Сравнения с семьей, съемки в рекламе кофе и карьера в дубляже: как складывается судьба брата Веника из «Папиных дочек» Ильи Бледного?
Илья Анатольевич Бледный — российский актер театра, кино и дубляжа, чье имя хорошо известно как зрителям отечественных сериалов, так и поклонникам зарубежного кинематографа. В разное время его голосом говорили персонажи Джонни Деппа, Джастина Тимберлейка, Колина Фаррелла, Эдриана Броуди и многих других мировых звезд. Первую широкую узнаваемость артист получил благодаря рекламным роликам Nescafe. 9 июня Илья Бледный отмечает 50-летний юбилей. Подробнее о творческом пути артиста, личной жизни и отношении к сравнениям с младшим братом Филиппом Бледным — в материале «Радио 1».
Биография Ильи Бледного : детство и актерская семьяИлья Анатольевич Бледный родился 9 июня 1976 года в Калининграде. Первые годы жизни будущего артиста прошли в Воркуте. Позже семья переехала в Петропавловск-Камчатский, а школу Илья заканчивал уже в Оренбурге.
Творческая атмосфера окружала его буквально с рождения, поэтому вместе с младшим братом Филиппом Бледным он продолжил семейную актерскую династию. Его отец — заслуженный артист России Анатолий Бледный. Мать, Светлана Преображенская, работала помощником режиссера Валерия Фокина в Центре имени Всеволода Мейерхольда.
По словам Ильи, выбор профессии оказался предопределен практически с первых дней жизни. Его детская кроватка стояла прямо в театральной гримерке, а значительную часть времени он проводил за кулисами. С раннего возраста мальчик наблюдал за репетициями, спектаклями и работой актеров. Поэтому других вариантов профессионального будущего для себя он даже не рассматривал.
Образование и начало театральной карьеры Ильи БледногоВ столице молодой человек поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина. После получения диплома в 1997 году его приняли в труппу Театра на Таганке.
Среди наиболее заметных театральных работ того периода зрители и критики выделяли роли Ивана Карамазова в постановке «Братья Карамазовы» и князя Сокольского в спектакле «Подросток», созданных по произведениям Федора Достоевского.
В 2000 году на фестивале «Московские дебюты» Илья Бледный получил награду за лучшую мужскую роль. Жюри высоко оценило его работу над образом Ивана Хлестакова в спектакле «Ревизор». На тот момент актер сотрудничал с театром «Прогресс Сцена» Армена Джигарханяна.
Позже Бледный активно участвовал в антрепризных постановках и постепенно расширял творческие возможности. В качестве режиссера он сотрудничал с Современным театром антрепризы и театром «Миллениум». Кроме того, артист попробовал себя в драматургии. Он написал пьесу «Брачный капкан», а затем самостоятельно поставил спектакль по собственному произведению.
Илья Бледный в киноПервые появления артиста на экране оказались связаны не с кино, а с рекламой. Высокий статный молодой человек с выразительной внешностью привлек внимание рекламодателей. Илью пригласили сняться в рекламе кофе Nescafe.
После успешной кампании ему начали поступать новые предложения в рекламной сфере. Однако Бледному хотелось добиться признания именно как актеру театра и кино, поэтому он сосредоточился на профессиональном развитии.
Первые фильмы и сериалы Ильи Бледного
Полноценным стартом экранной карьеры артиста принято считать многосерийную мелодраму «Редакция». Хотя проект не принес молодому исполнителю широкой известности, он позволил получить необходимый опыт работы перед камерой.
В дальнейшем актер появился в первой и двенадцатой сериях популярного ситкома «Моя прекрасная няня». Новый этап карьеры начался после участия в военной драме «Грозовые ворота», которая вышла на экраны в 2006 году. В этом проекте Илья исполнил роль лейтенанта Лузгина.
Спустя год зрители увидели артиста в приключенческом фильме «Скалолазка и Последний из Седьмой колыбели», основанном на произведении Олега Синицына. Для съемок финального эпизода Бледному пришлось освоить специальные навыки. Сцену под водой снимали без дублеров, поэтому актер учился на несколько минут задерживать дыхание.
В 2008 году фильмография артиста пополнилась криминальной драмой «Жестокий бизнес» и телевизионной комедией «Моя любимая ведьма». Еще более заметным этапом в карьере стал сериал «Ефросинья», который телеканал «Россия» представил зрителям в 2010 году.
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Мелодрама получила высокие рейтинги и вызвала большой интерес аудитории. Успех проекта оказался настолько значительным, что создатели приняли решение продолжить историю еще на два сезона.
Илья Бледный про отца и брата Филиппа БледногоАктер неоднократно подчеркивал, что считает отца главным профессиональным ориентиром и жизненным примером.
«Конечно же, фигура отца всегда будет для меня маяком, и не только в творчестве. Нам троим — мне, папе и Филиппу — очень повезло. При том что мы одинаково трепетно относимся к профессии, к партнерству в кадре и на сцене, мы одинаково кайфуем от хороших ролей и готовы выкладываться в работе на сто процентов, мы все трое получились очень разными», — рассказывал он.По словам Бледного, сходство голосов действительно существует, однако в профессиональной среде его практически не сравнивают с братом. Каждый из представителей актерской семьи смог выстроить собственную карьеру и занять отдельную нишу.
Лучшие фильмы и сериалы с Ильей БледнымВ последующие годы актер продолжил активно сниматься в кино и на телевидении. Одной из заметных работ стал криминальный детектив «Черная кошка», вышедший в 2016 году. Сюжет сериала рассказывал о деятельности знаменитой банды, действовавшей в Подмосковье в 1950-х годах. На XXV Всероссийском фестивале «Виват кино России!» создатели проекта получили награду за лучший телесериал.
Среди других известных работ Ильи Бледного:
- 2009 — «Генеральская внучка»; «Победный ветер, ясный день»;
- 2011 — «Папины дочки»;
- 2013 — «Торговый центр»; «Аромат шиповника»;
- 2015 — «Между нами, девочками»;
- 2016 — «Бестселлер по любви»;
- 2017 — «Майор Соколов. Игра без правил»;
- 2018 — «Смертельный тренинг»;
- 2020 — «Просто представь, что мы знаем»;
- 2021 — «Золотая кровь. Градус смерти»; «Собор»;
- 2022 — «Если сердце дрогнет»; «Кабинет путешественника»; «Ловец снов»; «Тихие воды»;
- 2022–2025 — «Соколова подозревает всех»;
- 2023 — «Дурная кровь»;
- 2025 — «Даниловский тупик»; «Провинциальный детектив — 3».
Голос Джонни Деппа и Джастина ТимберлейкаРаботать в сфере дубляжа артист начал еще в 1990-х годах. Первоначально он пришел на пробы для озвучивания персонажа популярного американского сериала «Беверли-Хиллз, 90210». Получить роль тогда не удалось, однако режиссеры обратили внимание на молодого актера и вскоре предложили ему другие проекты.
За годы работы Бледный выработал собственный профессиональный принцип. По его мнению, актер дубляжа не должен стремиться переигрывать оригинального исполнителя. Наибольшее удовольствие ему приносит работа с персонажами Джонни Деппа.
В частности, в 2005 году именно голос Ильи Бледного получил герой Деппа Вилли Вонка в фильме «Чарли и шоколадная фабрика», снятом по произведению Роальда Даля. Позже артист озвучивал персонажей Джастина Тимберлейка, Колина Фаррелла, Эдриана Броуди, Люка Уилсона и многих других зарубежных актеров.
За годы карьеры он принял участие в локализации сотен фильмов и сериалов различных жанров. Также его голос можно услышать во франшизах «Сумерки» и «Форсаж».
Личная жизнь Ильи БледногоСупругой артиста стала Александра Бледная — дочь известного актера Виктора Проскурина, прославившегося благодаря фильмам «Большая перемена» и «Жестокий романс», а также актрисы Театра имени Евгения Вахтангова Ольги Гаврилюк. Их роман начался во время учебы на четвертом курсе института.
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Однажды Александра преподнесла Илье банку кофе. Молодые люди в шутку решили, что вместе с напитком закончатся и их чувства. После этого каждый из них тайком подсыпал кофе.
В 2003 году в семье родился сын Даниил. С раннего возраста он начал сниматься в кино и заниматься озвучиванием фильмов. После окончания школы молодой человек решил продолжить семейную традицию и поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина.
Кроме того, Илья воспитал дочь супруги от первого брака Елизавету. Девушка окончила Московский государственный университет и, по словам артиста, свободно владеет несколькими иностранными языками.
Илья Бледный сегодняВ настоящее время актер продолжает активно работать в кино, театре и дубляже. Одной из заметных премьер 2025 года стал третий сезон сериала «Провинциальный детектив», где Бледный исполнил роль преподавателя литературы. По словам самого артиста, образ оказался ему близок и не вызвал сложностей во время работы.
Также в 2025 году зрители увидели мелодраму «Даниловский тупик» с Глафирой Тархановой. В этом проект Бледный исполнил одну из главных ролей. Кроме того, актер вновь вернулся к работе над проектом «Золотая кровь».
Параллельно артист активно гастролирует по стране с антрепризными спектаклями, среди которых «Добрый барин» и «Двойная жизнь Милле». Также Илья Бледный продолжает сотрудничать с московскими театрами, совмещая сценическую деятельность со съемками в кино и работой в студиях дубляжа.