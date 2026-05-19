«Если он поймёт, что я самозванка»: чего боялась Софья Эрнст? 27 лет разницы, молитвы в храме и тайное венчание с главным медиаменеджером

19 мая 2026, 20:50

Софья Заика выросла в центре Петербурга в обеспеченной семье, окончила экономический факультет СПбГУ, но вместо офисной карьеры переехала в Москву и попала в fashion-индустрию. Сегодня она известна как актриса и супруга Константина Эрнста. О том, как знакомство с медиаменеджером заставило её взяться за самообразование и почему на первые съёмки девушка отправилась с трёхнедельным ребёнком, расскажет «Радио 1».





Содержание Как петербурженка вскружила голову светской Москве Рост 172, стопка книг и молитва в Италии: рецепт покорения Константина Эрнста Ночной бар, Чиповская и слёзы: момент, когда Заика поверила в свой талант Дебют с младенцем на руках: как Софья получила благословение Эрнста на съёмки

Как петербурженка вскружила голову светской Москве



Рост 172, стопка книг и молитва в Италии: рецепт покорения Константина Эрнста

«Знаете, я ужасно боялась, если он поймёт, что я самозванка. Я прямо боролась за этого парня, так как поняла, что это именно тот человек, о котором я мечтала и даже молилась», — говорила Софья журналу «Tatler».



«Я была не при параде, никуда не собиралась, а он в это время в Питере работал. Мы оказались в одном пространстве», — откровенничала девушка.

«В России силён миф о Золушке и чудесной встрече с недосягаемым принцем. Но Золушкой я себя не считала. Когда мы познакомились, не было ощущения, что он сильно лучше меня. Просто человек понравился. Мы одного поля ягода. Мне кажется, что преклоняться — это разрушительно для отношений. Я видела себя не на коленях, а рядом. Помню, после нескольких свиданий мы с Константином встретились с моей подругой, и она прям при нём вдруг брякает: "Ты же говорила, вы одного роста". То есть я даже была уверена, что мы одного роста — наверное, потому что далеко не сразу сняла каблуки», — рассказывала Софья о начале отношений с будущим мужем.

«Быстро выяснилось, что я не понимаю половины того, о чём он говорит».

«Но его это, конечно, ужасно тронуло», — вспоминала девушка в интервью журналу «Tatler».



Ночной бар, Чиповская и слёзы: момент, когда Заика поверила в свой талант

«Так хорошо и талантливо, что я заплакала. Я сказала Ане: «Ты же актриса!» — в моём понимании это приравнивалось к небожителю. А она вдруг говорит: «Да ты же тоже!». Мне и раньше говорили, но в тот момент я в это поверила», — вспоминала Софья.

«Сегодня любимый праздник! С Днём Рождения! Ты идеальный!» — пописала актриса.

Дебют с младенцем на руках: как Софья получила благословение Эрнста на съёмки

«Я до последнего боялась сказать Константину», — вспоминала Софья.

«Не нужно никакого подарка на рождение ребёнка, только позволь сняться в кино». Он разрешил. Я взяла няню, грудную Эрику, села в «Сапсан» и поехала в Петербург», — рассказала девушка.