«Ей было адски больно»: всё наследство Людмилы Чурсиной достанется только одному человеку. Кому и какое завещание оставила актриса

15 июня 2026, 17:56

Людмила Чурсина (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Для многих её уход стал неожиданностью. Людмила Чурсина готовилась к 85-летию, строила планы, мечтала помочь племяннику и внучкам. А вместо этого — мучительная смерть от рака, который она долго скрывала. Почему легендарная актриса скрывала свой недуг до последнего, кто остался рядом с ней в финале и кому досталось наследство звезды, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Семейный подвиг Людмилы Чурсиной Ради внучек, сквозь боль, последние годы великой актрисы Как на самом деле жила, где ютилась и что завещала великая актриса

Семейный подвиг Людмилы Чурсиной

«Когда умер папа Алексея, а затем и его мама, моя сестра, я взяла на себя заботу о них. Это для меня смысл жизни, и это меня держит — помимо ролей и театра. Потому отвлекаться и постоянно рассматривать, к кому бы прилепиться, — это не для меня…» — приводит слова Чурсиной «Комсомольская правда».

Ради внучек, сквозь боль, последние годы великой актрисы



Людмила Чурсина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Мои внучатые племянники нуждаются в моей зарплате. Пока жива и есть силы, буду работать на них. Должна их обеспечить. Эту клятву дала своей сестре», — сказала Чурсина во время интервью Борису Корчевникову.

«Она всё равно сделала и через два месяца вышла на сцену. Я видела её лицо — ей было адски больно, но она играла, ведь на спектакль «Два билета в Милан» был лом. Но его редко ставили», — цитирует слова коллеги «Московский комсомолец».

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Как на самом деле жила, где ютилась и что завещала великая актриса



Людмила Чурсина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«К счастью, в работе я востребована. Пусть не в полной мере. Да, раньше были — «Журавушка», «Олеся», «Угрюм-река», «Донская повесть». Сейчас — сериалы. Но я не лью слезы из-за того, что теперь в моей жизни не самые главные роли. Всему своё время. А время неумолимо и безжалостно...» — цитирует слова звезды советского экрана «InterMedia».