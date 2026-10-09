«С ней будет сумасшедший секс»: связь с Татьяной Булановой и роман с любовницей бандита. Почему Олег Алмазов боялся официального брака
Российский актёр театра, кино и озвучки вырос в коммуналке с отцом-тираном, в школе замыкал строй и не верил, что из него выйдет толк. Сегодня его голосом говорит Брюс Уиллис, за его плечами более двухсот ролей и работа на радио. Однако при такой насыщенной карьере артист находил время и для романтики. В молодости «Батюшка Епифаний» отбил будущую жену у человека из криминальных кругов, прожил с ней больше 20 лет без штампа и лишь в 2019 году повёл в ЗАГС. А ещё актёр признавался, что на съёмочной площадке терял голову от партнёрш. Почему Олег Алмазов так долго не решался на брак и чем занимается сейчас — читайте в материале «Радио 1».
Сложное детство с отцом-тираномРанние годы Олега прошли в тесной ленинградской коммуналке. Отец постоянно пил и регулярно поднимал руку на мать, а маленький сын становился невольным и беспомощным свидетелем этих сцен.
«Возле моей кроватки стоял шкаф, но он не «ограждал» меня от плача мамы. Слава богу, это было недолго. Папы уже нет в живых», — делился актёр в программе «Судьба человека».Когда мальчику было около семи лет, родители развелись. Денег в доме постоянно не хватало. Покупали лишь самое необходимое, экономили на всём. Новых вещей Олег не видел — носил то, что отдавали знакомые. В детстве он совсем не выглядел как будущий герой экрана. На физкультуре школьник всегда замыкал строй, потому что был самым маленьким, рыжим и веснушчатым. В актёры он идти боялся, считая себя недостаточно талантливым. Мама, желая для сына надёжного будущего, также отговаривала его от сцены: «Олеженька, ну что ты такое удумал? Какой из тебя артист?». Из всего тяжёлого детства Олег с теплом вспоминал лишь одно — эстрадный коллектив «Радуга».
Долгое время он сидел там на третьих ролях. Руководители ансамбля держали его у «заднего микрофона», чтобы тот не портил общую картину. Однако в 14 лет у большинства солистов начал ломаться голос, а у Алмазова этот процесс по физиологическим причинам задержался на два года.
«Тут-то все и вспомнили об Олеге, переправив с заднего микрофона к первому. Я солировал на концерте, посвящённом XX съезду комсомола, на «Песне года», во всех гастрольных поездках по Союзу и за рубежом», — цитирует звезду «7 дней».Несмотря на творческие успехи, мама настояла на том, чтобы сын получил серьёзную профессию, и после школы Олег поступил в Институт связи имени Бонч-Бруевича. Однако учёба обернулась для него настоящим мучением. На лекциях он изнывал от скуки, а сессии закрывал с огромными долгами.
«Бывали дни, когда, доехав утром до «Бонча», брался за ручку входной двери — разворачивался и убегал. Не мог себя пересилить, чтобы пойти навстречу высшей математике», — делится воспоминаниями артиста издание.Протянув два курса, он окончательно понял: инженера из него не выйдет, и забрал документы, решив полностью посвятить себя творчеству.
Провал, ставший трамплиномСобрав всю свою решимость, он подал документы на актёрский факультет ЛГИТМиКа. Абитуриента отсеяли на конкурсе, но то, что он смог пройти три тура, внушило Олегу уверенность в собственных силах. Молодой человек поставил себе задачу: через год повторить попытку и обязательно поступить.
Работу нашёл быстро — помог товарищ по «Радуге», которого отец-телеоператор пристроил в подручные: носить кабели и выставлять прожекторы. Узнав о вакансии администратора концертного отдела ТВ-студии, приятель тут же позвонил ему и сам отвёл к кадровикам. Так в 17 лет он стал руководителем серьёзной службы, отвечавшей за встречу звёздных гостей в аэропорту и на вокзалах, за их расселение в гостиницах и перемещение по городу. В 1992 году, в свои 20 лет, юноша рискнул и подал документы в ЛГИТМиК, став вольнослушателем актёрского факультета. Параллельно с учёбой, чтобы выжить в суровые 90-е годы, Олег устроился в только что открывшееся «Эльдорадио». Это решение определило судьбу Алмазова на ближайшие годы: он вошёл в тройку лучших радиоведущих Санкт-Петербурга. Благодаря узнаваемому голосу начал озвучивать фильмы, самая известная работа — Брюс Уиллис в «Криминальном чтиве». На рубеже 2000-х годов начал сниматься в криминальных сериалах, а роль журналиста Старосельцева в «Тайнах следствия» стала заметной вехой в его карьере.
Криминал, цунами чувств и 20 лет без штампаВ 1995 году, на четвёртом курсе ЛГИТМиКа, Олег встретил свою судьбу. На репетицию их дипломного спектакля пришла молодой хореограф Ирина Панфилова. Молодой Алмазов влюбился в неё с первого взгляда и начал очень настойчиво ухаживать, хотя ситуация была крайне опасной.
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На тот момент девушка состояла в отношениях с влиятельным человеком из криминального мира, и для бедного студента в лихие 90-е такой роман мог закончиться трагически. Сначала его подкараулили в переулке, чтобы «проучить», но конфликт удалось погасить только благодаря решительному вмешательству самой Ирины.
Она сделала выбор в пользу Олега и фактически спасла ему жизнь. У них вспыхнул бурный роман, и вскоре они стали жить вместе. Однако со свадьбой Олег тянул более 20 лет. Он категорически не звал Ирину в ЗАГС, аргументируя это тем, что почти все его друзья, оформившие официальный брак, быстро развелись. Ирина долго мирилась с таким положением дел, полностью уйдя с головой в работу и развитие собственной балетной школы. Тем временем в прессе регулярно всплывали слухи о романах Алмазова на стороне. Ему приписывали отношения с писательницей Еленой Топильской (автором сценария «Тайн следствия») и певицей Татьяной Булановой. После совместных съёмок актёр и сам признавался, что Буланова ему очень нравилась, но уходить из семьи он не собирался.
Звезда фильма «Тайны следствия» открыто говорил: на съёмочной площадке он регулярно терял контроль над собой. Артист проникался чувствами к партнёршам по-настоящему, объясняя это тем, что играть страсть без живых эмоций невозможно. Однажды, работая над одним из проектов, его накрыло так сильно, что он сам испугался. «Антон Старосельцев» влюбился безумно и, что важнее, взаимно.
«Это было как цунами, как разряд тока в шесть тысяч вольт. Причём шарахнуло одновременно обоих. Я понимал: с этой женщиной будет сумасшедший секс. Нас тянуло друг к другу, как противоположные заряды, мы и были плюсом и минусом — такие разные...» — вспоминал артист.Но вместо того чтобы шагнуть в эту пропасть, Олег решил просто исчезнуть, не объясняя причин.
«Я знал: если услышу её голос, могу с собой не совладать», — признавался актёр.По словам Алмазова, та актриса сегодня знаменита и прекрасна как никогда, и он не жалеет, что у них ничего не вышло, хотя и признаёт, что лишил себя счастья — пусть и короткого. Знаменитость рассказывал, что лекарство от этого смятения чувств у него одно — страх потерять Ирку. Женщину чудесную, родную, понимающую его с полуслова. Супруги долго пытались стать родителями, ходили по врачам и сдавали бесконечные анализы. В итоге услышали приговор, после которого обычно люди расходятся: биологическая несовместимость.
«Доктора не нашли никаких проблем и сказали, что у меня вполне могут быть дети с другой женщиной, а у Иры — с другим мужчиной», — приводит слова артиста «7 Дней».Однако вопреки всему они решили быть вместе. А в 2019 году, когда за плечами было уже более 20 лет совместной жизни, они пошли в ЗАГС и узаконили свои отношения. За эти годы он не раз убедился, насколько ему повезло.
«Моя Ирка — поистине золотой человек. За 20 лет не слышал от неё ни одного упрёка: ни по поводу финансов, ни по части «абсолютной непригодности» в хозяйстве. Из всех мужских дел способен поменять лампочку», — шутит артист.Алмазов загружен съёмками, так что видеться удаётся редко. Но всё свободное время муж и жена проводят вместе.