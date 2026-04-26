26 апреля 2026, 11:40

Анна Каменкова (Фото: скриншот т/п «Наедине со всеми»)

Заслуженной артистке РСФСР Анне Каменковой, знакомой миллионам зрителей по пронзительным ролям в картинах «Молодая жена», «Солнечный ветер» «Визит к Минотавру» и «Тест на беременность», а также своим мастерским озвучиванием голливудских звезд, таких как Джулия Робертс, Шэрон Стоун и Кейт Уинслет, 27 апреля исполняется 73 года. О творческой и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».





Ранние годы

«В сквере дети читали стихи. Я возмутилась, что меня не позвали, подошла и сказала: "Я тоже могу!" Стихов я знала много, мои родители — учителя, весь дом — в книгах. Почитала — и все. Вскоре меня вызвали на пробу в Минск», — рассказала актриса в интервью «Российской газете».

Работа в кино

Личная жизнь

«Черту дозволенности в том романе я так и не переступила. Для меня двойная жизнь невозможна. Но факт остается фактом. Словом, накрыло меня тогда так глобально, что я честно рассказала о своих чувствах Толе. Да и скрывать-то было невозможно — мое состояние все видели невооруженным глазом. В эту же ночь я убежала — туда, к тому мужчине, но так и не смогла переступить через себя. А Толя, умный, тонко чувствующий все нюансы, взял меня потом просто мертвой хваткой, да так и не выпустил. Пообещал, правда, что станет совершенно другим, будет вести себя иначе. Какое-то время так и было», — цитирует актрису Starhit.ru.

Анна Каменкова и Анатолий Спивак (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Несколько выкидышей я пережила, а для женщины, которая мечтает о ребенке, это страшное испытание. Мы с Толей очень хотели ребенка, ждали, но так получалось, что, будучи в положении, я не имела возможности заниматься собой, все равно продолжала работать. Один из выкидышей вообще был трагический — на шести месяцах. Я уже знала, что это мальчик, мой мальчик… И вдруг опять эта беда. Мне сказали: «Больше детей у вас не будет». Даже сейчас вспоминать об этом страшно. Все было как в тумане: истерика на разрыв души, отпад лицом в стенку, неостанавливающиеся реки слез», — делилась актриса в одном из интервью.

Каменкова сейчас

«Увы, хорошие артистки моего возраста сейчас здесь не нужны. Конечно же, мне хочется надеяться на то, что судьба подарит мне еще глубокие роли, но, с другой стороны, говорю себе: "Ты уже и так много сделала в профессии, да и сейчас что-то еще поигрываешь. Успокойся уже, хватит суетиться"», — цитирует артистку kino.rambler.ru.