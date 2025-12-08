08 декабря 2025, 14:41

Александр Сибирцев (Фото: скриншот т/с «Вампиры средней полосы»)

Александр Сибирцев, известный своей яркой ролью в популярном сериале «Вампиры средней полосы», 9 декабря отмечает свой 41-й день рождения. За годы карьеры он успел завоевать сердца зрителей своей харизмой и неординарным актерским талантом. О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание От Батайска до Москвы: путь Сибирцева в актерскую профессию Личная жизнь артиста О «Вампирах средней полосы» Александр Сибирцев сегодня



От Батайска до Москвы: путь Сибирцева в актерскую профессию

Александр Сибирцев (Фото: Telegram @sasha_sibirtsev)



«Степень моей узнаваемости на улицах – «А Вы не из Красноярска?». А также, возможно, из Тулы, Твери, Иркутска, Архангельска, Владимира, Екатеринбурга, Выборга и еще множества других городов нашей большой страны. Однажды я решил соглашаться со всеми предположениями прописки, чтобы у каждого собеседника был повод порадоваться, что он признал земляка. Народ рад, и мне хорошо», – цитирует артиста Vokrug.tv.

Личная жизнь артиста

О «Вампирах средней полосы»

Александр Сибирцев (Фото: Telegram @sasha_sibirtsev)



«Он настоящий полицейский и всегда на стороне справедливости... Его девиз: "Если есть дело — его надо раскрыть, и не для того, чтобы получить звёздочку"», — делился артист в интервью kg-rostov.ru.



«Семья в сериале хоть и вампиры, но они стараются держаться вместе и сплочённо решают проблемы. Тут получается очень интересное сочетание сказки и бытовой жизненной истории», — рассказывал Сибирцев.

Александр Сибирцев сегодня

Александр Сибирцев (Фото: Telegram @sasha_sibirtsev)



«Я ценю в этой профессии, как и в своей деятельности в целом, дать возможность людям хорошо провести время, отключиться от повседневных задач и унести с собой положительные эмоции или что-то полезное», — говорит актер о своей работе ведущего.

