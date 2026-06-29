29 июня 2026, 13:18

Ростислав Плятт (Фото: РИА Новости/ Вера Петрусова)

Ростислав Плятт — один из немногих актеров, кто создал на экране образ безупречного интеллигента и остался в памяти зрителей именно таким. Пастор Шлаг из «Семнадцати мгновений весны», холостяк-геолог из «Подкидыша», завхоз Бубенцов из «Весны» — каждая его роль становилась событием. 30 июня 1989 года ушел из жизни человек, которого Роберт Рождественский называл «могиканином» советского театра. О творческом пути, большой любви и непростых поворотах судьбы артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артиста Жизнь, разбитая любовью Последняя любовь и уход Наследие Ростислава Плятта



Биография артиста

Ростислав Плятт (Фото: скриншот д/ц «Острова»)

Жизнь, разбитая любовью

Ростислав Плятт (Фото: скриншот д/ц «Острова»)

Последняя любовь и уход

Ростислав Плятт (Фото: скриншот д/ц «Острова»)

Наследие Ростислава Плятта