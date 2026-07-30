Мечтает съехать от матери и лишился карьеры на ТВ: что известно о главной женщине в жизни Сергея Соседова и почему его «убрали» из шоу «За гранью»

30 июля 2026, 18:46

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

На протяжении всей карьеры Сергей Соседов культивировал образ бескомпромиссного и дерзкого эксперта. Историк музыки никогда не боялся давать жёсткую оценку творчеству таких грандов, как Алла Пугачёва, Лолита Милявская или Николай Басков. Искусство язвительной и точной критики журналист отточил ещё во времена легендарного шоу «Акула пера». С тех пор за ним прочно закрепился имидж экстравагантного и эпатажного шоумена. Однако после громкого и скандального увольнения с одного из федеральных телеканалов вечный оппонент Примадонны просто исчез из медиаполя. Почему некогда скандальный эксперт поселился в квартире матери и лишился карьеры на ТВ, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Преграды на его пути к сцене Когда жизнь бьёт дважды: исповедь «Акулы пера» Кто она, его главная женщина? Настоящие причины увольнения с ТВ

Преграды на его пути к сцене



Сергей Соседов (Фото: Кадр из передачи «За гранью»)

Когда жизнь бьёт дважды: исповедь «Акулы пера»



Сергей Соседов (Фото: Кадр из передачи «Акулы пера»)

«Когда я впервые увидел отца в гробу, я не узнал его. Это был такой шок, что сознание просто отказывалось принимать реальность. Я долгие годы не мог осмыслить эту потерю», — поделился Сергей Васильевич.

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«После того, что случилось с банком, я просто не мог позволить себе отдельное жильё, и я благодарен ей за поддержку», — говорил Сергей в интервью «7 Дней».

Кто она, его главная женщина?

«Я не хочу быть один. Моя мама прекрасно заботится, я избалован её заботой. Для меня предательство — большой удар. Я не хочу предательства большого. Не хотел бы так, чтобы я доверился, а он меня подставил, предал доверие. Я мечтаю найти человека, надёжного спутника, отдушину. Чтобы я мог сказать этому человеку, что он для меня всё. Что моя любовь открыла для меня мир заново. Это очень дорогой подарок, самый дорогой подарок, который может дать небо. Наверно, этого подарка я ещё не заслужил», — открыл душу Соседов.

Настоящие причины увольнения с ТВ



Сергей Соседов (Фото: Кадр из передачи «За гранью»)

«Многие думают, что меня убрали из-за острого языка. Но это не так. Я всегда был честен и профессионален. Настоящие причины мне так и не назвали», — говорил Сергей Соседов в интервью для YouTube-канала «Ставка на доверие».