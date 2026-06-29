Две женщины, одна судьба: как звезда «Подкидыша» Ростислав Плятт любил жену учителя, а обрел счастье с супругой друга
Ростислав Плятт — один из немногих актеров, кто создал на экране образ безупречного интеллигента и остался в памяти зрителей именно таким. Пастор Шлаг из «Семнадцати мгновений весны», холостяк-геолог из «Подкидыша», завхоз Бубенцов из «Весны» — каждая его роль становилась событием. 30 июня 1989 года ушел из жизни человек, которого Роберт Рождественский называл «могиканином» советского театра. О творческом пути, большой любви и непростых поворотах судьбы артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография артистаРостислав Плятт принадлежал к той редкой породе актеров, чья интеллигентность не была маской — она пронизывала каждое его движение, каждое слово, каждый взгляд. При этом он умел быть смешным, ироничным и даже озорным. Его не стало 30 июня 1989 года, но до сих пор зрители пересматривают фильмы с его участием и удивляются глубине и точности созданных образов. Родился будущий народный артист в Ростове-на-Дону 13 декабря 1908 года в семье адвоката, а в 16 лет, получая паспорт, совершил маленькую революцию в собственной судьбе — изменил фамилию Плят на Плятт и отчество Иванович на Янович, решив, что для сцены это звучит убедительнее. И не ошибся.
Стоит отметить, что Ростислав с детства был «литературным мальчиком» — его сочинения вывешивали на доску как лучшие, он писал фельетоны в школьную стенгазету, и отец пророчил ему карьеру журналиста или писателя. Но театр перечеркнул все планы. Школьный драмкружок, возглавляемый актером Малого театра Владимиром Лебедевым, концерты и спектакли московских студийцев — все это увлекло юношу настолько, что в 1926 году он поступил в драматическую студию под руководством Юрия Завадского.
Дебют Плятта состоялся в 1927 году в спектакле «Простая вещь», где он сыграл сразу две маленькие роли — Человека в пенсне и Офицерика на вечеринке. В 1936 году вместе с театром Завадского он уехал в Ростов-на-Дону, где работал в Театре драмы им. Горького. Тогда ходили слухи, что это изгнание было связано с женой Завадского — Верой Марецкой, но вряд ли кто-то тогда мог предположить, какую роль эта женщина сыграет в жизни молодого актера.
В кино Ростислав Плятт пришел в 1939 году. Его дебютной и сразу же «звездной» ролью стал холостяк в детской комедии «Подкидыш». Он снимался вместе с Фаиной Раневской, которая стала его многолетней подругой и партнершей по сцене. Всего за свою карьеру актер снялся в 47 художественных фильмах, последней киноработой стал детектив «Визит к Минотавру» (1987 год).
Жизнь, разбитая любовьюЛичная жизнь Ростислава Плятта — это история трагической любви, в которой он дважды поступился принципами. Первый раз — когда ушел от жены к любимой женщине, второй — когда увел жену у друга юности.
Вся его молодость была озарена светом Веры Петровны Марецкой — супруги его учителя Юрия Завадского. Плятт долгие годы был безнадежно влюблен в нее, и никто не знал, когда между ними возникло взаимное чувство. Плятт, устав ждать, что Вера когда-нибудь уйдет к нему от мужа, женился на актрисе Нине Бутовой. Она знала об истинных чувствах мужа, но надеялась, что он полюбит ее. Ждала она всю жизнь, периодически устраивая скандалы и грозя покончить с собой, если муж уйдет к сопернице.
Вскоре после женитьбы Плятта Завадский ушел от Марецкой к балерине Галине Улановой. Вера вышла замуж за актера Георгия Троицкого, родила дочку Марию. Годы шли, судьбы менялись. У Веры Марецкой были свои трагедии: второй муж погиб на фронте, здоровье становилось всё хуже. Но Плятт не оставлял надежды. Даже когда Юрий Завадский умер в 1977 году и, казалось, больше не осталось никаких внешних преград, Плятт всё ещё колебался. А когда наконец решился и пришёл к Вере с предложением, услышал горькие слова: «Поздно, Славик. Нам уже не нужно смешить людей».
За этой фразой скрывалась страшная правда: у Марецкой диагностировали опухоль мозга. Она не хотела, чтобы любимый видел её угасание. Так закончилась история, которая могла бы стать совсем другой, если бы время не расставило всё по своим местам.
В 1978 году ушли из жизни и жена, и та, которую он любил всю жизнь. Ростислав Янович остался один, ему было под 70 лет, детей не было, не осталось ни одной родной души.
Последняя любовь и уходСпустя время Плятт встретил Людмилу Маратову — жену актера Николая Литвинова, своего близкого друга. Она была моложе на 20 лет. Людмила ушла от мужа и вышла замуж за Плятта, и он впервые узнал, что такое настоящий семейный уют и забота. С ней он прожил последние 10 лет жизни.
В последние годы Ростислав Янович тяжело болел. У него был перелом шейки бедра, но он продолжал играть, превозмогая боль. В фильме «Визит к Минотавру» 79-летний актер снимался в инвалидном кресле — никто из съемочной группы не знал, как ему тяжело. Сергей Шакуров вспоминал, как он вез Плятта от поезда до такси на коляске и как тот стойко переносил боль.
Режиссер Павел Хомский считал, что затворничество последних лет ускорило уход Ростислава Яновича. Сам актер не хотел, чтобы зрители видели его больным и страдающим. Он умер 30 июня 1989 года в Москве. Похоронили артиста на Новодевичьем кладбище.
Наследие Ростислава ПляттаПлятт оставил после себя книгу мемуаров «Без эпилога», которая была выпущена через два года после его смерти. Его голос звучит в радиопостановках — он отдал радио 40 лет, участвовал в передаче «Клуб знаменитых капитанов». На доме на Большой Бронной, где актер жил с 1969 по 1989 год, установлена мемориальная доска.
Творческое наследие Ростислава Плятта — это 47 киноролей, десятки театральных образов, сотни радиопередач. Но главное, что он оставил, — это пример того, как можно оставаться человеком в профессии, где так легко потерять себя. Сам он, как вспоминали коллеги, обладал уникальным чувством юмора и относился к себе с большой долей иронии. Озвучивая радиопостановки, он мог вполне «целомудренно» пошутить: «Не много ли "пляттства" на радио?».
На его похороны пришло множество людей — от простых зрителей до коллег по цеху, которые помнили, что он всегда готов был помочь: выбивал квартиры и роли, давал деньги всем, кто просил, и сердечно благодарил, если должник предупреждал, что не сможет расплатиться. И многие из коллег поддерживают слова Сергея Юрского: «Если бы не Плятт, меня бы не было как актера».