Едва не спилась и лишилась всех зубов: что случилось с Ксенией Стриж после романа с женатым Макаревичем** и почему мать запрещала ей рожать?

30 июня 2026, 18:43

Ксения Стриж (Фото: Инстаграм* @strizh_official)

Она выросла в центре Москвы в семье народного артиста. Донашивала мальчишечьи шорты, потому что мать ждала сына. С пяти лет слышала, что рожать — страшнее смерти. А когда выросла, личная жизнь сложилась драматично: первый муж ушёл в монахи, другой не приехал на похороны отца, третий не смог уберечь от падения. Сегодня Ксения Стриж — счастливая женщина. О том, что осталось за кадром яркой биографии легенды российского радио, и сколько попыток ей потребовалось, чтобы обрести гармонию, расскажет «Радио 1».





Содержание Роскошное детство в центре Москвы и соседи из КГБ Мамины установки, которые сломали Ксению Кто такой Исидор и при чём тут Ксения Стриж Какую фразу не смогла простить Ксения Стриж своему второму мужу? Как Ксения Стриж выбралась из алкогольной ямы Кто стал четвёртым мужем знаменитости

Роскошное детство в центре Москвы и соседи из КГБ

«А в другом подъезде жили кагэбэшники — такие улыбчивые, прямо артисты. А артисты ходили угрюмые, прямо кагэбэшники. Потому что артисты вечно с похмелья», — шутила Ксения в эфире программы «Судьба человека».

Мамины установки, которые сломали Ксению



Ксения Стриж с мамой (Фото: Инстаграм* @strizh_official)

«Мне с детства мама говорила, что ни в коем случае не надо рожать. Это страшно. С пяти лет она мне рассказывала, как мучилась и как я ей должна быть благодарна. Я физически этого боялась. Это было как броситься на амбразуру или умереть. Когда я первый раз вышла замуж, мама говорила: только не рожай!» — рассказывала актриса в ток-шоу «Звезды сошлись».

«Смотрела в зеркало и думала: буду играть в детском театре. Грибочков там, мальчиков… А до характерных ролей дойду годам к сорока», — говорила телеведущая.

«Она хотела мальчика, но родилась я. И мама в советское время готовилась к мальчику и купила шмотки мальчишеские. И я у неё донашивала эти шмотки. Помню, шорты какие-то, брюки. А первое платье у меня было, когда я пошла в первый класс — это была школьная форма», — рассказывала радиоведущая «Маяка» в интервью «Пятому каналу».

Кто такой Исидор и при чём тут Ксения Стриж

Какую фразу не смогла простить Ксения Стриж своему второму мужу?

«Страсть нас просто разрывала, но я в один день узнала, что беременна, и что он мне изменяет. Прямо в нашу съёмную "однушку" женщину приводил!» — вспоминала Стриж в программе «Судьба человека».

«В 1991 году на экраны вышел фильм Марлена Хуциева "Бесконечность", где главную роль сыграл Лёха. Зеленов приезжал на съёмки как праздник: с шутками, прибаутками, громогласный, счастливый, лучезарный. Энергия бурлила в нём, как в вечно пробуждённом вулкане. Рядом с ним словно шибало током! Лёшки не стало в сентябре 2011‑го года. На похоронах я узнала этапы его пути: желал ехать в Америку, попал в аварию на мотоцикле, лечение, мытарства, попал на остров Русский, где принял постриг, там провёл пять лет, затем обитал в различных монастырях, строил храмы, последние четыре года жил в Москве, и никогда угомон не брал его. И опять мечтал делать кино, просил меня написать сценарий, но не успел…» — рассказывала кинодраматург Маргарита Шарапова «kp.ru».



Ксения Стриж (Фото: Инстаграм* @strizh_official)

«Дом трёхэтажный и дико бестолковый. Его строил какой‑то пожарный. По кирпичу, по досочке приносил и надстраивал. Внутри маленькие комнатки, закуточки, всё очень неудобно», — вспоминала Ксения в интервью изданию NEWS.ru.

«Он человек не бедный, мог бы кого‑то нанять! Но он сделал это, когда мы разъехались. Я мыла все три этажа, при этом работая на двух работах; каждый день у него гости, никто не разувается. На первом этаже баня: я только третий этаж домою, уже на первом нагажено», — вздыхала Стриж.



Ксения Стриж (Фото: Инстаграм* @strizh_official)

«Два раза в год программа «У Ксюши» отправлялась в круизы по Средиземному морю, снимала там передачи, мы ни за что не платили! Ещё и зарплату получали в валюте — чёрный нал, доллары. К концу 1990-х годов скопила и купила квартиру в Кунцево», — рассказывала Ксения.

«Чисто житейским штукам, в силу опыта, еврейской хитрости», например, в шоу‑бизнесе — как себя поставить, как с продюсерами общаться. Я всё время стеснялась спрашивать: сколько это будет стоить? А он научил меня уметь говорить «нет», не стесняться говорить о деньгах с работодателями, знать себе цену — во всех смыслах», — объясняла звезда.

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Как Ксения Стриж выбралась из алкогольной ямы

Кто стал четвёртым мужем знаменитости

«Я тогда решила, что ну её нафиг эту вонючую семейную жизнь, надо жить в своё удовольствие, пусть будут какие‑то лёгкие отношения, не больше», — вспоминала Ксения.