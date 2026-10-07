Живёт на деньги матери и чуть не угодил в тюрьму: как теперь живет сын Валентины Толкуновой, затаивший на нее обиду
Её называли русской Джокондой. Она была одной из самых узнаваемых певиц советской эстрады, чьи лирические песни стали частью культурного наследия страны. Зрители верили, что в жизни народной любимицы царит такая же гармония, как и в её песнях. Но за неизменной улыбкой и скромными нарядами пряталась глубокая, почти шекспировская драма. Разлука, которая растянулась на десятилетия, сын, выросший вдали от родительского тепла, и недуг, о котором он узнал, когда та уже умирала. Почему Николай Папоров отвернулся от знаменитой матери, что скрывалось за его обидой и как наследник распорядился огромным капиталом, читайте в материале «Радио 1».
Командировка длиною в жизнь: 20 лет одиночества и ни одного упрёкаЛичная жизнь Валентины Толкуновой не задалась с первого раза. Брак с композитором Юрием Саульским закончился его изменой — осадок остался на годы. Второй шанс на счастье появился в 1974 году: дипломат и востоковед Юрий Папоров, с которым певица познакомилась в посольстве Мексики, покорил её интеллигентностью и красивыми ухаживаниями. В 1977 году Валентина стала мамой — родился сын Николай. Но радость оказалась недолгой.
Супруг почти сразу уехал в заграничную командировку, которая затянулась на 20 лет. Мужчина обосновался в Латинской Америке, в Москву приезжал редко, а дом и маленький сын остались на попечении молодой жены. В начале нулевых он — постаревший и больной — вернулся в Россию, и Валентина приняла его, не сказав ни слова упрёка. Она ухаживала за ним до последних дней, хотя по сути всю жизнь провела одна, неся на себе груз забот и ни на что не жалуясь.
Обида на мать, которую сын пронёс через годыНиколай Папоров (род. 1977) — единственный сын Валентины Толкуновой от брака с Юрием Папоровым. Его отец, журналист-международник, покинул семью, когда мальчику не исполнилось и года. Мать, выросшая в простой семье, стремилась обеспечить сына всем необходимым. Из-за напряжённого гастрольного графика певица, дававшая по несколько концертов в день, практически не участвовала в воспитании ребёнка. Заботу о мальчике взяла на себя бабушка. Сын рос с обидой на мать. Он не понимал, почему чужие мамы каждый день рядом с детьми, а его — нет. Мальчику хотелось простого родительского тепла, а в ответ ему привозили дорогие подарки из-за границы, вещи и игрушки. Всё это не могло заменить ни любви, ни внимания. В подростковом возрасте конфликт между Валентиной и наследником обострился до предела. Николай перестал скрывать затаённую боль: юноша критически отзывался о творчестве матери и демонстрировал вызывающее поведение на публике.
«Вот-вот разойдемся»: какой приговор вынесли Анатолию Руденко после задержания с запрещёнными веществами и что происходит в его семье
После окончания школы родительница помогла сыну поступить в Московский государственный университет, однако Николай бросил учёбу, не проявив к ней интереса. Затем певица попыталась привлечь сына к работе в своём коллективе, но эта затея не увенчалась успехом: Николай относился к обязанностям формально, грубил матери в присутствии коллег и пропускал репетиции.
Оступившийся наследник: тайная завеса прошлогоСитуация осложнилась тем, что в молодости Николай столкнулся с зависимостью от запрещённых веществ и криминальными проблемами. В 2000 году, когда ему было 23 года, он был задержан с героином, что повлекло возбуждение уголовного дела. Однако благодаря вмешательству матери расследование было прекращено.
Позже Николай уехал в Болгарию, где приобрёл жильё на средства матери. Там он занялся предпринимательской деятельностью, практически полностью забыв о Валентине Васильевне. Не знал отпрыск и об онкологии матери. Исполнительница «Поговори со мною, мама» на протяжении двух десятилетий боролась с недугом. Первый диагноз — рак молочной железы — был поставлен ей в начале 90-х годов. Она перенесла операцию и курс химиотерапии, после чего наступила ремиссия. В 2006 году произошёл рецидив заболевания. Летом 2009 года врачам пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству — была обнаружена злокачественная опухоль мозга. В феврале 2010 года состояние звезды резко ухудшилось: после концерта в Могилёве солистку госпитализировали, а затем перевезли в Москву, в Боткинскую больницу. Именно тогда, как рассказывали близкие родственники, сын Николай Папоров срочно вылетел из Болгарии и успел навестить умирающую мать незадолго до её кончины.
22 марта 2010 года Валентина Толкунова впала в кому, а через два часа сердце народной артистки РСФСР остановилось. После смерти родительницы Николай получил в наследство недвижимость на Малой Бронной и квартиру на Цветном бульваре в Москве, дом в Дивееве Нижегородской области, апартаменты в Болгарии и Черногории, а также банковские вклады. Сейчас ему 49 лет, он проживает в Москве, не женат, детей не имеет. Ведёт замкнутый образ жизни и практически не общается с прессой. Основной доход, по словам родственника звезды, наследнику знаменитой «Тёти Вали» приносит сдача в аренду унаследованной недвижимости.