«Ей перед семьёй не стыдно?»: голые фото и сомнительная репутация. Что вытворяет падчерица Ивана Урганта?
Эрика Кикнадзе, известная прежде всего как падчерица Ивана Урганта, за последние годы сумела выстроить собственный личный бренд. Сегодня она позиционирует себя как дизайнер, блогер и яркий представитель нового поколения, которое совершенно не боится смелых экспериментов с внешностью и стилем. Девушка регулярно оказывается в центре горячих дискуссий в соцсетях: поводом становятся её эпатажные фотосессии, откровенные посты и недавняя перепалка с рэпером 9mice, которая стремительно переросла в масштабный публичный скандал. Подробнее о жизни наследницы знаменитого шоумена в материале «Радио 1».
Старшая наследница Урганта: кто она и чем живёт?Эрика появилась на свет 18 августа 2000 года в Санкт-Петербурге. Её родители — предприниматель Вахтанг Куталия и Наталья Кикнадзе, нынешняя супруга Ивана Урганта. Когда девочка пошла в первый класс, родители развелись. Вскоре мать вышла замуж за своего школьного товарища — Ивана Урганта. В этом браке родились две дочери, Нина и Валерия. Иван принял наследницу жены как родную и с первых дней нашёл с ней общий язык. В интервью он неизменно называет Эрику «нашей дочерью», а к её 25-летию опубликовал в соцсетях редкие архивные снимки, в шутку примерив на себя роль «строгого отца». Интерес к моде и съёмкам проснулся у неё ещё в подростковом возрасте: юную леди уже тогда приглашали на коммерческие фотосессии, в том числе для Nike.
Почему Эрика Куталия ушла из престижной школы дизайна?В 15 лет Эрика переехала в Великобританию, где родители определили её в частную школу-интернат с творческим уклоном. После окончания заведения девушка решила продолжить учёбу за океаном и поступила в знаменитую Школу дизайна Парсонса (Parsons School of Design) в Нью-Йорке. Это образовательное учреждение по праву считается одним из самых престижных и дорогих в мире в сфере моды и искусства. Однако получить заветный диплом падчерице Урганта так и не удалось: спустя некоторое время она просто бросила институт. В многочисленных интервью Эрика объясняла свой поступок одинаково: по её мнению, строгая академическая среда, жёсткий график и требования преподавателей душили её творческую свободу. Девушка утверждала, что университетские рамки просто убивали в ней живую фантазию.
В конечном счёте звезда модной Москвы предпочла окрестить свой уход из вуза «осознанным выбором в пользу свободной жизни». Примерно десять лет она провела за рубежом, активно путешествуя по Европе и Америке, а её социальные сети пестрели живописными кадрами из Италии и Франции. Главной страстью в итоге стала мода: Эрика позиционировала себя как реселлер, скупая винтажные наряды и перепродавая их через специализированные интернет-площадки.
Ироничный пост отчима, удалённые фото и новая жизнь. Что происходит с падчерицей УргантаВ 2024 году Эрика внезапно вернулась на родину. Повод для этого оказался вполне рациональным: срок действия студенческой визы истёк, а тянуть время в ожидании рабочей девушка попросту не захотела. Едва ступив на российскую землю, модель засветилась на светских раутах в компании отчима. Так, они вместе посетили ярмарку современного искусства Blazar 2024, а Иван Ургант сопроводил их совместный снимок ироничной подписью: «Здрасьте, приехали!».Впрочем, настоящий общественный резонанс вокруг её персоны вызван не столько родством со звездой телевидения, сколько склонностью к провокациям. Ещё проживая в Штатах, она регулярно выкладывала откровенные кадры и ролики с антирасистских протестов, на которые ходила вместе с американским возлюбленным. Правда, после разрыва отношений часть подобного контента девушка предпочла удалить из своего профиля.
Стыдно или смело? Что стоит за провокационными кадрами Эрики КуталияВ 2026 году Эрика вновь спровоцировала бурные обсуждения, опубликовав серию откровенных кадров. Ещё в апреле она выложила фото в нижнем белье, где, сидя на полу, прикрывалась лишь винтажной сумкой Chanel Supermodel Tote, не добавив к снимку никакого текста. Однако подлинный информационный взрыв произошёл в конце июля того же года. На новых фотографиях девушка предстала с обнажённым торсом, облачённая исключительно в туфли на шпильке и полупрозрачные колготки.
В одном из кадров наследница Урганта сидела на паркетном полу, а в другом с помощью нейросети привычный интерьер был заменён на грязную лужу. Свой пост представительница «золотой молодёжи» лаконично озаглавила: «Злая Е». Ответ пользователей последовал мгновенно.
«В человеке много скрыто потаённого»: почему Безруков и Дюжев не пришли на похороны звезды «Бригады» Александра Высоковского?
Многие окрестили такой образ «лютой дичью», а кто-то прямо задавался вопросом: «Ей перед семьёй не стыдно?». Звучали и предположения, что во время съёмки девушка могла находиться под влиянием алкоголя или медикаментов. Тем не менее нашлись и защитники, похвалившие наследницу за смелость и то, что она «не боится быть собой».
Что произошло между Эрикой Куталия и рэпером 9miceСамым громким скандалом в жизни Эрики стал разрыв с рэпером 9mice, с которым она состояла в серьёзных отношениях после переезда в Москву осенью 2025 года. Расставшись, девушка публично обвинила музыканта в абьюзе, принуждении к пластической операции и организованной травле. По словам Кикнадзе, бывший возлюбленный распускал о ней порочащие слухи в столичной тусовке и атаковал в социальных сетях.
В ответ на все обвинения Эрика обратилась к бывшему в своём Telegram-канале — жёстко и без лишних эмоций.
«Ты, взрослый мужик, распускаешь слухи про меня внутри московской тусовки? А ещё в Твиттере буллишь. Делом займись, хотя бы напиши один трек сам», — написала она.Более того, Эрика поведала любопытную деталь: после их расставания 9mice предпринял попытку выйти на связь с её знаменитым отчимом. По словам девушки, рэпер действовал через своего менеджера, настойчиво пытаясь договориться о совместном интервью с Иваном Ургантом.
«Ахах, тебя вообще кто звал и просил?» — высказалась Куталия.Кикнадзе не стала ограничиваться одними лишь громкими заявлениями в публичном поле. Девушка пошла на решительный шаг и официально обратилась в Министерство внутренних дел. В своём заявлении «креативный гений» попросила правоохранительные органы проверить ряд музыкальных композиций рэпера на наличие признаков пропаганды наркотиков.