Скандал с Пугачевой и молодая любовница-кореянка: секрет долголетия Александра Зацепина, похоронившего двоих детей

30 сентября 2026, 18:52

Александр Зацепин (Фото: Кадр из передачи «Сегодня вечером»)

Автор хитов из комедий Гайдая и более 300 песен, он является одной из ключевых фигур в истории советской и российской киномузыки. Будучи пионером в использовании электронных инструментов в СССР, композитор сумел преодолеть профессиональные трудности и до сих пор остаётся активным участником культурного процесса, продолжая радовать поклонников. А в 98 лет рядом с народным артистом появилась женщина на 50 лет моложе. Что связывает музыкального гения с его последней музой и как «хитрому лису» удаётся оставаться активным в свои 100 лет, читайте в материале «Радио 1».





Содержание На что мать потратила последние деньги ради сына? Как запись задом наперёд изменила советское кино? Конфликт с Пугачёвой и воспоминания Ларисы Долиной Дамы сердца гениального «Зацепы» Женщина, которая вновь наполнила его жизнь смыслом: кто она? Внутренний гироскоп «Железного Шурика»: как прожить до 100 лет?

На что мать потратила последние деньги ради сына?

Как запись задом наперёд изменила советское кино?



Александр Зацепин (Фото: кадр из передачи «Ты! не поверишь»)

Конфликт с Пугачёвой и воспоминания Ларисы Долиной

«Записи производились прямо дома у Александра Сергеевича. Его домашняя студия звукозаписи была оборудована по тем временам новейшей техникой и вызывала полнейший восторг!» — вспоминала Лариса Долина в интервью «РИА Новости».



Алла Пугачёва (Фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

Дамы сердца гениального «Зацепы»

«Половой жизнью жить не буду»: голые женщины, оружие и беспорядок. Ксения Собчак показала, как жак живёт эрудит-девственник Вассерман в свои 73 года

Женщина, которая вновь наполнила его жизнь смыслом: кто она?



Муза Ли (Фото: Кадр из передачи «Сегодня вечером»)

«Без Музы я как без рук. Она и готовит вкусно, и в компьютере прекрасно разбирается. Да ещё и режиссёр! Мне хорошо рядом с ней», — откровенничал маэстро в интервью «7 Дней».

Внутренний гироскоп «Железного Шурика»: как прожить до 100 лет?



Александр Зацепин (Фото: кадр из передачи «Ты! не поверишь»)

«Это свои упражнения, плюс йога. Стоять, скажем, на одной ноге минуту. Если вы стоите спокойно, значит, следующий этап — смотреть налево, направо… Это вестибулярный аппарат. Почему старики ходят, как моряки? Потому что внутренний гироскоп плохо работает, его надо поддерживать, я этим поддерживаюсь», — делился мэтр в беседе с «НТВ».