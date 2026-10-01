«Дураков много»: была любовницей Ельцина, отвергла подарок от шейха и вышла замуж за экономиста. Куда пропала Надежда Чепрага и как живёт в свои 70 лет

01 октября 2026, 17:56

Надежда Чепрага (Фото: РИА Новости/Б.Манушин)

Её голос знала вся страна, а песня «Мне приснился шум дождя» звучала даже на орбите. Надежда Чепрага покоряла Париж и Берлин, танцевала с президентом Франции и получала в дар верблюда от шейха Брунея. А сегодня 70-летняя певица живёт одна в московской квартире, разводит руками на слухи и хранит 300 пар сценической обуви. Почему «молдаванка» исчезла с экранов и чем наполнены дни артистки сейчас — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как наставница спасла «молдаванку» от «звёздной болезни»? Кто на самом деле воспитывал её сына Ивана? Почему «принц» Чаушеску перестал ухаживать за певицей? Куда пропала исполнительница «Перекати-поле» и чем занимается сегодня?

Как наставница спасла «молдаванку» от «звёздной болезни»?



Надежда Чепрага и Евгений Дога (Фото: РИА Новости/И. Кибзий)

«Надя, смотри, сколько у меня наград и медалей, но всё это — миг, которого больше нет. И по большому счёту никому мои достижения не нужны», — говорила педагог.

Кто на самом деле воспитывал её сына Ивана?

«Он у сестры воспитывался, ему там было комфортно», — делилась она в беседе с «МК».

Почему «принц» Чаушеску перестал ухаживать за певицей?



Борис Ельцин (Фото: РИА Новости/Юрий Кавер)

«Вот уж удивилась! Ельцин — точно не тот партнёр, которого бы я хотела видеть рядом с собой. Посмеялась. Дураков много», — заявила вокалистка в беседе с «ЭГ».

Куда пропала исполнительница «Перекати-поле» и чем занимается сегодня?

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«Сын сам по себе: он давно уже там. Он там воспитывался, там работает. Люди науки — они совсем другие. Он же у меня русский казак лихой. Ему там хорошо. Не надо, чтобы тебя украшали, главное, чтобы ты украшал место, где находишься», — рассказала молдаванка «МК».



Надежда Чепрага (Фото: РИА Новости/ И. Зенин)

«Каждое утро делаю гимнастику. Первые упражнения начинаю лёжа в постели — как таракан, трясу ногами. Таким образом натягиваются мышцы. Потом 25 минут — дыхательные упражнения. Через день хожу в бассейн», — говорит Надежда Чепрага.



«Я знаю эту кухню всю. Это не тот уровень. Меня, правда, в «Песню года» сейчас не зовут. Но и я не прошусь… Это хорошо, что пишут поклонники. Хуже, когда другие мои коллеги надоедают всем. На экране получается: кум, кума, муж, жена, дети…» — приводит рассуждения артистки «ТВЦ».