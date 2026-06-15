«Ей было адски больно»: всё наследство Людмилы Чурсиной достанется только одному человеку. Кому и какое завещание оставила актриса
Для многих её уход стал неожиданностью. Людмила Чурсина готовилась к 85-летию, строила планы, мечтала помочь племяннику и внучкам. А вместо этого — мучительная смерть от рака, который она долго скрывала. Почему легендарная актриса скрывала свой недуг до последнего, кто остался рядом с ней в финале и кому досталось наследство звезды, читайте в материале «Радио 1».
Семейный подвиг Людмилы ЧурсинойУ Людмилы Чурсиной не было собственных детей, однако это не мешало артистке дарить свою любовь семье племянника Алексея. Его девочек актриса с нежностью называла своими внучками. Молодой мужчина приходился сыном младшей сестре Чурсиной — Эвелине, которая, к сожалению, скончалась от инсульта 13 лет назад. После этой утраты знаменитость стала всё чаще наведываться в Санкт-Петербург, подолгу останавливаясь в опустевшей квартире сестры; муж Эвелины ушёл из жизни ещё раньше. В Москву звезда советского экрана приезжала только по работе: на театральные постановки или киносъёмки. Племянник занимал особое место в её сердце.
«Когда умер папа Алексея, а затем и его мама, моя сестра, я взяла на себя заботу о них. Это для меня смысл жизни, и это меня держит — помимо ролей и театра. Потому отвлекаться и постоянно рассматривать, к кому бы прилепиться, — это не для меня…» — приводит слова Чурсиной «Комсомольская правда».
Ради внучек, сквозь боль, последние годы великой актрисыНесмотря на три брака и постоянное внимание мужчин, последние два десятилетия Людмила Чурсина жила одна, полностью посвятив себя театру, кино и заботе о близких. У одной из дочек Алексея ДЦП, поэтому заботливая бабушка не только помогала ей, но и зарабатывала на лечение.
«Мои внучатые племянники нуждаются в моей зарплате. Пока жива и есть силы, буду работать на них. Должна их обеспечить. Эту клятву дала своей сестре», — сказала Чурсина во время интервью Борису Корчевникову.До последних дней Чурсина продолжала выходить на сцену Театра Российской Армии. Финальный спектакль с участием звезды состоялся осенью 2025 года, хотя уже тогда здоровье актрисы серьёзно пошатнулось — Людмила Алексеевна неоднократно попадала в больницу. Как рассказала близкая подруга Валентина Аслановна, толчком к ухудшению состояния послужило хирургическое вмешательство по эндопротезированию тазобедренного сустава. Приятельница отговаривала Людмилу, однако операция состоялась.
«Она всё равно сделала и через два месяца вышла на сцену. Я видела её лицо — ей было адски больно, но она играла, ведь на спектакль «Два билета в Милан» был лом. Но его редко ставили», — цитирует слова коллеги «Московский комсомолец».Однако не всё сводилось к боли в суставе. Во время одного из плановых обследований врачи нашли у Чурсиной злокачественную опухоль. После диагноза «онкология» артистка приняла решение лечиться в Санкт-Петербурге, чтобы оставаться рядом с семьёй племянника. Из больницы легенду кинематографа перевезли в квартиру покойной сестры, где создали все необходимые условия и наняли сиделку для профессионального ухода.
Пенсия в 14 тысяч и венерическое заболевание от мужа: куда пропала звезда 90-х Екатерина Семёнова и какую тайну раскрыла на шоу «Секрет на миллион»
Причиной смерти Людмилы Чурсиной стала остановка сердца на фоне тяжёлой болезни. Согласно последней воле знаменитости, 12 июня её похоронили на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге — там же, где покоится любимая младшая родственница великой русской драматической актрисы.
Как на самом деле жила, где ютилась и что завещала великая актрисаХотя многие приписывают Людмиле Чурсиной владение квартирой в знаменитом Доме на набережной, на самом деле звезда экрана проживала там лишь в период одного из браков, не имея собственной жилплощади. В промежутке между вторым и третьим замужеством артистка ютилась в коммуналке, пока за свои профессиональные заслуги не получила «двушку» на улице Чайковского. После третьего брака (1987–1991) при разводе ей полагалась половина четырехкомнатной квартиры мужа на улице Александра Невского, но поскольку тот решил вернуться к первой жене, Чурсина забрала свою долю деньгами. На эти средства она купила скромную однокомнатную квартиру площадью 24 кв. м недалеко от Суворовской площади, чтобы быть в шаговой доступности от Театра Российской Армии. И это жильё, в котором позже сделали ремонт специалисты передачи «Идеальный ремонт», актриса завещала своему племяннику. По словам близкого окружения Чурсиной, жила звезда «Донской повести» скромно, но достойно. Не отказывалась, в отличие от таких же знаменитых коллег, от киноролей в зрелом возрасте. В интервью газете «Труд» актриса рассказывала о своём отношении к возрасту и востребованности.
«К счастью, в работе я востребована. Пусть не в полной мере. Да, раньше были — «Журавушка», «Олеся», «Угрюм-река», «Донская повесть». Сейчас — сериалы. Но я не лью слезы из-за того, что теперь в моей жизни не самые главные роли. Всему своё время. А время неумолимо и безжалостно...» — цитирует слова звезды советского экрана «InterMedia».