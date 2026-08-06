«Ей перед семьёй не стыдно?»: голые фото и сомнительная репутация. Что вытворяет падчерица Ивана Урганта?

06 августа 2026, 21:02

Иван Ургант (Фото: Кадр из программы «Вечерний Ургант»)

Эрика Кикнадзе, известная прежде всего как падчерица Ивана Урганта, за последние годы сумела выстроить собственный личный бренд. Сегодня она позиционирует себя как дизайнер, блогер и яркий представитель нового поколения, которое совершенно не боится смелых экспериментов с внешностью и стилем. Девушка регулярно оказывается в центре горячих дискуссий в соцсетях: поводом становятся её эпатажные фотосессии, откровенные посты и недавняя перепалка с рэпером 9mice, которая стремительно переросла в масштабный публичный скандал. Подробнее о жизни наследницы знаменитого шоумена в материале «Радио 1».





Содержание Старшая наследница Урганта: кто она и чем живёт? Почему Эрика Куталия ушла из престижной школы дизайна? Ироничный пост отчима, удалённые фото и новая жизнь. Что происходит с падчерицей Урганта Стыдно или смело? Что стоит за провокационными кадрами Эрики Куталия Что произошло между Эрикой Куталия и рэпером 9mice Эрика Куталия и Мизулина: как глава «Лиги безопасного интернета» повлияла на судьбу 9mice

Старшая наследница Урганта: кто она и чем живёт?

Почему Эрика Куталия ушла из престижной школы дизайна?



Эрика (Фото: Инстаграм* @urgantcom)

Ироничный пост отчима, удалённые фото и новая жизнь. Что происходит с падчерицей Урганта



Иван Ургант и Эрика (Фото: Инстаграм* @urgantcom)

Стыдно или смело? Что стоит за провокационными кадрами Эрики Куталия

«В человеке много скрыто потаённого»: почему Безруков и Дюжев не пришли на похороны звезды «Бригады» Александра Высоковского?

Что произошло между Эрикой Куталия и рэпером 9mice

«Ты, взрослый мужик, распускаешь слухи про меня внутри московской тусовки? А ещё в Твиттере буллишь. Делом займись, хотя бы напиши один трек сам», — написала она.

«Ахах, тебя вообще кто звал и просил?» — высказалась Куталия.

Эрика Куталия и Мизулина: как глава «Лиги безопасного интернета» повлияла на судьбу 9mice