Двое детей от украинской фигуристки и последний путь в цинковом гробу: что погубило ведущего «Прямого эфира» Михаила Зеленского?
Михаил Зеленский — человек, который мог стать врачом или спортсменом, но выбрал телевидение и стал одним из самых узнаваемых лиц на российском экране. Интеллигентный ведущий «Вестей» и ток-шоу «Прямой эфир», автор документальных фильмов и обладатель серебряной медали проекта «Танцы на льду», 7 сентября мог бы отпраздновать свой 51-й день рождения. О яркой карьере, личном счастье и внезапном уходе из жизни читайте в материале «Радио 1».
Биография Михаила ЗеленскогоМихаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве, но детство его прошло в Хабаровске, потому что военнослужащего отца часто переводили с места на место. После школы юноша проявил удивительную разносторонность: одновременно поступил в Хабаровский медицинский институт на педиатрический факультет и в институт физкультуры, имея разряд кандидата в мастера спорта по фигурному катанию. Однако ни медицина, ни спорт не стали его призванием.
В 1996 году Зеленский отправился покорять Москву. Попытки поступить в театральные вузы — Щепкинское и Щукинское училища — оказались неудачными. Но судьба привела его на ТВ. Он с легкостью стал студентом Московского института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, где и начался его путь в профессию.
Первые шаги на ТВ Михаил делал в Хабаровске — работал диджеем на радио и вел музыкально-развлекательную программу «Лабиринт». Затем были радио «Ностальжи», телеканал «ТВ Центр», а с 1999 года — главный прорыв: Зеленский стал ведущим программы «Вести» на РТР.
С 2001 по 2011 год он был лицом программы «Вести-Москва», которую сделал одной из самых любимых у зрителей. Позже вел ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1», а на канале «Культура» — «Новости культуры» и проект «Билет в Большой». Коллеги отмечали, что ему были подвластны все жанры.
«Он делал документальное кино, был блестящим радиоведущим и ведущим ток-шоу. Он был удивительно глубоким человеком», — вспоминал заместитель директора ДИП «Вести» Андрей Медведев.
«Влюбленный в свою профессию человек. В высшей степени порядочный. Во всем. Со всеми. Всегда», — говорил телеведущий Борис Корчевников.Владислав Флярковский сравнивал его владение профессией с фехтованием:
«Он как в море плавал в профессии. С удовольствием, с легкостью, с изяществом».
Личная жизнь ЗеленскогоАмурные дела Михаила Зеленского складывались непросто. Первой женой журналиста стала бывшая одноклассница Ольга. Случайная встреча в Москве возродила чувства, и летом 2005 года пара сыграла пышную свадьбу в английском замке Кливден. Однако брак распался, когда Михаил встретил украинскую фигуристку Елену Грушину, которая тогда жила в США. Зеленский убедил её оставить престижную работу, дом и друзей ради любви в России.
В браке с Грушиной, длившемся с 2008 по 2014 год, родились две дочери — Софья и Полина. Однако напряженный рабочий график и новые знакомства отдалили супругов. После развода началась затяжная судебная тяжба за детей и имущество. Как сообщают источники, бывшие супруги не могли договориться по поводу алиментов и разделить совместно купленную квартиру, дойдя до кассационной инстанции.
Третьей спутницей жизни Зеленского стала психолог Мила Рубчик (в некоторых источниках — Рубинчик). Они прожили вместе четыре года, мечтали об общих детях. Но этим мечтам не суждено было сбыться.
Вредные привычки и напряженная работаКоллеги и близкие знали о вредных привычках Заленского. Курение до двух пачек сигарет в день на протяжении 20 лет, 7-8 чашек кофе ежедневно, нерегулярное питание, фастфуд, постоянные перелеты и съемки.
«Я просто не очень хочу как-то жаловаться: там я не высыпаюсь, там я сильно устаю. Потому что 90% мужиков в Москве так же не высыпаются и так же устают. Нормальное состояние», — говорил журналист изданию mir24.tv.Но организм не выдержал такой нагрузки.
Трагедия в Доминикане и прощание с журналистомМихаил Зеленский скончался 11 января 2022 года в Доминиканской Республике, куда уехал на отдых с женой Милой. Причиной смерти назвали инсульт, приведший к остановке сердца. Ему было всего 46 лет.
Тело журналиста доставили в Москву в цинковом гробу лишь 18 января. Прощание состоялось 19 января в траурном зале «Троекурово». Проводить коллегу пришли Ирада Зейналова, Мария Ситтель, Эрнест Мацкявичюс и другие известные телеведущие. На церемонии присутствовали безутешные родители Михаила, его дочери от второго брака с Еленой Грушиной, а также сама экс-супруга, несмотря на недавние судебные тяжбы. Третья жена Мила Рубчик попрощалась с мужем в приватной обстановке, избегая публичности.
Похоронен Михаил Зеленский на Троекуровском кладбище, рядом с коллегами-журналистами.
Наследство и творческое наследие
Вопрос о наследстве Зеленского оказался неоднозначным. По словам его соведущего по проекту «Билет в Большой» Николая Сергеева, журналист жил скромно: «Несмотря на всю свою известность, Миша был человеком крайне скромным, не гнался за какими-то материальными благами. Насколько мне известно, даже жил в съемной квартире», — рассказывал Сергеев «СтарХиту».Николай также добавил, что первые выпуски «Билета в Большой» Зеленский сделал бесплатно, потому что ему был интересен новый формат.
В распоряжении журналиста была квартира, которую он не успел поделить с бывшей женой. По некоторым данным, у него также были другие объекты недвижимости, но подтвержденной информации о масштабном наследстве нет. Основными наследниками стали его дочери и вдова.
Творческое наследие Михаила Зеленского — это сотни эфиров, несколько документальных фильмов, среди которых «Валаам. Остров спасения» (2015) и «Путешествие по золотому кольцу Боспорского царства» (2019), а также память миллионов зрителей, для которых он был «своим, любимым» ведущим.