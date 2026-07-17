Закрутила роман с Кончаловским и стала бабушкой: как выглядят дочки Алёны Хмельницкой от Тиграна Кеосаяна и где сейчас звезд к/ф «Сердца трёх»

17 июля 2026, 18:11

Алёна Хмельницкая (Фото: Инстаграм* @alxmel)

Она выросла за кулисами Большого театра, дебютировала в «Ленкоме» в 19 лет и стала одной из самых узнаваемых актрис 90-х. Алёна Хмельницкая — звезда «Сердец трёх», «Русских амазонок» и «Ундины». За её плечами не только успешная карьера, но и история любви, которая началась в театре, длилась 20 лет, а затем закончилась разводом. Сегодня актриса продолжает сниматься, играет в антрепризах и счастлива в роли бабушки. Почему их брак с Тиграном Кеосаяном распался после двух десятилетий и как Хмельницкая нашла в себе силы начать всё сначала, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как актрисе удаётся сохранять востребованность в 55 лет и собирать аншлаги? Почему Алёна Хмельницкая в 90-х ушла в бизнес и что из этого вышло? Две дочери, две судьбы Почему Хмельницкая и Кеосаян остались друзьями

Как актрисе удаётся сохранять востребованность в 55 лет и собирать аншлаги?



Алёна Хмельницкая (Фото: Инстаграм* @alxmel)

Почему Алёна Хмельницкая в 90-х ушла в бизнес и что из этого вышло?



Алёна Хмельницкая (Фото: Инстаграм* @alxmel)



Алёна Хмельницкая (Фото: Инстаграм* @alxmel)

«Бизнес — это совсем другая история. В кино ты знаешь сценарий, знаешь партнёров, есть режиссёр, который направляет. А в бизнесе ты сама себе режиссёр. Это гораздо сложнее и ответственнее. Я занималась бутиком несколько лет, и это был хороший опыт, но в какой-то момент я поняла, что сцена для меня важнее», — рассказала она об этом изданию «7Дней».

Две дочери, две судьбы

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Тигран Кеосаян и Алена Хмельницкая (Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин)

Почему Хмельницкая и Кеосаян остались друзьями