30 июня 2026, 15:55

Людмила Зыкина (Фото: скриншот д/ф «Людмила Зыкина. Как не любить мне эту землю...»)

Людмила Зыкина — человек, которому удалось стать голосом целой эпохи. Народная артистка, создатель знаменитого ансамбля «Россия» и обладательница уникального голоса, который заставлял плакать миллионы, 1 июля 2009 года ушла из жизни. О её головокружительной карьере, непростых поисках женского счастья и громких скандалах читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография певицы Личная жизнь Зыкиной Последний аккорд и бессмертное наследие



Биография певицы

«Как и тысячи моих сверстниц, бредила я именами Чкалова, Байдукова... Героинями-летчицами — Расковой, Гризодубовой, Осипенко», — вспоминала она позже в автобиографической книге.

Людмила Зыкина (Фото: скриншот д/ф «Людмила Зыкина. Как не любить мне эту землю...»)

«Вдруг — неожиданно для себя — я что-то запела и поразилась — голос вернулся! Я тогда захлебнулась от счастья — пою!» — вспоминала она этот момент.

Личная жизнь Зыкиной

«Она долго просила, чтобы хотя бы одну трубу оставили, но тогда этого не делали. Людмила потом никому не говорила, что рожать не может», — вспоминала близкая подруга певицы Елена Лосева в интервью изданию «Новый очаг».

Людмила Зыкина (Фото: скриншот д/ф «Людмила Зыкина. Как не любить мне эту землю...»)

Соперничество с Мордюковой, роман на съемках «Кубанских казаков» и брак с журналистом: как сложилась судьба актрисы Клары Лучко?

Людмила Зыкина (Фото: скриншот д/ф «Людмила Зыкина. Как не любить мне эту землю...»)

Последний аккорд и бессмертное наследие