Скандал с нянями в «Прямом эфире», отменённая свадьба с британским миллионером и жизнь за границей: почему Устинью Малинину травят в сети?
Дочь народного артиста России Александра Малинина Устинья с юных лет находится в центре внимания. В СМИ ее нередко называют любимицей отца и пророчат большое будущее на оперной сцене. 23 ноября звездной девочке исполняется 26 лет. О творческом пути и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Детство, семья и образованиеУстинья родилась 23 ноября 2000 года в Мюнхене в семье Александра Малинина и врача-гинеколога Эммы Залукаевой. Её мать — успешный предприниматель: в 2018 году Эмма открыла в Мюнхене медицинский центр. У Устиньи есть брат-близнец Фрол, который живёт в Германии и изучает кинематографию, а также единокровные братья и сестра от предыдущих браков отца.
С детства Устинья проявляла интерес к музыке. По рассказам отца, свою первую песню она написала в 4 года. После переезда в Германию она училась в местной школе, а затем поступила в Королевский музыкальный колледж в Лондоне (Royal College of Music), который окончила в 2024 году. Обучение в этом престижном вузе стоило семье Малининых более 20 тысяч долларов в год, но семья ничего не жалела для своей любимицы.
Александр Малинин не скрывает гордости за дочь: в интервью он неоднократно подчеркивал, что Устинья превзошла его собственным талантом и в будущем способна стать знаменитой оперной дивой.
Жених-миллионер и отложенная свадьбаЛичная жизнь Устиньи Малининой долгое время оставалась предметом пристального внимания поклонников и светских обозревателей. В Лондоне она познакомилась с Заком — британцем из семьи миллионеров, работающим в финансовой сфере. В феврале 2023 года он сделал ей предложение в Париже, вручив кольцо стоимостью около трех миллионов рублей. Устинья тогда делилась с подписчиками:
«Мы знаем друг друга уже почти пять лет и долго встречались. С ним хорошо, спокойно, комфортно и уютно!».Родители одобрили выбор дочери, однако со свадьбой пара не торопилась: Устинья хотела сначала завершить образование.
Тем неожиданнее оказался финал этой истории. Свадьба, изначально запланированная на 2024 год, так и не состоялась. Летом 2024 года Малинина получила диплом, но вместо подготовки к торжеству подписчики заметили тревожные сигналы: с фотографий исчезло обручальное кольцо, а 14 февраля 2025 года девушка провела в одиночестве, не поздравив Зака.
Позже она и вовсе удалила все совместные снимки из соцсетей. Официальных комментариев от самой певицы или ее семьи не последовало, что лишь подогрело слухи о разрыве. К ноябрю 2025 года, когда Устинье исполнялось 25 лет, она устроила шумный девичник в Лондоне с рождественским декором и платьем из лебяжьего пуха — на снимках она улыбалась, но поклонники гадали, насколько эти улыбки искренни после пережитого расставания.
Хейт Малининой в сетиЖизнь Устиньи за границей и её карьера неоднократно вызывали дискуссии. Некоторые пользователи соцсетей и СМИ критиковали её и семью Малининых за обучение и жизнь в Европе, в то время как Александр Малинин продолжает выступать в России. В комментариях под постами о её успехах нередко звучали обвинения в «предательстве» и лицемерии.
Дочь Малинина не стеснялась выставлять в социальных сетях дорогие подарки от своего жениха, брендовые вещи и роскошный образ жизни. Некоторые люди восприняли это как проявление высокомерия и показухи. В действиях девушки усматривают черты, присущие «золотой молодёжи», что вызывает волну зависти и недовольства.
Репутация Устиньи также страдает из-за скандалов, связанных с её близкими. В студии шоу «Прямой эфир» одна из многочисленных нянь, работавших с двойняшками Александра Малинина — Фролом и Устиньей, рассказала о том, как за впечатляющим гонораром в $3000 в месяц скрывался настоящий ад. Ее откровения рисуют портрет матери семейства, Эммы Малининой, как деспотичной и мелочной женщины, создавшей для персонала невыносимые условия труда, из-за которых за годы воспитания детей в семье сменилось около двухсот нянь.
Карьера и жизнь Малининой сегодняВ 2024 году Устинья окончила Королевский музыкальный колледж в Лондоне и поступила в магистратуру этого же учебного заведения. Она готовится к карьере оперной певицы. В 2023 году она получила первую роль в постановке «Дитя и волшебство» Мориса Равеля. В том же году Устинья стала обладательницей Гран-при международного конкурса World Classical Music Awards, а в 2024 году заняла первое место на конкурсе London Young Musician.
Первый сольный концерт Малининой состоялся в декабре 2025 года в историческом зале Bechstein Hall в Лондоне — событие, которое сама певица назвала «реализацией мечты», к которой она шла долгие годы.
Александр Малинин продолжает публично поддерживать дочь. В ноябре 2026 года, когда певцу исполнилось 68 лет, Устинья опубликовала трогательное поздравление с архивными снимками:
«Папочка, с днём рождения! Ты — мой главный пример для подражания. Я бесконечно тобой восхищаюсь и невероятно горжусь тем, что я твоя дочь!».