Живёт на деньги матери и чуть не угодил в тюрьму: как теперь живет сын Валентины Толкуновой, затаивший на нее обиду

07 октября 2026, 12:51

Валентина Толкунова (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)

Её называли русской Джокондой. Она была одной из самых узнаваемых певиц советской эстрады, чьи лирические песни стали частью культурного наследия страны. Зрители верили, что в жизни народной любимицы царит такая же гармония, как и в её песнях. Но за неизменной улыбкой и скромными нарядами пряталась глубокая, почти шекспировская драма. Разлука, которая растянулась на десятилетия, сын, выросший вдали от родительского тепла, и недуг, о котором он узнал, когда та уже умирала. Почему Николай Папоров отвернулся от знаменитой матери, что скрывалось за его обидой и как наследник распорядился огромным капиталом, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Командировка длиною в жизнь: 20 лет одиночества и ни одного упрёка Обида на мать, которую сын пронёс через годы Оступившийся наследник: тайная завеса прошлого

Командировка длиною в жизнь: 20 лет одиночества и ни одного упрёка

Обида на мать, которую сын пронёс через годы



Валентина Толкунова (Фото: кадр из передачи «Доброе утро»)

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Оступившийся наследник: тайная завеса прошлого