«Его связи с Машей Распутиной все удивились»: издевательства над дочкой и неприятная правда о Захарове, которую раскрыла бывшая жена

08 мая 2026, 14:15

Маша Распутина (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Уже больше месяца вся страна следит за разделом элитного особняка на Рублёвке, из которого якобы выселяют Машу Распутину. Певица больше 25 лет была в статусе любовницы Виктора Захарова — бизнесмен никак не мог развестись с женой Еленой. Теперь все формальности улажены, и экс-супруга требует компенсацию за прожитые годы, которая исчисляется миллионами. Чем закончится противостояние вокруг роскошного дома и сколько придётся заплатить певице за четверть века ожидания, расскажет «Радио 1».





Содержание Исповедь Елены Захаровой Елена Захарова — о том, как узнала об измене мужа, и неизвестные факты о самом Викторе

Исповедь Елены Захаровой

«Всё, что они говорили ранее в эфире про меня — это подлая ложь. У меня каждая цифра и слово — всё доказано», — эмоционально заявила Елена Захарова в ответ экс-супругу и Маше Распутиной в эфире программы «Пусть говорят».

«Оценка дома происходила на 1999-й год, когда мы с ним расстались. То, что Маша потом делала, мне не интересно, никто не просил от неё ничего, мне не надо. Я хотела своё — что я за 22 года с мужем приобрела, вот это я и разделила», — заявила Елена Захарова в эфире.

Елена Захарова — о том, как узнала об измене мужа, и неизвестные факты о самом Викторе

«После мне уже сказали: „Лена, ты что, не знала? Машка же приезжала всю осень, а зиму они на снегоходах катались компаниями“. А я и знать не знала. Но жена всегда узнаёт последней. Я его не ревновала, мы хорошо жили. Хотя он говорит, что я алкоголичка и так далее. А раньше он на всех праздниках: „Давайте выпьем за семью, это святое“. Когда у него с Распутиной случилось, то все удивлялись: „Мы и не думали, считали, что наши мужья гулящие, но Виктор же всегда был весь в семье. Он так тебя любил“», — вспомнила тот период Елена.

«На черта ты ей нужен? Маша там за 25 тысяч долларов пьёт шампанское, ей миллионеры-миллиардеры квартиры-машины покупают», — цитирует слова первой жены Захарова «ОСН».

«Я тогда сказала: "Давай разводиться". Он ответил: "Давай, но с разделом имущества". После этого разговор был прекращён с его стороны, потом мы молчали все эти годы», — рассказывала Елена Захарова в ток-шоу на «Первом».