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«Мальчик странненький»: моложе на 14 лет, нравится маме и любуется «мазней» Плаксиной. Почему на самом деле Любовь Успенская приняла нового любовника дочери

Любовь Успенская (Фото: Инстаграм* @uspenskayalubov_official)

Любовь Успенская, громившая всех предыдущих парней дочери, наконец сдалась. Экскурсовод Артём, которому молва приписывает то корысть, то странности, покорил королеву шансона. Пока хейтеры в сети критикуют живопись Татьяны Плаксиной, называя её «мазнёй», сама пара демонстрирует прочный тандем. Что скрывает новый возлюбленный Татьяны Плаксиной, и почему на самом деле он так понравился ее матери, расскажет «Радио 1».



Интеллектуальный союз или удачный тандем: кто в этой паре главный бенефициар?

В отличие от типичных медийных интрижек, отношения Татьяны и Артёма строятся на творчестве и интеллектуальной близости. Артём, выпускник МГУ и экскурсовод, далёк от светской тусовки, но идеально вписывается в мир искусства. Он не только разделяет увлечение Татьяны живописью, но и оказывает ей практическую поддержку, помогая продавать её картины на аукционах. Именно это общее дело и взаимное уважение к творчеству делают их союз гораздо крепче, чем обычные романтические чувства.

Разница в возрасте между Татьяной и Артёмом составляет около 14 лет, однако этот фактор совершенно не мешает их гармоничному союзу. Ключевую роль в их отношениях играет общее увлечение искусством, где ценятся эрудиция и опыт, а не паспортные данные. Татьяна использует живопись для глубокого эмоционального самовыражения, а Артём, как профессиональный искусствовед, помогает наследнице королевы шансона переводить эти чувства на понятный публике язык. Их возрастные и профессиональные особенности не противоречат, а идеально дополняют друг друга: девушка делится личным эмоциональным опытом, а молодой человек применяет свои академические знания.

Работа Татьяны (Фото: Инстаграм* @tatiana_plaksin_)
Разница в возрасте между Татьяной и Артёмом не становится проблемой благодаря нескольким важным факторам. Ключевую роль играет полное одобрение со стороны матери, Любови Успенской. Певица высоко ценит зрелость, ум и эрудицию избранника дочери, что полностью снимает внутреннее напряжение. Кроме того, современное общество всё меньше осуждает возрастные разрывы, обращая внимание на общие интересы и духовную близость пары. Несмотря на возможные будущие трудности из-за разных жизненных этапов, их союз выглядит не как банальный роман, а как прочный творческий и деловой тандем.

Любовь Успенская против всех предыдущих парней дочери, а этого — хвалит. Что в нём особенного?

Любовь Успенская в интервью «СтарХиту» поделилась впечатлениями о новом бойфренде дочери Татьяны — Артёме. Певица не скрывает искренней симпатии и делится своими мыслями: «По‑моему, у них любовь. Я не знаю, но этот мальчик очень мне нравится». Королева шансона назвала молодого человека образованным и эрудированным, отметила его учёбу в МГУ и не раз подчёркивала личные качества избранника: «Очень добрый, тёплый и очень умненький».

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (Фото: Инстаграм* @uspenskayalubov_official)
При этом вместо привычного давления или осуждения артистка выбрала тактику спокойной материнской поддержки.

«Я не знаю, что будет дальше, но этот мальчик меня не раздражает… Я просто буду любоваться, если моей дочке будет хорошо. Я буду радоваться, кайфовать», — добавила певица.
Особенно ярко эта перемена заметна на контрасте с прошлыми романами Татьяны. Например, отношения дочери с Никитой Плотниковым мать категорически не одобряла.
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В итоге пара распалась. Сейчас Любовь Успенская перестала контролировать личную жизнь наследницы и предоставила молодой женщине право самой решать, с кем быть.

Реакция в сети на нового возлюбленного Плаксиной

Мнения пользователей соцсетей полярно отличаются. Многие поддерживают выбор девушки и в комментариях пишут: «Наконец‑то не какой‑то тусовщик, а парень с образованием и делом. Пусть у них всё получится». Другие добавляют: «Главное, чтобы Татьяна была счастлива. Если мама не против — это уже половина успеха». Ценят и наличие общего дела: «Интересно, что они вместе занимаются её картинами. Это не про “погулять и забыть”, а про совместный труд». Звучат и осторожные надежды.

Татьяна Плаксина (Фото: Инстаграм* @tatiana_plaksin_)
«Надеюсь, это не пиар, а настоящие чувства. И что этот парень не просто хочет заработать. Хочется верить, что у неё всё будет хорошо», — высказываются фолловеры.
Впрочем, скептиков тоже немало. Критика звучит довольно жёстко. Некоторые жалеют молодого человека: «Бедный пацан. По его взгляду видно, как он влип». Другие считают роман временным увлечением: «Ладно, пусть Татьяна пока поиграет! Нашла очередную игрушку на время!». Третьи критикуют творчество девушки и сомневаются в избраннике.

«Она не умеет рисовать. Ее «картины» ужасны, мазня. И какой альбом? Мальчик странненький, неужели он правда искусствовед?» — не унимаются хейтеры.
Татьяна Плаксина много лет занимается живописью, работы художницы выставляются в московских галереях, а Артём помогает наследнице Любови Успенской с организацией выставок.

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Арсений Орлов

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