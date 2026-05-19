Возбуждение на съемках, труп в «Запорожце» и долги перед налоговой: почему звезда «Антикиллера» живет отдельно от жены и дочерей?
Актеру Гоше Куценко, известному зрителям по фильмам «Антикиллер», «Ночной дозор» и «Любовь-морковь», 20 мая исполняется 59 лет. Заслуженный артист России прошел долгий путь от студента, которого едва не отчислили из-за картавости, до одного из самых узнаваемых и эпатажных актеров страны. Его карьера насчитывает десятки ролей, но в последние годы жизнь Куценко напоминает не столько голливудскую драму, сколько запутанный детектив с убийствами, долгами и откровенными признаниями о сексе на съемочной площадке. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография артистаГоша (Юрий) Куценко родился в Запорожье в семье заместителя министра радиопромышленности и врача-рентгенолога. Когда Гоше исполнилось шесть лет, его семья перебралась жить в город Львов, где и прошли все школьные годы будущего артиста. Его путь в искусство был тернист: по настоянию семьи он сначала получил техническое образование, но тяга к сцене взяла верх. Поступление в Школу-студию МХАТ едва не обернулось провалом из-за сильного дефекта речи.
Картавость могла стать приговором для карьеры, но находчивость артиста спасла ситуацию. Чтобы скрыть недостаток, парень представился приемной комиссии не Юрой, а Гошей. Комиссия быстро «раскрыла» хитреца, но, по достоинству оценив артистизм и искру в глазах, зачислила его на курс. Дебют Куценко в кино состоялся в начале 90-х с малозаметной роли в картине «Человек из команды "Альфа"», а настоящая популярность пришла к нему после выхода на экраны боевика Егора Кончаловского «Антикиллер».
Сегодня фильмография артиста насчитывает более 200 работ, в том числе в картинах «Ночной Дозор», «Мама, не горюй!», «Параграф 78», «Ёлки», «Скорая помощь», «Балканский рубеж», «Балабол», «1703», «Волшебный участок» и «Говорит Земля!». Куценко также занимается озвучиванием. Его голосом говорят персонажи в «Лего Фильме», мультфильмах «Смолфут», «Лови волну!», «Лесная братва» и «Три богатыря. Ход конём».
Личная жизньЛичная жизнь Гоши всегда была такой же яркой, как и его роли. Будучи студентом, он безнадежно влюбился в красавицу Алену Хмельницкую, но взаимности не дождался. Вскоре его сердце покорила однокурсница Мария Порошина. Между молодыми людьми вспыхнул бурный роман, и в 1996 году у пары родилась дочь Полина. Однако счастливой семейной жизни не получилось. Свалившаяся слава вскружила голову молодому отцу.
«Сейчас я понимаю, что, когда родилась Полинка, я растерялся, для меня, как молодого отца, это был стресс, я просто не устоял перед соблазнами этой жизни, поэтому наш брак и разрушился. Я честно Маше признался во всем, она была оскорблена, лишь позже мне всё простила», — делился Куценко в передаче «Судьба человека».После ряда отношений Куценко связал свою судьбу с актрисой и моделью Ириной Скриниченко. Свадьба состоялась в 2012 году, и вскоре у пары родились две дочери — Евгения и Светлана. Семья придерживается формата гостевого брака: Скриниченко с девочками живёт за городом, в то время как сам Куценко предпочитает оставаться в Москве.
«Дочки знают, что я есть. Я — слабое звено в семье, я, конечно, их балую. Это и сладости, и игрушки. Они любят меня, дружат со мной, побаиваются меня, но я очень редко их вижу», — делился актер в передаче «Светская хроника».
Скандалы, долги и труп в автомобилеПоследние пару лет имя Куценко не сходит с первых полос новостных лент. Настоящий шок общественность пережила в январе 2025 года. Тогда в старом автомобиле «Запорожец», принадлежащем артисту, нашли труп женщины. Автомобиль несколько дней стоял открытым во дворе. Как выяснилось, в машине некоторое время жил бездомный, который и сознался в убийстве. Сам актер после инцидента заявил, что отказывается от машины и не будет предъявлять претензий к убийце.
Криминальная хроника — не единственная проблема звезды. В сентябре 2024 года Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании «Арт Волна», где Куценко владеет 49%, из-за долга в 267 тысяч рублей. К тому же, как писали СМИ, за актером числилось более 60 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму почти 50 тысяч рублей.
Откровения о возбуждении на площадкеВ отличие от многих коллег, которые предпочитают скромно умалчивать о рабочих моментах, Куценко славится своей прямотой. В конце 2023 года артист сделал неожиданное признание, шокировав публику. Он заявил, что испытывает физическое возбуждение во время съёмок постельных сцен. В передаче «Секрет на миллион» он поделился подробностями о съёмках интимных сцен с актрисой Мариной Доможировой, которая играет роль его жены в телесериале «Скорая помощь».
«Я ее поцеловал и чуть-чуть придушил. Есть в этом что-то сексуальное. Я в моменте расслаблен и естественен. Я не только поддушиваю, я немного и возбуждаюсь. Это нормально», — сообщил актер.
Творческие планы и музыкаСегодня Гоша Куценко продолжает активно работать. В 2025 году зрители смогли увидеть его в картинах «Волшебный участок-2», «Встать на ноги», «Хутор», «Один хороший день» и «Чужие деньги». Он также принял участие в музыкальном шоу «Поймай меня, если сможешь» на канале «Россия».
Главные премьеры запланированы на 2026 год. 19 февраля стартовал показ полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда», где Куценко сыграл роль безумного психоаналитика.
«Я немного расстроился, что не принял участие в сериале, поэтому, когда позвали в полный метр, согласился сразу», — цитирует артиста пресс-служба Национальной Медиа Группы.Также в списке ожидаемого — «Последний богатырь. Колобок», «Тюльпаны», «Губернатор», «Анна К», «Почти настоящий детектив» и «Хутор-2».
Особое место в жизни актера занимает музыка. Со своей группой «ГК» он колесит по стране. В свой день рождения, 20 мая 2026 года, он выступит в Екатеринбурге с авторской программой «Слова под Музыку», где смешивает стендап, поэзию и акустику.