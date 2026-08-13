«Это был мой выбор»: как отказ на непристойное предложение разрушил карьеру Натальи Трубниковой и кому досталось её миллионное наследство

13 августа 2026, 18:00

Наталья Трубникова (Фото: РИА Новости/Василий Малышев)

Ей не было и четырёх лет, когда по телевизору показали, как Майя Плисецкая танцует «Умирающего лебедя». С этого момента девочка из обычной московской семьи хотела только одного — танцевать, как она. Этой мечте Наталья Трубникова и посвятила свою жизнь, пройдя путь от танцовщицы кордебалета до признанной балерины и актрисы. 10 августа её не стало. Артистка театра и кино скончалась в возрасте 71 года. Как сложилась жизнь звезды советского мюзикла, почему карьера в кино оборвалась после одной-единственной роли, кого она потеряла и почему последние годы оказались для неё особенно тяжёлыми, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Отказ, который стоил карьеры в Большом театре: что пережила звезда «31 июня»? Негласный запрет на главные роли: почему Трубникова перестала сниматься Политика, сложная свекровь и приют для кошек: непростая судьба звезды «Принцессы цирка» Тело звезды «Принцессы цирка» нашла соседка. Что случилось с Натальей Трубниковой? Сколько заработала и что оставила после себя «Мелисента»?

Отказ, который стоил карьеры в Большом театре: что пережила звезда «31 июня»?

«У папы два высших экономических образования, диплом Академии внешней торговли. При этом он пел, играл на пианино и аккордеоне. Хотя музыке никогда не учился, обладал таким слухом, что с лёгкостью подбирал любое произведение», — рассказывала актриса «7Дней.ру».



Наталья Трубникова (Фото: Кадр из передачи «Мой герой»)

«В училище нас начали ставить на пальцы. Ноги — в кровь. Заклеивали раны плёнкой от сырого яйца, а сверху — пластырем. Но кровь все равно просачивалась через пуанты. Дома не жаловалась: боялась, что заберут из училища», — вспоминала Трубникова.

«Когда я выпускалась из балетного училища, мне дали роль в Большом театре. И вскоре прямо в моем присутствии, в секунду вогнав меня в жуткую депрессию, мою фамилию зачеркнули. Дело в том, что я ответила отказом на непристойное предложение. Мне тогда сказал один человек: „Наташа, ты же решила отказаться от сольной карьеры?“ Да, это был мой выбор!» — признавалась звезда «Экспресс-газете».

Наталья Трубникова (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Негласный запрет на главные роли: почему Трубникова перестала сниматься



Наталья Трубникова (Фото: Кадр из фильма «31 июня»)

«Ерёменко я поначалу побаивалась — такой известный актёр! Но он оказался подкупающе прост и искренен. С ним было очень легко играть, потому что он… ничего не играл! Просто всё, что он говорил, сразу принималось на веру. Я думаю, это качество очень талантливого актёра!» — вспоминала Трубникова.

«На «Мосфильме» было негласное распоряжение не утверждать на главные роли балетных артистов… Только спустя годы помощники режиссёра с «Мосфильма» поделились правдой: «Ты идеально подходила для многих фильмов. Но действовал негласный запрет. Дескать, мы её снимем, потратим миллионы, а она сбежит из страны, и фильм закроют? Нет уж!» — говорила актриса.

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Политика, сложная свекровь и приют для кошек: непростая судьба звезды «Принцессы цирка»

«Нас свела работа. В революционном балете «Прозрение» нас поставили в пару. Толя красиво ухаживал: потом я узнала, что он постоянно занимал деньги, пытаясь перекрутиться. Чем сразил окончательно — фантастически водит машину», — делилась актриса.



Анатолий Кулаков (Фото: Кадр из передачи «Мой герой»)

«По ночам я снималась в фильме «Фантазер». Я практически не спала, но свекровь бурчала: «Еще неизвестно, что это за ночные съёмки! Хороша жена!», — делилась звезда.

«Сейчас у балерин по нескольку детей, а тогда очень редко кто из моих коллег отваживался завести малыша. Разве что после сорока. У меня не вышло», — признавалась Наталья.



Наталья Трубникова (Фото: Кадр из передачи «Мой герой»)

Тело звезды «Принцессы цирка» нашла соседка. Что случилось с Натальей Трубниковой?

Сколько заработала и что оставила после себя «Мелисента»?



Наталья Трубнкова (Фото: Кадр из фильма «31 июня»)

«Похоронами Трубниковой сейчас занимаются вдова брата Лариса и племянник», — рассказал источник из окружения актрисы.