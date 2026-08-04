«В человеке много скрыто потаённого»: почему Безруков и Дюжев не пришли на похороны звезды «Бригады» Александра Высоковского?

04 августа 2026, 16:23

Александр Высоковский (Фото: ВКонтакте@ avysokovsky)

Александр Высоковский, прославившийся ролью предателя Макса в сериале «Бригада», ушёл из жизни в возрасте 63 лет. При жизни актёр подвергался травле, а обстоятельства его смерти до сих пор остаются загадкой. Ситуацию омрачало и то, что коллеги по знаменитому проекту проигнорировали его похороны. Почему Дмитрий Дюжев, Сергей Безруков и Павел Майков не пришли проститься с погибшим артистом, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Зеленый рай с коварным течением Трагический исход на рыбалке Трагедия, обрушившаяся на семью Когда пришло решение стать актёром? Макс, которого запомнили зрители «Бригада» и всенародная ненависть Жанр, в котором он заставлял зрителей вздрагивать в темноте Молчание коллег в день прощания

Зеленый рай с коварным течением

«Это удивительное место — зелёное, тихое, с особой атмосферой. Здесь живут учёные, художники, музыканты», — рассказывал Александр.



Осень на Оке (Фото: ВКонтакте@ avysokovsky)

«Отсюда до живописных берегов Оки можно дойти за 15 минут. Мы часто там гуляем с женой и собакой. Это невероятно красиво», — делился Высоковский в интервью Woman.ru.

Трагический исход на рыбалке



Александр Высоковский (Фото: ВКонтакте@ avysokovsky)

Трагедия, обрушившаяся на семью

«Спасибо тебе за всё, пап, я бесконечно благодарен тебе за всё, что ты делал ради меня, благодарен за то, что мы в моем детстве смотрели фильмы, благодарен за то, что научил ездить на велосипеде, благодарен за то, что ты был. Спасибо, папа», — говорится в послании.

Когда пришло решение стать актёром?

Макс, которого запомнили зрители



Александр Высоковский (Фото: Кадр из сериала «Бригада»)

«Бригада» и всенародная ненависть

«В человеке много скрыто всякого потаённого, запертого на замочек и аккуратно уложенного в сундук. Я попытался всё это из себя достать», — говорил он.

«Я не мог им стать, потому что родители растили меня в атмосфере любви», — отмечал Высоковский.

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Жанр, в котором он заставлял зрителей вздрагивать в темноте

Молчание коллег в день прощания