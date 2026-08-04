«Это была интрижка»: Каким вырос и как живёт сейчас внебрачный сын Ярослава Бойко и Евгении Добровольской
В начале нулевых у Евгении Добровольской случился бурный и мимолётный роман с коллегой — Ярославом Бойко во время съёмок фильма «Подозрение». О своей беременности актриса долгое время не рассказывала даже родителям. По её словам, родственники узнали о том, что скоро у них появится внук, из средств массовой информации. «Саша Сомова» ждала, что возлюбленный уйдёт из семьи ради неё, но этого не произошло. Даже рождение общего сына Яна не изменило ситуацию — «Вадим Гальцев» не стал разводиться с законной женой. Почему Бойко так и не решился на развод и как сегодня живёт их внебрачный наследник, читайте в материале «Радио 1».
Служебный роман с последствиями: о чём молчали после «Подозрения»На момент знакомства с Ярославом Бойко Евгения Добровольская была свободна и одна воспитывала сыновей от предыдущих отношений: Степана, чьим отцом был актёр дубляжа Вячеслав Баранов, и Николая, рождённого от Михаила Ефремова. Бойко на тот момент уже был женат, причём брак был заключён незадолго до их знакомства.
В 1999 году, вскоре после рождения сына Максима, актёр официально оформил отношения с хореографом Рамуной Ходоркайте. В 2001 году на съёмочной площадке во время работы над фильмом «Подозрение», где пара играла экранных мужа и жену, между Ярославом Бойко и Евгенией Добровольской вспыхнул служебный роман. Работа над фильмом завершилась, но артисты продолжили встречаться, тщательно скрывая свою связь от посторонних глаз. Их тайна так и осталась бы нераскрытой, если бы не беременность Евгении. Первыми об интересном положении «Саши Сомовой» догадались коллеги, поскольку скрыть округлившийся живот было уже невозможно.
При этом личность отца оставалась полной загадкой: рядом с актрисой не видели никакого мужчины, поэтому все были уверены, что растить малыша ей предстоит в одиночку.
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«Мои родители узнали о том, что скоро у них появится новый внук, из СМИ. Беременной я вышла на сцену получать «Нику» и, конечно, оказалась во всех газетах. Мне просто не хотелось расстраивать родных», — вспоминала кинодива в интервью «7 Дней».
Одна связь, два разных взгляда и одна тайнаВ глубине души Евгения, конечно, надеялась, что возлюбленный сделает ей предложение. Но этим иллюзиям не суждено было сбыться, а со временем Бойко и вовсе обесценил их связь, окрестив роман с актрисой обычной интрижкой.
«Это была интрижка, не больше. Мы оба понимали, что это несерьёзно», — говорил Ярослав Бойко в интервью.Добровольская испытывала сильный дискомфорт из-за связи с женатым мужчиной, считая её своей ошибкой. Ситуация усугублялась и тем, что об их романе стало известно всей стране. По наблюдениям артистки, женатый мужчина всегда покоряет красивыми словами и обещаниями развестись, но при этом прячет взгляд и то и дело поглядывает на часы. В 2002 году актриса родила сына, назвала ребёнка Яном и дала наследнику свою фамилию. Союз самого Бойко, как это ни парадоксально, уцелел. Супруги договорились предать былое забвению, а уже в 2003 году вновь стали родителями — у них появилась на свет дочь Эмилия. Однако спустя время брак с хореографом все же распался. В 2022 году 23-летний семейный марафон подошёл к концу. Добровольская на протяжении восьми лет тщательно скрывала от окружающих личность биологического отца своего мальчика. Тем не менее, со временем эта информация перестала быть тайной и стала достоянием прессы.
О чём рассказал Ян спустя годыСпустя годы Бойко признался, что его бывшая супруга отнеслась к ситуации на удивление спокойно. Самому актёру, вопреки всему, удалось выстроить тёплые отношения с Яном: отец не только материально поддерживал дитя тайной любви, но и активно участвовал в воспитании мальчика. Юноша планировал стать экономистом, но в итоге пошёл по стопам родителей и выбрал актёрскую профессию. Ещё в детстве он успел сняться в трёх фильмах — в эпизодических ролях, а затем начал выходить на сцену Детского музыкального театра и МХТ.
Сегодня наследник знаменитых родителей серьёзно увлекается водным поло и верховой ездой, параллельно получая профильное образование в театральном институте. В 2025 году Добровольский дал интервью, в котором рассказал о своих отношениях с родителями и о том, как воспринимает события минувших лет.
«Я благодарен маме и папе за поддержку. У меня нет никаких обид за прошлое. Они оба — часть моей жизни, и я люблю их», — сказал Ян в интервью Woman.ru.Молодой человек ведёт закрытый образ жизни, редко появляется в соцсетях и на публичных мероприятиях.