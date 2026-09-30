Скандал с Пугачевой и молодая любовница-кореянка: секрет долголетия Александра Зацепина, похоронившего двоих детей
Автор хитов из комедий Гайдая и более 300 песен, он является одной из ключевых фигур в истории советской и российской киномузыки. Будучи пионером в использовании электронных инструментов в СССР, композитор сумел преодолеть профессиональные трудности и до сих пор остаётся активным участником культурного процесса, продолжая радовать поклонников. А в 98 лет рядом с народным артистом появилась женщина на 50 лет моложе. Что связывает музыкального гения с его последней музой и как «хитрому лису» удаётся оставаться активным в свои 100 лет, читайте в материале «Радио 1».
На что мать потратила последние деньги ради сына?Александр Сергеевич Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске в семье врача-хирурга и школьной учительницы. В детстве он увлекался радиотехникой, спортом и химическими опытами. В 1941 году отец будущего композитора был арестован по 58-й статье и отправлен в лагеря. Там глава семейства и погиб.
Жена и сын остались без денег и с тяжёлым клеймом. От отчаяния спасала только музыка. Несмотря на удары судьбы, мать, заметив у ребёнка абсолютный слух, на последние гроши устроила Сашу в музыкальную школу по классу фортепиано. В 1944 году юношу призвали в армию. Там он сам научился играть на нескольких инструментах: аккордеоне, кларнете. И тогда же окончательно решил стать композитором.
Как запись задом наперёд изменила советское кино?После демобилизации Зацепин столкнулся с трудностями при поступлении в музыкальные учебные заведения, но в итоге успешно окончил Алма-Атинскую консерваторию по классу фортепиано и композиции, завершив образование в 1956 году. Получив диплом, молодой человек по распределению попал на киностудию «Казахфильм», где и состоялся его дебют как кинокомпозитора — музыка к комедии «Наш милый доктор». Песня «Надо мной небо синее, облака лебединые» мгновенно стала популярной и зазвучала по всей стране. Однако на «Казахфильме» не было условий для качественной звукозаписи, поэтому композитору приходилось регулярно ездить в Москву, где записывались оркестры и вокальные партии. В 1958 году Зацепин окончательно переехал в столицу и начал работать на «Мосфильме». Первое время в златоглавой было непросто — Александру даже приходилось подрабатывать, играя по вечерам в ресторанах на аккордеоне. Ситуация изменилась после судьбоносного знакомства с Леонидом Гайдаем. Тот как раз искал композитора для комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Постановщик поначалу отнёсся к кандидатуре Зацепина скептически: сможет ли автор лирических композиций быть столь же хорош в комедийном жанре, но опасения оказались напрасны.
Примечательно, что «железный Шурик» отличался новаторским подходом к звукозаписи, фактически совмещая роли композитора и звукорежиссёра. В условиях дефицита современной аппаратуры в СССР он самостоятельно экспериментировал с магнитной лентой, применяя эффекты реверса (записи задом наперёд) и изменения скорости воспроизведения. Кроме того, «хитрый лис» одним из первых в советском кино начал активно использовать электронные инструменты, включая кварцевый синтезатор (ЭКС), что позволило ему создавать уникальные звуковые эффекты для кинокомедий.
Конфликт с Пугачёвой и воспоминания Ларисы ДолинойВ 1970-х годах одним из главных творческих партнёров «Зацепы» стала Алла Пугачёва. Для записи их совместных работ автор музыки, используя свои навыки радиотехника, оборудовал качественную творческую мастерскую.
«Записи производились прямо дома у Александра Сергеевича. Его домашняя студия звукозаписи была оборудована по тем временам новейшей техникой и вызывала полнейший восторг!» — вспоминала Лариса Долина в интервью «РИА Новости».Хорошая звукоизоляция позволяла ему экспериментировать со звуком. В 1978 году вышел первый сольный альбом Примадонны «Зеркало души», в него вошли 16 записей 1975–1977 годов преимущественно на музыку Зацепина. Среди них — «Куда уходит детство», «До свиданья, лето», «Если долго мучиться». Однако плодотворный союз завершился конфликтом из-за творческих разногласий и споров вокруг аранжировок, после чего их пути разошлись. В интервью «Миру новостей» он говорил: «Она поставила меня в глупое положение... Но сейчас я не хотел бы об этом говорить, прошло время, все обиды мы друг другу простили».
В 1982 году Зацепин переехал во Францию, сохранив при этом советское гражданство. Там он набрался опыта, сотрудничая с европейскими студиями, но с началом перестройки, в 1986 году, принял решение вернуться в СССР для продолжения активной работы в отечественном кинематографе.
Дамы сердца гениального «Зацепы»Личная жизнь Александра Зацепина была отмечена тяжёлыми утратами. В союзе с первой женой композитора, Ревмирой Соколовой, с самого начала всё было непросто. После свадьбы хитмейкер узнал, что супруга беременна от другого мужчины, но не стал разрывать отношения и удочерил девочку. Однако ребёнок прожил всего около года и умер. Позже у пары родился сын Евгений, которого отец очень любил, но в 24 года жизнь наследника унесла страшная болезнь. В итоге они расстались.
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Второй избранницей мастера стала пианистка Светлана Третьякова. В 1956 году она подарила композитору дочь Елену. Однако в 1981 году женщина скоропостижно скончалась от аневризмы аорты. Их совместный путь длился 28 лет. После двух браков композитор делал предложение ещё не раз: француженке Женевьеве (во время жизни во Франции) и преподавательнице консерватории Светлане Морозовской, которая ушла из жизни в 2014 году из-за онкологического заболевания. Тогда Александр Сергеевич признавался журналистам, что впервые в жизни ощутил себя по-настоящему одиноким.
Женщина, которая вновь наполнила его жизнь смыслом: кто она?Последние годы рядом с народным артистом РФ — театральный режиссёр и продюсер Муза Ли. Она младше спутника почти на 50 лет. Пара впервые появилась вместе в 2024 году на фестивале в Витебске. Под руководством москвички с корейскими корнями реализуются новые сценические проекты Зацепина, включая постановку авторских мюзиклов (например, «Сказка о царе Салтане»).
«Без Музы я как без рук. Она и готовит вкусно, и в компьютере прекрасно разбирается. Да ещё и режиссёр! Мне хорошо рядом с ней», — откровенничал маэстро в интервью «7 Дней».
Внутренний гироскоп «Железного Шурика»: как прожить до 100 лет?В марте 2026 года в интервью к своему 100-летию Александр Зацепин раскрыл принципы, которые, по его мнению, способствуют сохранению активности в преклонном возрасте. Композитор соблюдает строгий распорядок дня: подъем в 7 утра и ежедневная зарядка.
«Это свои упражнения, плюс йога. Стоять, скажем, на одной ноге минуту. Если вы стоите спокойно, значит, следующий этап — смотреть налево, направо… Это вестибулярный аппарат. Почему старики ходят, как моряки? Потому что внутренний гироскоп плохо работает, его надо поддерживать, я этим поддерживаюсь», — делился мэтр в беседе с «НТВ».В питании сочинитель придерживается умеренности: ограничивает потребление мяса, минимизирует сладкое и избегает переедания. Сам хитмейкер отмечает роль хорошей генетики, но главным фактором считает позитивное отношение к жизни и постоянную творческую занятость.