«Всякий раз мне приходилось унижаться»: как изменилась после развода четвертая жена «интеллектуального хама» Александра Гордона Нозанин Абдулвасиева
Она выросла в семье кинематографистов и могла бы сделать карьеру в кино. Но в 20 лет Нозанин Абдулвасиева вышла замуж за 50-летнего Александра Гордона — и её жизнь превратилась в череду унижений. За шесть лет брака она сменила несколько съёмных квартир и представлялась чужим именем. Но в 26-й день рождения молодая женщина поставила точку и развелась, оставшись с двумя детьми на руках. Как бывшая жена знаменитого телеведущего живёт сейчас — читайте в материале «Радио 1».
Студентка ВГИКа, маститый режиссёр и судьбоносный 2013 годНозанин Абдулвасиева родилась 17 июля 1994 года в Москве в таджикской семье. Её дед по материнской линии — режиссёр Валерий Ахадов, заслуженный деятель искусств России и Таджикистана, член правления Гильдии кинорежиссёров РФ. Мать — актриса Тахмина Абдулвасиева, отец — продюсер Абдул Абдулвасиев, работавший над проектами «Рождённая звездой», «Две девицы на мели» и «Неличная жизнь». Сестра бабушки Зарина — композитор, а брат Акмал — художник.
После окончания школы Абдулвасиева поступила во ВГИК на факультет режиссуры неигрового кино. В 2012 году она дебютировала в кино, сыграв роль Зары в военной драме Александра Прошкина «Искупление». В 2015 году состоялся её режиссёрский дебют — 15-минутный документальный фильм «Карпунины» о многодетной семье.
Знаковым для неё стал 2013 год: встреча студентки с маститым режиссёром круто повернула судьбу наследницы творческой династии.
Знакомство, начало отношений и бракВпервые Нозанин Абдулвасиева увидела Александра Гордона в 10-летнем возрасте, когда дед, Валерий Ахадов, взял внучку с собой на озвучивание одного из фильмов режиссёра. Эта встреча прошла незамеченной для обоих. Повторно они пересеклись в 2013 году на съёмочной площадке сериала «Умник». Гордон исполнял главную роль — популярного писателя детективов Романа Страхова. Абдулвасиева, студентка ВГИКа, приехала на площадку, чтобы снять репортаж для учебного задания. Работая над материалом, она побеседовала с актёром, и после интервью они стали общаться. В том же году их неформальные встречи переросли в роман. В 2014 году, когда Нозанин было 20 лет, а Александру Гордону — 50, возлюбленные поженились. Разница в возрасте составила 30 лет.
Для Гордона это был четвёртый официальный штамп в паспорте. До встречи с новой возлюбленной телеведущий состоял в браках с Марией Бердниковой, Екатериной Гордон и Ниной Щипиловой. Дед Нозанин, Валерий Ахадов, положительно отнёсся к выбору внучки. Он хорошо знал Гордона, к тому же они были друзьями. Остальные родственники Абдулвасиевой тоже одобрили этот брак.
Проблемы с жильём, дискриминация при аренде выход из ситуацииНозанин не подозревала, что уже скоро брак окажется для неё тяжким бременем. Первым же испытанием стало то, что у Гордона не нашлось приличного жилья в столице. Человек он был успешный и отнюдь не бедный, однако обитал за городом, что создавало массу неудобств — тем более что четвёртая жена подарила супругу двоих сыновей, Александра и Фёдора. За шесть лет совместной жизни пара несколько раз меняла съёмные квартиры.
Основную заботу по поиску жилья взяла на себя Нозанин, так как муж постоянно находился на съёмках, вёл различные шоу и участвовал в телепроектах. По её словам, каждый новый переезд сопровождался трудностями в общении с арендодателями и риелторами. Как рассказывала «звёздная жена» в интервью 2019 года, хозяева квартир часто отказывались сдавать жильё, услышав имя квартиросъёмщицы или узнав о её национальности. О том, как искала жильё, молодая жена знаменитости рассказывала подписчикам в своём блоге: по её словам, арендодатели предпочитали иметь дело с клиентами «славянской внешности». В разговорах с риелторами Нозанин вынуждена была подробно объяснять, кто она такая.
«И всякий раз мне приходилось унижаться и рассказывать свою биографию: почему меня зовут Ноза, откуда у меня российское гражданство и каким составом я собираюсь проживать в съёмной квартире. Мне было стыдно объяснять, кто я», — вспоминала она в интервью «Собеседнику».В одном из эпизодов она сорвалась и в ответ на отказ заявила риелтору, что её муж — ортодоксальный еврей, а сама она носит хиджаб. Чтобы избежать предвзятого отношения при первом телефонном контакте, Нозанин стала представляться при общении с риелторами и владельцами квартир именем Нина.
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По её словам, только в этом случае хозяева соглашались хотя бы встретиться и показать квартиру. «Люди, я призываю в первую очередь оставаться людьми, быть толерантными и хотя бы знакомиться с теми, кто хочет снять у вас квартиру! Знакомиться и только после этого делать выводы о человеке», — писала в своём блоге Абдулвасиева.
Что написала Нозанин в соцсетях перед разводомОсновную заботу о двух маленьких сыновьях и ведении домашнего хозяйства супруга телеведущего «Мужское/Женское» взяла на себя, так как Александр Гордон был постоянно занят. Ситуация усугубилась во время пандемии: из-за карантина семье пришлось отказаться от помощи няни, и молодая мама осталась один на один с бытовыми проблемами. В своих соцсетях она написала: «Я, Абдулвасиева Ноза, офигела от такого интенсивного времяпрепровождения с детьми. Точка». Позднее в интервью она говорила, что в 20 лет не была готова к материнству и жизнь с маленькими детьми оказалась для неё «слишком весёлой». Ощущая, что рутина поглощает её, а возможности для самореализации ограничены, молодая женщина приняла решение о расторжении брака.
17 июля 2020 года они официально развелись, в её 26-й день рождения. Расставание прошло мирно, без публичных скандалов или судебных споров об имуществе. Гордон не стал препятствовать решению жены, а согласился на выплату алиментов на содержание сыновей.
От оков Гименея к свободе: как изменилась жизнь АбдулвасиевойПолучив свободу от супружеских оков с известным телеведущим, Нозанин Абдулвасиева сосредоточилась на самореализации в профессии. Во время брака с Александром она окончила ВГИК по специальности «режиссура неигрового кино» и вскоре нашла себя сразу в нескольких ипостасях. Помимо работы над собственными документальными проектами, такими как «Карпунины» и «Скоро на Первом», она успешно работает кастинг-директором, подбирая актёров для различных кинопроизводств.
Отсутствие необходимости подстраиваться под график и статус мужа позволило бывшей жене «интеллектуального хама» выстроить комфортный ритм жизни, уделяя основное внимание карьере и воспитанию сыновей, Александра и Фёдора. При этом бывшие супруги сохраняют дружеские отношения ради детей и периодически проводят время вместе, отмечая их дни рождения. Личную жизнь Абдулвасиева предпочитает держать в тайне — её профиль в соцсетях закрыт для посторонних. Как рассказывает сама Нозанин, она больше не стремится к браку со статусным мужчиной, предпочитая сохранять независимость и свободу.