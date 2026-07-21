«Мальчик странненький»: моложе на 14 лет, нравится маме и любуется «мазней» Плаксиной. Почему на самом деле Любовь Успенская приняла нового любовника дочери
Любовь Успенская, громившая всех предыдущих парней дочери, наконец сдалась. Экскурсовод Артём, которому молва приписывает то корысть, то странности, покорил королеву шансона. Пока хейтеры в сети критикуют живопись Татьяны Плаксиной, называя её «мазнёй», сама пара демонстрирует прочный тандем. Что скрывает новый возлюбленный Татьяны Плаксиной, и почему на самом деле он так понравился ее матери, расскажет «Радио 1».
Интеллектуальный союз или удачный тандем: кто в этой паре главный бенефициар?В отличие от типичных медийных интрижек, отношения Татьяны и Артёма строятся на творчестве и интеллектуальной близости. Артём, выпускник МГУ и экскурсовод, далёк от светской тусовки, но идеально вписывается в мир искусства. Он не только разделяет увлечение Татьяны живописью, но и оказывает ей практическую поддержку, помогая продавать её картины на аукционах. Именно это общее дело и взаимное уважение к творчеству делают их союз гораздо крепче, чем обычные романтические чувства.
Разница в возрасте между Татьяной и Артёмом составляет около 14 лет, однако этот фактор совершенно не мешает их гармоничному союзу. Ключевую роль в их отношениях играет общее увлечение искусством, где ценятся эрудиция и опыт, а не паспортные данные. Татьяна использует живопись для глубокого эмоционального самовыражения, а Артём, как профессиональный искусствовед, помогает наследнице королевы шансона переводить эти чувства на понятный публике язык. Их возрастные и профессиональные особенности не противоречат, а идеально дополняют друг друга: девушка делится личным эмоциональным опытом, а молодой человек применяет свои академические знания.Разница в возрасте между Татьяной и Артёмом не становится проблемой благодаря нескольким важным факторам. Ключевую роль играет полное одобрение со стороны матери, Любови Успенской. Певица высоко ценит зрелость, ум и эрудицию избранника дочери, что полностью снимает внутреннее напряжение. Кроме того, современное общество всё меньше осуждает возрастные разрывы, обращая внимание на общие интересы и духовную близость пары. Несмотря на возможные будущие трудности из-за разных жизненных этапов, их союз выглядит не как банальный роман, а как прочный творческий и деловой тандем.
Любовь Успенская против всех предыдущих парней дочери, а этого — хвалит. Что в нём особенного?Любовь Успенская в интервью «СтарХиту» поделилась впечатлениями о новом бойфренде дочери Татьяны — Артёме. Певица не скрывает искренней симпатии и делится своими мыслями: «По‑моему, у них любовь. Я не знаю, но этот мальчик очень мне нравится». Королева шансона назвала молодого человека образованным и эрудированным, отметила его учёбу в МГУ и не раз подчёркивала личные качества избранника: «Очень добрый, тёплый и очень умненький». При этом вместо привычного давления или осуждения артистка выбрала тактику спокойной материнской поддержки.
«Я не знаю, что будет дальше, но этот мальчик меня не раздражает… Я просто буду любоваться, если моей дочке будет хорошо. Я буду радоваться, кайфовать», — добавила певица.Особенно ярко эта перемена заметна на контрасте с прошлыми романами Татьяны. Например, отношения дочери с Никитой Плотниковым мать категорически не одобряла.
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В итоге пара распалась. Сейчас Любовь Успенская перестала контролировать личную жизнь наследницы и предоставила молодой женщине право самой решать, с кем быть.
Реакция в сети на нового возлюбленного ПлаксинойМнения пользователей соцсетей полярно отличаются. Многие поддерживают выбор девушки и в комментариях пишут: «Наконец‑то не какой‑то тусовщик, а парень с образованием и делом. Пусть у них всё получится». Другие добавляют: «Главное, чтобы Татьяна была счастлива. Если мама не против — это уже половина успеха». Ценят и наличие общего дела: «Интересно, что они вместе занимаются её картинами. Это не про “погулять и забыть”, а про совместный труд». Звучат и осторожные надежды.
«Надеюсь, это не пиар, а настоящие чувства. И что этот парень не просто хочет заработать. Хочется верить, что у неё всё будет хорошо», — высказываются фолловеры.Впрочем, скептиков тоже немало. Критика звучит довольно жёстко. Некоторые жалеют молодого человека: «Бедный пацан. По его взгляду видно, как он влип». Другие считают роман временным увлечением: «Ладно, пусть Татьяна пока поиграет! Нашла очередную игрушку на время!». Третьи критикуют творчество девушки и сомневаются в избраннике.
«Она не умеет рисовать. Ее «картины» ужасны, мазня. И какой альбом? Мальчик странненький, неужели он правда искусствовед?» — не унимаются хейтеры.Татьяна Плаксина много лет занимается живописью, работы художницы выставляются в московских галереях, а Артём помогает наследнице Любови Успенской с организацией выставок.