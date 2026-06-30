Едва не спилась и лишилась всех зубов: что случилось с Ксенией Стриж после романа с женатым Макаревичем** и почему мать запрещала ей рожать?
Она выросла в центре Москвы в семье народного артиста. Донашивала мальчишечьи шорты, потому что мать ждала сына. С пяти лет слышала, что рожать — страшнее смерти. А когда выросла, личная жизнь сложилась драматично: первый муж ушёл в монахи, другой не приехал на похороны отца, третий не смог уберечь от падения. Сегодня Ксения Стриж — счастливая женщина. О том, что осталось за кадром яркой биографии легенды российского радио, и сколько попыток ей потребовалось, чтобы обрести гармонию, расскажет «Радио 1».
Роскошное детство в центре Москвы и соседи из КГБКсения Стриж родилась в очень обеспеченной семье в самом центре Москвы на улице Большая Полянка. Отцом девочки был знаменитый актёр Юрий Волынцев, известный многим по роли «пана Спортсмена». Ксения росла единственным ребёнком и ни в чём не нуждалась. Актриса с теплотой вспоминает своё безбедное детство, вкусные обеды в театральных ресторанах, забавные наблюдения за угрюмыми соседями-артистами и улыбчивыми сотрудниками КГБ. Дом, где жили Волынцевы, был особенным. Целый подъезд государство выделило под квартиры для актёров.
«А в другом подъезде жили кагэбэшники — такие улыбчивые, прямо артисты. А артисты ходили угрюмые, прямо кагэбэшники. Потому что артисты вечно с похмелья», — шутила Ксения в эфире программы «Судьба человека».
Мамины установки, которые сломали КсениюКсюша считала себя «папиной дочкой» — отца наследница обожала, а с матерью отношения были прохладными. Стриж рассказывала, как родительница внушала ей страх перед материнством.
«Мне с детства мама говорила, что ни в коем случае не надо рожать. Это страшно. С пяти лет она мне рассказывала, как мучилась и как я ей должна быть благодарна. Я физически этого боялась. Это было как броситься на амбразуру или умереть. Когда я первый раз вышла замуж, мама говорила: только не рожай!» — рассказывала актриса в ток-шоу «Звезды сошлись».Эти внушения серьёзно травмировали детскую психику — страх пустил глубокие корни. К тому же, как считала Ксения, мать намеренно испортила её отношения с отцом. После школы Стриж ослушалась родителя и поступила в театральное училище. Папа же хотел, чтобы дочь стала стюардессой — и только на международных рейсах. Но Ксюша настояла на своём, хотя прекрасно понимала, что не обладает яркой актёрской внешностью.
«Смотрела в зеркало и думала: буду играть в детском театре. Грибочков там, мальчиков… А до характерных ролей дойду годам к сорока», — говорила телеведущая.Долгое время Ксения внешне больше походила на мальчишку, чем на девочку. В интервью Стриж рассказывала о своём детстве, о том, как мать ждала сына и накупила «мужской» одежды, из-за чего ей пришлось донашивать брюки и шорты.
«Она хотела мальчика, но родилась я. И мама в советское время готовилась к мальчику и купила шмотки мальчишеские. И я у неё донашивала эти шмотки. Помню, шорты какие-то, брюки. А первое платье у меня было, когда я пошла в первый класс — это была школьная форма», — рассказывала радиоведущая «Маяка» в интервью «Пятому каналу».
Кто такой Исидор и при чём тут Ксения СтрижЛичная жизнь Ксении Стриж настолько богата романами и браками, что могла бы стать сюжетом для увлекательной книги. Так, впервые легенда российского радио вышла замуж в 18 лет — ещё во время учёбы в Щукинском училище. Она была безумно влюблена в будущего режиссёра Игоря Минаева. Однако родители девушки категорически выступили против этого союза, заподозрив жениха в корыстных мотивах. Несмотря на протесты семьи, пышную свадьбу всё же сыграли.
Правда, мать и отец невесты на торжество так и не пришли. Брак распался очень быстро: Игоря направили по распределению работать в регион, а отношения на расстоянии не выдержали проверки. В 30 лет бывший муж телеведущей оставил мирскую жизнь и принял монашеский постриг под именем Исидор. После нескольких лет пребывания в Болгарии он вернулся в Россию и теперь возглавляет клир Николо-Богоявленского морского собора в Санкт-Петербурге в сане архимандрита.
Какую фразу не смогла простить Ксения Стриж своему второму мужу?После развода Ксения начала отношения с сокурсником Алексеем Зеленовым.
«Страсть нас просто разрывала, но я в один день узнала, что беременна, и что он мне изменяет. Прямо в нашу съёмную "однушку" женщину приводил!» — вспоминала Стриж в программе «Судьба человека».От сильных переживаний у актрисы произошёл выкидыш. Жизнь Алексея Зеленова впоследствии круто изменилась.
«В 1991 году на экраны вышел фильм Марлена Хуциева "Бесконечность", где главную роль сыграл Лёха. Зеленов приезжал на съёмки как праздник: с шутками, прибаутками, громогласный, счастливый, лучезарный. Энергия бурлила в нём, как в вечно пробуждённом вулкане. Рядом с ним словно шибало током! Лёшки не стало в сентябре 2011‑го года. На похоронах я узнала этапы его пути: желал ехать в Америку, попал в аварию на мотоцикле, лечение, мытарства, попал на остров Русский, где принял постриг, там провёл пять лет, затем обитал в различных монастырях, строил храмы, последние четыре года жил в Москве, и никогда угомон не брал его. И опять мечтал делать кино, просил меня написать сценарий, но не успел…» — рассказывала кинодраматург Маргарита Шарапова «kp.ru».После расставания с Зеленовым Ксения закрутила роман с врачом-анестезиологом. Они познакомились в поликлинике: там актриса лечила спину, а доктор подрабатывал мануальным терапевтом. Телеведущая вспоминала, что доктор был замечательным человеком, но сильно пил. Вскоре на жизненном пути Стриж появился Андрей Макаревич**. Их отношения продлились целых четыре года. Это был самый долгий роман в жизни девушки на тот момент.
В конце 1980‑х годов Ксения случайно оказалась на радио «Европа Плюс», а вскоре у актрисы уже появилась авторская программа «У Ксюши». Именно тогда ведущая взяла псевдоним Стриж — под этим именем её позже узнала и полюбила многомиллионная аудитория. В 1991 году Андрей Макаревич** случайно услышал Ксению по радио и очаровался голосом диктора. В то время музыкант формально ещё был женат, но с супругой уже не жил.
Основатель группы «Машина времени» попросил общую знакомую, которая приехала с компанией к нему на дачу, познакомить его с радиоведущей. Вскоре на очередную вечеринку приятельница исполнителя привезла с собой Ксюшу. После ночи, проведённой вместе, Стриж переехала к Макаревичу**. Музыкант жил за городом в просторном дачном доме.
«Дом трёхэтажный и дико бестолковый. Его строил какой‑то пожарный. По кирпичу, по досочке приносил и надстраивал. Внутри маленькие комнатки, закуточки, всё очень неудобно», — вспоминала Ксения в интервью изданию NEWS.ru.Наводить порядок в этом странном строении пришлось самой Ксении, и ей это не нравилось.
«Он человек не бедный, мог бы кого‑то нанять! Но он сделал это, когда мы разъехались. Я мыла все три этажа, при этом работая на двух работах; каждый день у него гости, никто не разувается. На первом этаже баня: я только третий этаж домою, уже на первом нагажено», — вздыхала Стриж.Зато актриса жила на полном обеспечении музыканта, а свою зарплату она оставляла себе.
«Два раза в год программа «У Ксюши» отправлялась в круизы по Средиземному морю, снимала там передачи, мы ни за что не платили! Ещё и зарплату получали в валюте — чёрный нал, доллары. К концу 1990-х годов скопила и купила квартиру в Кунцево», — рассказывала Ксения.Помимо быта, лидер «Машины времени» многому научил свою спутницу.
«Чисто житейским штукам, в силу опыта, еврейской хитрости», например, в шоу‑бизнесе — как себя поставить, как с продюсерами общаться. Я всё время стеснялась спрашивать: сколько это будет стоить? А он научил меня уметь говорить «нет», не стесняться говорить о деньгах с работодателями, знать себе цену — во всех смыслах», — объясняла звезда.Спустя четыре года совместной жизни Ксения всё же решилась уйти от ведущего «Смака». Молодая женщина устала от бесконечных электричек и скучных посиделок с его взрослыми друзьями и чувствовала, что просто теряет драгоценное время вдали от столицы. Вскоре актриса вышла замуж во второй раз.
Избранником экс-возлюбленной Макаревича** стал режиссёр радио «Рокс» Илья Котов. Однако семейное счастье быстро омрачилось страшной бедой. Не стало любимого отца радиоведущей, которому было всего 67 лет; причиной смерти стали проблемы с сердцем. Эта потеря стала для диктора «Маяка» тяжелейшим ударом.
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В тот трагический момент муж находился в Сочи. Женщина умоляла супруга вернуться и поддержать на похоронах. Но Котов ответил на её мольбу совершенно бесчувственно: «Ой, я так покойников не люблю…». После этих слов брак мгновенно распался. Ксения не смогла простить близкому человеку такую жестокость.
Как Ксения Стриж выбралась из алкогольной ямыТретьим официальным мужем звезды «Европы Плюс» стал музыкант группы «Крематорий» Максим Гусельщиков. Актриса очень надеялась на семейное счастье, и пара даже успела обвенчаться. К сожалению, и этот союз сохранить не удалось. В начале нулевых, переживая тяжёлую депрессию после смерти отца, актриса попала под влияние неблагополучных соседей и начала злоупотреблять алкоголем. Выбраться из опасной компании ей помог только решительный переезд в другой район, благодаря которому Стриж сохранила себя и свою карьеру.
Кто стал четвёртым мужем знаменитостиПосле очередного развода Ксения решила больше не связывать себя узами брака.
«Я тогда решила, что ну её нафиг эту вонючую семейную жизнь, надо жить в своё удовольствие, пусть будут какие‑то лёгкие отношения, не больше», — вспоминала Ксения.Однако судьба распорядилась иначе. В 2015 году, в возрасте 48 лет, легенда российского радио встретила Андрея Сусикова. Мужчина работал начальником коммерческого отдела на том же радио. Разница в возрасте в 16 лет их совершенно не смутила. Изначально планировавшиеся лёгкие отношения быстро переросли в нечто большее. В конце 2016 года пара официально оформила свой союз. Накануне своего 50-летнего юбилея радиоведущая решилась на кардинальные перемены во внешности. Женщина стала участницей телешоу «На 10 лет моложе». Специалисты провели пациентке пластические операции и полностью заменили зубы на импланты. Сейчас звезда успешно работает на радио «Шансон», ведёт программу «Живая струна» и наслаждается гармоничными отношениями с заботливым мужем.