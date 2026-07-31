Ему не вызвали скорую, отобрали телефон и дали успокоительное: как умирал Дмитрий Марьянов и кто получил его миллионы и на какую хитрость пошла жена?

31 июля 2026, 17:53

Дмитрий Марьянов (Фото: кадр из фильма «Взлом»

Четыре года родные и близкие спорили из-за наследства актёра Дмитрия Марьянова, погибшего при трагических обстоятельствах. Савеловский суд вынес окончательное решение, завершив эту неприятную и долгую историю. Чем закончилась эта тяжба и как поделили имущество народного артиста, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что случилось с Дмитрием Марьяновым Зачем вдова Марьянова пыталась признать чужого ребёнка иждивенкой актёра? Как поделили наследство Дмитрия Марьянова

Что случилось с Дмитрием Марьяновым



Дмитрий Марьянов (Фото: кадр из фильма «Карамболь»)

Зачем вдова Марьянова пыталась признать чужого ребёнка иждивенкой актёра?

«Насколько я знаю, его жена Ксения Бик определила его в частную клинику, где лечатся от алкоголизма. В последнее время он выпивал очень много», — пояснил приятель артиста.

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«Я его полгода не видела. Но когда мы последний раз разговаривали, у него точно никаких проблем не было, с алкоголем в том числе», — заявила она.



Дмитрий Марьянов (Фото: кадр из фильма «Мираж»)

Как поделили наследство Дмитрия Марьянова