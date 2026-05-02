Запойные кутежи, изнасилование, измены мужа и эмиграция: где и с кем нашла покой «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко?
Актрисе, которую миллионы зрителей запомнили по культовым ролям в картинах «Мэри Поппинс, до свидания!», «Военно-полевой роман» и «Леди Макбет Мценского уезда», Наталье Андрейченко 3 мая исполняется 70 лет. Эта заслуженная артистка РСФСР прошла долгий путь: от студентки ВГИКа до всесоюзной славы, а затем — эмиграции, забвения в Голливуде и жизни затворницы в джунглях Мексики. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годы
Наталья Андрейченко появилась на свет в Москве 3 мая 1956 года. Её отец, Эдуард Андрейченко, занимал должность главного инженера на авиационном заводе. Мать, Лидия Андрейченко, работала инспектором в Министерстве образования.
Впервые тяга к искусству у Андрейченко проявилась в пятилетнем возрасте. После посещения балета «Спящая красавица» в исполнении труппы Большого театра Наталья начала увлекаться домашними постановками и мечтать о карьере артистки.
Родители не поддерживали стремление дочери стать актрисой и видели её будущее в профессии, связанной с изучением языков и литературы. Последние два года школы Андрейченко по настоянию мамы готовилась к поступлению на филологический факультет МГУ.
Однако когда пришло время поступать, своенравная дочь пошла сдавать экзамены в Театральное училище имени М. С. Щепкина, но не смогла пройти отбор. Ни капли не отчаявшись, она отправилась во ВГИК, куда поступила с первого раза — на курс Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой.
Групповое изнасилование
На третьем году обучения произошло событие, которое стало для настоящим потрясением и едва не разрушило жизнь Андрейченко. 19-летняя студентка третьего курса, возвращаясь после репетиции во ВГИКе, решила поймать такси. Вместо дома таксист повез ее на кладбище, где начал приставать к молодой красавице. Девушка смогла разбить лобовое стекло автомобиля и выбежать из него. В этот момент рядом с машиной находились двое мужчин, у которых были ножи. Таксист уехал, а вооружённые незнакомцы изнасиловали студентку.
«Единственное, что я знаю, — был чудовищный удар одного из них сзади мне по голове. Меня свалило. Я открывала глаза, закрывала, и в это время началось что-то очень страшное. Эти люди меня зверски били. Началось насилие души, всего, что только можно представить. Это продолжалось так долго, я теряла сознание время от времени. Я не могу рассказать весь этот ужас. В какой-то момент я поняла, что я ничего не вижу, потому что они меня так сильно били по лицу», — рассказала Наталья в эфире программы «Секрет на миллион».
Алкоголизм
После такого потрясения юная актриса смогла оправиться, но в ее жизни появился алкоголь и неконтролируемые кутежи. Андрей Кончаловский, который пригласил её на съёмки «Сибириады», не ожидал, что молодая актриса может столько пить. Наталья могла исчезнуть на несколько дней, а затем, как ни в чём не бывало, вернуться на съёмочную площадку.
«Меня хотели закрыть в больнице на какое-то время. Папа стоял на коленях перед министром Ермашом: «Отпустите ее». Ровно через две с половиной недели я сама пришла к папе и сказала, что мне это очень надоело: «Помоги остановиться!». Папа на Пушкинской площади нашел врачей, мы пришли в эту клинику, и мне помогли на короткое время», — цитирует актрису 5-tv.ru.
В итоге всё завершилось химической кодировкой, во время которой Андрейченко пережила клиническую смерть. Этот опыт полностью изменил её взгляд на употребление алкоголя.
Личная жизнь
Наталья Андрейченко дважды была в браке. Её первым супругом стал композитор Максим Дунаевский. Они познакомились в буфете гостиницы. На первый взгляд мужчина совсем не понравился актрисе, но когда она услышала, как он поет, поняла, что влюбилась. Их роман был очень стремительным и страстным, они быстро начали жить вместе и в 1982 году поженились. В этом союзе на свет появился сын Дмитрий.
Любовь композитора оказалась скоротечной. Пока Наталья вынашивала сына, супруг ей изменял. Актриса узнала о внебрачном сыне своего возлюбленного в ночь, когда рожала сама. Возродить былые отношения у пары не получилось, и последовал развод.
После съемок «Военно-полевого романа» и «Мэри Поппинс, до свидания!» в 1983 году, Андрейченко должна была продолжить работу в фильме Игоря Масленникова «Зимняя вишня». В то же время ей поступило весьма привлекательное предложение от американских кинематографистов — сыграть роль Елизаветы Лопухиной, супруги Петра I, в фильме «Пётр Великий», и она выбрала последнее.
Съемки «Петра Великого» проходили в Суздале, там и начался роман актрисы с режиссером Максимилианом Шеллом.
«Макс не знал русского, я – английского, но мы все равно понимали друг друга. Помню, поднялись на мост, и Макс, показав на Луну, сказал, что она светит и здесь, в России, и на его родине, в Швейцарии», – позже рассказывала о начале романа Андрейченко.В 1985 году состоялось бракосочетание двух звёзд. В течение некоторого времени Наталья Андрейченко пыталась совмещать профессиональную деятельность в СССР с обязанностями матери и жены в США.
Осознав, что не может разрываться между двумя странами, в 1991 году актриса окончательно обосновалась в Лос-Анджелесе. От брака с Максимилианом у Натальи родилась дочь Анастасия, ставшая известной в Америке балериной. На протяжении долгих лет актриса оставалась музой для Шелла, но из-за разности взглядов они постепенно начали отдаляться.
Как-то по дороге из аэропорта Шелл сказал жене:
«Я встретил женщину. Она простая, примитивная, некрасивая и неинтеллигентная, и я останусь с ней».Пара прожила в браке 21 год и в 2005 году завершила отношения разводом.
Андрейченко сейчас
На протяжении последних лет Наталья Андрейченко проживает в Мексике. Она уделяет большое внимание духовным практикам и следует принципам сыроедения, практикует йогу и исповедует буддизм. Актриса счастлива в отношениях с видеооператором, владельцем органического кафе и питомника в Мексике, Романом. Возлюбленный акртисы моложе ее почти на 30 лет. Пара познакомилась еще в 2014 году. Сейчас они живут в доме Андрейченко в Канкуне.