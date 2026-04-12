Возвращение на родину, раскол в семье из-за танцовщицы и тайная свадьба в 77 лет: что скрывает король шансона Михаил Шуфутинский?
Один из самых известных артистов русского шансона, а также композитор, автор песен, пианист и продюсер Михаил Шуфутинский 13 апреля отмечает свой 78-й день рождения. Его песни знакомы многим, и шлягер «3 сентября» стал настоящим национальным интернет-мемом. О жизни и творчестве музыканта читайте в материале «Радио 1».
Творческий путьМихаил Шуфутинский появился на свет 13 апреля 1948 года в городе Москве. Отец певца Захар Давидович имел еврейские корни и был участником Великой Отечественной войны, после которой посвятил свою жизнь медицине. Мама, Елена Подольская, уроженка украинского города Нежина, погибла, когда Михаилу едва исполнилось пять.
В воспитании мальчика одинокому отцу помогали его родители, которые и привили ребенку любовь к музыке. Михаил, повзрослев, завершил обучение в музыкальной школе по классу баяна, а затем продолжил образование в Московском музыкальном училище имени М. М. Ипполитова-Иванова, где получил диплом по специальности хормейстера, дирижера и преподавателя музыки.
Еще в студенческие годы Шуфутинского сильно интересовала жизнь за океаном. Прослушивание радиостанции «Голос Америки» познакомило артиста с джазовой культурой. После появились знакомства с фарцовщиками, а с ними и запрещенные тогда пластинки и вещи.
Михаил Шуфутинский отказался после диплома ехать по распределению в Минусинск и начал выстраивать карьеру певца в столице. К 1975 году Шуфутинский уже работал в «Москонцерте» с вокальным квартетом «Аккорд», а затем стал руководителем вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня». Коллектив был успешным, но действовавший режим страны не давал возможности молодому музыканту реализоваться.
Эмиграция в США
Михаил решил уехать из страны из-за постоянных разногласий с социалистическим режимом.
«Мне было 32 года, когда я решил использовать шанс и через Израиль добраться до Америки. В 1981 году другого пути уехать из СССР не было. Мне очень хотелось в Нью-Йорк! Своими глазами увидеть мюзиклы, услышать настоящий джаз», — вспоминал певец в одном из интервью.Певец уехал в США, прихватив лишь тысячу долларов с собой. Но на первое время хватило. После певец начал зарабатывать тем, что умел лучше всего. Он выступал в ресторанах, работал с другими артистами — в частности, завязал дружеские отношения с Любовью Успенской и стал продюсером её дебютного альбома.
После падения СССР Шуфутинский приехал на гастроли в Россию и был удивлен тем, что публика знает и любит его песни. С начала 90-х артист часто пел для российской публики в рамках гастрольных туров, а в 2003 году Шуфутинский окончательно вернулся в Россию.
Личная жизнь
Музыкант был трижды женат. С первой супругой он познакомился еще в годы студенчества. Татьяна Ростова стала для 19-летнего студента женой на четыре месяца. После чего пара без ссор и скандалов приняла решение развестись.
Женщиной, которая впоследствии проведет всю свою жизнь рядом с шансонье, стала Маргарита Михайловна Шуфутинская. Пара поженилась в 1971, и в этом союзе появились сыновья Дэвид и Антон. Когда Михаил заговорил про эмиграцию, жена без раздумий поддержала супруга. Маргарита и дети отправились с ним – в неизвестность, в чужую страну, не зная языка. Жена всегда безоговорочно доверяла Михаилу и была его крепкой опорой.
Супруги прожили в браке 45 лет. В 2015 году Маргариты Михайловны не стало, причиной ухода стала сердечная недостаточность. Артист сильно переживал смерть жены, но с годами раны затянулись и нахлынула новая любовь.
Танцовщица Светлана Уразова моложе певца на 30 лет. Они были знакомы задолго до смерти Маргариты, девушка работала на подтанцовке в команде Шуфутинского.
В трудный момент, когда я остался один, Светлана единственная поняла меня. У нее тогда вспыхнули чувства. Чувства до сих пор не иссякают. Я понимаю, что жив, ведь со мной рядом самый близкий человек», — рассказывал музыкант журналистам.
Раскол в семье
Официально брак Светланы и Михаила был оформлен только в начале 2025 года, хотя отношения тянулись более десяти лет. Это решение привело к настоящей войне с младшим сыном Антоном и его женой Брэнди. Невестка демонстративно отказывалась здороваться со Светланой, а общение практически сошло на нет. Обиженный отец не смолчал.
«Мы со Светой бывали на строительстве дома. Брэнди могла пройти мимо и даже не поздороваться… Я этого не заслужил», — цитирует Шуфутинского URA.RU.
Как сейчас живет ШуфутинскийСегодня, несмотря на почтенный возраст, Михаил Шуфутинский находится на пике активности. В 2022 году он принял окончательное решение порвать с эмигрантским прошлым: позволил истечь сроку действия американского паспорта и официально оформил российское гражданство.
«Я ведь родился в Москве, и я гражданин России! Россия — моя родина, это моя страна, и я рад быть ее частью», — цитирует артиста издание ura.news.Слухи о его тяжелых болезнях и онкологии, активно муссировавшиеся в желтой прессе, он опровергает с присущим ему юмором.
«Есть небольшое воспаление мышцы, вот прохожу курс лечения», — признался он, отметив, что бороться с утренней ленью, чтобы пойти в бассейн, порой сложнее, чем с любыми недугами. Главное его открытие в возрасте 78 лет — это философское принятие жизни:
«Я вдруг понял: жить хочется! И это такое счастье, которое перекрывает любую хворь».