«Всякий раз мне приходилось унижаться»: как изменилась после развода четвертая жена «интеллектуального хама» Александра Гордона Нозанин Абдулвасиева

13 октября 2026, 13:11

Александр Гордон (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Она выросла в семье кинематографистов и могла бы сделать карьеру в кино. Но в 20 лет Нозанин Абдулвасиева вышла замуж за 50-летнего Александра Гордона — и её жизнь превратилась в череду унижений. За шесть лет брака она сменила несколько съёмных квартир и представлялась чужим именем. Но в 26-й день рождения молодая женщина поставила точку и развелась, оставшись с двумя детьми на руках. Как бывшая жена знаменитого телеведущего живёт сейчас — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Студентка ВГИКа, маститый режиссёр и судьбоносный 2013 год Знакомство, начало отношений и брак Проблемы с жильём, дискриминация при аренде выход из ситуации Что написала Нозанин в соцсетях перед разводом От оков Гименея к свободе: как изменилась жизнь Абдулвасиевой

Студентка ВГИКа, маститый режиссёр и судьбоносный 2013 год

Знакомство, начало отношений и брак



Александр Гордон с супругой Нозанин Абдулвасиевой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Проблемы с жильём, дискриминация при аренде выход из ситуации



Александр Гордон (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

«И всякий раз мне приходилось унижаться и рассказывать свою биографию: почему меня зовут Ноза, откуда у меня российское гражданство и каким составом я собираюсь проживать в съёмной квартире. Мне было стыдно объяснять, кто я», — вспоминала она в интервью «Собеседнику».

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Что написала Нозанин в соцсетях перед разводом



Нозанин Абдулвасиева (Фото: кадр из передачи «Идеальный ремонт»)

От оков Гименея к свободе: как изменилась жизнь Абдулвасиевой