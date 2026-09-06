06 сентября 2026, 15:45

Михаил Зеленский (Фото: РИА Новости/ Евгений Самарин)

Михаил Зеленский — человек, который мог стать врачом или спортсменом, но выбрал телевидение и стал одним из самых узнаваемых лиц на российском экране. Интеллигентный ведущий «Вестей» и ток-шоу «Прямой эфир», автор документальных фильмов и обладатель серебряной медали проекта «Танцы на льду», 7 сентября мог бы отпраздновать свой 51-й день рождения. О яркой карьере, личном счастье и внезапном уходе из жизни читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Михаила Зеленского Личная жизнь Зеленского Вредные привычки и напряженная работа Трагедия в Доминикане и прощание с журналистом Наследство и творческое наследие



Биография Михаила Зеленского

Михаил Зеленский (Фото: скриншот д/ф «Здесь и сейчас»)

«Он делал документальное кино, был блестящим радиоведущим и ведущим ток-шоу. Он был удивительно глубоким человеком», — вспоминал заместитель директора ДИП «Вести» Андрей Медведев.

«Влюбленный в свою профессию человек. В высшей степени порядочный. Во всем. Со всеми. Всегда», — говорил телеведущий Борис Корчевников.

«Он как в море плавал в профессии. С удовольствием, с легкостью, с изяществом».

Личная жизнь Зеленского

Михаил Зеленский с дочерью (Фото: скриншот д/ф «Здесь и сейчас»)

Вредные привычки и напряженная работа

«Я просто не очень хочу как-то жаловаться: там я не высыпаюсь, там я сильно устаю. Потому что 90% мужиков в Москве так же не высыпаются и так же устают. Нормальное состояние», — говорил журналист изданию mir24.tv.

Трагедия в Доминикане и прощание с журналистом

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

Наследство и творческое наследие

Михаил Зеленский (Фото: скриншот д/ф «Здесь и сейчас»)

Вопрос о наследстве Зеленского оказался неоднозначным. По словам его соведущего по проекту «Билет в Большой» Николая Сергеева, журналист жил скромно: «Несмотря на всю свою известность, Миша был человеком крайне скромным, не гнался за какими-то материальными благами. Насколько мне известно, даже жил в съемной квартире», — рассказывал Сергеев «СтарХиту».