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Ему не вызвали скорую, отобрали телефон и дали успокоительное: как умирал Дмитрий Марьянов и кто получил его миллионы и на какую хитрость пошла жена?

Дмитрий Марьянов (Фото: кадр из фильма «Взлом»

Четыре года родные и близкие спорили из-за наследства актёра Дмитрия Марьянова, погибшего при трагических обстоятельствах. Савеловский суд вынес окончательное решение, завершив эту неприятную и долгую историю. Чем закончилась эта тяжба и как поделили имущество народного артиста, читайте в материале «Радио 1».



Что случилось с Дмитрием Марьяновым

По данным СМИ, с 2016 года Дмитрий Марьянов страдал от болей в ноге. Врачи Центра имени Бурденко обнаружили у него «плавающий тромб», после чего актёру установили специальный фильтр и прописали препараты для разжижения крови. 6 октября 2017 года он отправился на восстановление в реабилитационный центр «Феникс». Девять дней спустя, 15 октября, ему резко стало хуже: снова заболела нога. Директор клиники Оксана Богданова знала о его состоянии, но не предприняла никаких реальных мер. Вместо вызова скорой помощи руководитель медицинского центра лишь распорядилась дать артисту сильное успокоительное.

Дмитрий Марьянов (Фото: кадр из фильма «Карамболь»)
Телефон у Марьянова отобрали, и связаться с родными мужчина не мог. Вызвать врачей удалось только благодаря другому пациенту клиники. Дмитрия экстренно госпитализировали, но спасти жизнь «Бойца» не удалось. Судмедэксперты установили точную причину смерти: разрыв подвздошной вены, который привёл к масштабной кровопотере. Специалисты подчёркивали, что своевременная госпитализация могла бы спасти актёру жизнь. В отношении директора центра Оксаны Богдановой возбудили уголовные дела за оказание небезопасных услуг, повлёкших гибель человека, и за оставление в опасности. Сын артиста Даниил подал в суд иск, потребовав взыскать с управленца 30 миллионов рублей, которые планировал направить на благотворительность.

Зачем вдова Марьянова пыталась признать чужого ребёнка иждивенкой актёра?

Близкий друг Марьянова, пожелавший остаться неизвестным, рассказывал «360.ru», что у артиста были проблемы с алкоголем.

«Насколько я знаю, его жена Ксения Бик определила его в частную клинику, где лечатся от алкоголизма. В последнее время он выпивал очень много», — пояснил приятель артиста.
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Слова товарища о возможном запое косвенно подтвердил и бывший пациент «Феникса», который общался с Дмитрием незадолго до смерти и сообщил, что актёр был в тяжёлом состоянии и даже упал в палате. Мужчина также утверждал, что, если бы скорую вызвали раньше, артист мог бы выжить. Однако бывшая жена Дмитрия, Татьяна Скороходова, категорически отвергла версию о проблемах экс-супруга с алкоголем.

«Я его полгода не видела. Но когда мы последний раз разговаривали, у него точно никаких проблем не было, с алкоголем в том числе», — заявила она.
Поскольку Дмитрий Марьянов не оставил завещания, по закону его имущество должно было достаться поровну вдове Ксении Бик, сыну Даниилу и отцу Юрию. Наследство было внушительным: квартира в Москве в районе «Сокол», трёхкомнатная на Хорошевском шоссе, доля в квартире в Тушине, загородный дом под Рузой, внедорожник BMW X5, мотоцикл Suzuki и банковские счета.

Дмитрий Марьянов (Фото: кадр из фильма «Мираж»)
Из того, что было куплено в браке с Ксенией (мотоцикл Harley-Davidson и один рублёвый счёт), ей полагалась половина, а всё остальное делилось между отцом и сыном артиста. Но такой расклад скорбящую супругу категорически не устроил.

Бик обвинила родных мужа в травле и даже попыталась через суд признать свою дочь от другого брака иждивенкой Марьянова, чтобы претендовать на четвёртую часть наследства. Служители Фемиды, однако, это требование отклонили.

Как поделили наследство Дмитрия Марьянова

Савеловский суд завершил четырёхлетний спор в 2021 году. Как пояснила адвокат Даниила Виктория Крылова, чтобы оставить за собой трёхкомнатную квартиру на Хорошевском шоссе, вдове пришлось бы выкупить доли остальных наследников. Как сообщает MK.RU, таких средств у Ксении Бик не нашлось.

Дмитрий Марьянов (Фото: кадр из фильма «Карамболь»)
В итоге она отказалась от этого жилья в пользу отца и сына актёра, а взамен забрала себе квартиру на Соколе. Также женщине досталась большая часть банковских вкладов, автомобиль и мотоцикл Harley-Davidson. Даниилу отошли две трети квартиры на Хорошевском шоссе (оставшаяся треть досталась его дедушке Юрию Марьянову), мотоцикл Suzuki и часть денег. Отцу артиста достались денежные средства, загородный дом и половина квартиры в Тушине (второй половиной Юрий Георгиевич Марьянов владел и ранее).
Арсений Орлов

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