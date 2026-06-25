От ролей в «Интердевочке» и «Семнадцати мгновениях весны» до громкого суда и срока: как сложилась судьба Натальи Дрожжиной и где она сейчас?
Наталья Дрожжина — советская и российская актриса театра и кино, известная зрителям по работам в культовых картинах «Семнадцать мгновений весны» и «Интердевочка». Несмотря на участие в ряде заметных проектов, построить по-настоящему успешную актерскую карьеру ей не удалось. Со временем артистка переключилась на преподавательскую деятельность и общественную работу. На протяжении многих лет имя Дрожжиной практически не появлялось в медиапространстве. Ситуация изменилась после громкого скандала, связанного с имуществом семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. За что актриса получила срок — в материале «Радио 1».
Наталья Дрожжина: детство, семья и образованиеНаталья Георгиевна Дрожжина родилась 26 июня 1948 года в городе Балта Одесской области. Еще в детстве она решила связать свою жизнь со сценой и кинематографом. Желание стать актрисой сопровождало ее с ранних лет и определило дальнейший жизненный путь.
После окончания школы Дрожжина поступила в Московское театральное училище имени Бориса Щукина. Уже во время учебы она начала сниматься в кино и рассчитывала на успешное развитие актерской карьеры. В 1970 году Наталья получила диплом о высшем театральном образовании и начала профессиональный путь в киноиндустрии.
Однако ожидания молодой артистки не совпали с реальностью. Несмотря на регулярные съемки, режиссеры не предлагали ей главные роли, а по-настоящему громкого успеха добиться так и не удалось.
Фильмы Натальи ДрожжинойКинодебют Натальи Дрожжиной состоялся в 1966 году. Тогда начинающая актриса снялась в картине «Старшая сестра». Роль оказалась настолько небольшой, что имя артистки даже не включили в титры фильма.
Уже через год Дрожжина прошла отбор в музыкальную сказку «В тринадцатом часу ночи», где сыграла Русалку. На съемочной площадке она работала рядом с признанными мастерами советского кинематографа — Георгием Вициным, Зиновием Гердтом и Анатолием Папановым.
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В 1970 году зрители увидели актрису в фильме-спектакле «Драма на охоте». В дальнейшем ее фильмография пополнилась участием в таких известных проектах, как «Семнадцать мгновений весны», «Поцелуй для Чаниты» и «Интердевочка».
Несмотря на присутствие в популярных кинолентах, Дрожжина так и не получила роль, которая смогла бы сделать ее звездой экрана. За годы работы ей не удалось привлечь внимание режиссеров, готовых доверить ей центральные образы.
Позднее артистка начала сотрудничать с документальным кино. В 2010 году она участвовала в создании фильма «Лидия Смирнова. На все времена», а затем появилась в картине «Хранимые судьбой».
В последующие годы Наталья Георгиевна регулярно работала над документальными проектами, посвященными выдающимся советским и российским актерам. В 2019 году на экраны вышел фильм «Вия Артмане. Гениальная притворщица», в создании которого также принимала участие Дрожжина.
Педагогическая деятельность и общественная работаПостепенно актерская карьера отошла на второй план. Наталья Георгиевна решила сосредоточиться на преподавании и начала работать в Университете культуры при Академии управления МВД России.
Помимо педагогической деятельности, Дрожжина занималась общественными инициативами. За свою работу она получила несколько государственных наград.
Также актриса выступила одним из учредителей благотворительных организаций. Среди наиболее известных проектов — фонд «Помощь забытым актерам», который создавался для поддержки представителей творческих профессий.
Личная жизнь Натальи ДрожжинойНаталья Дрожжина всегда привлекала внимание мужчин и не испытывала недостатка в поклонниках. При этом к выбору спутника жизни она относилась крайне внимательно.
Свою судьбу артистка связала с адвокатом Михаилом Цивиным. Их брак оказался продолжительным, а сама Дрожжина неоднократно подчеркивала, что сохранила теплые чувства к супругу даже спустя многие годы совместной жизни. По словам актрисы, именно Цивин стал главным мужчиной в ее жизни. Общих детей у супругов не появилось.
Брак с Борисом Буряце
Спустя годы общественность узнала о малоизвестной странице биографии актрисы. Речь идет о ее отношениях с Борисом Буряце, которого в свое время называли «бриллиантовым королем Москвы».
Буряце получил известность не только благодаря ювелирному бизнесу, но и близким отношениям с Галиной Брежневой — дочерью генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
Согласно информации, появлявшейся в СМИ, после ареста Буряце по делу о хищении драгоценностей Наталья Дрожжина приехала к нему в колонию-поселение и зарегистрировала с ним брак.
В дальнейшем журналисты связывали с этой историей еще одну версию событий. По некоторым данным, именно тогда появилась идея схемы, связанной с недвижимостью одиноких артистов. В публикациях утверждалось, что для реализации подобных планов требовался опытный юрист. Позднее таким человеком стал Михаил Цивин.
Однако в этой истории возникли серьезные противоречия. Согласно отдельным сведениям, Дрожжина вступила в брак с Цивиным в 1983 году, тогда как официальный союз с Буряце зарегистрировали лишь в 1985-м. Из-за этого появились вопросы о достоверности некоторых фактов биографии актрисы.
Собственную версию происходившего озвучила подруга Галины Брежневой, ресторатор и драматург Виктория Лазич. По ее словам, брак Дрожжиной и Буряце носил исключительно формальный характер.
Лазич рассказывала, что Галина Брежнева искала женщину, которая смогла бы оформить фиктивный союз с Борисом Буряце, посещать его в местах заключения и поддерживать связь между ним и его возлюбленной. По утверждению Лазич, именно Наталья Дрожжина согласилась выполнить эту роль.
Похожую точку зрения высказывала и бывшая соседка участников этой истории Татьяна Куликова. Она утверждала, что Цивин давно жил рядом с Дрожжиной и соседи воспринимали его как фактического мужа актрисы. Кроме того, Куликова заявляла, что после ареста Буряце именно Дрожжина оплачивала содержание его квартиры, а вскоре приобрела отдельное жилье для своего брата.
Совершенно иной позиции придерживался племянник Бориса Буряце Алексей Сунукаев. По его мнению, Наталья Дрожжина искренне любила его дядю.
Сунукаев также утверждал, что актриса принимала участие в операциях с драгоценными камнями и впоследствии предложила Буряце заняться вопросами недвижимости одиноких пожилых артистов, которые находились в тяжелом состоянии.
Скандал вокруг наследства Алексея БаталоваНастоящий общественный резонанс имя Натальи Дрожжиной вызвало в 2020 году. Тогда в центре внимания оказалось имущество семьи народного артиста СССР Алексея Баталова.
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Дочь актера Мария Баталова подписала договор пожизненной ренты с Натальей Дрожжиной. Сделку оформили в присутствии нотариуса Дмитрия Бублия. Известно, что Мария с рождения живет с диагнозом ДЦП.
Вдова артиста Гитана Леонтенко доверяла Дрожжиной и Михаилу Цивину. На тот момент женщине исполнилось 85 лет. Именно поэтому она позволила супругам участвовать в решении имущественных вопросов семьи.
На руках у Дрожжиной и Цивина находилась генеральная доверенность, которую подписала Мария Баталова. Впоследствии семья лишилась доступа к денежным средствам, размещенным на счетах. Кроме того, под контроль других лиц перешла доля в четырехкомнатной квартире Алексея Баталова, его мастерская и две квартиры в Москве.
После этого Гитана Леонтенко и Мария Баталова обратились в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. Дополнительные подозрения вызвали письма с просьбами о материальной помощи, которые различные организации начали получать якобы от имени Марии Баталовой. О существовании этих обращений Леонтенко узнала случайно.
На документах фигурировало название фонда имени Алексея Баталова, а контактным лицом значился Михаил Цивин. Следствие пришло к выводу, что Дрожжина и Цивин постепенно завоевали доверие вдовы актера и его дочери. На протяжении нескольких лет они помогали семье в решении бытовых вопросов, покупали продукты и необходимые вещи. По версии следствия, именно благодаря этому супруги получили возможность распоряжаться денежными средствами семьи Баталовых.
Судебные разбирательства и приговорВ октябре 2020 года следственные органы предъявили Наталье Дрожжиной и Михаилу Цивину обвинения по делу о мошенничестве. Суд назначил им меру пресечения в виде обязательства являться по вызову следователя и ограничили контакты с другими участниками процесса.
В 2021 году расследование завершилось. Все спорные объекты недвижимости вернулись законным владельцам. Однако судебные споры на этом не закончились. Гитана Леонтенко подала новый иск, потребовав взыскать денежные средства, которые, по ее мнению, Дрожжина сняла со счетов наследников Баталова.
Летом 2022 года Дорогомиловский районный суд полностью удовлетворил требования Леонтенко и Марии Баталовой. Окончательный приговор суд вынес в мае 2023 года. Наталья Дрожжина получила четыре года лишения свободы условно. Михаила Цивина приговорили к пяти годам колонии общего режима. Аналогичный срок получил нотариус Дмитрий Бублий.
Кроме того, суд обязал фигурантов выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда. Вдова Алексея Баталова осталась недовольна мягкостью наказания для Дрожжиной и публично заявляла, что считает справедливым реальное лишение свободы.
Наталья Дрожжина сейчасМноголетние судебные процессы серьезно сказались на состоянии здоровья актрисы. По информации СМИ, за этот период она потеряла около 40 килограммов веса и во время судебных заседаний выглядела крайне истощенной.
Сегодня Наталья Дрожжина живет в Москве и ведет закрытый образ жизни. После вынесения приговора она практически перестала появляться на публике и редко общается с журналистами.
Согласно сообщениям СМИ и информации из окружения артистки, она перенесла инфаркт и несколько инсультов. Также врачи диагностировали у нее ишемическую болезнь сердца. Кроме того, в прессе неоднократно появлялись сообщения о борьбе актрисы с онкологическим заболеванием.
В феврале 2026 года, после смерти вдовы Алексея Баталова Гитаны Леонтенко, Наталья Дрожжина впервые за долгое время прокомментировала ситуацию журналистам. Она вновь заявила, что не признает свою вину по делу о мошенничестве, а также выразила обеспокоенность дальнейшей судьбой Марии Баталовой.