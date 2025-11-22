22 ноября 2025, 18:23

Александр и Устинья Малинины (Фото: Instagram* / @alexandr_malinin)

Дочь народного артиста России Александра Малинина Устинья с юных лет находится в центре внимания. В СМИ ее нередко называют любимицей отца и пророчат большое будущее на оперной сцене. 23 ноября звездной девочке исполняется 25 лет. О творческом пути и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство, семья и образование Жених-миллионер и отложенная свадьба Хейт Малининой в сети Карьера и жизнь сегодня



Детство, семья и образование

Устинья Малинина (Фото: Instagram* /@ustinya_malinina_official)



Жених-миллионер и отложенная свадьба

Фото: Instagram* /@ustinya_malinina_official



Хейт Малининой в сети

Эмма, Александр и Устинья Малинины (Фото: Instagram* /@ustinya_malinina_official)



Карьера и жизнь сегодня