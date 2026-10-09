«С ней будет сумасшедший секс»: связь с Татьяной Булановой и роман с любовницей бандита. Почему Олег Алмазов боялся официального брака

09 октября 2026, 15:00

Олег Алмазов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актёр театра, кино и озвучки вырос в коммуналке с отцом-тираном, в школе замыкал строй и не верил, что из него выйдет толк. Сегодня его голосом говорит Брюс Уиллис, за его плечами более двухсот ролей и работа на радио. Однако при такой насыщенной карьере артист находил время и для романтики. В молодости «Батюшка Епифаний» отбил будущую жену у человека из криминальных кругов, прожил с ней больше 20 лет без штампа и лишь в 2019 году повёл в ЗАГС. А ещё актёр признавался, что на съёмочной площадке терял голову от партнёрш. Почему Олег Алмазов так долго не решался на брак и чем занимается сейчас — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сложное детство с отцом-тираном Провал, ставший трамплином Криминал, цунами чувств и 20 лет без штампа

Сложное детство с отцом-тираном

«Возле моей кроватки стоял шкаф, но он не «ограждал» меня от плача мамы. Слава богу, это было недолго. Папы уже нет в живых», — делился актёр в программе «Судьба человека».



Олег Алмазов (Фото: кадр из фильма «Убойная сила-4»)

«Тут-то все и вспомнили об Олеге, переправив с заднего микрофона к первому. Я солировал на концерте, посвящённом XX съезду комсомола, на «Песне года», во всех гастрольных поездках по Союзу и за рубежом», — цитирует звезду «7 дней».

«Бывали дни, когда, доехав утром до «Бонча», брался за ручку входной двери — разворачивался и убегал. Не мог себя пересилить, чтобы пойти навстречу высшей математике», — делится воспоминаниями артиста издание.

Провал, ставший трамплином



Олег Алмазов (Фото: кадр из фильма «Выход»)

Криминал, цунами чувств и 20 лет без штампа

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Олег Алмазов (Фото : кадр из фильма «Каждый за себя»)

«Это было как цунами, как разряд тока в шесть тысяч вольт. Причём шарахнуло одновременно обоих. Я понимал: с этой женщиной будет сумасшедший секс. Нас тянуло друг к другу, как противоположные заряды, мы и были плюсом и минусом — такие разные...» — вспоминал артист.

«Я знал: если услышу её голос, могу с собой не совладать», — признавался актёр.



Олег Алмазов (Фото : кадр из фильма «Самозванец»)

«Доктора не нашли никаких проблем и сказали, что у меня вполне могут быть дети с другой женщиной, а у Иры — с другим мужчиной», — приводит слова артиста «7 Дней».

«Моя Ирка — поистине золотой человек. За 20 лет не слышал от неё ни одного упрёка: ни по поводу финансов, ни по части «абсолютной непригодности» в хозяйстве. Из всех мужских дел способен поменять лампочку», — шутит артист.