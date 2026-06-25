25 июня 2026, 15:22

Наталья Дрожжина (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Наталья Дрожжина — советская и российская актриса театра и кино, известная зрителям по работам в культовых картинах «Семнадцать мгновений весны» и «Интердевочка». Несмотря на участие в ряде заметных проектов, построить по-настоящему успешную актерскую карьеру ей не удалось. Со временем артистка переключилась на преподавательскую деятельность и общественную работу. На протяжении многих лет имя Дрожжиной практически не появлялось в медиапространстве. Ситуация изменилась после громкого скандала, связанного с имуществом семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. За что актриса получила срок — в материале «Радио 1».





Содержание Наталья Дрожжина: детство, семья и образование Фильмы Натальи Дрожжиной Педагогическая деятельность и общественная работа Личная жизнь Натальи Дрожжиной Скандал вокруг наследства Алексея Баталова Судебные разбирательства и приговор Наталья Дрожжина сейчас

Наталья Дрожжина: детство, семья и образование

Наталья Дрожжина (фото: кадр из фильма «Интердевочка»)

Фильмы Натальи Дрожжиной

Трижды не поступил в театральный, похоронил жену и сыграл культового Шарикова: жизненный путь звезды «Собачьего сердца» Владимира Толоконникова

Наталья Дрожжина (фото: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»)

Педагогическая деятельность и общественная работа

Личная жизнь Натальи Дрожжиной

Наталья Дрожжина (фото: кадр из фильма «Поцелуй Чаниты»)

Брак с Борисом Буряце

Наталья Дрожжина (фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

Наталья Дрожжина (фото: кадр из фильма «Интердевочка»)

Скандал вокруг наследства Алексея Баталова

Была несчастна с Олегом Ефремовым и умерла от заражения крови: жизнь и творчество народной артистки РСФСР Аллы Покровской

Наталья Дрожжина (фото: кадр из фильма «Светик»)

Судебные разбирательства и приговор

Мария Баталова (фото: РИА Новости / Мария Девахина)

Наталья Дрожжина сейчас