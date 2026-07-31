Ему не вызвали скорую, отобрали телефон и дали успокоительное: как умирал Дмитрий Марьянов и кто получил его миллионы и на какую хитрость пошла жена?
Четыре года родные и близкие спорили из-за наследства актёра Дмитрия Марьянова, погибшего при трагических обстоятельствах. Савеловский суд вынес окончательное решение, завершив эту неприятную и долгую историю. Чем закончилась эта тяжба и как поделили имущество народного артиста, читайте в материале «Радио 1».
Что случилось с Дмитрием МарьяновымПо данным СМИ, с 2016 года Дмитрий Марьянов страдал от болей в ноге. Врачи Центра имени Бурденко обнаружили у него «плавающий тромб», после чего актёру установили специальный фильтр и прописали препараты для разжижения крови. 6 октября 2017 года он отправился на восстановление в реабилитационный центр «Феникс». Девять дней спустя, 15 октября, ему резко стало хуже: снова заболела нога. Директор клиники Оксана Богданова знала о его состоянии, но не предприняла никаких реальных мер. Вместо вызова скорой помощи руководитель медицинского центра лишь распорядилась дать артисту сильное успокоительное. Телефон у Марьянова отобрали, и связаться с родными мужчина не мог. Вызвать врачей удалось только благодаря другому пациенту клиники. Дмитрия экстренно госпитализировали, но спасти жизнь «Бойца» не удалось. Судмедэксперты установили точную причину смерти: разрыв подвздошной вены, который привёл к масштабной кровопотере. Специалисты подчёркивали, что своевременная госпитализация могла бы спасти актёру жизнь. В отношении директора центра Оксаны Богдановой возбудили уголовные дела за оказание небезопасных услуг, повлёкших гибель человека, и за оставление в опасности. Сын артиста Даниил подал в суд иск, потребовав взыскать с управленца 30 миллионов рублей, которые планировал направить на благотворительность.
Зачем вдова Марьянова пыталась признать чужого ребёнка иждивенкой актёра?Близкий друг Марьянова, пожелавший остаться неизвестным, рассказывал «360.ru», что у артиста были проблемы с алкоголем.
«Насколько я знаю, его жена Ксения Бик определила его в частную клинику, где лечатся от алкоголизма. В последнее время он выпивал очень много», — пояснил приятель артиста.
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Слова товарища о возможном запое косвенно подтвердил и бывший пациент «Феникса», который общался с Дмитрием незадолго до смерти и сообщил, что актёр был в тяжёлом состоянии и даже упал в палате. Мужчина также утверждал, что, если бы скорую вызвали раньше, артист мог бы выжить. Однако бывшая жена Дмитрия, Татьяна Скороходова, категорически отвергла версию о проблемах экс-супруга с алкоголем.
«Я его полгода не видела. Но когда мы последний раз разговаривали, у него точно никаких проблем не было, с алкоголем в том числе», — заявила она.Поскольку Дмитрий Марьянов не оставил завещания, по закону его имущество должно было достаться поровну вдове Ксении Бик, сыну Даниилу и отцу Юрию. Наследство было внушительным: квартира в Москве в районе «Сокол», трёхкомнатная на Хорошевском шоссе, доля в квартире в Тушине, загородный дом под Рузой, внедорожник BMW X5, мотоцикл Suzuki и банковские счета. Из того, что было куплено в браке с Ксенией (мотоцикл Harley-Davidson и один рублёвый счёт), ей полагалась половина, а всё остальное делилось между отцом и сыном артиста. Но такой расклад скорбящую супругу категорически не устроил.
Бик обвинила родных мужа в травле и даже попыталась через суд признать свою дочь от другого брака иждивенкой Марьянова, чтобы претендовать на четвёртую часть наследства. Служители Фемиды, однако, это требование отклонили.