Егор Дружинин: жизнь в США, скандал на шоу «Танцы на ТНТ» и натянутые отношения с Цискаридзе и Мигелем
Егор Дружинин сегодня всеми известный хореограф, талантливый кинорежиссер и актер. Свою многогранность будущая звезда сцены начал оттачивать еще в раннем возрасте. Кроме всего, танцор — замечательный муж и отец троих детей. 12 марта ему исполняется 54 года. Подробнее о жизни всеми любимого наставника проекта «Танцы» — в материале «Радио 1».
Биография Егора Дружинина: актер в 11 летЕгор Дружинин родился 12 марта 1972 года в Ленинграде. К моменту появления на свет Егора глава семьи, Владислав Дружининин, уже был известен как успешный хореограф. Он работал с труппой театра Комиссаржевской и руководил студией пантомимы.
С ранних лет Егор равнялся на своего отца и его достижения, но не испытывал тяги к танцам. Родители пытались увлечь его балетом, но мальчик не хотел проводить время у балетного станка. А вот актерское ремесло сольно уделало ребенка. В возрасте 11 лет Егор получил свою первую роль в кино, пройдя отбор на главную роль Пети Васечкина в фильме «Приключения Петрова и Васечкина».
В 1986 году Егор вновь предстал перед зрителями, на этот раз в праздничном фильме «Что такое "Ералаш"?». Разумеется после успеха в кино юный Дружинин поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Еще в процессе учебы родителям удалось убедить сына в необходимости продолжения династии хореографов и Егор Дружинин приступил к хореографическим занятиям в балетной школе.
Жизнь в СШАПосле получения диплома Егор вместе с отцом уехал в США. Отец Владислава Юрьевича получил заманчивое предложение — стать режиссёром международного мюзикла в США. Егор провёл всё лето в Калифорнии и успешно прошёл отбор в актёрскую школу. Ему предложили стипендию, и Дружинин решил, что глупо отказываться от бесплатного образования в США.
Когда Егор уезжал, он не знал, вернётся ли когда-нибудь в Россию. Но сладкой жизни на чужбине не было и в помине. Хореограф признавался, что в Америке он буквально выживал, работая официантом, грузчиком и автомойщиком одновременно.
На пути к известностиСпустя некоторое время Дружинин вновь оказался в Санкт-Петербурге и стал руководителем танцевального коллектива в одном из ресторанов. В 2002 году Егор Владиславович получил приглашение присоединиться к танцевальному коллективу мюзикла «Чикаго». И уже потом были постановки «12 стульев», «Кошки», «Продюсеры», работа на «Фабрике звёзд», сотрудничество с Киркоровым, Пугачевой, Леонтьевым и другими весьма известными звездами шоу-бизнеса.
Всенародную известность Дружинину принесло участие в проекте «Танцы на ТНТ». Егор отработает 4 сезона шоу, после чего покинет проект из-за несогласия с выбором победителей по зрительскому голосованию. По его мнению, к тому времени проект стал больше похож на развлекательное шоу, где успех определяется не профессионализмом, а популярностью и медийным вниманием.
Повлияет на уход Дружинина и неприязнь Мигеля. Между хореографами за всё время работы так и не наладились отношения.
«Мой уход из «Танцев» — совокупность обстоятельств. Нельзя работать с коллегой, к которому не испытываешь уважения. Мигель хоть и возглавляет команду-противницу, но тем не менее остается моим «равноправным» коллегой. Ставлю это слово в кавычки, так как ни о каком равноправии в проекте мечтать не приходится», — признавался Дружинин.
Личная жизнь Егор ДружининаС Вероникой Ицкович, своей будущей супругой, Дружинин познакомился ещё в студенческие годы. Они начали жить вместе со второго курса, а в 1994 году поженились. Супруга танцора приходится двоюродной сестрой Николаю Цискаридзе, известному артисту балета. Цискаридзе с самого начала был против отношений пары.
«Сколько лет прошло, а я их вместе не могу видеть. У нас с ним одни отношения, а с Вероникой немного другие, поскольку они люди разные», — признался Цискаридзе в интервью Надежде Стрелец.
По мнению Дружинина, Николай Цискаридзе испытывает чувство ревности к своей двоюродной сестре, с которой его связывают близкие отношения. Но, несмотря на ревностное отношение брата, семейная пара счастлива в браке вот уже более 25 лет. В этой семье воспитывается 3 детей: дочь Александра (родилась в 1999 году) и сыновья Тихон (родился в 2003 году) и Платон (родился в 2008 году).
Вероника Ицкович посвятила свою жизнь семье. Она занимается домашними делами и воспитывает детей. Старшая дочь проявляет интерес к журналистике и психологии, а младшие сыновья учатся в школе.