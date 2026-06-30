Смертельный приговор врачей, измены мужей и работа как лекарство от тоски: как жила и кого любила народная артистка Людмила Зыкина?
Людмила Зыкина — человек, которому удалось стать голосом целой эпохи. Народная артистка, создатель знаменитого ансамбля «Россия» и обладательница уникального голоса, который заставлял плакать миллионы, 1 июля 2009 года ушла из жизни. О её головокружительной карьере, непростых поисках женского счастья и громких скандалах читайте в материале «Радио 1».
Биография певицыРодившаяся 10 июня 1929 года на окраине Москвы, в рабочей семье, Людмила Зыкина с детства грезила не о сцене, а о небе.
«Как и тысячи моих сверстниц, бредила я именами Чкалова, Байдукова... Героинями-летчицами — Расковой, Гризодубовой, Осипенко», — вспоминала она позже в автобиографической книге.Но мечтам о лётной школе помешала война. В 12 лет, прибавив себе два года, она пошла ученицей токаря на станкостроительный завод имени Орджоникидзе, чтобы помочь фронту. Трудовой путь продолжился в госпиталях и швейных мастерских, но песня, жившая в ней с детства, не умолкала.
Поворотным стал 1946 год. Увидев объявление о наборе в Хор имени Пятницкого, Зыкина поспорила с подружками на мороженое, что пройдёт прослушивание. Она обошла около 400 претенденток и была принята. Так начался её путь к славе. Однако трагическое событие — смерть матери в 1949 году — нанесло страшный удар: Зыкина потеряла голос.
«Вдруг — неожиданно для себя — я что-то запела и поразилась — голос вернулся! Я тогда захлебнулась от счастья — пою!» — вспоминала она этот момент.Голос вернулся, и певица начала новый этап уже в хоре русской песни Всесоюзного радио.
Зыкина завоевывала признание за признанием, а её визитными карточками стали «Течёт река Волга», «Оренбургский пуховый платок», «Зимушка». В 1977 году она создала собственный коллектив — ансамбль «Россия», который был признан одним из лучших в мире. Артисты называли её «мамой», и она руководила им до конца жизни.
Личная жизнь ЗыкинойЖенская доля артистки была полна драматизма. Людмила Георгиевна была замужем четыре раза. Первым мужем стал инженер Владлен Позднов. В 22 года певица вышла замуж и даже не думала о сцене, её сердце было отдано семье и будущим детям. И она забеременела. Но это счастье оказалось обманчивым — врачи поставили страшный диагноз: внематочная беременность. Уровень медицины того времени не позволял оставить хотя бы одну трубу.
«Она долго просила, чтобы хотя бы одну трубу оставили, но тогда этого не делали. Людмила потом никому не говорила, что рожать не может», — вспоминала близкая подруга певицы Елена Лосева в интервью изданию «Новый очаг».
Врачи вынесли приговор: Зыкина больше никогда не сможет иметь детей. Эта новость сломала что-то внутри неё. Чтобы заглушить боль, она ушла в работу, вернувшись в Хор русской песни Всесоюзного радио. А дома её ждало новое предательство. Вернувшись из загранпоездки, она узнала от соседей: в её отсутствие к мужу постоянно приходила женщина. Сначала Владлен всё отрицал, но правда открылась самым жестоким образом — ей позвонила лучшая подруга и призналась, что уже полгода состоит в отношениях с её мужем.
Разбитое сердце пыталось найти утешение в творчестве. В середине 1950-х поэт Владимир Боков познакомил Зыкину с начинающим композитором Александром Аверкиным. Именно ему она обязана одной из своих первых звёздных песен — «На побывку едет…», музыку к которой написал он. Между ними вспыхнул роман. Зыкина и Аверкин долгое время поддерживали связь, так и не связав жизни браком.
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Вторым официальным мужем Зыкиной стал фотокорреспондент журнала «Советский воин» Евгений Свалов. Они познакомились в троллейбусе — мужчина проводил её до дома и пригласил на свидание. Через несколько месяцев они поженились. Но семейное счастье омрачало финансовое неравенство: певица уже была знаменита и хорошо зарабатывала, а Свалов перебивался скромными гонорарами. Говорят, чтобы сохранить его мужское достоинство, Зыкина придумала схему — периодически отправляла на его имя деньги за якобы опубликованные фотографии. Но и этот брак не выдержал испытания славой. Однажды она вернулась из гастролей раньше срока и застала мужа с любовницей. Снова развод, снова боль, снова желание уйти с головой в работу.
Третий брак продлился дольше — целых десять лет. С преподавателем иностранных языков Владимиром Котелкиным они расписались в 1969 году, хотя он сделал предложение ещё в 1966-м — Зыкина не торопилась в ЗАГС после двух неудач. Котелкин стал её правой рукой: отказался от карьеры, превратился в личного ассистента и водителя, помогал писать автобиографическую книгу «Песня». Но идиллия рухнула в 1972 году. Министр культуры СССР Екатерина Фурцева поставила Зыкиной ультиматум: «Не разведёшься — будешь невыездной». Оказалось, что Котелкин, пользуясь связями жены, вывозил за границу иконы и антиквариат для продажи иностранцам. Зыкина до последнего не верила, защищала мужа, но угроза потерять возможность выступать за рубежом оказалась сильнее. Они развелись. Позже он скажет, что брак с Зыкиной «оборвал его карьеру».
Единственным человеком, с которым Зыкина прожила дольше всех, стал баянист-виртуоз Виктор Гридин. Он был моложе её на 14 лет, имел жену и двоих детей, когда они встретились в 1979 году. Ей было 50, ему — 36. Он влюбился так сильно, что оставил семью ради великой певицы и во время гастролей в Германии сделал ей предложение. Но и этот союз не устоял перед временем. В 1996 году, после 17 лет брака, Гридин увлёкся молодой певицей из ансамбля Надеждой Крыгиной. Зыкина, узнав об этом, поступила великодушно — она подошла к сопернице и, по сути, «отдала» ей мужа, понимая, что семейных отношений между ними уже давно нет.
Последний аккорд и бессмертное наследиеПоследние годы жизни Зыкина боролась с тяжёлым диабетом. 25 июня 2009 года она была госпитализирована в тяжёлом состоянии, а 1 июля сердце певицы остановилось. Официальной причиной смерти была названа сердечно-сосудистая недостаточность. Её провожали в последний путь с поистине государственными почестями: прощание прошло в Концертном зале имени Чайковского, отпевание — в храме Христа Спасителя. Похоронили великую певицу на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами Галины Улановой и Юрия Никулина, напротив Мстислава Ростроповича.
Творческое наследие Зыкиной включает около двух тысяч песен, среди которых русские народные произведения, старинные романсы и композиции советских композиторов. Её исполнение многих песен стало классикой, например, «Течёт река Волга», «Оренбургский пуховый платок», «На побывку едет молодой моряк» и «Тонкая рябина». Эти произведения стали неотъемлемой частью культурного достояния нашей страны.
Кроме того, Зыкина оставила и литературное наследие, написав книги «Песня» (1975) и «На перекрёстках встреч» (1984). Её имя носит Краснодарская консерватория и бриллиант в Алмазном фонде. Она была не просто певицей, она была символом России, её боли и величия.