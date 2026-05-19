«Если он поймёт, что я самозванка»: чего боялась Софья Эрнст? 27 лет разницы, молитвы в храме и тайное венчание с главным медиаменеджером
Софья Заика выросла в центре Петербурга в обеспеченной семье, окончила экономический факультет СПбГУ, но вместо офисной карьеры переехала в Москву и попала в fashion-индустрию. Сегодня она известна как актриса и супруга Константина Эрнста. О том, как знакомство с медиаменеджером заставило её взяться за самообразование и почему на первые съёмки девушка отправилась с трёхнедельным ребёнком, расскажет «Радио 1».
Как петербурженка вскружила голову светской МосквеСофья Заика выросла в обеспеченной семье: отец — директор банка, мать — психолог, открывшая своё дело в 50 лет. Девушка училась в элитной школе, занималась вокалом и фехтованием, жила с родителями в хорошей квартире в центре Петербурга. После окончания экономического факультета СПбГУ ее ждала приличная работа. Но вместо этого Софья неожиданно перебралась в Москву, оставив позади налаженный быт и перспективную работу. После приезда в столицу девушка попадает в команду Ульяны Сергеенко — дизайнера, владелицы модного дома, жены миллиардера Даниила Хачатурова. Вскоре Заика уже работает с главным пиар-менеджером компании Фролом Буримским. Софья быстро стала своей в кругу Ульяны Сергеенко. Ее звали на все вечеринки и дачные посиделки, где собирался столичный бомонд. В скором времени вся светская Москва уже судачила о том, что сам Хачатуров положил глаз на Заику. Брошенную Ульяну жалели и обсуждали, с нетерпением ожидая, когда же миллиардер впервые появится на публике с новой избранницей. Но он не планировал разрушать брак, а вот Заике пришлось уйти из Ulyana Sergeenko после того, как появились слухи о её романе. Миллиардер разошёлся с женой только в 2015 году. Сама Ульяна предпочла не комментировать причины развода публично.
Рост 172, стопка книг и молитва в Италии: рецепт покорения Константина ЭрнстаУйдя в свободное плавание, Заика занялась независимой практикой в качестве стилиста и байера. Благодаря профессиональным контактам, сформированным за год сотрудничества с Сергеенко, ей удалось быстро наработать весьма состоятельную клиентскую базу, обеспечивавшую безбедное существование.
Что же касается судьбоносной встречи с Эрнстом, то обстоятельства её весьма туманны. По словам Заики, ради этих отношений она готова была преодолеть любые страхи: на первых свиданиях девушка тайком подсматривала темы разговоров в телефоне, чтобы поддержать беседу, и даже переносила встречи, если чувствовала себя неподготовленной.
«Знаете, я ужасно боялась, если он поймёт, что я самозванка. Я прямо боролась за этого парня, так как поняла, что это именно тот человек, о котором я мечтала и даже молилась», — говорила Софья журналу «Tatler».Заика настаивает на абсолютной случайности знакомства. В тот период Константин Эрнст занимался подготовкой к Олимпиаде в Сочи и находился в Санкт-Петербурге по работе. Софья тоже оказалась в Северной столице.
«Я была не при параде, никуда не собиралась, а он в это время в Питере работал. Мы оказались в одном пространстве», — откровенничала девушка.Несмотря на разницу в 27 лет, стилист прониклась чувствами к известному медиаменеджеру. Поначалу ей казалось, что они интеллектуально равны, к тому же совпадал даже рост — у обоих 172 сантиметра.
«В России силён миф о Золушке и чудесной встрече с недосягаемым принцем. Но Золушкой я себя не считала. Когда мы познакомились, не было ощущения, что он сильно лучше меня. Просто человек понравился. Мы одного поля ягода. Мне кажется, что преклоняться — это разрушительно для отношений. Я видела себя не на коленях, а рядом. Помню, после нескольких свиданий мы с Константином встретились с моей подругой, и она прям при нём вдруг брякает: "Ты же говорила, вы одного роста". То есть я даже была уверена, что мы одного роста — наверное, потому что далеко не сразу сняла каблуки», — рассказывала Софья о начале отношений с будущим мужем.Вскоре девушка отчётливо осознала: беседовать с Эрнстом на равных ей пока не под силу. Их диалоги быстро превратились для петербурженки в испытание.
«Быстро выяснилось, что я не понимаю половины того, о чём он говорит».
Заика сразу расценила ситуацию трезво: ставка на одну лишь внешность с Константином не сыграет — ему нужна женщина, с которой интересно разговаривать. Всерьёз занявшись самосовершенствованием, девушка бегала за книгами, которые упоминал Эрнст. Как выяснилось, он любил заходить в книжный магазин «Москва». Однажды Константин увидел там Софью — с целой стопкой литературы по той самой теме, которую телепродюсер как-то затронул в разговоре.
«Но его это, конечно, ужасно тронуло», — вспоминала девушка в интервью журналу «Tatler».Позже Софья призналась, что молилась о будущем муже в Италии. Зайдя в храм, девушка обратилась к Николаю Чудотворцу с просьбой устроить непростую женскую судьбу. Вскоре после возвращения из поездки Заика встретила Константина и узнала в нём того самого суженого.
Ночной бар, Чиповская и слёзы: момент, когда Заика поверила в свой талантПуть девушки к сцене, вопреки слухам, тоже не был простым. Однажды ночью она с друзьями сидела в баре, и в какой-то момент все вышли покурить. Стоявшая рядом Анна Чиповская вдруг начала декламировать стихи.
«Так хорошо и талантливо, что я заплакала. Я сказала Ане: «Ты же актриса!» — в моём понимании это приравнивалось к небожителю. А она вдруг говорит: «Да ты же тоже!». Мне и раньше говорили, но в тот момент я в это поверила», — вспоминала Софья.Заика самостоятельно поступила в Школу-студию МХАТ. В конце первого курса она узнала о беременности, но учёбу не бросила и успешно получила диплом, несмотря на то что стала мамой двух дочерей-погодок. В 2016 году Софья родила Эрику, а год спустя — Киру. Только после этого пара решила официально оформить отношения, сделав это в обстановке строгой секретности. Лишь после официального замужества Софья впервые опубликовала в соцсетях совместное фото с Эрнстом и поздравительный пост в его день рождения.
«Сегодня любимый праздник! С Днём Рождения! Ты идеальный!» — пописала актриса.Тогда же она сменила фамилию, став Софьей Эрнст. Двумя дочерьми супруги не ограничились: в 2020 году в семье появился сын Лев.
Дебют с младенцем на руках: как Софья получила благословение Эрнста на съёмкиВсего через три недели после рождения дочери Эрики Софья уже стояла на съёмочной площадке. Тогда она получила роль в ретродраме «Таинственная страсть». Артистке предстояло сыграть Мари Эжен — персонажа, прототипом которого послужила икона французского кино Марина Влади. Предложение от режиссёра оказалось тем шансом, который начинающая актриса упускать не собиралась.
«Я до последнего боялась сказать Константину», — вспоминала Софья.Мужу она призналась буквально накануне.
«Не нужно никакого подарка на рождение ребёнка, только позволь сняться в кино». Он разрешил. Я взяла няню, грудную Эрику, села в «Сапсан» и поехала в Петербург», — рассказала девушка.Софья Эрнст назвала мужа своим главным критиком и призналась: в самом начале карьеры, по неопытности, она готова была браться за всё, но Константин уберёг жену от множества ненужных проектов. Звезда сериала «Содержанки» отметила, что и сейчас советуется с ним буквально по каждому поводу. По словам Софьи, даже наряд на премьеру из нескольких вариантов выбирает сам Константин. Актриса призналась: ей действительно повезло, что рядом есть такой советчик.