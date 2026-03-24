Суд с «Аншлагом», проклятия в адрес Измайлова и слухи о нетрадиционной ориентации*: почему Ефим Шифрин предпочел семье спортзал и театр?
Ефим Шифрин — фигура в отечественной культуре уникальная и противоречивая. Он давно перерос амплуа просто «юмориста» из «Аншлага», став интеллектуальным эстрадным философом, писателем и одним из самых узнаваемых голосов своего поколения. 25 марта артисту исполняется 70 лет. За его плечами — огромный путь: от колымских ссыльных бараков до сцен главных театров столицы, от скандальных разрывов до блестящих творческих коллабораций. В свои годы Шифрин продолжает активно гастролировать, играть в мюзиклах и удивлять публику, оставаясь загадкой для тех, кто пытается заглянуть в его личную жизнь. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годы
Ефим Шифрин родился в 1956 году в поселке Нексикан Магаданской области. Родители артиста Залман Шмуилович и Раиса Цыпина — белорусские евреи. В результате политических репрессий, которые проводились в 30-е годы, отец был обвинён в шпионаже и отправлен в исправительно-трудовой лагерь на десять лет. После этого его сослали на пожизненное поселение в Сибирь. Знакомство пары произошло в Могилёвской губернии. В 1950 году Раиса Цыпина, которой было 35 лет, отправилась в ссылку в Магадан, где её ждал 40-летний Залман Шифрин. Вскоре они поженились.
Ефим был вторым сыном в семье, и при рождении его назвали Нахим. Он изменил имя, когда стал взрослым, чтобы избежать проблем в творческой деятельности. Как известно, публика относилась к евреям с явным предубеждением.
Семья Шифриных прожила на Колыме 10 лет, а после переехала в Латвию. Школьные годы артиста прошли в курортной Юрмале. По окончанию школы Ефим Шифрин решил продолжить образование в области филологии и поступил в вуз в Риге. Однако вскоре он понял, что его истинное призвание — сцена, и перевёлся в московское цирковое и эстрадное училище. В 1980 году артист поступил и блестяще окончил факультет эстрадной режиссуры в ГИТИС.
Творческий путь
В 1977 году он начал выступать в Студенческом театре Московского государственного университета под руководством Виктюка. После получения образования он стал частью труппы Москонцерта, где работал до 1988 года. В 1980-х годах Ефим Шифрин стал обладателем двух наград на конкурсах «Московский» и «Всесоюзный конкурс артистов эстрады». Но по-настоящему знаменитым он стал после участия в телевизионной программе комедийного жанра «В нашем доме».
После этого выступления артиста стали часто приглашать на юмористические телепередачи. Среди них — «Аншлаг» и «Вокруг смеха». Там Ефим Шифрин успешно выступает в жанре моноспектакля, который стал его визитной карточкой. Наиболее известные его монологи — «Дрынолет», «Детектор лжи», «Обычаи» и многие другие.
В 1990 году Ефим основал театр, который назвал в свою честь — «Шифрин-театр». И по сей день Ефим остаётся главным художественным руководителем этого театра. В его репертуаре есть множество постановок, в которых Шифрин не только играет, но и поёт. Кроме того, артист снимался в мюзиклах, кинокомедиях и озвучивал мультики.
Одиночество на двоих и слухи о личной жизниЛичная жизнь Ефима Шифрина всегда была территорией, закрытой для посторонних. На протяжении десятилетий он неизменно предстает перед публикой как убежденный холостяк. Однако в этом статусе скрыта своя драма. Долгое время ходили слухи о том, что в молодости артист все же был женат. Ангелина Вовк, работавшая с Шифриным, вскользь упоминала об этом факте.
Позже сам артист приоткрыл завесу тайны. Оказывается, в 26 лет он вступил в брак, искренне веря, что обретает семейный тыл, подобный тому, что был у его родителей. Но реальность оказалась жестокой: молодой артист зарабатывал копейки, выступая по сельским клубам, а дома его ждали не поддержка и тепло, а холод, раздражение и постоянные упреки. Этот брак быстро распался, оставив глубокую душевную рану. С тех пор Шифрин сознательно отказался от попыток создать семью.
Вокруг имени артиста периодически возникают слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации*. Сам Шифрин на эти домыслы не реагирует, предпочитая сохранять достоинство и не оправдываться. Сегодня главными родными людьми для него остаются семья старшего брата, живущая в Израиле. С племянниками и внучатыми племянниками он поддерживает постоянную связь в общем семейном чате, а при любой возможности навещает их или принимает в Москве. Детей у артиста нет, и сам он, похоже, давно смирился с тем, что его личное пространство — это территория творчества, а не семейного быта.
Израильский паспорт и жизнь на две страны
В сети часто всплывают новости о том, что артист имеет двойное гражданство и уехал в Израиль. Все дело в семье юмориста. Брат и отец Ефима Залмановича в свое время репатриировались в Израиль. Согласно информации, находящейся в общем доступе, Ефим Шифрин стал гражданином Израиля еще в 2017 году, однако сам он эти слухи опровергал.
«Нелюбезные мои щелкоперы, я не оформлял иностранное гражданство ни в 2017 году, ни в 2020 году, ни в 2023 году. Слухи о моей неприкаянности тоже сильно преувеличены: я работающий пенсионер, и в моем актерском календаре не случается дней для отдыха. А так-то, конечно, пишите больше. И спасибо, что не забываете!» — писал артист в своем телеграм-канале.
Громкие скандалы с артистомХарактер у Ефима Шифрина, при всей его интеллигентности, бойкий, и обиды он помнит долго. Самый громкий конфликт в его карьере связан с программой «Аншлаг», которая принесла ему всенародную любовь, но позже стала для него «красной тряпкой». В 2000 году Шифрин прекратил сотрудничество с передачей, однако, как он считал, его телевизионный образ и номера продолжали использоваться в эфире без его согласия и без выплаты авторских отчислений.
В 2005 году дело дошло до суда. Шифрин оценил свои потери в 1,5 миллиона рублей, в то время как руководство фонда «Артэс» предлагало ему в качестве компенсации 20 тысяч рублей и извинения от ведущей Регины Дубовицкой. Артист назвал это предложение издевательством. Конфликт длился годами, и до сих пор упоминание «Аншлага» вызывает у мэтра острую реакцию. Как рассказывала коллега Елена Воробей, если при Шифрине кто-то называет его любимым артистом «Аншлага», он может «отвернуться и покрыть отборным высокохудожественным матом».
Еще одна громкая история разразилась после смерти писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, с которым Шифрин много лет сотрудничал. Коллега Лион Измайлов обвинил Шифрина в черной неблагодарности и в том, что он не общался с Коклюшкиным в последние годы, хотя продолжал использовать его монологи. Ефим Залманович ответил жестко и образно, заявив: «Лион Измайлов в рай не попадет даже с QR-кодом». Шифрин объяснил, что их общение прервалось не по его вине — Коклюшкин, женившись во второй раз, сознательно дистанцировался от друзей и коллег, и ни он, ни многие другие не могли преодолеть этот барьер.
Ефим Шифрин сегодня
Актёр продолжает активно трудиться в театре, записывает аудиокниги и сам пишет произведения. В основном это автобиографии, публицистические и мемуарные работы. Шифрин увлечённо занимается спортом и имеет престижный титул «Мистер Фитнес» от международной сети спортзалов и награду от правительства Москвы за пропаганду здорового образа жизни. Шоумен активно пользуется соцсетями, где публикует горячие фотографии из спортивного зала.
Что касается работы, то сегодня Шифрин трудится с такой интенсивностью, что даст фору самым энергичным молодым артистам. Он занят в двух антрепризных спектаклях, пяти постановках в Московском театре мюзикла, а также в спектакле Театра кукол Образцова. Анонсируя на «Юмор FM» свой юбилейный концерт, Шифрин с иронией заметил: «Куда мне столько? Слушайте, я тресну от этого богатства». В апреле артиста ждут гастроли в Беларуси — на исторической родине его предков.