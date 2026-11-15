15 ноября 2026, 16:20

Алексей Морозов (Фото: Instagram* /morozzzofff)

Алексей Морозов — из тех артистов, чьи лица зритель помнит лучше, чем имена. Он играл политрука Клочкова в «28 панфиловцах», Василия Аксенова в «Таинственной страсти», Потемкина в «Великой. Золотой век» — и при этом умудрился прожить жизнь в профессии без единого громкого скандала. 16 ноября ему исполняется 47 лет. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Алексея Морозова Личная жизнь Морозова Новые актерски работы Морозова



Биография Алексея Морозова

Алексей Морозов (Фото: Instagram* /morozzzofff)

Личная жизнь Морозова

«Какой-то четкой причины нет — никто никого не предал, не обидел. Просто так вышло. Мне кажется, дело в завышенных ожиданиях нас обоих от брака, которые, увы, не оправдались», — сказал он, объясняя расставание с Абызовой.

Дана Абызова и Алексей Морозов (Фото: Instagram* /morozzzofff)

«Бывший и нынешний муж дружат. Новый год вместе отмечаем, какие-то еще праздники. Для меня ключевым всегда были дети, чтобы они видели, что всё хорошо, нет никакой трагедии. Мне было принципиально важно подружить Арсена с Лешей, я даже родителей их подружила. В прошлом году снимала дом за городом, пригласила туда всех, и мы познакомились», — цитирует Дану издание Starhit.ru.

Новые актерски работы Морозова

Алексей Морозов (Фото: Instagram* /morozzzofff)

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