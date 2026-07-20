Едва не спился и встречался с поклонницами под окнами: что терпела жена Юрия Николаева и кому досталось наследство бездетной пары?

20 июля 2026, 16:50

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Юрий Николаев был кумиром миллионов. Толпы поклонниц дежурили у его дома, но сердце радиоведущего принадлежало только одной женщине — Элеоноре. Ляля, как актёр её называл, стала той самой единственной, ради которой «Дядя Юра» был готов на всё. Спутница жизни отвечала ему взаимностью: выхаживала, терпела обиды и пагубную тягу мужа к алкоголю. Эта любовь оказалась настолько сильной, что после смерти супруга вдова не смогла пережить потерю. Как сложилась судьба одной из самых крепких пар советского телевидения и что осталось после них, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Цементовоз вместо лимузина: самая необычная свадьба «Дяди Юры» Он каялся до последнего дня: главная вина Юрия Николаева перед женой Кто получил наследство главного телеведущего СССР?

Цементовоз вместо лимузина: самая необычная свадьба «Дяди Юры»



Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Александр Макаров)

Он каялся до последнего дня: главная вина Юрия Николаева перед женой

«Как у всех, были трудности, из комнаты в общежитии перебрались в Бибирево, потом на улицу Кондратюка! Разные у нас были времена, и денег, бывало, совсем ни на что не хватало», — приводит слова актёра «СтарХит».

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Юрий Николаев (РИА Ноаости/Владимир Песня)

Кто получил наследство главного телеведущего СССР?



Юрий Николаев с супругой Элеонорой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Элеонора Александровна умерла в больнице. Она была безутешна после смерти единственного и любимого мужа. Её окружали заботой племянницы, родственники. Но сердцу не прикажешь. Очень переживала. Были скачки давления. Весной у нее случился инсульт, после чего начались проблемы…», — цитирует слова родственников издание «СтарХит».

«Не стало вдовы Юрия Николаева. Она не прожила без него и восьми месяцев. Они были у меня вместе на интервью… Элеонора всегда ждала Юрия Александровича со съемок — и неважно, во сколько они заканчивались… Одно целое… Венчанная пара… Любовь с первого взгляда…» — написал Андрей Малахов в блоге.