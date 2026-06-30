Постарела и обнищала? Почему Тамара Гвердцители сбежала из России, терпела мужа-ревнивца и живет в разлуке с сыном

30 июня 2026, 18:29

Тамара Гвердцители (Фото: Инстаграм* @gverdtsiteli_official)

Она — обладательница редкого голоса контральто, который называли «чёрным бархатом» и сравнивали с Эдит Пиаф, а саму певицу величали Императрицей. Тамара Гвердцители покоряла мировые сцены, но за блеском софитов скрывались разбитые сердца, поспешные браки и потеря самых близких людей. Почему певица, рождённая в семье грузинского князя и одесской еврейки, так и не обрела личное счастье, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Княжеский род, кибернетика и три языка: детство Императрицы Почему Тамаре Гвердцители пришлось бежать от первого мужа «Мир закончился для меня»: откровения Тамары Гвердцители Где живёт, поёт и по кому скучает певица

Княжеский род, кибернетика и три языка: детство Императрицы



Тамара Гвердцители (Фото: Инстаграм* @gverdtsiteli_official)

Почему Тамаре Гвердцители пришлось бежать от первого мужа



Тамара Гвердцители (Фото: Инстаграм* @gverdtsiteli_official)

«Я пыталась соединить несоединимое: продолжить карьеру и сохранить семью», — рассуждала Гвердцители в беседе со «СтарХитом».

Брак с Бойко и «предвестник» большой беды: почему Мария Порошина на самом деле оказалась на больничной койке? Диагноз и шанс на спасение

«Бросилась к телефону, прижала трубку к уху: «Тамара? Дима погиб. Внезапная остановка сердца». Продолжения я не услышала — потеряла сознание... Нелепая, трагическая смерть... Я долго не могла поверить. Даже после похорон казалось: раздастся звонок, и я услышу его голос», — откровенничала певица в разговоре с «7Дней.ru».

«Мир закончился для меня»: откровения Тамары Гвердцители

«Мамы не стало, и я поняла, что мир закончился для меня», — сказала Гвердцители «Рамблеру».

Где живёт, поёт и по кому скучает певица