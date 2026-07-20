Едва не спился и встречался с поклонницами под окнами: что терпела жена Юрия Николаева и кому досталось наследство бездетной пары?
Юрий Николаев был кумиром миллионов. Толпы поклонниц дежурили у его дома, но сердце радиоведущего принадлежало только одной женщине — Элеоноре. Ляля, как актёр её называл, стала той самой единственной, ради которой «Дядя Юра» был готов на всё. Спутница жизни отвечала ему взаимностью: выхаживала, терпела обиды и пагубную тягу мужа к алкоголю. Эта любовь оказалась настолько сильной, что после смерти супруга вдова не смогла пережить потерю. Как сложилась судьба одной из самых крепких пар советского телевидения и что осталось после них, читайте в материале «Радио 1».
Цементовоз вместо лимузина: самая необычная свадьба «Дяди Юры»Юрий Николаев успел побывать в браке задолго до встречи с Элеонорой Гравис. В студенческие годы начинающий актёр женился на однокурснице Галине. Юношеская влюблённость казалась тогда настоящей любовью. Однако быт быстро расставил все по местам. Молодые жили в квартире родителей жены, и романтика стремительно угасала. Спустя пару лет супруги тихо разошлись. Совсем другая история началась с появлением Элеоноры. Первая встреча будущих супругов произошла задолго до начала их романа. Девушка, возвращаясь из музыкальной школы, вдалеке заметила брата Рональда, а рядом с ним — незнакомого парня. Подойдя ближе и взглянув на юношу, она моментально влюбилась. Улыбка приятеля кузена, взгляд и искреннее внимание к ней — этого оказалось достаточно, чтобы покорить сердце юной особы.
Брат Элеоноры Гравис строго запретил приятелю ухаживать за 14-летней сестрой. Николай согласился, но, навещая приятеля, постоянно ловил на себе влюблённый взгляд юной хозяйки. Та, в свою очередь, не зная об этом предупреждении, долго страдала от собственной уверенности в безответной любви и даже плакала, узнав о женитьбе возлюбленного. Однако через несколько лет Рональд всё-таки рассказал правду о разводе друга, и в душе молодой женщины снова вспыхнула робкая надежда. Став студенткой финансового института, повзрослевшая Элеонора совершенно случайно встретила Юрия Николаева в троллейбусе. Мужчина с трудом узнал в этой роскошной девушке с пышными локонами сестру своего приятеля. Ляля (так называли её близкие и друзья) невероятно преобразилась, покорив молодого человека не только внешней красотой, но и острым умом, обаянием и отличным чувством юмора. Их первое свидание состоялось уже тем же вечером.
Спустя несколько лет Элеонора, мечтавшая о настоящем семейном уюте, сама взяла инициативу в свои руки и однажды решительно повела избранника в ЗАГС. Сама свадьба получилась на редкость необычной и скромной. До места регистрации влюблённых подвёз случайный попутный цементовоз. Отметили знаковое событие бутылкой шампанского, купленной свидетелями.
Он каялся до последнего дня: главная вина Юрия Николаева перед женойЧувство между супругами было по-настоящему сильным. Юрий Николаев позже признавался, что после встречи с Лялей в его жизни осталось место лишь для двух категорий женщин: любимой жены и всех остальных. Начало семейной жизни далось молодым непросто. Николаев служил в театре Пушкина за сущие копейки. Элеонора после института получала ненамного больше. Бюджет едва позволял сводить концы с концами, но пара не теряла оптимизма.
«Как у всех, были трудности, из комнаты в общежитии перебрались в Бибирево, потом на улицу Кондратюка! Разные у нас были времена, и денег, бывало, совсем ни на что не хватало», — приводит слова актёра «СтарХит».В 1975 году его приняли на работу на телевидение официально. Финансовые дела постепенно пошли в гору. Настоящий прорыв случился, когда Николаев стал лицом «Утренней почты». Материальное положение семьи заметно улучшилось, однако вместе с популярностью пришли и серьёзные испытания. Вокруг обаятельного телеведущего возник целый культ поклонниц. Некоторые дамы ставили перед собой чёткую цель — разлучить супругов. Самые наглые звонили прямо домой и требовали, чтобы жена «освободила место». Телеведущему приходилось лично спускаться к фанаткам и читать восторженным девушкам лекции о морали, чтобы защитить свой брак.
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Гораздо более серьёзной трагедией для семьи стала алкогольная зависимость телеведущего. Популярность Николаева в те годы достигла пика. Желающих разделить рюмку со звездой было предостаточно. Поначалу мэтр просто не умел отказывать, а затем незаметно втянулся. Болезнь прогрессировала с пугающей скоростью.
Когда у ведущего начались настоящие запои, Элеонора была вынуждена добывать для него фиктивные больничные через знакомых врачей. Супруга, разумеется, не одобряла его пагубное пристрастие, но и бросить его на произвол судьбы не могла. Ситуации складывались драматичные. Николай мог утром выйти из дома, а вечером оказаться совершенно в другом городе. Женщине приходилось звонить друзьям, узнавать его местоположение и возвращать загулявшего благоверного домой.
В те тяжёлые годы Элеонора пролила немало слёз, постоянно уговаривая Николаева завязать с выпивкой и взывая к его разуму и совести. Переломный момент наступил после скандального эфира. Звезда экрана появился в кадре в состоянии сильного опьянения. Телеведущему грозило немедленное увольнение. Только тогда он по-настоящему испугался и решил завязать. Огромную роль в этом сыграла Элеонора. Супруга решительно отвадила от дома всех собутыльников мужа и приобщила его к активным видам отдыха, полностью перестроив привычный уклад. До последних своих дней ведущий искренне каялся перед супругой и сожалел о пролитых ею слезах и о самом главном — о несостоявшемся материнстве. Пока Николай беспробудно пил, жена сознательно избегала беременности, опасаясь за здоровье будущих детей. Когда супруг завязал, зачать малыша уже не получилось. Юрий и Элеонора задумывались об усыновлении, но так и не нашли в себе моральных сил для этого ответственного шага. Казалось, с победой над зависимостью все беды остались позади. Можно было наконец выдохнуть и наслаждаться жизнью. Однако Элеонора Александровна не спешила расслабляться и настойчиво уговаривала мужа пройти полное медицинское обследование. Николай долго отнекивался, но в конце концов сдался ради спокойствия жены. Во время плановой проверки врачи обнаружили у него аневризму. Потребовалась срочная операция. После спасения телеведущий признался, что отныне всегда будет прислушиваться к интуиции своей второй половинки.
Спустя некоторое время после операции Элеонора Александровна снова забила тревогу, заметив, что муж стал быстро утомляться и терять силы. Она настояла на повторном обследовании, в ходе которого у Юрия Николаева обнаружили онкологическое заболевание. Благодаря своевременно начатому лечению и неустанной заботе жены телеведущему удалось добиться ремиссии. Однако рецидивы периодически возвращались, но, тем не менее, Николай продолжал бороться, не бросал любимое дело и появлялся перед зрителями со своей фирменной улыбкой. В ноябре 2024 года сердце знаменитого телеведущего остановилось.
Кто получил наследство главного телеведущего СССР?После смерти Юрия Николаева его жена Элеонора тяжело переживала утрату. Вдова народного артиста России ушла в себя, перестала появляться на людях и стремительно теряла здоровье. Официально причиной смерти стал гепатит С, однако близкие уверены, что она просто не смогла жить без любимого мужа.
«Элеонора Александровна умерла в больнице. Она была безутешна после смерти единственного и любимого мужа. Её окружали заботой племянницы, родственники. Но сердцу не прикажешь. Очень переживала. Были скачки давления. Весной у нее случился инсульт, после чего начались проблемы…», — цитирует слова родственников издание «СтарХит».Столь ранний уход оказался для всех полной неожиданностью.
«Не стало вдовы Юрия Николаева. Она не прожила без него и восьми месяцев. Они были у меня вместе на интервью… Элеонора всегда ждала Юрия Александровича со съемок — и неважно, во сколько они заканчивались… Одно целое… Венчанная пара… Любовь с первого взгляда…» — написал Андрей Малахов в блоге.Теперь женщина покоится рядом с любимым мужем на Троекуровском кладбище. Так завершилась их общая история.
Супруги Николаевы всю жизнь шли рука об руку, много и плодотворно трудились и смогли накопить весьма солидное состояние. Несмотря на щедрые подарки друзьям и траты на себя, после них осталось ценное имущество: квартира на Саввинской набережной с видом на Москву-реку и загородный дом с участком под Истрой. Поскольку собственных детей у пары не было, наследниками стали их племянники — Дмитрий, Ольга и Родион. Как сообщает «Вокруг ТВ», дом под Истрой уже переписан на одну из племянниц, а столичную квартиру поделят между собой все трое наследников.