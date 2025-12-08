«Есть дело — надо раскрыть»: Неожиданный успех Александра Сибирцева от роли полицейского в сериале «Вампиры средней полосы»
Александр Сибирцев, известный своей яркой ролью в популярном сериале «Вампиры средней полосы», 9 декабря отмечает свой 41-й день рождения. За годы карьеры он успел завоевать сердца зрителей своей харизмой и неординарным актерским талантом. О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
От Батайска до Москвы: путь Сибирцева в актерскую профессиюАлександр Сибирцев родился 9 декабря 1984 года в городе Батайске Ростовской области. После окончания местной гимназии № 21 он выбрал, казалось бы, далекий от творчества путь: поступил в Донской государственный технический университет на факультет «Технология машиностроения» и получил диплом. Однако затем его жизнь совершила крутой вираж — Сибирцев решил стать актером и поступил в главную кузницу кинематографических кадров — ВГИК, который успешно окончил в 2011 году.
Дебют в кино состоялся сразу после получения диплома с небольших ролей в сериалах «Казнокрады» и «Говорит полиция!». Его фильмография насчитывает уже более 70 проектов, в которых он часто играл второстепенных, но ярких персонажей: бармена, врача, юриста, инспектора ДПС. Настоящей звездной ролью для Сибирцева стал оперативник Смоленского уголовного розыска Захар Саенко в комедийном мистическом сериале «Вампиры средней полосы». Актёр появился в этом проекте в 2021 году и продолжил участие в следующих сезонах. Эта работа принесла ему популярность, хотя, по его собственному признанию, степень этой славы не всегда соответствует ожиданиям.
«Степень моей узнаваемости на улицах – «А Вы не из Красноярска?». А также, возможно, из Тулы, Твери, Иркутска, Архангельска, Владимира, Екатеринбурга, Выборга и еще множества других городов нашей большой страны. Однажды я решил соглашаться со всеми предположениями прописки, чтобы у каждого собеседника был повод порадоваться, что он признал земляка. Народ рад, и мне хорошо», – цитирует артиста Vokrug.tv.
Помимо «Вампиров», среди заметных работ последних лет — роли в сериалах «Кухня», «По ту сторону смерти», «Нулевой пациент», «Министерство всего хорошего», «Жить жизнь», а также в семейном фэнтези «Баба Яга спасает мир».
Личная жизнь артистаВ отличие от многих коллег по актерскому цеху, Александр Сибирцев ведет довольно закрытую личную жизнь, предпочитая не выставлять её напоказ. По данным открытых источников, Актер давно состоит в браке и его жену зовут Юлия. В этом союзе родилось трое детей: две дочери и сын, которого назвали Львом — сильным и гордым именем. Младшая из девочек родилась в феврале 2023 года, всего за несколько месяцев до того, как Льву исполнилось три года.
В своих немногочисленных интервью актер редко распространяется о семейных делах, предпочитая говорить о работе и творческих планах. Известно, что семья живет в Москве, где Сибирцев уже более 10 лет служит в театре-студии своего учителя Всеволода Шиловского.
О «Вампирах средней полосы»В истории кинематографа рождаются роли, которые выходят за рамки сценария и становятся для актера судьбоносными. Именно такой для российского артиста Александра Сибирцева оказалась роль оперативника Захара Саенко в популярном сериале «Вампиры средней полосы». Ироничный, принципиальный и лишенный сверхспособностей полицейский, который противостоит мистической угрозе, не только полюбился зрителям, но и стал для Сибирцева одной из самых любимых работ в карьере. Удивительно, но путь к этой роли начался с эпизода, в котором его персонаж даже не имел имени.
2019 году актер снялся в пилотной серии будущего сериала. Его роль была настолько мала, что в сценарии она значилась как «Милиционер №3». Однако внешность и фактура актера запомнились кастинг-директору. Через два года, когда проект получил зеленый свет, создатели специально расширили образ второстепенного полицейского, превратив его в полноценного персонажа — оперативника Захара Саенко.
Захар Саенко — полицейский старой закалки, который верит в букву закона и служит, чтобы помогать людям. По словам Сибирцева, герой ему внутренне близок.
«Он настоящий полицейский и всегда на стороне справедливости... Его девиз: "Если есть дело — его надо раскрыть, и не для того, чтобы получить звёздочку"», — делился артист в интервью kg-rostov.ru.
Для Сибирцева «Вампиры средней полосы» — это больше, чем просто детективная комедия с элементами фэнтези. Он отмечает, что в центре сюжета, несмотря на вампирскую тему, оказываются вечные ценности.
«Семья в сериале хоть и вампиры, но они стараются держаться вместе и сплочённо решают проблемы. Тут получается очень интересное сочетание сказки и бытовой жизненной истории», — рассказывал Сибирцев.
Сериал «Вампиры средней полосы» имел бешеную популярность у публики. Телезрители с нетерпением ожидали выхода новых серий. И вот в ноябре 2025 года на экраны вышел третий, финальный сезон сериала.
Александр Сибирцев сегодняАктер продолжает активно работать в профессии. Он остается верен Театру-студии Всеволода Шиловского, который наконец обрел собственное помещение на Петровке в центре Москвы. Среди его театральных работ последних лет — роли в спектаклях «Слишком женатый таксист 2, или Папа в паутине», «Сильное чувство» и «Игроки» по Гоголю. В кино актер продолжает сниматься в популярных сериалах. В 2024 году он появился в новой экранизации «Мастера и Маргариты», а также в проектах «Тётя Марта-2», «Развод по расчёту» и «Против всех-3».
Одним из наиболее значимых проектов 2025 года для Сибирцева стала роль в исторической драме «Атом» о создании советской атомной бомбы, где он сыграл Полетаева вместе с такими звездами, как Алексей Гуськов и Екатерина Климова.
Параллельно с актерской карьерой Сибирцев успешно развивает деятельность ведущего мероприятий и диджея — направление, которое он называет своим «хобби», ставшим профессией. Он проводит различные мероприятия в России и за рубежом для русскоязычной аудитории — от свадеб и корпоративов до крупных фестивалей.
«Я ценю в этой профессии, как и в своей деятельности в целом, дать возможность людям хорошо провести время, отключиться от повседневных задач и унести с собой положительные эмоции или что-то полезное», — говорит актер о своей работе ведущего.