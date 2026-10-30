30 октября 2026, 15:20

Яна с супругом (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

В ночь на 14 февраля 2015 года в обычной хрущёвке на Ленинградке нашли избитую до бессознательного состояния женщину, которая ещё недавно носила соболиные шубы за 200 тысяч долларов и завтракала в Милане. Светская львица Яна Прежевская, родившая троих сыновей владельцу металлургического комбината Евгению Фролову, умерла в 41 год, лишившись особняка на Рублёвке, детей и последних драгоценностей. Как королева гламурных вечеринок оказалась в ловушке аферистов и погибла в День всех влюблённых, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Шампанское, манто от Dior и три наследника без штампа Американское безумие и тренер по теннису Фальшивое окружение светской львицы Палата за 500 тысяч и смерть в День всех влюблённых

Шампанское, манто от Dior и три наследника без штампа

Американское безумие и тренер по теннису



Яна с детьми (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Фальшивое окружение светской львицы

«Стервятники... Вот они набросились на неё и начали все рвать на части. Её просто полностью обворовали! А сама она была в жуткой депрессии. Этим и пользовались эти сомнительные знакомые, целенаправленно ее спаивали, чтобы украсть очередную сумочку Birkin или жемчужное колье. Яна и не понимала, куда исчезают вещи. Просто не помнила, что у неё было», — рассказала «КП» одна из близких подруг Яны Светлана Молодых.

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Палата за 500 тысяч и смерть в День всех влюблённых



Яна (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

«У неё были шикарнейшие эксклюзивные драгоценности, бриллианты, всё это стоило сотни тысяч долларов. И всё это бесследно пропало!» — цитирует подругу Прежевской издание.