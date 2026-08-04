«В человеке много скрыто потаённого»: почему Безруков и Дюжев не пришли на похороны звезды «Бригады» Александра Высоковского?
Александр Высоковский, прославившийся ролью предателя Макса в сериале «Бригада», ушёл из жизни в возрасте 63 лет. При жизни актёр подвергался травле, а обстоятельства его смерти до сих пор остаются загадкой. Ситуацию омрачало и то, что коллеги по знаменитому проекту проигнорировали его похороны. Почему Дмитрий Дюжев, Сергей Безруков и Павел Майков не пришли проститься с погибшим артистом, читайте в материале «Радио 1».
Зеленый рай с коварным течением16 лет назад артист променял столичную суету на подмосковное Пущино.
«Это удивительное место — зелёное, тихое, с особой атмосферой. Здесь живут учёные, художники, музыканты», — рассказывал Александр.Этот райский уголок, который из-за обилия научных институтов РАН называют «городом биологов», буквально утопает в зелени.
«Отсюда до живописных берегов Оки можно дойти за 15 минут. Мы часто там гуляем с женой и собакой. Это невероятно красиво», — делился Высоковский в интервью Woman.ru.Местные жители обожают проводить время на так называемой косе, покрытой чистейшим мягким песком. Правда, заплывать далеко здесь не принято: река коварна сильным течением и опасными воронками. Поэтому пущинцы предпочитают купаться и рыбачить недалеко от берега.
Трагический исход на рыбалке30 июня 2026 года актёр бесследно исчез во время рыбалки на Оке, куда он отправился вместе со своим 17-летним сыном. В какой-то момент Александр решил отойти подальше, за пределы безопасного расстояния, и пропал. Подросток тщательно обыскал сушу, но, не найдя отца, вернулся домой и рассказал о случившемся матери.
Родные немедленно забили тревогу и вызвали экстренные службы. К масштабной операции подключились волонтеры. Жена актера Лилия даже пообещала вознаграждение владельцам частных лодок, умоляя их выйти на воду, поскольку из-за сильного течения спасатели не могли полноценно работать. Поиски не прекращались до глубокой ночи: реку прочёсывали водолазы и специалисты с эхолотами. Близкие до последнего отказывались верить в трагедию, ведь Высоковский был отличным пловцом, опытным рыбаком и всегда безукоризненно соблюдал технику безопасности. Лишь после того как тело артиста было обнаружено, правоохранительные органы квалифицировали его гибель как несчастный случай.
Трагедия, обрушившаяся на семьюИзвестие о гибели Александра стало настоящим потрясением для его близких. Вдова артиста попросила представителей прессы воздержаться от расспросов, объяснив просьбу тяжёлым эмоциональным состоянием. А его сын опубликовал в социальных сетях пронзительный пост, полный боли от невосполнимой утраты.
«Спасибо тебе за всё, пап, я бесконечно благодарен тебе за всё, что ты делал ради меня, благодарен за то, что мы в моем детстве смотрели фильмы, благодарен за то, что научил ездить на велосипеде, благодарен за то, что ты был. Спасибо, папа», — говорится в послании.
Когда пришло решение стать актёром?Детство Высоковского прошло в Казахстане: отец служил на космодроме Байконур, мать работала экономистом. Повзрослев, юноша окончил авиационное училище и успел поработать конструктором, пока его не призвали на флот. После демобилизации Александр неожиданно для всех круто изменил жизнь, решив стать актёром. Сниматься в кино начал ещё на студенческой скамье Щепкинского училища, но настоящая слава пришла к нему лишь после роли Макса Карельского в культовой саге «Бригада».
Макс, которого запомнили зрителиПо сюжету его герой, ветеран Афганской войны Макс, был верным телохранителем и правой рукой Саши Белого. Однако ради денег мужчина предал эту дружбу. Пользуясь безграничным доверием главаря и его команды, предатель хладнокровно расправился с Космосом, Пчёлой, Филом и супругой последнего — Тамарой. Сцена расправы над товарищами лидера группировки стала одной из самых пронзительных в сериале. Зрители были буквально в шоке от несправедливости и неожиданности произошедшего, а безупречная актёрская игра и режиссура до сих пор заставляют плакать при каждом повторном просмотре.
«Бригада» и всенародная ненавистьРоль предателя в культовом сериале принесла Александру не только известность, но и народную ненависть — зрители не смогли простить актёру его экранного героя.
Даже спустя два десятилетия после премьеры «Бригады» в социальных сетях регулярно вспыхивают эмоциональные споры. Некоторые пользователи до сих пор признаются, что при одном взгляде на Высоковского их буквально трясёт от неприязни и они просто не могут видеть этого артиста. В интервью MK.RU актёр откровенно рассказал о работе над этим образом.
«В человеке много скрыто всякого потаённого, запертого на замочек и аккуратно уложенного в сундук. Я попытался всё это из себя достать», — говорил он.При этом он подчеркнул, что не уподобился своему персонажу.
«Я не мог им стать, потому что родители растили меня в атмосфере любви», — отмечал Высоковский.Помимо легендарной «Бригады», выпускник Щуки успел сняться в таких известных фильмах, как «Бумер», «Марш Турецкого», «Частный детектив», «Пётр I: Последний царь и первый император», «Берлинская жара» и других.
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Однако авторы картин часто видели в нём идеального исполнителя отрицательных персонажей. Даже в собственном режиссёрском дебюте «Без права на ошибку» Высоковский сыграл очередного злодея — немецкого диверсанта Гальса.
Жанр, в котором он заставлял зрителей вздрагивать в темнотеАлександр Высоковский пробовал свои силы не только в актёрском мастерстве, но и по ту сторону камеры — как сценарист и режиссёр. Одной из работ мастера стала военная драма «Сердце врага», где сыграли Татьяна Арнтгольц и Андрей Чадов. В последние годы жизни артист серьёзно увлёкся жанром хоррор.
Главный злодей экрана работал над фильмом ужасов с интригующим рабочим названием Love Is, сюжет которого строился вокруг жестокого маньяка, похищавшего и убивавшего людей. Однако, по данным СМИ, этот проект так и не вышел в прокат.