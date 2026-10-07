Достижения.рф

Живёт на деньги матери и чуть не угодил в тюрьму: как теперь живет сын Валентины Толкуновой, затаивший на нее обиду

Валентина Толкунова (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)

Её называли русской Джокондой. Она была одной из самых узнаваемых певиц советской эстрады, чьи лирические песни стали частью культурного наследия страны. Зрители верили, что в жизни народной любимицы царит такая же гармония, как и в её песнях. Но за неизменной улыбкой и скромными нарядами пряталась глубокая, почти шекспировская драма. Разлука, которая растянулась на десятилетия, сын, выросший вдали от родительского тепла, и недуг, о котором он узнал, когда та уже умирала. Почему Николай Папоров отвернулся от знаменитой матери, что скрывалось за его обидой и как наследник распорядился огромным капиталом, читайте в материале «Радио 1».



Командировка длиною в жизнь: 20 лет одиночества и ни одного упрёка

Личная жизнь Валентины Толкуновой не задалась с первого раза. Брак с композитором Юрием Саульским закончился его изменой — осадок остался на годы. Второй шанс на счастье появился в 1974 году: дипломат и востоковед Юрий Папоров, с которым певица познакомилась в посольстве Мексики, покорил её интеллигентностью и красивыми ухаживаниями. В 1977 году Валентина стала мамой — родился сын Николай. Но радость оказалась недолгой.

Супруг почти сразу уехал в заграничную командировку, которая затянулась на 20 лет. Мужчина обосновался в Латинской Америке, в Москву приезжал редко, а дом и маленький сын остались на попечении молодой жены. В начале нулевых он — постаревший и больной — вернулся в Россию, и Валентина приняла его, не сказав ни слова упрёка. Она ухаживала за ним до последних дней, хотя по сути всю жизнь провела одна, неся на себе груз забот и ни на что не жалуясь.

Обида на мать, которую сын пронёс через годы

Николай Папоров (род. 1977) — единственный сын Валентины Толкуновой от брака с Юрием Папоровым. Его отец, журналист-международник, покинул семью, когда мальчику не исполнилось и года. Мать, выросшая в простой семье, стремилась обеспечить сына всем необходимым. Из-за напряжённого гастрольного графика певица, дававшая по несколько концертов в день, практически не участвовала в воспитании ребёнка. Заботу о мальчике взяла на себя бабушка. Сын рос с обидой на мать.

Валентина Толкунова (Фото: кадр из передачи «Доброе утро»)
Он не понимал, почему чужие мамы каждый день рядом с детьми, а его — нет. Мальчику хотелось простого родительского тепла, а в ответ ему привозили дорогие подарки из-за границы, вещи и игрушки. Всё это не могло заменить ни любви, ни внимания. В подростковом возрасте конфликт между Валентиной и наследником обострился до предела. Николай перестал скрывать затаённую боль: юноша критически отзывался о творчестве матери и демонстрировал вызывающее поведение на публике.
«Вот-вот разойдемся»: какой приговор вынесли Анатолию Руденко после задержания с запрещёнными веществами и что происходит в его семье
«Вот-вот разойдемся»: какой приговор вынесли Анатолию Руденко после задержания с запрещёнными веществами и что происходит в его семье
После окончания школы родительница помогла сыну поступить в Московский государственный университет, однако Николай бросил учёбу, не проявив к ней интереса. Затем певица попыталась привлечь сына к работе в своём коллективе, но эта затея не увенчалась успехом: Николай относился к обязанностям формально, грубил матери в присутствии коллег и пропускал репетиции.

Оступившийся наследник: тайная завеса прошлого

Ситуация осложнилась тем, что в молодости Николай столкнулся с зависимостью от запрещённых веществ и криминальными проблемами. В 2000 году, когда ему было 23 года, он был задержан с героином, что повлекло возбуждение уголовного дела. Однако благодаря вмешательству матери расследование было прекращено.

Позже Николай уехал в Болгарию, где приобрёл жильё на средства матери. Там он занялся предпринимательской деятельностью, практически полностью забыв о Валентине Васильевне. Не знал отпрыск и об онкологии матери. Исполнительница «Поговори со мною, мама» на протяжении двух десятилетий боролась с недугом. Первый диагноз — рак молочной железы — был поставлен ей в начале 90-х годов. Она перенесла операцию и курс химиотерапии, после чего наступила ремиссия.

Валентина Толкунова (Фото: кадр из передачи «Рождённые в СССР»)
В 2006 году произошёл рецидив заболевания. Летом 2009 года врачам пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству — была обнаружена злокачественная опухоль мозга. В феврале 2010 года состояние звезды резко ухудшилось: после концерта в Могилёве солистку госпитализировали, а затем перевезли в Москву, в Боткинскую больницу. Именно тогда, как рассказывали близкие родственники, сын Николай Папоров срочно вылетел из Болгарии и успел навестить умирающую мать незадолго до её кончины.

22 марта 2010 года Валентина Толкунова впала в кому, а через два часа сердце народной артистки РСФСР остановилось. После смерти родительницы Николай получил в наследство недвижимость на Малой Бронной и квартиру на Цветном бульваре в Москве, дом в Дивееве Нижегородской области, апартаменты в Болгарии и Черногории, а также банковские вклады. Сейчас ему 49 лет, он проживает в Москве, не женат, детей не имеет. Ведёт замкнутый образ жизни и практически не общается с прессой. Основной доход, по словам родственника звезды, наследнику знаменитой «Тёти Вали» приносит сдача в аренду унаследованной недвижимости.
Арсений Орлов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0