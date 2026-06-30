Дважды женился, торговал одеждой на рынке и работал сварщиком: что известно о звезде фильма «Монах и бес» Тимофее Трибунцеве?
1 июля российский актер театра и кино Тимофей Трибунцев отмечает 52-летие. Обладатель престижных премий «Ника» и «Золотая маска» давно заслужил репутацию одного из самых ярких исполнителей современного российского кинематографа. Широкое признание ему принесла главная роль в фильме «Монах и бес» (2016). Что известно о жизни, творческом пути и семье Тимофея Трибунцева — в материале «Радио 1».
Биография Тимофея Трибунцева: детство и первые шаги на сценеТимофей Трибунцев появился на свет в Кирове. Его отец Владимир Трибунцев трудился на заводе. Мать, Татьяна Геннадьевна Семакова, играла в кировском народном театре «Гротеск». Примечательно, что именно благодаря сыну она оказалась в театральном коллективе. Позже к труппе присоединился и двоюродный брат Тимофея — Алексей Пантелеев.
В возрасте 15 лет будущего артиста приняли в состав театра «Гротеск». Попал он туда почти случайно. Тимофей пришел на прослушивание вслед за девушкой, которая ему нравилась и уже занималась в коллективе. Руководитель театра Галина Яссиевич сразу заметила актерские способности подростка и предложила ему попробовать свои силы на сцене. Однако первое выступление оказалось далеко не успешным.
Позже Трибунцев рассказывал, что во время своего дебютного концерта должен был исполнить монолог Евгения Петросяна. Несмотря на то что текст он выучил заранее, перед переполненным зрительным залом юноша настолько растерялся, что в итоге так и не смог выйти на сцену.
Со временем Тимофей сумел преодолеть страх перед публикой и стал одним из самых заметных актеров любительского театра. Однако тогда он воспринимал сцену исключительно как любимое увлечение. До поступления в театральный вуз будущий артист успел поработать мастером по ремонту железнодорожных путей, сварщиком, продавцом одежды на вещевом рынке и даже служил в милиции.
Несмотря на многочисленные профессии, театр не исчезал из его жизни. Трибунцев продолжал регулярно участвовать в постановках, а в 1998 году окончательно решил посвятить себя актерской профессии. В возрасте 25 лет он переехал в Москву и успешно поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина. Его наставниками стали Владимир Бейлис и Виталий Иванов.
Театральная карьера Тимофея ТрибунцеваПосле окончания училища в 2002 году Константин Райкин пригласил молодого актера в труппу театра «Сатирикон». Первой серьезной работой Тимофея на этой сцене стала роль графа Кента в спектакле «Король Лир». За яркое исполнение артист получил театральную премию «Чайка» как лучший исполнитель роли второго плана.
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Одновременно с работой в «Сатириконе» Трибунцев активно сотрудничал с другими театральными площадками. Он выходил на сцену театра «Практика», «Другого театра», Центра драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина.
В 2006 году актер начал работать в Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой. Там он сыграл Снусмумрика в спектакле «Точка слева», поставленном по произведениям Туве Янссон. Кроме того, важное место в его творческой биографии занял моноспектакль «1900».
Карьера Тимофея Трибунцева в киноНастоящая известность пришла к актеру в конце 2000-х — начале 2010-х годов, когда его все чаще стали приглашать в крупные кинопроекты. Хотя экранный дебют состоялся значительно раньше — в 2001 году он появился в сериале «Дальнобойщики».
После нескольких эпизодических ролей Трибунцев получил возможность сыграть заметного персонажа в фильме «Остров» (2006), где исполнил роль молодого священника Анатолия. Картина получила широкое признание зрителей и критиков, а имя актера стало известно широкой аудитории.
Позже Тимофей снялся в криминальном боевике «Побег», где перевоплотился в майора Федора Беленко. На съемочной площадке его партнерами стали Юрий Чурсин и Владимир Епифанцев.
В 2007 году зрители увидели актера в картине Андрея Кончаловского «Глянец». Затем последовала работа в драме Кирилла Серебренникова «Юрьев день». Позже Трибунцев принял участие в съемках короткометражного фильма Жоры Крыжовникова «Проклятие». Вместе с ним в проекте снималась Юлия Александрова.
В 2012 году этот короткий фильм приобрел вирусную популярность и собрал миллионы просмотров. Кинокритики обращали внимание, что в работе артист фактически высказался о своем коллеге по актерской профессии. После этого режиссеры все чаще приглашали Трибунцева сниматься в военных картинах, исторических драмах и криминальных сериалах.
Одной из наиболее заметных работ стала роль в сериале «Метод», где он работал вместе с Константином Хабенским. Главную роль актер исполнил в фантастической комедии Николая Досталя «Монах и бес», вышедшей в 2016 году. В фильме Тимофей перевоплотился в монаха Ивана. Именно эта работа принесла ему премию «Ника» за лучшую мужскую роль и окончательно закрепила его статус одного из ведущих актеров страны.
Новые проекты и самые известные ролиЗа годы творческой деятельности Тимофей Трибунцев пришел к выводу, что особенно любит трагические и трагикомические роли. В 2018 году артист исполнил главную роль в спектакле «Дон Жуан» по пьесе Жана-Батиста Мольера.
«Нет такого, чтобы я шел на спектакль специально смотреть на артиста. Я их всех так хорошо знаю… Вот было бы интересно Фрейндлих посмотреть, я ее ни разу не видел на сцене. Кстати, мне очень Женя Цыганов понравился в "Моцарте" (спектакль "Дон Жуан" мастерской Петра Фоменко). Просто круто, я даже позавидовал», — рассказывал актер.Еще одной значимой театральной работой стала постановка «Борис» режиссера Юрия Крымова по пьесе Александра Пушкина «Борис Годунов». Премьера состоялась в 2019 году в Музее Москвы, а декорациями стали подлинные исторические экспонаты.
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Большую популярность среди юной аудитории Тимофею принесла роль мага Святозара в фильме «Последний богатырь». Кроме того, зрители увидели его в приключенческой комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова», где актер сыграл Соломона. Его партнерами по съемочной площадке стали Алексей Гуськов, Оксана Фандера, Игорь Угольников, Роман Курцын и другие известные артисты.
В популярном сериале «Домашний арест» Трибунцев исполнил роль адвоката Даниила Головкина, представлявшего интересы героя Павла Деревянко. За эту работу актер удостоился награды за лучшую мужскую роль второго плана.
Современные зрители также хорошо знают Тимофея по сериалу «Мертвое озеро». В триллере Дмитрия Константинова «Обратимая реальность» актеру доверили сразу три разные роли. Позже он вошел в актерский состав фильма «Серебряные коньки», который впоследствии приобрела компания Netflix Originals для показа на международной платформе.
Позже Трибунцев вновь вернулся к образу мага Святозара в фильме «Последний богатырь: Корень зла». В 2021 году зрители увидели сразу два крупных проекта с его участием. Он снялся в военной драме «Девятаев», над которой работали Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов, а также появился в сериале «Пищеблок», ставшем одним из самых обсуждаемых проектов «Кинопоиска».
В том же году актер исполнил одну из главных ролей в фильме «БУМЕРанг». Многие зрители воспринимали картину как продолжение культового фильма «Бумер», однако режиссер Петр Буслов подчеркивал, что речь идет не о сиквеле, а лишь о проекте с отдельными отсылками к знаменитой ленте.
Трибунцев сыграл спившегося художника, который во время попытки самоубийства повредил дорогой автомобиль влиятельного бизнесмена с криминальным прошлым. Образ богача воплотил Дмитрий Нагиев.
Заметной работой стала и многосерийная картина «Седьмая симфония», посвященная блокадному Ленинграду. Ради этой роли Тимофей в течение нескольких месяцев регулярно занимался с солисткой оркестра имени Чайковского и освоил игру на альте.
В 2022 году актер вновь появился в продолжении франшизы «Последний богатырь», где снова сыграл мага Святозара.
Личная жизнь Тимофея ТрибунцеваО своей личной жизни Тимофей Трибунцев предпочитает говорить крайне редко. Именно поэтому о его первом браке известно немного. Даже имя первой супруги многие источники долгое время не называли. Между тем именно она родила актеру дочь Александру и сыграла важную роль в его знакомстве с театром «Гротеск».
При этом в воспоминаниях бывших супругов существуют определенные расхождения. Сам актер рассказывал, что пришел в театр в возрасте 15 лет. Его бывшая жена Галина утверждала, что познакомилась с будущим супругом летом 1990 года, когда ему уже исполнилось не менее 17 лет. По словам женщины, она сама оказалась в «Гротеске» благодаря своей подруге Елене, а затем несколько раз приглашала Тимофея познакомиться с коллективом.
Будущий актер долго стеснялся и только после настойчивых уговоров согласился прийти на просмотр к Галине Яссиевич. Молодые люди проводили много времени в одной компании, однако Тимофей долго не решался проявить свои чувства. Денег на цветы и походы в кафе у него тогда не было.
«Почти через полтора года Тимофей абсолютно для меня непредсказуемо признался в любви. И я подумала, что такие слова просто так не говорят. Это вызвало доверие к нему. 6 февраля 1992 года мы поженились», — вспоминала Галина.Сначала супруги жили у родителей жены, затем переехали к матери Тимофея. Позже Татьяна Семакова предложила разъехаться: сама она осталась в однокомнатной квартире, а молодая семья перебралась в комнату коммунальной квартиры, расположенной в деревянном доме.
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В тот период Тимофей торговал одеждой на рынке, а после рождения дочери Александры устроился работать сварщиком. По словам Галины, она даже не предполагала, что супруг однажды сделает актерскую профессию главным делом своей жизни. Он любил зарубежное кино, играл в «Гротеске», однако решение в 25 лет отправиться в Москву и поступать в театральный вуз стало для нее полной неожиданностью.
«Я считаю, что принять решение нужно было в пользу семьи», — говорила бывшая супруга артиста.Когда Тимофей уехал в Москву, супруги еще официально состояли в браке. По какой причине семья распалась, бывшие супруги подробно никогда не рассказывали. До сих пор неизвестно, произошло ли это из-за отказа Галины переехать вслед за мужем или причиной стали новые отношения актера с Ольгой Теняковой.
«Дело не только в переезде. Болезненный вопрос, эмоции нахлынут. Лучше не ворошить», — признавалась Галина.
Актриса театра «Практика» Ольга Тенякова стала второй супругой Трибунцева. Долгое время их объединяла исключительно совместная работа, однако позже отношения переросли в семейный союз. В 2014 году у пары родился сын Прохор.
«У меня жена занимается дайвингом, а я нет. Не потому что я ленивый, нет. Я даже в море редко захожу. Сын Прохор такой же, как я. Он ходит по пляжу в носках, мы с ним купаемся в футболочках. Мы такие пенсионеры с ним в этом плане. Я не отчаянный человек», — рассказывал актер.