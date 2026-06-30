30 июня 2026, 17:39

Тимофей Трибунцев (фото: Instagram* / tribuna)

1 июля российский актер театра и кино Тимофей Трибунцев отмечает 52-летие. Обладатель престижных премий «Ника» и «Золотая маска» давно заслужил репутацию одного из самых ярких исполнителей современного российского кинематографа. Широкое признание ему принесла главная роль в фильме «Монах и бес» (2016). Что известно о жизни, творческом пути и семье Тимофея Трибунцева — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Тимофея Трибунцева: детство и первые шаги на сцене Театральная карьера Тимофея Трибунцева Карьера Тимофея Трибунцева в кино Новые проекты и самые известные роли Личная жизнь Тимофея Трибунцева Тимофей Трибунцев сегодня

Биография Тимофея Трибунцева: детство и первые шаги на сцене

Тимофей Трибунцев (фото: Instagram* / tribuna)

Театральная карьера Тимофея Трибунцева

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Карьера Тимофея Трибунцева в кино

Тимофей Трибунцев (фото: Instagram* / tribuna)

Тимофей Трибунцев (фото: Instagram* / tribuna)

Новые проекты и самые известные роли

«Нет такого, чтобы я шел на спектакль специально смотреть на артиста. Я их всех так хорошо знаю… Вот было бы интересно Фрейндлих посмотреть, я ее ни разу не видел на сцене. Кстати, мне очень Женя Цыганов понравился в "Моцарте" (спектакль "Дон Жуан" мастерской Петра Фоменко). Просто круто, я даже позавидовал», — рассказывал актер.

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Тимофей Трибунцев (фото: Instagram* / tribuna)

Тимофей Трибунцев (фото: кадр из фильма «Монах и бес»)

Личная жизнь Тимофея Трибунцева

Тимофей Трибунцев (фото: Instagram* / tribuna)

«Почти через полтора года Тимофей абсолютно для меня непредсказуемо признался в любви. И я подумала, что такие слова просто так не говорят. Это вызвало доверие к нему. 6 февраля 1992 года мы поженились», — вспоминала Галина.

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«Я считаю, что принять решение нужно было в пользу семьи», — говорила бывшая супруга артиста.

«Дело не только в переезде. Болезненный вопрос, эмоции нахлынут. Лучше не ворошить», — признавалась Галина.

Тимофей Трибунцев (фото: Instagram* / tribuna)

«У меня жена занимается дайвингом, а я нет. Не потому что я ленивый, нет. Я даже в море редко захожу. Сын Прохор такой же, как я. Он ходит по пляжу в носках, мы с ним купаемся в футболочках. Мы такие пенсионеры с ним в этом плане. Я не отчаянный человек», — рассказывал актер.

Тимофей Трибунцев сегодня