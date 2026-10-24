24 октября 2026, 17:49

Тамара Сёмина (Фото: скриншот д/ф «Тамара Сёмина. Мне уже не больно»)

Народной артистке РСФСР Тамаре Петровне Сёминой 25 октября исполняется 88 лет. Актриса, прославившаяся ролями Катюши Масловой в «Воскресении» и Анфисы в телеэпопее «Вечный зов», могла бы купаться в роскоши и принимать знаки внимания от сильных мира сего, но выбрала скромную квартиру и одного-единственного мужчину, с которым прожила почти полвека. Однако за этой красивой историей любви скрываются две страшные потери, которые актриса долгие годы хранила в тайне, и громкие слова, которые в последние годы сделали её героиней скандальных хроник. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Тамары Сёминой Личная жизнь Сёминой «Нищенская пенсия», война с роднёй и жёсткие слова в адрес коллег Как живёт легенда сегодня



Биография Тамары Сёминой

Тамара Сёмина (Фото: скриншот д/ф «Тамара Сёмина. Мне уже не больно»)

Личная жизнь Сёминой

«Я целовалась с Михалковым, спала с Куравлевым, изменяла Бернесу… Но всё это в кино. А в жизни у меня один только Володечка!» — с улыбкой говорила актриса в документальном фильме Первого канала.

Владимир Прокофьев и Тамара Сёмина (Фото: скриншот д/ф «Тамара Сёмина. Мне уже не больно»)

«Кино отняло у меня здоровье. Я оставляла его после каждой картины, потому что снималась в невероятных условиях — так и потеряла двоих сыновей. Для меня это больная тема, я пережила трагедию», — рассказала актриса на шоу программы «Малахов».

«Чего ты выбрал Ваганьковское, когда нам два года до золотой свадьбы осталось?».

«Нищенская пенсия», война с роднёй и жёсткие слова в адрес коллег

Тамара Сёмина (Фото: скриншот д/ф «Тамара Сёмина. Мне уже не больно»)

«Почему народная артистка влачит нищенское существование, почему такая позорная пенсия, спросите не у меня, а у московского правительства. Как им не стыдно! Как можно было забыть все мои киношедевры! У меня полно прекрасных, талантливых работ. Только зрители обо мне вспоминают. Я чувствую себя выброшенной на помойку. Мне глубоко неприятны люди, которые унижают пожилых артистов. Я унижена, раздавлена и оскорблена их отношением к моим былым заслугам и к моим работам», — заявила Сёмина.

«Ничего не получите, вы все мне чужие».

«Они проституточки просто. Это жуткое отребье, которое продвигается через постель. Она забеременеет — ее пошлют далеко и надолго. Это неистребимое племя. Шляются от забора к забору. На таких ничего не действует!»

Как живёт легенда сегодня