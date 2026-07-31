«Две одинаковые актрисы не нужны»: история сестер-близнецов, покоривших сцену и кино. Как сложились судьбы Ксении и Полины Кутеповых?
Считается, что близнецы обладают особой эмоциональной связью: чувствуют друг друга на расстоянии, нередко выбирают одинаковый жизненный путь и одновременно создают семьи. История Ксении и Полины Кутеповых во многом подтверждает это мнение. Сестры вместе пришли в кинематограф, обе связали судьбу с режиссерами и стали ведущими актрисами Московского театра «Мастерская Петра Фоменко». При этом каждая из них сохранила собственную индивидуальность — они заметно отличаются характерами, а путали их, как признавались сами артистки, в основном люди, которые были с ними мало знакомы. 1 августа Ксении и Полине Кутеповым исполняется 55 лет. Подробнее об их жизни, творчестве и семьях — в материале «Радио 1».
Детство Ксении и Полины КутеповыхКсения и Полина Кутеповы родились 1 августа 1971 года в Москве в семье инженеров-астрофизиков. Старшей из близнецов стала Ксения — она появилась на свет на 15 минут раньше сестры. Вместе с ними росла старшая сестра Злата, которая с ранних лет устраивала для девочек домашние спектакли и вовлекала их в театральные игры.
Мать намеренно покупала дочерям разную одежду и оставляла выбор за ними. Девочки спокойно делили вещи между собой и по очереди носили понравившиеся наряды.
Сестры росли настолько дружными и одновременно замкнутыми в собственном мире, что иногда испытывали неловкость при общении с незнакомыми людьми. Чтобы справиться с этим, они придумали собственное правило: если однажды к прохожему обращалась Полина, то в следующий раз эту обязанность брала на себя Ксения.
Первые роли в кино и поступление в ГИТИСВ отличие от старшей сестры Златы, Ксения и Полина довольно рано начали сниматься в кино. Первую известность им принесли фильмы «Рыжий, честный, влюбленный», где они сыграли Лауру и Луизу, а также картина «С нами не соскучишься».
Позже сестры решили поступать в ГИТИС на курс Петра Фоменко. Многие знакомые считали, что одинаковым актрисам будет сложно найти место в профессии, однако прогнозы не оправдались.
«Говорили, что две одинаковые актрисы не нужны. Советовали пойти в Центральный Детский театр, мол, там это, возможно, пригодится. И вполне закономерно, что мы поступили на режиссерский факультет, где была и актерская группа, потому что это совсем другой образ мышления. Считаю, нам сильно повезло, что мы попали именно к Петру Наумовичу Фоменко. Это счастливая случайность, что он набирал курс именно в тот год», — вспоминала Ксения.
Карьера Ксении и Полины Кутеповых в театре и киноПосле окончания института обе сестры вошли в труппу театра «Мастерская Петра Фоменко», где режиссерам регулярно приходилось выбирать, кому доверить ту или иную роль.
Такая же ситуация складывалась и в кинематографе. Несмотря на внешнее сходство, актрисы совершенно по-разному существовали перед камерой, поэтому режиссеры подбирали исполнительницу под конкретный образ.
Так произошло во время подготовки фильма Георгия Данелии «Настя». На роль пробовались обе сестры, однако в итоге режиссер остановил выбор на Полине.
«Данелия в определенный момент хотел снимать и Ксюшу, как бы заменить меня, но в театре не сложилось. Пришлось от этой идеи отказаться. Мне кажется, Ксюшино время в кино еще придет. Совсем скоро понадобится такой тип женщин, очень глубоких, как, например, мадам Бовари. Думаю, она сможет прожить на экране такую сложную женскую судьбу» — говорила Полина в 1990-х.Позже Полина вновь сотрудничала с Георгием Данелией в фильме «Орел и решка». Вместе сестры появились в картинах «Мелкий бес» Николая Досталя и «Прогулка» Алексея Учителя.
Для Ксении одной из важнейших работ стала роль Натальи в драме «Путешествие с домашними животными». Кроме того, актриса сыграла в сериалах «Доктор Тырса», «Три мушкетера» и «Территория».
Почему в «Пелагии и белом бульдоге» сыграла только Полина КутеповаИнтересная ситуация возникла во время работы над сериалом «Пелагия и белый бульдог». Автор литературного произведения изначально видел в главной роли Полину Кутепову. В результате именно она исполнила образ героини, которой по сюжету предстояло перевоплощаться из монахини в светскую даму.
Предполагалось, что Ксения сыграет Лисицыну и в отдельных сценах сможет заменить сестру, однако режиссер Юрий Мороз отказался от этой идеи и ограничился участием одной из близнецов. Любопытно, что в том же 2009 году Ксения Кутепова исполнила роль монахини в мелодраме «Скоро весна».
Самые известные фильмы Ксении и Полины КутеповыхХотя обе актрисы неоднократно говорили, что главным для них остается театр, за годы карьеры каждая собрала фильмографию, насчитывающую более шестидесяти проектов.
Артистки никогда не избегали творческих экспериментов. Так, в мистическом триллере «Мертвое озеро» они сыграли сиамских близнецов Уточкиных. Позже режиссер Роман Прыгунов рассказывал, что рассматривает возможность создания отдельного спин-оффа, посвященного этим героиням.
Для Ксении настоящим профессиональным открытием стала работа с Кантемиром Балаговым над фильмом «Дылда», а также участие в фантастическом блокбастере Егора Баранова «Аванпост».
«Мне досталась роль подполковника ГРУ. Готовясь к съемкам, я долго не могла представить себя стреляющей из автомата и отдающей приказы командным голосом. Но сейчас с удовольствием вспоминаю эту роль», — делилась актриса.
Конкурируют ли Ксения и Полина КутеповыВопрос о соперничестве между сестрами журналисты задавали им практически в каждом интервью. Однако сами актрисы неизменно подчеркивали, что конкуренции между ними никогда не существовало.
«Меня утвердили в один проект, но я выпускала спектакль и не смогла принять участие, поэтому роль сыграла Полина. А на съемках фильма "Портрет незнакомца" Полине срочно нужно было уехать, поэтому на меня надели ее парик и я сыграла одну сцену вместо нее. Мне кажется, это здорово: одна сестра не смогла, значит, ей на помощь придет другая. Вот так, пожалуй, я отвечу на вопрос о конкуренции», — рассказывала актриса.
Личная жизнь Ксении КутеповойСудьбы сестер оказались похожи не только в профессии, но и в семейной жизни. Обе выбрали в мужья режиссеров.
Ксения познакомилась с будущим супругом Сергеем Осипьяном еще во время учебы. Долгое время их связывали исключительно дружеские отношения, однако спустя несколько лет все изменилось.
«Мы с мужем были знакомы лет шесть, и в течение всего этого времени ни в нем, ни во мне ничего не отзывалось. А потом вдруг… не только отозвалось, но вспыхнуло ярким костром, и через два месяца мы поженились. Суперромантичное приключение, в котором я чувствовала себя как героиня пьесы Шекспира "Сон в летнюю ночь": там тоже все то влюбляются, то "разлюбляются"», — говорила Ксения.В 2002 году в семье появился сын Василий, а спустя три года родилась дочь Лидия.
Муж Полины Кутеповой и семья актрисыПолина Кутепова связала жизнь со своим бывшим преподавателем Евгением Каменьковичем, который впоследствии, в 2012 году, возглавил театр «Мастерская Петра Фоменко». Разница в возрасте между супругами составила 16 лет, однако ни этот факт, ни отношения преподавателя и студентки не стали препятствием для создания семьи.
В 1997 году у Полины Кутеповой и Евгения Каменьковича родилась дочь Надежда, которую поклонники актрисы нередко называют очень похожей на мать.
«Мы с мужем выработали большую дистанцию, которой неукоснительно придерживаемся во время работы. Очень долго привыкали к таким разнокалиберным отношениям», — рассказывала Полина.
Ксения и Полина Кутеповы сегодняКсения и Полина Кутеповы сейчас живут в Москве и по-прежнему остаются ведущими актрисами театра «Мастерская Петра Фоменко», где регулярно выходят на сцену в главных ролях.
В текущем театральном репертуаре Полину Кутепову можно увидеть в спектаклях «Мамаша Кураж», «Опасные связи», «Король Лир» и «Доктор Живаго». Параллельно она продолжает сниматься в кино, и среди ее недавних экранных работ выделяется драматический фильм «Каникулы».
Ксения Кутепова сейчас играет в таких постановках театра, как «Счастливые дни» и «Летние осы кусают нас даже в ноябре». В последние годы она очень активно снимается в кино и масштабных сериалах, среди которых детективный проект «Радар», военная драма «Берлинская жара» и историческая картина «Романовы: Преданность и предательство».