Родила олигарху сыновей, крутила роман с молодым тренером своих детей, купалась в роскоши, а потом её забили до смерти. Как погибла светская львица Яна Прежевская
В ночь на 14 февраля 2015 года в обычной хрущёвке на Ленинградке нашли избитую до бессознательного состояния женщину, которая ещё недавно носила соболиные шубы за 200 тысяч долларов и завтракала в Милане. Светская львица Яна Прежевская, родившая троих сыновей владельцу металлургического комбината Евгению Фролову, умерла в 41 год, лишившись особняка на Рублёвке, детей и последних драгоценностей. Как королева гламурных вечеринок оказалась в ловушке аферистов и погибла в День всех влюблённых, читайте в материале «Радио 1».
Шампанское, манто от Dior и три наследника без штампаЗнакомство с Евгением Фроловым, владельцем металлургического комбината, произошло в конце девяностых на презентации фирмы. Он увидел её — яркую, смешливую, без снобизма — и пропал. Пара так и не расписалась: Яна всегда отмахивалась от формальностей. Но это не помешало им стать родителями троих сыновей.
Фролов не жалел ничего. Для неё вязали норковые манто в единственном экземпляре, создавали сумки уникальных оттенков, в гараже стояли «Мерседесы», а в гардеробной висели соболиные шубы, одна из которых стоила 200 тысяч долларов. Яна завтракала в Милане, чтобы к вечеру пить дорогое вино в Париже, и была той королевой светских раутов, на которую все оборачивались.
Американское безумие и тренер по теннисуНо золота и бриллиантов оказалось мало. В Лос-Анджелесе, куда Яна уехала якобы развивать бизнес, женщину захватило новое чувство. Денис — молодой тренер по теннису, который учил играть её сыновей. Супруге магната было под 40 лет, ему — чуть за 20. Роман с молодым мужчиной, по воспоминаниям знакомых семьи, стал поворотным моментом в отношениях Прежевской и Фролова. Связь длилась около двух лет: Яна не скрывала её, некоторое время жила с возлюбленным в США и вкладывалась в его бизнес. Когда деньги кончились, Денис начал стыдиться её возраста и троих детей — и просто выставил любовницу за дверь.
Фальшивое окружение светской львицыПосле расставания с Фроловым Яна осталась без детей и без финансовой поддержки. В её окружении появились Артур и Таисия. По версии близких, эти люди убедили женщину оформить доверенность на оставшиеся драгоценности; они спаивали бывшую супругу предпринимателя, пользуясь её зависимостью, и методично продавали имущество через комиссионные магазины.
«Стервятники... Вот они набросились на неё и начали все рвать на части. Её просто полностью обворовали! А сама она была в жуткой депрессии. Этим и пользовались эти сомнительные знакомые, целенаправленно ее спаивали, чтобы украсть очередную сумочку Birkin или жемчужное колье. Яна и не понимала, куда исчезают вещи. Просто не помнила, что у неё было», — рассказала «КП» одна из близких подруг Яны Светлана Молодых.
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Палата за 500 тысяч и смерть в День всех влюблённыхК 2015 году Яна уже была тяжело больна: гепатит и цирроз разрушали печень, энцефалопатия убивала мозг. Фролов оплачивал лечение — пребывание в клинике обходилось в 500 тысяч рублей в неделю. 6 февраля 2015 года Прежевскую нашли в съёмной квартире, избитой и без сознания. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму; по некоторым данным, над женщиной издевались. В ночь на 14 февраля женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание. Уголовное дело возбудили, но официальная версия следствия склонялась к несчастному случаю на фоне неизлечимой болезни.
Друзья Яны подозревали её сомнительных знакомых, которые обобрали бывшую супругу бизнесмена, и считали, что именно они своими действиями довели её до гибели.
«У неё были шикарнейшие эксклюзивные драгоценности, бриллианты, всё это стоило сотни тысяч долларов. И всё это бесследно пропало!» — цитирует подругу Прежевской издание.Фролов оплатил похороны, но сам на них не пришёл.