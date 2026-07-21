«Мальчик странненький»: моложе на 14 лет, нравится маме и любуется «мазней» Плаксиной. Почему на самом деле Любовь Успенская приняла нового любовника дочери

21 июля 2026, 17:14

Любовь Успенская (Фото: Инстаграм* @uspenskayalubov_official)

Любовь Успенская, громившая всех предыдущих парней дочери, наконец сдалась. Экскурсовод Артём, которому молва приписывает то корысть, то странности, покорил королеву шансона. Пока хейтеры в сети критикуют живопись Татьяны Плаксиной, называя её «мазнёй», сама пара демонстрирует прочный тандем. Что скрывает новый возлюбленный Татьяны Плаксиной, и почему на самом деле он так понравился ее матери, расскажет «Радио 1».





Содержание Интеллектуальный союз или удачный тандем: кто в этой паре главный бенефициар? Любовь Успенская против всех предыдущих парней дочери, а этого — хвалит. Что в нём особенного? Реакция в сети на нового возлюбленного Плаксиной

Интеллектуальный союз или удачный тандем: кто в этой паре главный бенефициар?



Работа Татьяны (Фото: Инстаграм* @tatiana_plaksin_)

Любовь Успенская против всех предыдущих парней дочери, а этого — хвалит. Что в нём особенного?



Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (Фото: Инстаграм* @uspenskayalubov_official)

«Я не знаю, что будет дальше, но этот мальчик меня не раздражает… Я просто буду любоваться, если моей дочке будет хорошо. Я буду радоваться, кайфовать», — добавила певица.

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Реакция в сети на нового возлюбленного Плаксиной



Татьяна Плаксина (Фото: Инстаграм* @tatiana_plaksin_)

«Надеюсь, это не пиар, а настоящие чувства. И что этот парень не просто хочет заработать. Хочется верить, что у неё всё будет хорошо», — высказываются фолловеры.

«Она не умеет рисовать. Ее «картины» ужасны, мазня. И какой альбом? Мальчик странненький, неужели он правда искусствовед?» — не унимаются хейтеры.