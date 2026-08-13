«Это был мой выбор»: как отказ на непристойное предложение разрушил карьеру Натальи Трубниковой и кому досталось её миллионное наследство
Ей не было и четырёх лет, когда по телевизору показали, как Майя Плисецкая танцует «Умирающего лебедя». С этого момента девочка из обычной московской семьи хотела только одного — танцевать, как она. Этой мечте Наталья Трубникова и посвятила свою жизнь, пройдя путь от танцовщицы кордебалета до признанной балерины и актрисы. 10 августа её не стало. Артистка театра и кино скончалась в возрасте 71 года. Как сложилась жизнь звезды советского мюзикла, почему карьера в кино оборвалась после одной-единственной роли, кого она потеряла и почему последние годы оказались для неё особенно тяжёлыми, читайте в материале «Радио 1».
Отказ, который стоил карьеры в Большом театре: что пережила звезда «31 июня»?Будущая актриса родилась 17 июля 1955 года в Москве в интеллигентной семье: мать работала инженером, а отец, имевший два высших образования, трудился в Госснабе и Арбитражном суде.
«У папы два высших экономических образования, диплом Академии внешней торговли. При этом он пел, играл на пианино и аккордеоне. Хотя музыке никогда не учился, обладал таким слухом, что с лёгкостью подбирал любое произведение», — рассказывала актриса «7Дней.ру».Любовь к балету зародилась у будущей звезды в три с половиной года после просмотра выступления Майи Плисецкой, и с тех самых пор хореография стала её главной жизненной целью.
«В училище нас начали ставить на пальцы. Ноги — в кровь. Заклеивали раны плёнкой от сырого яйца, а сверху — пластырем. Но кровь все равно просачивалась через пуанты. Дома не жаловалась: боялась, что заберут из училища», — вспоминала Трубникова.Уже в 15 лет девушка отправилась в первые зарубежные гастроли, посетив Париж, Марсель, Ниццу и Бильбао. На выпускном в 1973 году ей доверили исполнить партию Пахиты из одноименного балета. Однако, несмотря на яркое исполнение роли, двери главного театра страны перед юной артисткой так и не открылись.
«Когда я выпускалась из балетного училища, мне дали роль в Большом театре. И вскоре прямо в моем присутствии, в секунду вогнав меня в жуткую депрессию, мою фамилию зачеркнули. Дело в том, что я ответила отказом на непристойное предложение. Мне тогда сказал один человек: „Наташа, ты же решила отказаться от сольной карьеры?“ Да, это был мой выбор!» — признавалась звезда «Экспресс-газете».Начав карьеру с кордебалета в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, Трубникова благодаря упорству и дополнительному образованию на балетмейстерском факультете ГИТИСа выросла в ведущую солистку МАМТа. Она блестяще воплотила ряд главных партий, среди которых выделялись Флёр де Лис в «Эсмеральде», а также Купава в «Снегурочке». За свою работу в театре Наталья была удостоена диплома лауреата престижного фестиваля «Московские звёзды».
Негласный запрет на главные роли: почему Трубникова перестала сниматьсяДебют в кино состоялся в 1976 году в ленте Марка Захарова «12 стульев»: она воплотила образ капитана корабля в знаменитой сцене-фантазии Остапа Бендера. Однако подлинная всенародная любовь пришла двумя годами позже, когда режиссёр Леонид Квинихидзе доверил кинодиве заглавную партию принцессы Мелисенты в музыкальной сказке «31 июня». На пробах восходящей звезде удалось обойти таких именитых соперниц, как Ирина Алфёрова и Елена Шанина.
Торжественный показ прошёл в кинотеатре «Родина», а под бой курантов 31 декабря картину транслировали по центральному телевидению. Публика была покорена неземной красотой ранее никому не ведомой исполнительницы, которая блистала в дуэте с Николаем Ерёменко-младшим, считавшимся главным сердцеедом советского кинематографа.
«Ерёменко я поначалу побаивалась — такой известный актёр! Но он оказался подкупающе прост и искренен. С ним было очень легко играть, потому что он… ничего не играл! Просто всё, что он говорил, сразу принималось на веру. Я думаю, это качество очень талантливого актёра!» — вспоминала Трубникова.Однако триумф оказался недолгим. В августе 1979-го соэкранник актрисы, солист Большого театра Александр Годунов, запросил политическое убежище во время заокеанских гастролей. Из-за этого громкого скандала картину запретили к показу на семь лет, что фактически разрушило стремительно развивавшуюся карьеру актрисы.
«На «Мосфильме» было негласное распоряжение не утверждать на главные роли балетных артистов… Только спустя годы помощники режиссёра с «Мосфильма» поделились правдой: «Ты идеально подходила для многих фильмов. Но действовал негласный запрет. Дескать, мы её снимем, потратим миллионы, а она сбежит из страны, и фильм закроют? Нет уж!» — говорила актриса.По собственному признанию Натальи, вскоре её статус свёлся к положению вечной участницы кастингов. Она регулярно посещала пробы на знаковые проекты вроде «Гаража», «Чародеев» и «Эскадрона гусар летучих», однако везде получала отказ. Лишь изредка ей доставались мимолётные эпизоды в таких лентах, как «Шляпа», «Формула любви» и «Тайна Снежной королевы». К середине девяностых годов её экранная карьера окончательно сошла на нет.
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Причину своего творческого заката артистка видела в принципиальности: по её убеждению, согласись она на сомнительные предложения постановщиков, её фильмография оказалась бы куда обширнее.
Политика, сложная свекровь и приют для кошек: непростая судьба звезды «Принцессы цирка»Личная судьба Натальи также оказалась далеко не безоблачной. Её избранником стал Анатолий Кулаков — талантливый танцовщик, балетмейстер и педагог, который был старше супруги на десять лет.
«Нас свела работа. В революционном балете «Прозрение» нас поставили в пару. Толя красиво ухаживал: потом я узнала, что он постоянно занимал деньги, пытаясь перекрутиться. Чем сразил окончательно — фантастически водит машину», — делилась актриса.Однако и здесь не обошлось без вмешательства большой политики. Поскольку коллеги Анатолия приняли решение не возвращаться из заграничных турне, ему навсегда запретили выезд из страны. Супруги оказались под неусыпным оком компетентных органов. Дополнительным испытанием для Натальи стали непростые отношения со свекровью, избежать бытовых трений с которой так и не удалось.
«По ночам я снималась в фильме «Фантазер». Я практически не спала, но свекровь бурчала: «Еще неизвестно, что это за ночные съёмки! Хороша жена!», — делилась звезда.Так сложилось, что детей у пары не появилось.
«Сейчас у балерин по нескольку детей, а тогда очень редко кто из моих коллег отваживался завести малыша. Разве что после сорока. У меня не вышло», — признавалась Наталья.Всю свою нерастраченную нежность актриса отдавала бездомным животным. Наталья обрела репутацию преданной защитницы кошек: она не просто регулярно подкармливала уличных питомцев, но и возвела для них настоящий, полноценный приют.
Тело звезды «Принцессы цирка» нашла соседка. Что случилось с Натальей Трубниковой?Наталья Трубникова тихо скончалась в возрасте 71 года в собственной квартире. По данным РИА Новости, тело 71-летней артистки обнаружила соседка. Утром женщины ещё беседовали, но к вечеру хозяйка квартиры перестала выходить на связь. Забеспокоившись, она заглянула в жилище и застала Наталью без признаков жизни, сидящей на диване. Физические недуги усугублялись глубокими душевными переживаниями. В 2022 году скончался её супруг, хореограф и танцовщик Анатолий Кулаков.
По словам близкого окружения, эта утрата стала для артистки сокрушительным ударом. Тяжело перенося горе, балерина надолго замкнулась в себе и окончательно исчезла из публичного пространства. По предварительным данным, причиной смерти стала болезнь Паркинсона, которая в последние годы неуклонно разрушала её здоровье.
Сколько заработала и что оставила после себя «Мелисента»?Советская звезда экрана и балета Наталья Трубникова вполне могла оставить после себя внушительное состояние. Журналисты aif.ru установили, что исполнительница роли принцессы Мелисенты проживала в столичной квартире в пешей доступности от станции метро «Маяковская».
Согласно рыночным данным, стоимость квадратного метра в этом престижном районе стартует от 800 тысяч рублей, а цена стандартной «однушки» может доходить до 30 миллионов. Однако точный метраж и актуальная оценка жилья актрисы не разглашаются, поэтому реальный размер её наследства остаётся загадкой.
«Похоронами Трубниковой сейчас занимаются вдова брата Лариса и племянник», — рассказал источник из окружения актрисы.Юрист Андрей Алёшкин разъяснил изданию правовые нюансы: если волеизъявление усопшей зафиксировано документально, её активы распределят строго по предписанным условиям. При отсутствии такого распоряжения имущество автоматически перейдёт к кровным родственникам в рамках законной очерёдности. На текущий момент имена конкретных правопреемников остаются неизвестными.