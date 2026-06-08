08 июня 2026, 10:53

Илья Бледный (фото: Instagram* / ilyablednyy)

Илья Анатольевич Бледный — российский актер театра, кино и дубляжа, чье имя хорошо известно как зрителям отечественных сериалов, так и поклонникам зарубежного кинематографа. В разное время его голосом говорили персонажи Джонни Деппа, Джастина Тимберлейка, Колина Фаррелла, Эдриана Броуди и многих других мировых звезд. Первую широкую узнаваемость артист получил благодаря рекламным роликам Nescafe. 9 июня Илья Бледный отмечает 50-летний юбилей. Подробнее о творческом пути артиста, личной жизни и отношении к сравнениям с младшим братом Филиппом Бледным — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ильи Бледного : детство и актерская семья Образование и начало театральной карьеры Ильи Бледного Илья Бледный в кино Илья Бледный про отца и брата Филиппа Бледного Лучшие фильмы и сериалы с Ильей Бледным Голос Джонни Деппа и Джастина Тимберлейка Личная жизнь Ильи Бледного Илья Бледный сегодня

Биография Ильи Бледного : детство и актерская семья

Илья Бледный (фото: Instagram* / ilyablednyy)

Образование и начало театральной карьеры Ильи Бледного

Илья Бледный (фото: Instagram* / ilyablednyy)

Илья Бледный в кино

Первые фильмы и сериалы Ильи Бледного

Илья Бледный (фото: Instagram* / ilyablednyy)

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Илья Бледный про отца и брата Филиппа Бледного

«Конечно же, фигура отца всегда будет для меня маяком, и не только в творчестве. Нам троим — мне, папе и Филиппу — очень повезло. При том что мы одинаково трепетно относимся к профессии, к партнерству в кадре и на сцене, мы одинаково кайфуем от хороших ролей и готовы выкладываться в работе на сто процентов, мы все трое получились очень разными», — рассказывал он.

Илья и Филипп Бледные (фото: Instagram* / ilyablednyy)

Лучшие фильмы и сериалы с Ильей Бледным

2009 — «Генеральская внучка»; «Победный ветер, ясный день»;

2011 — «Папины дочки»;

2013 — «Торговый центр»; «Аромат шиповника»;

2015 — «Между нами, девочками»;

2016 — «Бестселлер по любви»;

2017 — «Майор Соколов. Игра без правил»;

2018 — «Смертельный тренинг»;

2020 — «Просто представь, что мы знаем»;

2021 — «Золотая кровь. Градус смерти»; «Собор»;

2022 — «Если сердце дрогнет»; «Кабинет путешественника»; «Ловец снов»; «Тихие воды»;

2022–2025 — «Соколова подозревает всех»;

2023 — «Дурная кровь»;

2025 — «Даниловский тупик»; «Провинциальный детектив — 3».

Голос Джонни Деппа и Джастина Тимберлейка

Илья Бледный (фото: Instagram* / ilyablednyy)

Личная жизнь Ильи Бледного

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Илья Бледный сегодня