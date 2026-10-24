Два выкидыша, война с роднёй и нищенская пенсия: почему звезда «Вечного зова» Тамара Сёмина доживает старость в одиночестве?
Народной артистке РСФСР Тамаре Петровне Сёминой 25 октября исполняется 88 лет. Актриса, прославившаяся ролями Катюши Масловой в «Воскресении» и Анфисы в телеэпопее «Вечный зов», могла бы купаться в роскоши и принимать знаки внимания от сильных мира сего, но выбрала скромную квартиру и одного-единственного мужчину, с которым прожила почти полвека. Однако за этой красивой историей любви скрываются две страшные потери, которые актриса долгие годы хранила в тайне, и громкие слова, которые в последние годы сделали её героиней скандальных хроник. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Тамары СёминойБудущая звезда родилась в Курской области в семье военнослужащего, но её детство было опалено войной: отец погиб на фронте, и мать с двумя детьми перебралась сначала в Брянск, а затем в Калугу. Именно там, в школе рабочей молодёжи, литературу у неё преподавал никто иной, как Булат Окуджава, а сама Тамара тем временем твёрдо решила, что сцена — это её судьба.
В Москву она приехала, не зная города, и, по почти мистическому совпадению, первый же троллейбус, в который она прыгнула, чтобы переждать дождь, привёз её прямо к дверям ВГИКа. Документы уже не принимали, но декан актёрского факультета, поражённый её настойчивостью, уговорил комиссию дать девушке шанс — и она поступила с первой попытки на курс Ольги Пыжовой. Окончила обучение Тамара Петровна в 1961 году, а среди её однокурсников были Леонид Куравлёв и Наталья Кустинская.
Известность к Сёминой пришла довольно рано. Роль Катюши Масловой в «Воскресении» Михаила Швейцера принесла ей звание лучшей актрисы года по опросу журнала «Советский экран» за 1961 год и Приз ФИПРЕССИ на XV Международном кинофестивале в Локарно (1962 год). Ею восхищался Федерико Феллини, а зрители хранили её фотографии в семейных альбомах рядом с лицами самых родных людей.
Потом были «Крепостная актриса», «Одиноким предоставляется общежитие» и, конечно, «Вечный зов», где её Анфиса стала для миллионов женщин символом русской доли — горькой, но исполненной достоинства. За своими плечами она имеет звания заслуженной и народной артистки РСФСР, ордена Трудового Красного Знамени и Почёта, но главной наградой для неё всегда оставалась любовь зрителей, которые, по её собственному признанию, были для неё «кусочком их жизни».
Личная жизнь СёминойВ отличие от многих коллег по цеху, чья личная жизнь пестрела громкими романами и скандальными разводами, Тамара Сёмина вышла замуж на втором курсе ВГИКа за своего сокурсника Владимира Прокофьева и осталась верна ему в течение всей жизни. Это была редчайшая для актёрской среды история: пока поклонники, среди которых был даже Василий Шукшин, готовы были бросить к её ногам всё, она жила в скромной квартире с небогатым мужчиной, который так и не стал звездой кино, зато более тридцати лет отдал дубляжу на киностудии имени Горького.
«Я целовалась с Михалковым, спала с Куравлевым, изменяла Бернесу… Но всё это в кино. А в жизни у меня один только Володечка!» — с улыбкой говорила актриса в документальном фильме Первого канала.Однако за этим фасадом идеальной любви скрывалась боль, о которой Сёмина долгие годы не решалась говорить публично. Она пережила два выкидыша — оба раза это были мальчики, — и после сорока лет приняла решение больше не пытаться стать матерью.
«Кино отняло у меня здоровье. Я оставляла его после каждой картины, потому что снималась в невероятных условиях — так и потеряла двоих сыновей. Для меня это больная тема, я пережила трагедию», — рассказала актриса на шоу программы «Малахов».А в начале девяностых на семью обрушился новый удар: у Владимира случился инсульт, и врачи не давали оптимистичных прогнозов. Сёмина, будучи на пике востребованности, практически отказалась от карьеры и пятнадцать лет ухаживала за парализованным мужем, вытаскивая его с того света. Владимир Прокофьев умер в 2005 году, не дожив двух лет до золотой свадьбы, и на прощании Сёмина бросила ему горький упрёк:
«Чего ты выбрал Ваганьковское, когда нам два года до золотой свадьбы осталось?».
«Нищенская пенсия», война с роднёй и жёсткие слова в адрес коллегПосле смерти мужа Сёмина стала вести затворнический образ жизни, но именно тогда её резкие высказывания начали превращать её из всенародной любимицы в героиню скандальных заголовков. В интервью «Комсомольской правде» летом 2023 года она назвала свою пенсию «нищенской» и «подачкой», заявив, что народная артистка получает сумму, на которую невозможно достойно жить, в то время как депутаты «по 350 тысяч получают».
«Почему народная артистка влачит нищенское существование, почему такая позорная пенсия, спросите не у меня, а у московского правительства. Как им не стыдно! Как можно было забыть все мои киношедевры! У меня полно прекрасных, талантливых работ. Только зрители обо мне вспоминают. Я чувствую себя выброшенной на помойку. Мне глубоко неприятны люди, которые унижают пожилых артистов. Я унижена, раздавлена и оскорблена их отношением к моим былым заслугам и к моим работам», — заявила Сёмина.Ещё более громким стал её конфликт с родственниками: в 2021 году в студии «Пусть говорят» Сёмина встретилась с тётей и племянницей, с которыми не общалась годами, и отрезала:
«Ничего не получите, вы все мне чужие».Она подозревала их в корыстных мотивах и нежелании искренне поддерживать её в старости, и этот телевизионный разговор окончательно закрепил за ней репутацию женщины, которая никого не подпускает к себе. А в 2025 году она и вовсе разразилась гневной тирадой в адрес актрис, рассказывающих о домогательствах в киноиндустрии.
«Они проституточки просто. Это жуткое отребье, которое продвигается через постель. Она забеременеет — ее пошлют далеко и надолго. Это неистребимое племя. Шляются от забора к забору. На таких ничего не действует!»Эти слова вызвали шквал критики, но Сёмина, кажется, уже давно перестала заботиться о том, как её воспринимают: она говорила то, что думала, с той же прямотой, с какой когда-то выбрала любовь вместо карьеры.
Как живёт легенда сегодняСейчас Тамара Петровна живёт в Москве в той самой скромной квартире, где когда-то они были счастливы с Владимиром. Последние годы она не снимается в кино, последняя картина с ее участием вышла на экраны в 2023 году под названием «Не дождётесь».
Основной жалобой Сёминой остаются проблемы с коленями и суставами. Актриса связывает это с экстремальными условиями съёмок в молодости: она вспоминала, как ей приходилось босиком ходить по снегу и купаться в Днепре зимой, что, по её мнению, и подорвало здоровье. В июле 2025 года она признавалась, что из-за болей в суставах ей иногда трудно даже дойти до поликлиники, а также упоминала о скачках давления.
Кроме того, в конце декабря 2025 года, после ухода из жизни актрисы Веры Алентовой, Сёмина сообщила журналистам, что сама чувствует себя плохо: «Я совсем больная, мне трудно. Говорить тяжело».
Она редко выходит из дома, передвигается с палочкой и, по собственным словам, больше всего ценит тишину — ту самую тишину, которой она когда-то боялась после смерти мужа. Близких людей рядом с ней почти не осталось: младшая сестра Галина умерла в 2021 году, а с дальними родственниками отношения разорваны окончательно и бесповоротно.