Рождение сына вопреки приговору врачей и роман с другим на глазах у мужа: как сложилась судьба звезды «Солдатской матери» Анны Каменковой?

Заслуженной артистке РСФСР Анне Каменковой, знакомой миллионам зрителей по пронзительным ролям в картинах «Молодая жена», «Солнечный ветер» «Визит к Минотавру» и «Тест на беременность», а также своим мастерским озвучиванием голливудских звезд, таких как Джулия Робертс, Шэрон Стоун и Кейт Уинслет, 27 апреля исполняется 73 года. О творческой и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».




Ранние годы

Анна Каменкова появилась на свет 27 апреля 1953 года в городе Москве в семье, где родители были представителями интеллигенции. Они преподавали русский язык и литературу и хотели, чтобы их дочь продолжила семейную традицию.

Девочка росла активной и отличалась от сверстников своим талантом. Когда маленькой Анне исполнилось шесть, она по воле судьбы попала в кино.

«В сквере дети читали стихи. Я возмутилась, что меня не позвали, подошла и сказала: "Я тоже могу!" Стихов я знала много, мои родители — учителя, весь дом — в книгах. Почитала — и все. Вскоре меня вызвали на пробу в Минск», — рассказала актриса в интервью «Российской газете».

В тот день в парке Анна прочитала свои стихи сотрудникам киностудии, которые искали одарённых детей для участия в съёмках фильма «Девочка ищет отца». За свою актёрскую игру Каменкова была удостоена первой награды — приза за лучшее исполнение роли ребёнка на II Международном кинофестивале в Аргентине в 1960 году.

После родители запретили дочери сниматься в кино, посчитав это вредным для учебы. Однако актёрское мастерство Анны развивалось вместе с ней, и родители решили не препятствовать её желанию быть актрисой.

Анна начала посещать театральный кружок при местном Дворце пионеров и в 1965 году уже дебютировала на сцене Большого театра, исполнив небольшую роль в опере «Русалка».

Работа в кино

В 1970 году Анна Каменкова поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, на курс М. И. Царёва. Педагогами училища был искусно огранен талант актрисы, и после его окончания она начала работать в Театре на Малой Бронной.

Юная артистка вернулась на экраны в 1974 году в фильме «Хождение по мукам», но настоящий успех актрисе принесла мелодрама Леонида Менакера «Молодая жена», вышедшая в 1979 году. После были главные роли в картинах «Следствие ведут Знатоки», «Государственная граница», «Солнечный ветер», «Город над головой» и «Софья Петровна».

В сложный для кино период 90-х актриса активно занималась озвучиванием фильмов. Анна Каменкова подарила свой голос многим известным зарубежным актрисам. Среди них Шэрон Стоун, Катрин Денёв, Уитни Хьюстон, Мерил Стрип, Джоди Фостер и Джулия Робертс.

Её голос можно услышать в фильмах «Властелин колец», где она озвучила героиню Лив Тайлер, и в драме «Фрида», где она озвучила Сальму Хайек. Также ее голосом говорит Джульетта в фильме Франко Дзеффирелли и Лариса в фильме «Жестокий романс».

Личная жизнь

Анна Каменкова с 1980 года состоит в браке с режиссёром театра на Малой Бронной Анатолием Спиваком. Муж актрисы старше её на 15 лет, стал для неё наставником и мудрым советчиком. Как и в любой семье, у них случались недопонимания, однажды Каменкова даже увлеклась другим мужчиной и чуть не ушла из семьи.
«Черту дозволенности в том романе я так и не переступила. Для меня двойная жизнь невозможна. Но факт остается фактом. Словом, накрыло меня тогда так глобально, что я честно рассказала о своих чувствах Толе. Да и скрывать-то было невозможно — мое состояние все видели невооруженным глазом. В эту же ночь я убежала — туда, к тому мужчине, но так и не смогла переступить через себя. А Толя, умный, тонко чувствующий все нюансы, взял меня потом просто мертвой хваткой, да так и не выпустил. Пообещал, правда, что станет совершенно другим, будет вести себя иначе. Какое-то время так и было», — цитирует актрису Starhit.ru.

Анна Каменкова и Анатолий Спивак (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)
Семейная пара долгое время безуспешно пыталась стать родителями. После нескольких выкидышей на раннем сроке врачи поставили ей бесплодие. Но супруги не отчаивались и не оставляли попыток.
«Несколько выкидышей я пережила, а для женщины, которая мечтает о ребенке, это страшное испытание. Мы с Толей очень хотели ребенка, ждали, но так получалось, что, будучи в положении, я не имела возможности заниматься собой, все равно продолжала работать. Один из выкидышей вообще был трагический — на шести месяцах. Я уже знала, что это мальчик, мой мальчик… И вдруг опять эта беда. Мне сказали: «Больше детей у вас не будет». Даже сейчас вспоминать об этом страшно. Все было как в тумане: истерика на разрыв души, отпад лицом в стенку, неостанавливающиеся реки слез», — делилась актриса в одном из интервью.
Актриса забеременела вновь в 33 года. Доктор в опасениях за Анну сказал, что необходимо эту беременность прервать. К счастью, Спивак запретил жене соглашаться на процедуру чистки и отвез ее к другому гинекологу. Другой специалист взял на себя ответственность за актрису, положил ее на сохранение, и в 1987 году на свет появился долгожданный сын Сергей.

Сейчас ребенок актрисы уже совсем взрослый мужчина. Он не пошел по стопам родителей, выбрав для себя профессию юриста.

Каменкова сейчас

В 2023 году на церемонии открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» Анне Каменковой была вручена почётная награда — «Жизнь в кино» — за её вклад в развитие кинематографа. Весной 2025 года года на экраны вышли картины «Кракен» и «Солдатская мать». В последней Каменкова исполнила главную роль Ефросиньи Семёновой, матери, потерявшей на войне 9 сыновей.

На настоящий момент актриса задействована в съемках картин «Многодетство-2» и «Стюардесса».
«Увы, хорошие артистки моего возраста сейчас здесь не нужны. Конечно же, мне хочется надеяться на то, что судьба подарит мне еще глубокие роли, но, с другой стороны, говорю себе: "Ты уже и так много сделала в профессии, да и сейчас что-то еще поигрываешь. Успокойся уже, хватит суетиться"», — цитирует артистку kino.rambler.ru.

Елена Генералова

