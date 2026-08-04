«Это была интрижка»: Каким вырос и как живёт сейчас внебрачный сын Ярослава Бойко и Евгении Добровольской

04 августа 2026, 18:14

Евгения Добровольская (Фото: Инстаграм* @dobrovolskaya_evgenia)

В начале нулевых у Евгении Добровольской случился бурный и мимолётный роман с коллегой — Ярославом Бойко во время съёмок фильма «Подозрение». О своей беременности актриса долгое время не рассказывала даже родителям. По её словам, родственники узнали о том, что скоро у них появится внук, из средств массовой информации. «Саша Сомова» ждала, что возлюбленный уйдёт из семьи ради неё, но этого не произошло. Даже рождение общего сына Яна не изменило ситуацию — «Вадим Гальцев» не стал разводиться с законной женой. Почему Бойко так и не решился на развод и как сегодня живёт их внебрачный наследник, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Служебный роман с последствиями: о чём молчали после «Подозрения» Одна связь, два разных взгляда и одна тайна О чём рассказал Ян спустя годы

Служебный роман с последствиями: о чём молчали после «Подозрения»



Евгения Добровольская (Фото: Кадр из фильма «Подозрение»)

Ему не вызвали скорую, отобрали телефон и дали успокоительное: как умирал Дмитрий Марьянов и кто получил его миллионы и на какую хитрость пошла жена?

«Мои родители узнали о том, что скоро у них появится новый внук, из СМИ. Беременной я вышла на сцену получать «Нику» и, конечно, оказалась во всех газетах. Мне просто не хотелось расстраивать родных», — вспоминала кинодива в интервью «7 Дней».

Одна связь, два разных взгляда и одна тайна

«Это была интрижка, не больше. Мы оба понимали, что это несерьёзно», — говорил Ярослав Бойко в интервью.



Евгения Добровольская с сыном Яном (Фото: Инстаграм* @dobrovolskaya_evgenia)

О чём рассказал Ян спустя годы



Ярослав Бойко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я благодарен маме и папе за поддержку. У меня нет никаких обид за прошлое. Они оба — часть моей жизни, и я люблю их», — сказал Ян в интервью Woman.ru.