«Есть дело — надо раскрыть»: Неожиданный успех Александра Сибирцева от роли полицейского в сериале «Вампиры средней полосы»

Александр Сибирцев (Фото: скриншот т/с «Вампиры средней полосы»)

Александр Сибирцев, известный своей яркой ролью в популярном сериале «Вампиры средней полосы», 9 декабря отмечает свой 41-й день рождения. За годы карьеры он успел завоевать сердца зрителей своей харизмой и неординарным актерским талантом. О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».




От Батайска до Москвы: путь Сибирцева в актерскую профессию

Александр Сибирцев родился 9 декабря 1984 года в городе Батайске Ростовской области. После окончания местной гимназии № 21 он выбрал, казалось бы, далекий от творчества путь: поступил в Донской государственный технический университет на факультет «Технология машиностроения» и получил диплом. Однако затем его жизнь совершила крутой вираж — Сибирцев решил стать актером и поступил в главную кузницу кинематографических кадров — ВГИК, который успешно окончил в 2011 году.

Александр Сибирцев (Фото: Telegram @sasha_sibirtsev)

Дебют в кино состоялся сразу после получения диплома с небольших ролей в сериалах «Казнокрады» и «Говорит полиция!». Его фильмография насчитывает уже более 70 проектов, в которых он часто играл второстепенных, но ярких персонажей: бармена, врача, юриста, инспектора ДПС. Настоящей звездной ролью для Сибирцева стал оперативник Смоленского уголовного розыска Захар Саенко в комедийном мистическом сериале «Вампиры средней полосы». Актёр появился в этом проекте в 2021 году и продолжил участие в следующих сезонах. Эта работа принесла ему популярность, хотя, по его собственному признанию, степень этой славы не всегда соответствует ожиданиям.

«Степень моей узнаваемости на улицах – «А Вы не из Красноярска?». А также, возможно, из Тулы, Твери, Иркутска, Архангельска, Владимира, Екатеринбурга, Выборга и еще множества других городов нашей большой страны. Однажды я решил соглашаться со всеми предположениями прописки, чтобы у каждого собеседника был повод порадоваться, что он признал земляка. Народ рад, и мне хорошо», – цитирует артиста Vokrug.tv.

Помимо «Вампиров», среди заметных работ последних лет — роли в сериалах «Кухня», «По ту сторону смерти», «Нулевой пациент», «Министерство всего хорошего», «Жить жизнь», а также в семейном фэнтези «Баба Яга спасает мир».

Личная жизнь артиста

В отличие от многих коллег по актерскому цеху, Александр Сибирцев ведет довольно закрытую личную жизнь, предпочитая не выставлять её напоказ. По данным открытых источников, Актер давно состоит в браке и его жену зовут Юлия. В этом союзе родилось трое детей: две дочери и сын, которого назвали Львом — сильным и гордым именем. Младшая из девочек родилась в феврале 2023 года, всего за несколько месяцев до того, как Льву исполнилось три года.

В своих немногочисленных интервью актер редко распространяется о семейных делах, предпочитая говорить о работе и творческих планах. Известно, что семья живет в Москве, где Сибирцев уже более 10 лет служит в театре-студии своего учителя Всеволода Шиловского.

О «Вампирах средней полосы»

Александр Сибирцев (Фото: Telegram @sasha_sibirtsev)
В истории кинематографа рождаются роли, которые выходят за рамки сценария и становятся для актера судьбоносными. Именно такой для российского артиста Александра Сибирцева оказалась роль оперативника Захара Саенко в популярном сериале «Вампиры средней полосы». Ироничный, принципиальный и лишенный сверхспособностей полицейский, который противостоит мистической угрозе, не только полюбился зрителям, но и стал для Сибирцева одной из самых любимых работ в карьере. Удивительно, но путь к этой роли начался с эпизода, в котором его персонаж даже не имел имени.

2019 году актер снялся в пилотной серии будущего сериала. Его роль была настолько мала, что в сценарии она значилась как «Милиционер №3». Однако внешность и фактура актера запомнились кастинг-директору. Через два года, когда проект получил зеленый свет, создатели специально расширили образ второстепенного полицейского, превратив его в полноценного персонажа — оперативника Захара Саенко.

Захар Саенко — полицейский старой закалки, который верит в букву закона и служит, чтобы помогать людям. По словам Сибирцева, герой ему внутренне близок.

«Он настоящий полицейский и всегда на стороне справедливости... Его девиз: "Если есть дело — его надо раскрыть, и не для того, чтобы получить звёздочку"», — делился артист в интервью kg-rostov.ru.

Для Сибирцева «Вампиры средней полосы» — это больше, чем просто детективная комедия с элементами фэнтези. Он отмечает, что в центре сюжета, несмотря на вампирскую тему, оказываются вечные ценности.

«Семья в сериале хоть и вампиры, но они стараются держаться вместе и сплочённо решают проблемы. Тут получается очень интересное сочетание сказки и бытовой жизненной истории», — рассказывал Сибирцев.

Сериал «Вампиры средней полосы» имел бешеную популярность у публики. Телезрители с нетерпением ожидали выхода новых серий. И вот в ноябре 2025 года на экраны вышел третий, финальный сезон сериала.

Александр Сибирцев сегодня

Александр Сибирцев (Фото: Telegram @sasha_sibirtsev)
Актер продолжает активно работать в профессии. Он остается верен Театру-студии Всеволода Шиловского, который наконец обрел собственное помещение на Петровке в центре Москвы. Среди его театральных работ последних лет — роли в спектаклях «Слишком женатый таксист 2, или Папа в паутине», «Сильное чувство» и «Игроки» по Гоголю. В кино актер продолжает сниматься в популярных сериалах. В 2024 году он появился в новой экранизации «Мастера и Маргариты», а также в проектах «Тётя Марта-2», «Развод по расчёту» и «Против всех-3».

Одним из наиболее значимых проектов 2025 года для Сибирцева стала роль в исторической драме «Атом» о создании советской атомной бомбы, где он сыграл Полетаева вместе с такими звездами, как Алексей Гуськов и Екатерина Климова.

Параллельно с актерской карьерой Сибирцев успешно развивает деятельность ведущего мероприятий и диджея — направление, которое он называет своим «хобби», ставшим профессией. Он проводит различные мероприятия в России и за рубежом для русскоязычной аудитории — от свадеб и корпоративов до крупных фестивалей.

«Я ценю в этой профессии, как и в своей деятельности в целом, дать возможность людям хорошо провести время, отключиться от повседневных задач и унести с собой положительные эмоции или что-то полезное», — говорит актер о своей работе ведущего.


Елена Генералова

