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Два выкидыша, война с роднёй и нищенская пенсия: почему звезда «Вечного зова» Тамара Сёмина доживает старость в одиночестве?

Тамара Сёмина (Фото: скриншот д/ф «Тамара Сёмина. Мне уже не больно»)

Народной артистке РСФСР Тамаре Петровне Сёминой 25 октября исполняется 88 лет. Актриса, прославившаяся ролями Катюши Масловой в «Воскресении» и Анфисы в телеэпопее «Вечный зов», могла бы купаться в роскоши и принимать знаки внимания от сильных мира сего, но выбрала скромную квартиру и одного-единственного мужчину, с которым прожила почти полвека. Однако за этой красивой историей любви скрываются две страшные потери, которые актриса долгие годы хранила в тайне, и громкие слова, которые в последние годы сделали её героиней скандальных хроник. Подробности — в материале «Радио 1».




Биография Тамары Сёминой

Будущая звезда родилась в Курской области в семье военнослужащего, но её детство было опалено войной: отец погиб на фронте, и мать с двумя детьми перебралась сначала в Брянск, а затем в Калугу. Именно там, в школе рабочей молодёжи, литературу у неё преподавал никто иной, как Булат Окуджава, а сама Тамара тем временем твёрдо решила, что сцена — это её судьба.

В Москву она приехала, не зная города, и, по почти мистическому совпадению, первый же троллейбус, в который она прыгнула, чтобы переждать дождь, привёз её прямо к дверям ВГИКа. Документы уже не принимали, но декан актёрского факультета, поражённый её настойчивостью, уговорил комиссию дать девушке шанс — и она поступила с первой попытки на курс Ольги Пыжовой. Окончила обучение Тамара Петровна в 1961 году, а среди её однокурсников были Леонид Куравлёв и Наталья Кустинская.

Тамара Сёмина (Фото: скриншот д/ф «Тамара Сёмина. Мне уже не больно»)
Известность к Сёминой пришла довольно рано. Роль Катюши Масловой в «Воскресении» Михаила Швейцера принесла ей звание лучшей актрисы года по опросу журнала «Советский экран» за 1961 год и Приз ФИПРЕССИ на XV Международном кинофестивале в Локарно (1962 год). Ею восхищался Федерико Феллини, а зрители хранили её фотографии в семейных альбомах рядом с лицами самых родных людей.

Потом были «Крепостная актриса», «Одиноким предоставляется общежитие» и, конечно, «Вечный зов», где её Анфиса стала для миллионов женщин символом русской доли — горькой, но исполненной достоинства. За своими плечами она имеет звания заслуженной и народной артистки РСФСР, ордена Трудового Красного Знамени и Почёта, но главной наградой для неё всегда оставалась любовь зрителей, которые, по её собственному признанию, были для неё «кусочком их жизни».

Личная жизнь Сёминой

В отличие от многих коллег по цеху, чья личная жизнь пестрела громкими романами и скандальными разводами, Тамара Сёмина вышла замуж на втором курсе ВГИКа за своего сокурсника Владимира Прокофьева и осталась верна ему в течение всей жизни. Это была редчайшая для актёрской среды история: пока поклонники, среди которых был даже Василий Шукшин, готовы были бросить к её ногам всё, она жила в скромной квартире с небогатым мужчиной, который так и не стал звездой кино, зато более тридцати лет отдал дубляжу на киностудии имени Горького.
«Я целовалась с Михалковым, спала с Куравлевым, изменяла Бернесу… Но всё это в кино. А в жизни у меня один только Володечка!» — с улыбкой говорила актриса в документальном фильме Первого канала.
Владимир Прокофьев и Тамара Сёмина (Фото: скриншот д/ф «Тамара Сёмина. Мне уже не больно»)
Однако за этим фасадом идеальной любви скрывалась боль, о которой Сёмина долгие годы не решалась говорить публично. Она пережила два выкидыша — оба раза это были мальчики, — и после сорока лет приняла решение больше не пытаться стать матерью.
«Кино отняло у меня здоровье. Я оставляла его после каждой картины, потому что снималась в невероятных условиях — так и потеряла двоих сыновей. Для меня это больная тема, я пережила трагедию», — рассказала актриса на шоу программы «Малахов».
А в начале девяностых на семью обрушился новый удар: у Владимира случился инсульт, и врачи не давали оптимистичных прогнозов. Сёмина, будучи на пике востребованности, практически отказалась от карьеры и пятнадцать лет ухаживала за парализованным мужем, вытаскивая его с того света. Владимир Прокофьев умер в 2005 году, не дожив двух лет до золотой свадьбы, и на прощании Сёмина бросила ему горький упрёк:
«Чего ты выбрал Ваганьковское, когда нам два года до золотой свадьбы осталось?».

«Нищенская пенсия», война с роднёй и жёсткие слова в адрес коллег

Тамара Сёмина (Фото: скриншот д/ф «Тамара Сёмина. Мне уже не больно»)
После смерти мужа Сёмина стала вести затворнический образ жизни, но именно тогда её резкие высказывания начали превращать её из всенародной любимицы в героиню скандальных заголовков. В интервью «Комсомольской правде» летом 2023 года она назвала свою пенсию «нищенской» и «подачкой», заявив, что народная артистка получает сумму, на которую невозможно достойно жить, в то время как депутаты «по 350 тысяч получают».

«Почему народная артистка влачит нищенское существование, почему такая позорная пенсия, спросите не у меня, а у московского правительства. Как им не стыдно! Как можно было забыть все мои киношедевры! У меня полно прекрасных, талантливых работ. Только зрители обо мне вспоминают. Я чувствую себя выброшенной на помойку. Мне глубоко неприятны люди, которые унижают пожилых артистов. Я унижена, раздавлена и оскорблена их отношением к моим былым заслугам и к моим работам», — заявила Сёмина.
Ещё более громким стал её конфликт с родственниками: в 2021 году в студии «Пусть говорят» Сёмина встретилась с тётей и племянницей, с которыми не общалась годами, и отрезала:
«Ничего не получите, вы все мне чужие».
Она подозревала их в корыстных мотивах и нежелании искренне поддерживать её в старости, и этот телевизионный разговор окончательно закрепил за ней репутацию женщины, которая никого не подпускает к себе. А в 2025 году она и вовсе разразилась гневной тирадой в адрес актрис, рассказывающих о домогательствах в киноиндустрии.
«Они проституточки просто. Это жуткое отребье, которое продвигается через постель. Она забеременеет — ее пошлют далеко и надолго. Это неистребимое племя. Шляются от забора к забору. На таких ничего не действует!»
Эти слова вызвали шквал критики, но Сёмина, кажется, уже давно перестала заботиться о том, как её воспринимают: она говорила то, что думала, с той же прямотой, с какой когда-то выбрала любовь вместо карьеры.

Как живёт легенда сегодня

Тамара Сёмина (Фото: скриншот т/п «Пусть говорят»)
Сейчас Тамара Петровна живёт в Москве в той самой скромной квартире, где когда-то они были счастливы с Владимиром. Последние годы она не снимается в кино, последняя картина с ее участием вышла на экраны в 2023 году под названием «Не дождётесь».

Основной жалобой Сёминой остаются проблемы с коленями и суставами. Актриса связывает это с экстремальными условиями съёмок в молодости: она вспоминала, как ей приходилось босиком ходить по снегу и купаться в Днепре зимой, что, по её мнению, и подорвало здоровье. В июле 2025 года она признавалась, что из-за болей в суставах ей иногда трудно даже дойти до поликлиники, а также упоминала о скачках давления.

Кроме того, в конце декабря 2025 года, после ухода из жизни актрисы Веры Алентовой, Сёмина сообщила журналистам, что сама чувствует себя плохо: «Я совсем больная, мне трудно. Говорить тяжело».

Она редко выходит из дома, передвигается с палочкой и, по собственным словам, больше всего ценит тишину — ту самую тишину, которой она когда-то боялась после смерти мужа. Близких людей рядом с ней почти не осталось: младшая сестра Галина умерла в 2021 году, а с дальними родственниками отношения разорваны окончательно и бесповоротно.

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Елена Генералова

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