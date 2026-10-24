24 октября 2026, 15:02

Таисия Вилкова (Фото: Instagram* @taisiyavilkova)

Актрисе, знакомой зрителям по роли взбалмошной Васьки в сериале «Деффчонки», а также по работам в картинах «Гоголь. Начало», «Выше неба» и «Непослушник», Таисии Вилковой 25 октября исполняется 30 лет. Эта девушка с актерской фамилией и недетской хваткой прошла путь от съемок в семь лет в «Звезде эпохи» до статуса одной из самых обсуждаемых фигур российского театра и кино. Однако в последние месяцы ее имя мелькает в заголовках не в связи с творческими премьерами, а в контексте громкого семейного конфликта, который грозит перечеркнуть репутацию. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Таисии Вилковой Личная жизнь Вилковой Продолжение скандала с дочерью звезды Как сейчас живет Вилкова



Биография Таисии Вилковой

Таисия Вилкова (Фото: Instagram* @taisiyavilkova)

Личная жизнь Вилковой

Таисия Вилкова с мужем и дочерью (Фото: Instagram* @taisiyavilkova)

Продолжение скандала с дочерью звезды

Таисия Вилкова с дочерью (Фото: Instagram* @taisiyavilkova)

«Ты говорила, что подашь на меня в суд, и дочь я больше не увижу. Но я сам подал иск об определении места жительства ребенка с одним из родителей еще в апреле. Я его подал не для того, чтобы защитить свои права, а чтобы защитить жизнь Симы. А 28 августа ты просто незаконным путем увезла дочь», — заявил Серзин в своем обращении.

Как сейчас живет Вилкова