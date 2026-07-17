Закрутила роман с Кончаловским и стала бабушкой: как выглядят дочки Алёны Хмельницкой от Тиграна Кеосаяна и где сейчас звезд к/ф «Сердца трёх»
Она выросла за кулисами Большого театра, дебютировала в «Ленкоме» в 19 лет и стала одной из самых узнаваемых актрис 90-х. Алёна Хмельницкая — звезда «Сердец трёх», «Русских амазонок» и «Ундины». За её плечами не только успешная карьера, но и история любви, которая началась в театре, длилась 20 лет, а затем закончилась разводом. Сегодня актриса продолжает сниматься, играет в антрепризах и счастлива в роли бабушки. Почему их брак с Тиграном Кеосаяном распался после двух десятилетий и как Хмельницкая нашла в себе силы начать всё сначала, читайте в материале «Радио 1».
Как актрисе удаётся сохранять востребованность в 55 лет и собирать аншлаги?Алёна Хмельницкая прочно занимает место в плеяде самых востребованных звёзд отечественного кинематографа. В 2026 году знаменитость отпраздновала 55-летний юбилей. Несмотря на солидную дату, кинодива не собирается сбавлять обороты. Актриса регулярно выходит на театральные подмостки и постоянно балует аудиторию свежими экранными ролями. Недавно она порадовала поклонников участием в продолжении популярной комедии «Бедные смеются, богатые плачут». Там актриса получила одну из ключевых ролей. Совсем иначе предстала бывшая жена Тиграна Кеосаяна в исторической картине «История его служанки», сыграв княгиню. В одном из недавних интервью Хмельницкая откровенно поделилась, что текущий год выдался невероятно насыщенным. По словам знаменитости, съёмочный процесс поглощает практически всё свободное время. Театральная сцена для Алёны Хмельницкой — это не просто работа, а настоящая стихия.
Даже при максимальной загрузке в кино примадонна российского кино всегда находит время для живого общения со зрителем. Путь героини мелодрам к профессиональной сцене начался удивительно рано. 19-летняя дебютантка сразу попала в руки великого Марка Захарова, который выпустил её на сцену «Ленкома» в роли Кончиты. Та самая «Юнона и Авось» стала театральным крещением юной артистки. Дальнейшая карьера была не менее яркой. Хмельницкая работала в «Содружестве актёров Таганки», участвовала в масштабных мюзиклах от ведущих продюсеров и сотрудничала с самыми разными театральными труппами. Сегодня она — безусловная звезда антрепризы. Спектакли с участием Алёны, такие как «Эйнштейн и Маргарита» и «Идеальная жена», пользуются невероятным успехом у публики. Зрители идут именно на неё, обеспечивая неизменные аншлаги.
Почему Алёна Хмельницкая в 90-х ушла в бизнес и что из этого вышло?Алёна Хмельницкая родилась в семье потомственных артистов балета Большого театра, которые позже посвятили себя педагогике и хореографии. Отец, Александр Хмельницкий, преподавал в Московском хореографическом училище, а мать, Валентина Савина, стала балетмейстером и правой рукой великого Владимира Васильева. Детство девочки было неразрывно связано с закулисьем, где она с ранних лет наблюдала за работой мастеров сцены. Эта уникальная творческая атмосфера предопределила жизненный путь наследницы. Вдохновленная примером родителей, она осознанно выбрала театр и поступила в Школу-студию МХАТ на курс Ивана Тарханова, чтобы продолжить семейную династию уже в качестве драматической актрисы. Экранная биография Алёны началась задолго до её совершеннолетия.
В 12 лет девочка уже работала на съёмочной площадке. Она снялась в музыкальной картине «Карамболина-карамболетта». Этот проект стал для подростка первой настоящей профессиональной школой. Взросление актрисы сопровождалось новыми встречами с выдающимися режиссёрами.
Карен Шахназаров пригласил юное дарование на эпизод в культовый фильм «Курьер». Чуть позже состоялся яркий дебют в криминальной ленте «Дом свиданий». Однако всенародная любовь настигла начинающую звезду на рубеже тысячелетий. Именно тогда в фильмографии Хмельницкой появились знаковые работы.
Зрители полюбили отважную Леонсию из «Сердец трёх» и сурового инструктора Воропаеву из «Русских амазонок». Также в копилке красавицы с Арбата оказались трогательная певица Ирма из «Ландыша серебристого» и запоминающиеся героини в сериалах «Ундина» и «Самая красивая». За эти годы актриса доказала свой уникальный дар. Она с лёгкостью меняла сценический образ и каждый раз заставляла публику поверить в свой талант. Эпоха лихих 90-х потребовала от артистов большой изворотливости. Алёна Хмельницкая проявила завидную гибкость. Знаменитость на время сменила амплуа, взяв на себя управление модным бутиком. Позже актриса с иронией отмечала, что бизнес оказался гораздо сложнее съёмок в кино.
«Бизнес — это совсем другая история. В кино ты знаешь сценарий, знаешь партнёров, есть режиссёр, который направляет. А в бизнесе ты сама себе режиссёр. Это гораздо сложнее и ответственнее. Я занималась бутиком несколько лет, и это был хороший опыт, но в какой-то момент я поняла, что сцена для меня важнее», — рассказала она об этом изданию «7Дней».Не обошлось и без работы в эфире. В середине 90-х королева эпизода вела популярную передачу «Утренняя почта», а позднее стала лицом программы «Ты и я», посвящённой жизни известных людей.
Две дочери, две судьбыПервым значимым увлечением актрисы стал Егор Кончаловский. Начинающий режиссёр был старше девушки, окружал её вниманием и имел серьёзные намерения. Однако этому союзу не суждено было перерасти в официальный брак. Пара рассталась. Судьбоносная встреча произошла вскоре после этого. В стенах родного «Ленкома» Алёна познакомилась с Тиграном Кеосаяном. Продюсер часто навещал друзей в театре, где она была задействована в спектаклях. Чувства вспыхнули мгновенно.
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Уже в 1993 году влюбленные официально оформили свои отношения. В 1994 году в семье Кеосаяна и Хмельницкой произошло долгожданное событие — родилась малышка Александра. Наследница получила блестящее образование: она училась в Великобритании, а затем поступила на режиссёрский факультет Школы искусств Нью-Йоркского университета. Творческие поиски привели будущего сценариста и в мир музыки. Некоторое время наследница звездной пары выступала на сцене под псевдонимом Asha, однако в итоге вернулась к любимой режиссуре. Сегодня молодая женщина уже сама стала мамой. На свет появились сын Гаспар и дочь Айя. Так Алёна Хмельницкая обрела новый статус — счастливой бабушки. В 2010 году в семье появилась на свет вторая дочь — Ксения. Девушка тяготеет к искусству и подумывает о карьере актрисы или художницы.
Почему Хмельницкая и Кеосаян остались друзьямиСоюз Алёны Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна просуществовал более двух десятилетий. Однако в 2014 году этот брак подошел к концу. Супруги приняли непростое решение о разводе. При этом они смогли сохранить взаимное уважение и теплое общение ради благополучия общих дочерей. Вскоре после расставания режиссер обрел новое счастье. Телеведущий женился на известной журналистке Маргарите Симоньян и стал многодетным отцом. Сама актриса тоже не осталась одна.
У нее завязался роман с бизнесменом Александром Синюшиным. Этот союз продлился около восьми лет, но в итоге пара также решила расстаться. Сегодня знаменитость не сбавляет обороты в профессии. Звезда «Сердец трёх» по-прежнему востребована в кино и на театральной сцене. При этом главным приоритетом для Хмельницкой остается семья. Актриса гордится достижениями дочерей и с радостью погружается в заботы о внуках.