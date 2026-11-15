Два несложившихся брака, соседство с бывшей женой и дружба с ее новым избранником: звезде «Берлинской жары» Алексею Морозову 47 лет
Алексей Морозов — из тех артистов, чьи лица зритель помнит лучше, чем имена. Он играл политрука Клочкова в «28 панфиловцах», Василия Аксенова в «Таинственной страсти», Потемкина в «Великой. Золотой век» — и при этом умудрился прожить жизнь в профессии без единого громкого скандала. 16 ноября ему исполняется 47 лет. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Алексея МорозоваАлексей Валентинович Морозов родился 16 ноября 1979 года в Ленинграде, в семье, где искусство было частью жизни. Его отец, Валентин Морозов, служил в кукольном театре, и мальчик буквально вырос за кулисами, впитывая запах грима и звук аплодисментов раньше, чем научился читать. Уже во втором классе он вышел на сцену в сказке режиссера Валерия Саруханова, а в четырнадцать лет прошел кастинг в творческую группу «Вообрази», где провел следующие четыре года, оттачивая то, что позже назовут актерской органикой.
Путь в профессию был предопределен: в 1996 году он поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, в мастерскую Вениамина Фильштинского, а после окончания в 2001-м году был принят в Академический Малый драматический театр — легендарный МДТ Льва Додина. Сцена дала ему школу, которую не купишь ни за какие деньги: он играл Шута в «Короле Лире», Ральфа в «Повелителе мух», Бирона в «Бесплодных усилиях любви».
В кино Морозов вошел через многосерийный фильм «ОБЖ» в 2000 году, но первой по-настоящему главной ролью стал Максим Прошин в военной драме «Придел Ангела» в 2008 году. С тех пор его фильмография приблизилась к семи десяткам работ, и половина из них — главные роли. Зрители знают его по «28 панфиловцам», где он сыграл политрука Василия Клочкова, по «Времени первых», «Расколу», «Великой. Золотой век» и «Таинственной страсти», где ему достался образ Ваксона — литературной тени Василия Аксенова.
Он пробовал себя и по другую сторону камеры: на его счету как режиссера мини-сериал «Солнечные дни» и короткометражка «Курорт», где он выступил также сценаристом.
Личная жизнь МорозоваЛичная жизнь Алексея Морозова никогда не была предметом светских хроник. Первой его женой стала женщина по имени Мария, с которой он познакомился в интернете: переписка, флирт, сильное чувство, брак и рождение сына Матвея. Однако бытовые разногласия постепенно разрушили союз, и пара развелась, хотя ради ребенка сумела сохранить дружеские отношения.
В 2016 году Морозов женился во второй раз — на актрисе Дане Абызовой, и в этом браке родился сын Федор . Внешне все выглядело благополучно ровно до того момента, пока в июне 2025 года артист сам не расставил точки над i в интервью.
«Какой-то четкой причины нет — никто никого не предал, не обидел. Просто так вышло. Мне кажется, дело в завышенных ожиданиях нас обоих от брака, которые, увы, не оправдались», — сказал он, объясняя расставание с Абызовой.
При этом Морозов подчеркнул, что они с Даной живут в соседних домах, тепло общаются и вместе отмечали четырехлетие сына Федора в компании его родителей и старшего сына Матвея. Сегодня Алексей Морозов не делится с прессой о своей личной жизни. Тем временем, Дана Абызова нашла своё счастье в новых отношениях и в 2026 году объявила о рождении второго ребёнка.
«Бывший и нынешний муж дружат. Новый год вместе отмечаем, какие-то еще праздники. Для меня ключевым всегда были дети, чтобы они видели, что всё хорошо, нет никакой трагедии. Мне было принципиально важно подружить Арсена с Лешей, я даже родителей их подружила. В прошлом году снимала дом за городом, пригласила туда всех, и мы познакомились», — цитирует Дану издание Starhit.ru.
Новые актерски работы МорозоваСегодня Алексей Морозов продолжает активно сниматься. В 2025 году в его фильмографии появились военная драма «Берлинская жара», где Алексею досталась роль Меркулова, криминальный детектив «Детектив на все руки. Дело о потерянном счастье», продолживший историю майора Селиванова, а также полнометражная семейная комедия «Милости просим», в которой Морозов сыграл одну из главных ролей — отца семейства, вложившего все сбережения в отель в руинах старинного замка. Картина, к слову, стала лауреатом международного кинофестиваля «Антарес» в номинациях за режиссуру и женскую роль второго плана.
В том же году в его фильмографии значились драма «Палата №6» и мелодрама «Море на двоих». Отдельной строкой стоит упомянуть проекты «Анна Медиум 4», «Больше чем футбол» и «Мне нужна твоя жизнь».
2026 год не стал перерывом в карьере. На экраны уже вышли «Анна Медиум 5» — продолжение популярного сериала, в котором актер остается частью коллектива, и «Горе от ума», еще одна работа, подтверждающая его приверженность литературной основе и костюмной драме. В производстве на момент начала ноября 2026 года числятся «1000 и одна любовь» и «Маргарита».