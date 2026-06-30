Постарела и обнищала? Почему Тамара Гвердцители сбежала из России, терпела мужа-ревнивца и живет в разлуке с сыном
Она — обладательница редкого голоса контральто, который называли «чёрным бархатом» и сравнивали с Эдит Пиаф, а саму певицу величали Императрицей. Тамара Гвердцители покоряла мировые сцены, но за блеском софитов скрывались разбитые сердца, поспешные браки и потеря самых близких людей. Почему певица, рождённая в семье грузинского князя и одесской еврейки, так и не обрела личное счастье, читайте в материале «Радио 1».
Княжеский род, кибернетика и три языка: детство ИмператрицыТамара Гвердцители появилась на свет 18 января 1962 года в Тбилиси, в семье, где переплелись две совершенно разные культуры. Её отец, Михаил Павлович, принадлежал к древнему грузинскому княжескому роду, но при этом работал учёным-кибернетиком. Мать, Инна Вольфовна, была одесской еврейкой по происхождению и преподавала русский язык и литературу. В доме свободно говорили на трёх языках — грузинском, русском и идиш. В интервью телеканалу RTVI она позже говорила: «Меня родила и вырастила еврейская мать». Талант Тамары первой заметила мама. В пять лет женщина привела дочку в музыкальную школу при консерватории. С тех пор начался стремительный взлёт: знаменитый ансамбль «Мзиури», гастроли по всему Советскому Союзу, играла на рояле. Но за успехом детской славы разразилась первая семейная драма. Когда наследнице было 12 лет родители расстались. После развода девочка осталась с матерью.
Почему Тамаре Гвердцители пришлось бежать от первого мужаЮность Тамары была омрачена чередой личных разочарований. Свою первую любовь девушка встретила в испанском Мадриде. Избранником стал Хорхе, сын владельца местной гостиницы. 19-летний испанец был невероятно красив. Их роман развивался очень стремительно, а короткие мадридские встречи были наполнены страстью.
Хорхе был просто очарован голосом Тамары. Особенно юношу восхищало исполнение песни «Гранада» на испанском языке. Однако суровая советская действительность не оставляла паре никаких шансов на счастливое будущее. В те годы власти категорически не приветствовали браки с иностранцами.
Перед расставанием Хорхе пообещал Тамаре, что сумеет убедить родителей и вернётся в Советский Союз, чтобы на ней жениться. Возлюбленная ждала — писала письма, отвергала других мужчин, но со временем ответы из Испании становились всё реже. Памятью о тех чувствах навсегда осталась песня «Гранада», которую певица исполняет до сих пор. Следующей главой в личной жизни Тамары стал поспешный брак с грузинским режиссёром Георгием Кахабришвили. Мужчина был значительно старше своей избранницы. В этом союзе у пары родился сын Александр, которого в семье ласково называли Сандро. Но семейное счастье оказалось недолговечным. Стремительное восхождение к вершинам славы требовало от певицы постоянного внимания к карьере, а на роль домохозяйки у Тамары просто не было времени.
«Я пыталась соединить несоединимое: продолжить карьеру и сохранить семью», — рассуждала Гвердцители в беседе со «СтарХитом».В то время как Тамара блистала на сцене с Мишелем Леграном во Франции, маленький Сандро рос в Тбилиси с отцом. Весь мир рукоплескал вокалистке, называя её императрицей. А семейная жизнь была на грани распада. Разлука и ядовитые слухи не прошли бесследно, в итоге покорительнице «Олимпии» пришлось спешно уйти от мужа-ревнивца. А в 2021 году замглавы Гостелерадио Грузии умер. Вторая попытка создать семью — с бостонским адвокатом — принесла молодой женщине новые страдания.
Брак с Бойко и «предвестник» большой беды: почему Мария Порошина на самом деле оказалась на больничной койке? Диагноз и шанс на спасение
«Бросилась к телефону, прижала трубку к уху: «Тамара? Дима погиб. Внезапная остановка сердца». Продолжения я не услышала — потеряла сознание... Нелепая, трагическая смерть... Я долго не могла поверить. Даже после похорон казалось: раздастся звонок, и я услышу его голос», — откровенничала певица в разговоре с «7Дней.ru».Брак с кардиохирургом Сергеем Амбатьело мать певицы считала ошибкой. Как показало время, она оказалась права — этот союз не дал ничего, кроме горького осадка.
«Мир закончился для меня»: откровения Тамары ГвердцителиОчередной удар судьба преподнесла в январе 2022 года: Инна Вольфовна тяжело заболела. Тамара срочно вылетела из Москвы в Тбилиси, отменив все концерты. Певица ежедневно сидела у постели матери в больнице, а потом увезла родительницу в клинику в Тель-Авив. Однако, когда лечение не принесло результата, Инна Вольфовна попросила дочь вернуть её в Грузию, так как хотела уйти из жизни в родном доме. Последнее желание женщины исполнили и перевезли на родину. 20 октября мать умерла на руках у Тамары. После похорон у певицы случился сердечный приступ, и вокалистка сама оказалась на больничной койке.
«Мамы не стало, и я поняла, что мир закончился для меня», — сказала Гвердцители «Рамблеру».Менее чем за год народная артистка РФ потеряла обоих родителей и первого мужа.