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«Ей перед семьёй не стыдно?»: голые фото и сомнительная репутация. Что вытворяет падчерица Ивана Урганта?

Иван Ургант (Фото: Кадр из программы «Вечерний Ургант»)

Эрика Кикнадзе, известная прежде всего как падчерица Ивана Урганта, за последние годы сумела выстроить собственный личный бренд. Сегодня она позиционирует себя как дизайнер, блогер и яркий представитель нового поколения, которое совершенно не боится смелых экспериментов с внешностью и стилем. Девушка регулярно оказывается в центре горячих дискуссий в соцсетях: поводом становятся её эпатажные фотосессии, откровенные посты и недавняя перепалка с рэпером 9mice, которая стремительно переросла в масштабный публичный скандал. Подробнее о жизни наследницы знаменитого шоумена в материале «Радио 1».



Старшая наследница Урганта: кто она и чем живёт?

Эрика появилась на свет 18 августа 2000 года в Санкт-Петербурге. Её родители — предприниматель Вахтанг Куталия и Наталья Кикнадзе, нынешняя супруга Ивана Урганта. Когда девочка пошла в первый класс, родители развелись. Вскоре мать вышла замуж за своего школьного товарища — Ивана Урганта. В этом браке родились две дочери, Нина и Валерия. Иван принял наследницу жены как родную и с первых дней нашёл с ней общий язык. В интервью он неизменно называет Эрику «нашей дочерью», а к её 25-летию опубликовал в соцсетях редкие архивные снимки, в шутку примерив на себя роль «строгого отца». Интерес к моде и съёмкам проснулся у неё ещё в подростковом возрасте: юную леди уже тогда приглашали на коммерческие фотосессии, в том числе для Nike.

Почему Эрика Куталия ушла из престижной школы дизайна?

В 15 лет Эрика переехала в Великобританию, где родители определили её в частную школу-интернат с творческим уклоном. После окончания заведения девушка решила продолжить учёбу за океаном и поступила в знаменитую Школу дизайна Парсонса (Parsons School of Design) в Нью-Йорке. Это образовательное учреждение по праву считается одним из самых престижных и дорогих в мире в сфере моды и искусства.

Эрика (Фото: Инстаграм* @urgantcom)
Однако получить заветный диплом падчерице Урганта так и не удалось: спустя некоторое время она просто бросила институт. В многочисленных интервью Эрика объясняла свой поступок одинаково: по её мнению, строгая академическая среда, жёсткий график и требования преподавателей душили её творческую свободу. Девушка утверждала, что университетские рамки просто убивали в ней живую фантазию.

В конечном счёте звезда модной Москвы предпочла окрестить свой уход из вуза «осознанным выбором в пользу свободной жизни». Примерно десять лет она провела за рубежом, активно путешествуя по Европе и Америке, а её социальные сети пестрели живописными кадрами из Италии и Франции. Главной страстью в итоге стала мода: Эрика позиционировала себя как реселлер, скупая винтажные наряды и перепродавая их через специализированные интернет-площадки.

Ироничный пост отчима, удалённые фото и новая жизнь. Что происходит с падчерицей Урганта

В 2024 году Эрика внезапно вернулась на родину. Повод для этого оказался вполне рациональным: срок действия студенческой визы истёк, а тянуть время в ожидании рабочей девушка попросту не захотела. Едва ступив на российскую землю, модель засветилась на светских раутах в компании отчима. Так, они вместе посетили ярмарку современного искусства Blazar 2024, а Иван Ургант сопроводил их совместный снимок ироничной подписью: «Здрасьте, приехали!».

Иван Ургант и Эрика (Фото: Инстаграм* @urgantcom)
Впрочем, настоящий общественный резонанс вокруг её персоны вызван не столько родством со звездой телевидения, сколько склонностью к провокациям. Ещё проживая в Штатах, она регулярно выкладывала откровенные кадры и ролики с антирасистских протестов, на которые ходила вместе с американским возлюбленным. Правда, после разрыва отношений часть подобного контента девушка предпочла удалить из своего профиля.

Стыдно или смело? Что стоит за провокационными кадрами Эрики Куталия

В 2026 году Эрика вновь спровоцировала бурные обсуждения, опубликовав серию откровенных кадров. Ещё в апреле она выложила фото в нижнем белье, где, сидя на полу, прикрывалась лишь винтажной сумкой Chanel Supermodel Tote, не добавив к снимку никакого текста. Однако подлинный информационный взрыв произошёл в конце июля того же года. На новых фотографиях девушка предстала с обнажённым торсом, облачённая исключительно в туфли на шпильке и полупрозрачные колготки.

В одном из кадров наследница Урганта сидела на паркетном полу, а в другом с помощью нейросети привычный интерьер был заменён на грязную лужу. Свой пост представительница «золотой молодёжи» лаконично озаглавила: «Злая Е». Ответ пользователей последовал мгновенно.
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Многие окрестили такой образ «лютой дичью», а кто-то прямо задавался вопросом: «Ей перед семьёй не стыдно?». Звучали и предположения, что во время съёмки девушка могла находиться под влиянием алкоголя или медикаментов. Тем не менее нашлись и защитники, похвалившие наследницу за смелость и то, что она «не боится быть собой».

Что произошло между Эрикой Куталия и рэпером 9mice

Самым громким скандалом в жизни Эрики стал разрыв с рэпером 9mice, с которым она состояла в серьёзных отношениях после переезда в Москву осенью 2025 года. Расставшись, девушка публично обвинила музыканта в абьюзе, принуждении к пластической операции и организованной травле. По словам Кикнадзе, бывший возлюбленный распускал о ней порочащие слухи в столичной тусовке и атаковал в социальных сетях.

В ответ на все обвинения Эрика обратилась к бывшему в своём Telegram-канале — жёстко и без лишних эмоций.

«Ты, взрослый мужик, распускаешь слухи про меня внутри московской тусовки? А ещё в Твиттере буллишь. Делом займись, хотя бы напиши один трек сам», — написала она.
Более того, Эрика поведала любопытную деталь: после их расставания 9mice предпринял попытку выйти на связь с её знаменитым отчимом. По словам девушки, рэпер действовал через своего менеджера, настойчиво пытаясь договориться о совместном интервью с Иваном Ургантом.

«Ахах, тебя вообще кто звал и просил?» — высказалась Куталия.
Кикнадзе не стала ограничиваться одними лишь громкими заявлениями в публичном поле. Девушка пошла на решительный шаг и официально обратилась в Министерство внутренних дел. В своём заявлении «креативный гений» попросила правоохранительные органы проверить ряд музыкальных композиций рэпера на наличие признаков пропаганды наркотиков.

Эрика Куталия и Мизулина: как глава «Лиги безопасного интернета» повлияла на судьбу 9mice

В ответ на громкие обвинения 9mice дал интервью проекту «Вписка», где категорически отверг все претензии. Музыкант охарактеризовал поведение бывшей возлюбленной как «проблему с эмоциями», заявив, что весь конфликт надуман и создан исключительно ради хайпа и лайков. Хип-хоп-артист подчеркнул, что никогда не выносил личные разборки на публику, и предположил, что Эрике было просто тяжело смириться с тем, что вскоре после их расставания он начал счастливые отношения с Катей Кищук.

Эрика (Фото: Инстаграм* @urgantcom)
Ситуация приобрела по-настоящему масштабный характер, когда к обвинениям присоединилась ещё одна бывшая девушка хитмейкера — Регина Нтахомпогазе. Она рассказала о пережитом психологическом давлении, обвинила исполнителя в том, что из-за стресса у неё случился выкидыш, а также заявила о недопустимых связях Сергея с несовершеннолетними поклонницами. В разгар скандала на защиту девушек встала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. На фоне её поддержки пользователи начали массово отправлять жалобы на творчество Дмитриева, что, по словам близкого окружения музыканта, в итоге привело к его фактической «отмене» в информационном поле.
Арсений Орлов

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