с самыми близкими. Какую тайну Александр Розенбаум хранил долгие годы и что заставило его нарушить молчание, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сын врачей, ставший голосом улиц Откуда взялось мнение, что Розенбаум имеет тюремный опыт, и при чём тут его песни? Надежда Бабкина об отошениях с Петербургским бардом «Навязчивая поклонница» или тайный роман? Что решил суд Что Розенбаум говорит о России

Сын врачей, ставший голосом улиц



Александр Розенбаум (Фото: Инстаграм* @rozenbaum.ru)

Откуда взялось мнение, что Розенбаум имеет тюремный опыт, и при чём тут его песни?

Вернулся со съёмок и споткнулся о тело жены в темноте: кто разрушил семейное счастье Бориса Невзорова и зарезал актрису Иванову за три кольца

Надежда Бабкина об отошениях с Петербургским бардом



Радежда Бабкина (Фото: Инстаграм* @ngbabkina)

«Я не скрываю, что ходила в Министерство культуры — просила за него. Потом уже присоединился Иосиф Кобзон, но вначале была Надя Бабкина. Я отправляла его выступать за границу: в ФРГ, в Афганистан. Ну и бабы вокруг него всегда вились, что говорить. Но поскольку у меня сейчас ровные отношения, я не собираюсь драться за то, что давным-давно прошло. Нежность и чувства к нему у меня, конечно, остались. Он прекрасный доктор и музыкант, нашёл свою нишу. Словосочетания у него удивительные, он поёт нутром. Я радуюсь его успеху и переживаю, когда он хворает», — отмечала Надежда Георгиевна в программе «Судьба человека».

«Навязчивая поклонница» или тайный роман? Что решил суд

Что Розенбаум говорит о России



Александр Розенбаум (Фото: Инстаграм* @rozenbaum.ru)

«Уважаемые друзья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу», — написал он.