Двести нянь из-за скандальной матери, хейт в сети и сорванная свадьба с миллионером: тайны и шикарная жизнь 25-летней Устиньи Малининой
Дочь народного артиста России Александра Малинина Устинья с юных лет находится в центре внимания. В СМИ ее нередко называют любимицей отца и пророчат большое будущее на оперной сцене. 23 ноября звездной девочке исполняется 25 лет. О творческом пути и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Детство, семья и образованиеУстинья родилась 23 ноября 2000 года в Мюнхене в семье Александра Малинина и врача-гинеколога Эммы Залукаевой. Её мать — успешный предприниматель: в 2018 году Эмма открыла в Мюнхене медицинский центр. У Устиньи есть брат-близнец Фрол, который живёт в Германии и изучает кинематографию, а также единокровные братья и сестра от предыдущих браков отца.
С детства Устинья проявляла интерес к музыке. По рассказам отца, свою первую песню она написала в 4 года. После переезда в Германию она училась в местной школе, а затем поступила в Королевский музыкальный колледж в Лондоне (Royal College of Music), который окончила в 2024 году. Обучение в этом престижном вузе стоило семье Малининых более 20 тысяч долларов в год, но семья ничего не жалела для своей любимицы.
Жених-миллионер и отложенная свадьбаВ Лондоне Устинья познакомилась с Заком — англичанином из семьи миллионеров, работающим в финансовой сфере. В феврале 2023 года он сделал ей предложение, и пара объявила о помолвке. Устинья получила от жениха кольцо ювелирного дома Tiffany стоимостью, сопоставимой с ценой квартиры в российском регионе.
Однако свадьба, изначально запланированная на 2024 год, до сих пор не состоялась. После получения диплома девушка перестала выкладывать совместные фото с избранником и всецело сконцентрировалась на карьере. Поклонники певицы заподозрили, что отношениям пары пришел конец, в сети даже возникали предположения, что всему причиной стали разные менталитеты и взгляды влюбленных на жизнь.
Хейт Малининой в сетиЖизнь Устиньи за границей и её карьера неоднократно вызывали дискуссии. Некоторые пользователи соцсетей и СМИ критиковали её и семью Малининых за обучение и жизнь в Европе, в то время как Александр Малинин продолжает выступать в России. В комментариях под постами о её успехах нередко звучали обвинения в «предательстве» и лицемерии.
Дочь Малинина не стеснялась выставлять в социальных сетях дорогие подарки от своего жениха, брендовые вещи и роскошный образ жизни. Некоторые люди восприняли это как проявление высокомерия и показухи. В действиях девушки усматривают черты, присущие «золотой молодёжи», что вызывает волну зависти и недовольства.
Репутация Устиньи страдает из-за скандалов, связанных с её близкими. В студии шоу «Прямой эфир» одна из многочисленных нянь, работавших с двойняшками Александра Малинина — Фролом и Устиньей, рассказала о том, как за впечатляющим гонораром в $3000 в месяц скрывался настоящий ад. Ее откровения рисуют портрет матери семейства, Эммы Малининой, как деспотичной и мелочной женщины, создавшей для персонала невыносимые условия труда, из-за которых за годы воспитания детей в семье сменилось около двухсот нянь.
Карьера и жизнь сегодняВ 2024 году Устинья окончила Королевский музыкальный колледж в Лондоне и поступила в магистратуру этого же учебного заведения. Она готовится к карьере оперной певицы. В 2023 году она получила первую роль в постановке «Дитя и волшебство» Мориса Равеля. В том же году Устинья стала обладательницей Гран-при международного конкурса World Classical Music Awards, а в 2024 году заняла первое место на конкурсе London Young Musician.
Несмотря на жизнь в Европе, Устинья поддерживает связь с российской сценой. В 2018 году она записала совместный трек с группой Dschinghis Khan и Александром Малининым — «Москва встречает Чемпионат» и участвовала в «Балу Александра Малинина» на Первом канале.