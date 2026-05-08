«Его связи с Машей Распутиной все удивились»: издевательства над дочкой и неприятная правда о Захарове, которую раскрыла бывшая жена
Уже больше месяца вся страна следит за разделом элитного особняка на Рублёвке, из которого якобы выселяют Машу Распутину. Певица больше 25 лет была в статусе любовницы Виктора Захарова — бизнесмен никак не мог развестись с женой Еленой. Теперь все формальности улажены, и экс-супруга требует компенсацию за прожитые годы, которая исчисляется миллионами. Чем закончится противостояние вокруг роскошного дома и сколько придётся заплатить певице за четверть века ожидания, расскажет «Радио 1».
Исповедь Елены ЗахаровойЕлена Захарова долгое время не комментировала ситуацию с бывшим мужем. Однако по данным СМИ конфликт с новой семьёй экс-супруга и проблемы вокруг прав на недвижимость вынудили её предать ситуацию огласке и прийти на телевидение. Сообщается, что суд мог присудить Захаровой денежную компенсацию в размере 70 млн рублей, но выплачивать эти деньги никто не торопится.
«Всё, что они говорили ранее в эфире про меня — это подлая ложь. У меня каждая цифра и слово — всё доказано», — эмоционально заявила Елена Захарова в ответ экс-супругу и Маше Распутиной в эфире программы «Пусть говорят».Уроженка Ухты подчеркивает, что на момент приобретения рублёвского особняка в 1997 году она уже более 20 лет состояла в официальном браке с Виктором Захаровым.
Прожила женщина там недолго — всего до 1999-го, однако юридически оставалась его женой вплоть до 2025 года, так как развод все эти годы не оформлялся. Несмотря на столь долгий статус законной супруги, Елена не стала претендовать на всё имущество, а ограничилась лишь тем, что было нажито до 1999 года. Поскольку тогда дом стоил значительно дешевле нынешних 500 млн рублей, её доля в денежном эквиваленте и составила те самые 70 миллионов.
«Оценка дома происходила на 1999-й год, когда мы с ним расстались. То, что Маша потом делала, мне не интересно, никто не просил от неё ничего, мне не надо. Я хотела своё — что я за 22 года с мужем приобрела, вот это я и разделила», — заявила Елена Захарова в эфире.
Елена Захарова — о том, как узнала об измене мужа, и неизвестные факты о самом ВиктореВ прессе Захарова часто изображают чуть ли не олигархом, который поддался чарам молодой певицы с пышными формами и оставил ради неё семью. Однако фраза Маши Распутиной о том, что Виктор — «первый парень в Ухте», вызвала у Елены Захаровой приступ громкого смеха. По словам Елены, их брак продлился 22 года. Начинал бывший супруг с низов — работал таксистом, затем водителем скорой помощи. Жили у её мамы в хрущёвке, позже получили квартиру от предприятия.
Уже потом муж занялся бизнесом. После публичных оскорблений — Захаров назвал экс-супругу «алкоголичкой» и признался, что годы брака были для него мукой — Елена после таких высказываний в свой адрес не стала поливать грязью отца своих детей. Захарова продолжает говорить о нём с уважением, утверждая, что до 1999 года Виктор был идеальным мужем и прекрасным отцом. Елена Захарова рассказывала, что с мужем жили дружно, а когда появились деньги и собственные квартиры, семья стала только сплочённее — словно два муравья, которые всё тащат в дом. Свои слова женщина сопровождала кадрами семейной хроники из Италии, Мальдив и других экзотических мест.
Елена полностью посвятила себя дому и не работала, пока ухтинский предприниматель занимался серьёзным бизнесом. В те годы обладатель солидной, брутальной внешности вращался в нефтяной сфере и постепенно сблизился с артистической тусовкой — среди близких друзей магната были Андрей Державин и Вячеслав Добрынин.
Все они часто бывали в гостях у Захаровых и хорошо знали Елену. Маша Распутина также знала первую жену бизнесмена: исполнительница хита «Отпустите меня в Гималаи» приезжала по просьбе Захарова для выступлений, после чего восторгалась его особняком. Когда именно у Виктора закрутился роман с певицей, Елена точно сказать не может. Однако в памяти всплывают отдельные эпизоды. Например, 1998 год: в Ухте прошёл большой сборный концерт, после которого супруг повёз всех звёзд в отель. Оттуда он неожиданно позвонил жене и заявил: «Надо срочно ехать в Москву». Тогда Елена даже не заподозрила неладного — в их семье царило полное доверие.
«После мне уже сказали: „Лена, ты что, не знала? Машка же приезжала всю осень, а зиму они на снегоходах катались компаниями“. А я и знать не знала. Но жена всегда узнаёт последней. Я его не ревновала, мы хорошо жили. Хотя он говорит, что я алкоголичка и так далее. А раньше он на всех праздниках: „Давайте выпьем за семью, это святое“. Когда у него с Распутиной случилось, то все удивлялись: „Мы и не думали, считали, что наши мужья гулящие, но Виктор же всегда был весь в семье. Он так тебя любил“», — вспомнила тот период Елена.Уйти из семьи сразу после измены Захаров не решился. Он пришёл к жене и честно сказал: «У меня связь на стороне». Мать двоих детей восприняла новость болезненно, но постаралась взять себя в руки и уточнила обстоятельства. Когда прозвучало имя Маши Распутиной, для законной супруги это стало настоящим шоком.
«На черта ты ей нужен? Маша там за 25 тысяч долларов пьёт шампанское, ей миллионеры-миллиардеры квартиры-машины покупают», — цитирует слова первой жены Захарова «ОСН».Как позже выяснилось, громкие интервью дерзкой сибирячки с пышной гривой волос и глубоким декольте, в которых она представала роковой женщиной, купающейся в роскоши, — не более чем театр для публики. Это подтвердил и сам Захаров, заявив, что все эти звёздные истории — враньё и никто певице ничего не дарил. Конфликт тогда замяли, Елена простила мужа, но с тех пор начала относиться к нему с подозрением. Всё изменилось через пару месяцев, когда к Захаровым заглянул знакомый священник.
Неожиданно для жены Виктор обратился к гостю с просьбой обвенчать их, даже не предупредив жену заранее. Батюшка согласился, но попросил повременить: шла Пасха, а следом наступали святые дни. После этого Захаров вновь уехал по делам и уже оттуда связался с сыном Романом. Разговор вышел коротким и жёстким: он сообщил, что отныне будет жить с Машей Распутиной, и попросил родных освободить дом на Рублёвке.
«Я тогда сказала: "Давай разводиться". Он ответил: "Давай, но с разделом имущества". После этого разговор был прекращён с его стороны, потом мы молчали все эти годы», — рассказывала Елена Захарова в ток-шоу на «Первом».