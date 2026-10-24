Обвинения в похищении дочери, дебют в режиссуре и молчание на угрозы бывшего мужа: куда пропала звезда «Деффчонок» Таисия Вилкова?
Актрисе, знакомой зрителям по роли взбалмошной Васьки в сериале «Деффчонки», а также по работам в картинах «Гоголь. Начало», «Выше неба» и «Непослушник», Таисии Вилковой 25 октября исполняется 30 лет. Эта девушка с актерской фамилией и недетской хваткой прошла путь от съемок в семь лет в «Звезде эпохи» до статуса одной из самых обсуждаемых фигур российского театра и кино. Однако в последние месяцы ее имя мелькает в заголовках не в связи с творческими премьерами, а в контексте громкого семейного конфликта, который грозит перечеркнуть репутацию. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Таисии ВилковойТаисия Александровна Вилкова родилась 25 октября 1996 года в Москве в семье, где искусство было не просто работой, а образом жизни: ее мама Дарья Гончарова была актрисой и продюсером, а отец Александр Вилков — актером театра и кино. Девочка рано познала вкус съемочной площадки: уже в семь лет она дебютировала в сериале Юрия Кары «Звезда эпохи», где сыграла юную Валентину Серову. Этот опыт определил ее дальнейшую профессию. После окончания школы Вилкова без колебаний поступила в Школу-студию МХАТ на курс Евгения Писарева, где и оттачивала навыки актерского мастерства.
Настоящая популярность обрушилась на нее после выхода на телеканале ТНТ молодежного ситкома «Деффчонки», где Вилкова воплотила образ Василисы Бобылкиной — наивной, но предприимчивой провинциалки, мечтающей о сцене. Роль Васьки стала визитной карточкой актрисы на долгие годы, хотя сама Таисия неоднократно подчеркивала, что не хотела бы застревать в амплуа «вечной девочки». В ее числятся проекты «Папенькин сынок», «Григорий Р.», «Отличница», «Выкрутасы», «Склифосовский», «Непослушник» и мистический блокбастер «Гоголь. Начало», где она сыграла Лизу Данишевскую. Параллельно с кино Вилкова выходила на сцену Московского театра имени Пушкина, где была занята в постановках «Вишневый сад», «Женитьба Фигаро» и «Много шума из ничего».
Личная жизнь ВилковойЛичная жизнь Таисии всегда была предметом пристального внимания, но самый громкий роман случился у нее с режиссером и актером Семеном Серзиным, известным по фильму «Петровы в гриппе». Они познакомились в 2018 году, а в марте 2020-го узаконили отношения; в том же году у пары родилась дочь Серафима. Со стороны этот союз казался творческим тандемом единомышленников: Серзин снимал, Вилкова играла, они вместе появлялись на премьерах и фестивалях. Однако, как это часто бывает в актерских семьях, идиллия оказалась хрупкой.
Осенью 2024 года Вилкова приняла решение уйти из семьи и переехать из Санкт-Петербурга в Москву, оставив дочь на попечении отца. Официальный развод состоялся лишь в апреле 2026 года, но, по словам Серзина, уже тогда было заключено мировое соглашение, согласно которому Серафима должна была жить с ним в Северной столице. Эта договоренность, однако, не принесла покоя: Вилкова, по утверждению бывшего мужа, начала регулярно увозить девочку в Москву, что в конечном итоге привело к открытому конфликту.
Продолжение скандала с дочерью звездыВ конце сентября 2026 года Семён Серзин опубликовал в социальных сетях видеообращение, которое мгновенно разлетелось по новостным лентам. Режиссер заявил, что 28 августа Таисия забрала шестилетнюю Серафиму и с тех пор не выходит на связь, не дает отцу общаться с ребенком даже по телефону и скрывает их местонахождение. По словам Серзина, Вилкова втайне от него выписала дочь из петербургской квартиры, прописала в Москве, получила новое свидетельство о рождении и записала девочку в столичную школу и детский сад, куда та так и не ходит.
«Ты говорила, что подашь на меня в суд, и дочь я больше не увижу. Но я сам подал иск об определении места жительства ребенка с одним из родителей еще в апреле. Я его подал не для того, чтобы защитить свои права, а чтобы защитить жизнь Симы. А 28 августа ты просто незаконным путем увезла дочь», — заявил Серзин в своем обращении.Особый драматизм ситуации придает тот факт, что, по словам режиссера, он не знает, где находятся его бывшая жена и дочь, и не исключает, что Вилкова могла вывезти ребенка за границу. Сама актриса публично никак не прокомментировала эти обвинения, что лишь подогревает интерес публики и порождает новые домыслы.
Как сейчас живет ВилковаНесмотря на бурю в личной жизни, профессиональная деятельность Таисии Вилковой не остановилась. Более того, она пробует себя в новых ипостасях: в 2025 году состоялся ее режиссерский дебют — спектакль «Это конец света» по пьесе Николая Коляды «Мурлин Мурло» в московском пространстве «Внутри». Постановка, которую Вилкова посвятила памяти своей мамы, получила внимание критиков и зрителей, а сама актриса выступила здесь не только как режиссер, но и как продюсер.
Что касается актерских работ, то в 2025 году Вилкова была занята в спектакле «Мертвые души» в том же пространстве «Внутри», где ей досталась роль Маниловой. В кино ее можно было увидеть в проекте «УГРОза: Трепалов и Кошелек». Говоря о проектах 2026 года, стоит выделить картину Сергея Осипьяна «Самая лёгкая лодка в мире», показ которой прошел 8 августа в рамках 34-го фестиваля российского кино «Окно в Европу» в Выборге. В производстве с участием Вилковой также находится мелодрама «Отцовский клуб», премьера которой запланирована на июнь 2027 года.