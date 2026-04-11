Драка с Темниковой, признание в однополой любви* и слухи об эскотр-услугах: как живет Ольга Серябкина после ухода от Максима Фадеева?

Одна из самых эффектных женщин российской эстрады Ольга Серябкина 12 апреля отмечает свой 41 день рождения. Сейчас бывшая участница группы «Serebro» является успешной певицей, автором песен, поэтессой, актрисой и телеведущей. О том, как начиналась карьера артистки, вспоминаем с «Радио 1».




Детство певицы

Ольга Серябкина, известная певица, появилась на свет 12 апреля 1985 года в Москве. В её семье отец служил в армии, а мать работала инженером. С раннего возраста родители привили ей любовь к искусству, записав в музыкальную школу и на занятия бальными танцами. Оля проявила талант и упорство, успешно совмещая занятия творчеством с учёбой.

В 12 лет она достигла значительного успеха в танцах, став кандидатом в мастера спорта и завоевав призовые места на международных конкурсах. Параллельно с танцами Серябкина развивала свои вокальные способности в школе искусств. После окончания школы она поступила на факультет иностранных языков в Институт международного права и экономики, хотя не планировала работать по специальности, а сделала это в угоду родителям.

Путь на большую сцену

В 2002 году, будучи студенткой первого курса, Ольга Серябкина начала осваивать RnB-танцы. В 19 лет она дебютировала в музыкальном клипе Димы Билана на композицию «Мулатка», сыграв роль девушки за барной стойкой.

Через два года на танцевальном фестивале Ольга встретила танцора Ильшата Шабаева, который помог ей попасть в группу поддержки к певцу Ираклию Пирцхалаве. На одной из репетиций продюсер Максим Фадеев заметил её и поинтересовался её вокальными способностями. После того как Ольга показала ему свои способности, Фадеев решил включить её в новый проект — женскую поп-группу Serebro, где она стала одной из участниц наряду с Еленой Темниковой и Мариной Лизоркиной.
«В 2006 я создавал SEREBRO для Азии. Устал ходить на поклон к радио- и ТВ-боссам и просто решил сделать группу в другой стране. Но мои планы нарушил Юрий Аксюта, которому очень нужен был артист для «Евровидения-2007». Что было потом — вы знаете», — делился в одном из интервью Макс Фадеев.

Serebro

Ольга Серябкина и Елена Темникова

Коллектив Serebro впервые выступил на конкурсе «Евровидение» в 2007 году, где занял почётное третье место с композицией Song #1. После конкурса участницы группы буквально проснулись знаменитыми. Коллектив не был готов к такой популярности и востребованности на концертах. Началась активная работа и гастроли.

Меж тем в коллективе начало расти недовольство и гонка за лидерство в группе. После одного из концертов случилась точка невозврата, Елена Темникова и Ольга Серябкина подрались.
«Заходим, закрывается дверь. Стоим, друг на друга смотрим. Ничего не говорим. И вдруг она близко ко мне подходит и начинает вдруг резко бить по почкам, по печени. И я не хотела отвечать ей, чтобы не было слова ''драка''. Если она начала меня бить, я хотела, чтобы так и осталось. Я сильнее. Если бы я один раз врезала с полной силой, это был бы тяжеляк. Потом она в меня плюнула. Я ее в ответ прикусила и дала ей пощечину», — делилась Серябкина в шоу «Алена, блин».
В 2014 году Елена Темникова покинула группу. После этого Ольга стала полноправной звездой коллектива. Она также усилила своё присутствие на сцене, создав проект Molly. В 2019 году она решила начать сольную карьеру и покинула коллектив.

Личная жизнь

Ольга Серябкина, Георгий Начкебия с сыном Лукой
30 октября 2020 года Ольга Серябкина связала себя узами брака с Георгием Начкебией, ранее работавшим в лейбле MALFA.
13 сентября 2021 года исполнительница сообщила о своём интересном положении. 20 ноября 2021 года она стала мамой, подарив жизнь сыну Луке. Ольга взяла фамилию супруга, но для творческой деятельности продолжает использовать свои прошлые данные.

Роман с Фадеевым

В одном из своих интервью на YouTube-канале Елена Темникова рассказала о романе между Ольгой Серябкиной и Максом Фадеевым. Слова певицы произвели эффект разорвавшейся бомбы. Ольга тогда поспешила упокоить публику и назвала слова Елены «откровенной клеветой».

«Понятно, что Лене периодически бывает нужен информационный повод для пиара и раскрутки, и, конечно, для этого ей необходимы громкие имена — например, Макса Фадеева», — говорила певица в интервью Super.ru.

Признание в однополой любви*

Следующий шок для публики был уже после заявления самой Серябкиной. Она поделилась с публикой откровением об отношениях с Темниковой во время работы в Serebrе.

«В нашей стране не принято рассказывать о таком, но да, это правда. Мы были вместе, как девушка с девушкой. Это она была моей любовью, а не наш продюсер. Мы с ней были вместе 24/7, даже в райдере на гастролях у нас всегда был номер один на двоих, мы всегда жили вместе. О наших отношениях знали друзья, близкий круг. Лене я очень верила и любила ее, доверяла», — заявила Серябкина.

Эскотр-услуги

В 2019 году на телеканале РЕН-ТВ был опубликован материал, в котором были раскрыты личности главных «охотниц» мира шоу-бизнеса. В частности, в сюжете было указано, что стоимость эскорт-услуг Ольги Серябкиной составляет 30 тысяч долларов.

Певица была крайне возмущена такого рода заявлениями и решила отстаивать свою честь в суде.
«Сначала я не придала этому значения и не хотела ничего комментировать. Потому что все, кто меня знает, мои друзья, близкие и поклонники, понимают, что нелепая абсолютно информация не соответствует действительности. Но сейчас это достигло таких масштабов, что молчать просто не могу. Я обратилась к адвокату и намерена найти и наказать распространителей ложных сведений», — цитировало слова певицы издание starhit.ru.

Как сейчас живёт Серябкина

Сегодня Ольга Серябкина живёт в загородном доме, который, по слухам, подарил ей муж. Отказавшись от псевдонима Molly, она выступает под брендом SERYABKINA, который запустила в 2025 году. Певица утверждает, что перешла в новую весовую категорию:
«Раньше я ассоциировала себя с "серебром", сейчас я — "золото"».
Сейчас она активно готовит большое шоу «GOLD», которое состоится 24 апреля в концертном зале «Москва». В планах — новый мини‑альбом и гастроли. Серябкина много рассуждает о трендах, заявляя, что время герлз-бэндов прошло: «Сегодня время единоличников, время эгоистов, эгоисток и сольных личностей».

