31 июля 2026, 10:37

Ксения и Полина Кутеповы (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Считается, что близнецы обладают особой эмоциональной связью: чувствуют друг друга на расстоянии, нередко выбирают одинаковый жизненный путь и одновременно создают семьи. История Ксении и Полины Кутеповых во многом подтверждает это мнение. Сестры вместе пришли в кинематограф, обе связали судьбу с режиссерами и стали ведущими актрисами Московского театра «Мастерская Петра Фоменко». При этом каждая из них сохранила собственную индивидуальность — они заметно отличаются характерами, а путали их, как признавались сами артистки, в основном люди, которые были с ними мало знакомы. 1 августа Ксении и Полине Кутеповым исполняется 55 лет. Подробнее об их жизни, творчестве и семьях — в материале «Радио 1».





Содержание Детство Ксении и Полины Кутеповых Первые роли в кино и поступление в ГИТИС Карьера Ксении и Полины Кутеповых в театре и кино Почему в «Пелагии и белом бульдоге» сыграла только Полина Кутепова Самые известные фильмы Ксении и Полины Кутеповых Конкурируют ли Ксения и Полина Кутеповы Личная жизнь Ксении Кутеповой Муж Полины Кутеповой и семья актрисы Ксения и Полина Кутеповы сегодня

Детство Ксении и Полины Кутеповых

Ксения и Полина Кутеповы (фото: Instagram* / kutepovaxenia)

Первые роли в кино и поступление в ГИТИС

«Говорили, что две одинаковые актрисы не нужны. Советовали пойти в Центральный Детский театр, мол, там это, возможно, пригодится. И вполне закономерно, что мы поступили на режиссерский факультет, где была и актерская группа, потому что это совсем другой образ мышления. Считаю, нам сильно повезло, что мы попали именно к Петру Наумовичу Фоменко. Это счастливая случайность, что он набирал курс именно в тот год», — вспоминала Ксения.

Карьера Ксении и Полины Кутеповых в театре и кино

Ксения и Полина Кутеповы (фото: Instagram* / polina_kutepova_)

«Данелия в определенный момент хотел снимать и Ксюшу, как бы заменить меня, но в театре не сложилось. Пришлось от этой идеи отказаться. Мне кажется, Ксюшино время в кино еще придет. Совсем скоро понадобится такой тип женщин, очень глубоких, как, например, мадам Бовари. Думаю, она сможет прожить на экране такую сложную женскую судьбу» — говорила Полина в 1990-х.

Почему в «Пелагии и белом бульдоге» сыграла только Полина Кутепова

Полина и Ксения Кутеповы (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Самые известные фильмы Ксении и Полины Кутеповых

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«Мне досталась роль подполковника ГРУ. Готовясь к съемкам, я долго не могла представить себя стреляющей из автомата и отдающей приказы командным голосом. Но сейчас с удовольствием вспоминаю эту роль», — делилась актриса.

Конкурируют ли Ксения и Полина Кутеповы

«Меня утвердили в один проект, но я выпускала спектакль и не смогла принять участие, поэтому роль сыграла Полина. А на съемках фильма "Портрет незнакомца" Полине срочно нужно было уехать, поэтому на меня надели ее парик и я сыграла одну сцену вместо нее. Мне кажется, это здорово: одна сестра не смогла, значит, ей на помощь придет другая. Вот так, пожалуй, я отвечу на вопрос о конкуренции», — рассказывала актриса.

Личная жизнь Ксении Кутеповой

Ксения Кутепова (фото: Instagram* / kutepovaxenia)

«Мы с мужем были знакомы лет шесть, и в течение всего этого времени ни в нем, ни во мне ничего не отзывалось. А потом вдруг… не только отозвалось, но вспыхнуло ярким костром, и через два месяца мы поженились. Суперромантичное приключение, в котором я чувствовала себя как героиня пьесы Шекспира "Сон в летнюю ночь": там тоже все то влюбляются, то "разлюбляются"», — говорила Ксения.

Муж Полины Кутеповой и семья актрисы

Полина Кутепова (фото: Instagram* / polina_kutepova_)

«Мы с мужем выработали большую дистанцию, которой неукоснительно придерживаемся во время работы. Очень долго привыкали к таким разнокалиберным отношениям», — рассказывала Полина.

Ксения и Полина Кутеповы сегодня