«Дураков много»: была любовницей Ельцина, отвергла подарок от шейха и вышла замуж за экономиста. Куда пропала Надежда Чепрага и как живёт в свои 70 лет
Её голос знала вся страна, а песня «Мне приснился шум дождя» звучала даже на орбите. Надежда Чепрага покоряла Париж и Берлин, танцевала с президентом Франции и получала в дар верблюда от шейха Брунея. А сегодня 70-летняя певица живёт одна в московской квартире, разводит руками на слухи и хранит 300 пар сценической обуви. Почему «молдаванка» исчезла с экранов и чем наполнены дни артистки сейчас — читайте в материале «Радио 1».
Как наставница спасла «молдаванку» от «звёздной болезни»?Надежда Чепрага родилась 1 сентября 1956 года в селе Распопены (Молдавская ССР) в музыкальной семье. С ранних лет она проявляла незаурядные вокальные способности: в 10 лет стала солисткой народного ансамбля «Думбрава», а в 12 лет дебютировала в короткометражном кино. Широкую известность юная исполнительница получила после выступления в телепередаче «Будильник» с песней на собственные стихи, музыку к которой написал композитор Евгений Дога.
Несмотря на желание родителей видеть дочь переводчицей, Чепрага выбрала профессиональную сцену, хотя и освоила иностранные языки. Это позволило ей во время гастролей во Франции в 16 лет свободно общаться с президентом страны Жоржем Помпиду и даже станцевать с ним. В 17 лет она выступила на молодёжном фестивале в Берлине. Важную роль в становлении личности певицы сыграла её наставница Тамара Чабан, которая вдохновляла подопечную неустанно работать над собой и при этом не давала успехам вскружить голову. Она объясняла, как быстротечна и переменчива слава и насколько важно трезво оценивать себя и свои силы, что помогло девушке избежать «звёздной болезни».
«Надя, смотри, сколько у меня наград и медалей, но всё это — миг, которого больше нет. И по большому счёту никому мои достижения не нужны», — говорила педагог.За годы карьеры Надежда стала многократным лауреатом фестиваля «Песня года» и объехала с гастролями множество стран. Особое место в её репертуаре заняла композиция «Мне приснился шум дождя» (музыка Е. Доги, стихи В. Лазарева), которая стала одной из любимых песен советских космонавтов и транслировалась во время сеансов связи с орбитой. Также певица снималась в кино, в том числе в картине «Две руки, сердце и корона» (1998), выпущенной американской студией.
Кто на самом деле воспитывал её сына Ивана?Надежда вышла замуж в 17 лет за экономиста Евгения Литвинова, который был значительно старше своей избранницы. Знакомство произошло во время Дней молдавской культуры в Ленинграде. После выступления ансамбля, в котором пела Чепрага, Евгений преподнёс ей букет белых роз, а после стал писать письма: трогательные, красивые, завораживающие. Правда, певица очень долго на них не отвечала — и вовсе не потому, что поклонник девушке не понравился, напротив, она сразу почувствовала к нему симпатию. Юной девушке разница в 12 лет казалась слишком большой. К тому же она думала, что мужчина женат. Но Евгений всё же сумел растопить сердце возлюбленной.
После свадьбы супруги поселились в Кишинёве, где Литвинов получил работу, а Чепрага продолжила активную гастрольную деятельность по СССР и за рубежом. В 1977 году в семье родился сын Иван. Из-за плотного гастрольного графика матери воспитанием ребёнка в значительной степени занимались родственники артистки.
«Он у сестры воспитывался, ему там было комфортно», — делилась она в беседе с «МК».
Почему «принц» Чаушеску перестал ухаживать за певицей?Надежда Чепрага неоднократно становилась объектом медийных спекуляций о возможных романах с известными людьми, которые красавица-брюнетка всякий раз опровергала. Слухи о романтических отношениях с американским певцом Дином Ридом звезда объясняла исключительно дружеским характером их общения.
Аналогично она комментировала историю с Нику Чаушеску, младшим сыном руководителя Румынии. Единственная встреча Надежды и наследника главы государства произошла на официальном приёме: «принц» преподнёс ей подарок, однако, узнав о замужестве Чепраги, прекратил ухаживания. Во время гастролей в странах Востока шейх Брунея вручил певице верблюда, но из-за сложностей с оформлением документов на перевозку животного в СССР Надежда отказалась от щедрого дара, попросив оставить его в местном зоопарке. Особо звезда 70-х выделяла абсурдность слухов о связи с Борисом Ельциным и якобы полученной от него вилле в Италии, которые появлялись в интернете и не имели под собой никаких оснований.
«Вот уж удивилась! Ельцин — точно не тот партнёр, которого бы я хотела видеть рядом с собой. Посмеялась. Дураков много», — заявила вокалистка в беседе с «ЭГ».
Куда пропала исполнительница «Перекати-поле» и чем занимается сегодня?В 2001 году супруги переехали в Москву. Первые годы они с мужем проживали в посольстве Молдавии на Кузнецком Мосту, а впоследствии приобрели квартиру на Дубровке, выбранную из-за наличия поблизости бассейна. В настоящее время певица проживает в этой квартире одна.
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В 2009 году Надежда Чепрага овдовела: её супруг Евгений Литвинов скоропостижно скончался от тяжёлой формы пневмонии. Незадолго до этого мужчина перенёс операцию на лёгких в Кишинёве, но, проигнорировав необходимый период реабилитации, отправился в Москву к жене, где вирусная инфекция дала фатальные осложнения на ослабленный организм. После смерти мужа певица продолжает проживать в своей московской квартире. Её сын, авиаконструктор Иван Литвинов, постоянно проживает в Германии со своей семьёй. Из-за дальнего расстояния общаться с сыном и внучкой приходится в основном по видеосвязи, а личные встречи случаются редко.
«Сын сам по себе: он давно уже там. Он там воспитывался, там работает. Люди науки — они совсем другие. Он же у меня русский казак лихой. Ему там хорошо. Не надо, чтобы тебя украшали, главное, чтобы ты украшал место, где находишься», — рассказала молдаванка «МК».В настоящее время Чепрага сократила профессиональную деятельность: её постоянный аккомпанирующий коллектив распущен, а гастрольный график ограничен локальными выступлениями в Москве, Подмосковье и на корпоративных мероприятиях. Повседневный досуг знаменитости — это: оцифровка музыкальных архивов, работа над мемуарами и регулярные посещения Московского зоопарка. На вопрос журналиста о том, как она поддерживает форму, певица ответила с юмором.
«Каждое утро делаю гимнастику. Первые упражнения начинаю лёжа в постели — как таракан, трясу ногами. Таким образом натягиваются мышцы. Потом 25 минут — дыхательные упражнения. Через день хожу в бассейн», — говорит Надежда Чепрага.Заслуженная артистка России чётко разделяет сцену и быт: на выступлениях — яркий образ, в повседневности предпочитает удобную и практичную одежду. Кстати, у Надежды Алексеевны есть уникальный домашний музей: она собрала 300 пар обуви, в которых появлялась на сценах разных стран. Несмотря на редкие выступления, Чепрага сохраняет лояльную аудиторию, которая периодически выражает надежду на возвращение «молдаванки».
При этом певица не скрывает: на «Песню года» её давно не приглашают. Впрочем, она туда и не стремится. Объясняет свою позицию просто: в нынешнем шоу-бизнесе, считает она, правят связи.
«Я знаю эту кухню всю. Это не тот уровень. Меня, правда, в «Песню года» сейчас не зовут. Но и я не прошусь… Это хорошо, что пишут поклонники. Хуже, когда другие мои коллеги надоедают всем. На экране получается: кум, кума, муж, жена, дети…» — приводит рассуждения артистки «ТВЦ».