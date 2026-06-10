«Это ниже плинтуса»: кому досталось жилье Юлии Началовой, которое бывший муж делил с ее дочерью и как с этим связана Лариса Долина
Уход из жизни Юлии Началовой обернулся громким скандалом вокруг элитной недвижимости. Главными претендентами на имущество стали её несовершеннолетняя дочь Вера и бывший возлюбленный артистки, хоккеист Александр Фролов. Едва пережив утрату матери, девочка была вынуждена вступить в жёсткую судебную тяжбу, где на кону стояли не только квадратные метры, но и память о знаменитой певице. Почему бывший хоккеист решил судиться с юной наследницей звезды 90-х годов и чем закончилась борьба за элитную жилплощадь, читайте в материале «Радио 1».
Громкий развод и новая любовь: личная драма Юлии НачаловойПосле неудачного первого брака с музыкантом и певцом Дмитрием Ланским, Юлия обрела семейное счастье с футболистом Евгением Алдониным: в 2006 году они поженились, а вскоре у пары родилась дочь Вера. Однако эта идиллия продлилась недолго. В 2011 году союз официально распался, решающим фактором стал роман певицы с хоккеистом Александром Фроловым. Сама Началова позже признавалась, что брак с Алдониным начал рушиться гораздо раньше, но именно публичная демонстрация новых отношений и совместные снимки в СМИ нанесли ему окончательный удар. Обретя свободу, артистка без колебаний последовала за избранником, переехав в Омск, где Фролов выступал за местный хоккейный клуб. При этом певица не прекращала творческую деятельность: параллельно с переездами она записывала новый альбом в США и продолжала давать концерты в Москве.
Как любовь и роковая сделка переплелись в судьбе певицыВ беседах с журналистами певица с ноткой печали признавалась, что уже и сама не может определить, где её настоящий дом.
«У нас похожие в какой-то мере профессии: я — разъездная, он — тоже. Мы оба привыкли к кочевому образу жизни, к вечному отсутствию дома», — рассказывала Юлия Началова в интервью изданию «Мир новостей».При этом Началова охотно делилась о том, как она счастлива в новых отношениях, отмечая, что поначалу всё развивалось удивительно гладко и без потрясений.
«Я чувствую себя защищённой, что называется, за каменной стеной. И сейчас рядом со мной именно такой человек», — заявила артистка изданию «Экспресс-газета».В Москве они с дочерью Верой жили в просторной квартире, подаренной бывшим мужем, и даже сумели выстроить тёплые отношения с наследницей Фролова от первого брака. Однако за этой семейной идиллией скрывалась роковая сделка. Мечтая о масштабном сольном концерте, исполнительница взяла у возлюбленного в долг 20 миллионов рублей. В качестве гарантии возврата средств она переписала на хоккеиста половину своей квартиры, что впоследствии и стало причиной громкого имущественного спора.
При этом для широкой публики эта история преподносилась по-другому: по словам певицы, концерт — проявление щедрости возлюбленного, без какого-либо упоминания о деньгах и обязательствах.
«Спасибо Александру Фролову, который не поскупился для любимой», — приводит слова Началовой «Live.ru».
Почему отец Началовой назвал поведение хоккеиста недостойным, а Долина — «ниже плинтуса»Отношения Юлии Началовой и Александра Фролова завершились в 2016 году. После расставания чемпион мира потребовал половину элитной квартиры певицы, подкрепив свои права долговыми документами и детальным расчётом совместных трат, вплоть до походов в рестораны. Эту ситуацию эмоционально прокомментировала Лариса Долина в шоу «Док-Ток» на Первом канале.
«Я вообще не понимаю, как мужчина может докатиться до того, чтобы требовать от женщины деньги за то, что он водил её по ресторанам, возил на острова. Это ниже плинтуса», — заявляла Лариса Долина в эфире.Нервные потрясения на этом фоне серьёзно подорвали здоровье певицы. Незадолго до своего ухода из жизни Началова призналась пиар-директору, что переоформила квартиру в состоянии аффекта, не до конца осознавая последствий сделки, и попросила обнародовать подробности отношений с Фроловым. Также Юлия рассказала, что возлюбленный в итоге бросил её из-за подруги. После смерти исполнительницы хита «Герой не моего романа» общественность взывала к совести хоккеиста, призывая отказаться от квадратных метров в пользу осиротевшей Веры. Споры вокруг того, кому достанется квартира, разгорелись нешуточные — на кону было благополучие ребёнка, оставшегося без родительской защиты. Но вопреки всему Фролов не отказался от своей доли в квартире и не пошёл на примирение с семьёй Началовой. Он продолжал настаивать на своих правах совладельца. Отец певицы Виктор Началов также называл поведение Фролова недостойным.
«Когда Юля была жива, они могли ругаться. Но теперь Юли нет, а он хочет бодаться с 12-летней Верой. Это отвратительно», — приводит слова продюсера «ТВЦ».
Как продолжается спор спустя годыСпор о недвижимости длится до сих пор: экс-игрок НХЛ настаивает на возврате долга, а родители певицы, не сумев продать квартиру за 87 миллионов рублей, были вынуждены сдать её в аренду. На сегодняшний день жильё по-прежнему находится в долевой собственности хоккеиста и дочери артистки.
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Сам Фролов с 2021 года обосновался в США, где создал новую семью. Для 19-летней Веры эта ситуация остаётся болезненной, ведь она лишилась полноценного наследства. Несмотря на непреклонность бывшего возлюбленного матери, дочь признаёт: мама была искренна в чувствах к Александру, и пусть тяжесть этой сделки останется на нём.
«Мама любила этого человека. Почти семь лет мы были одной семьёй. Я подружилась с его дочкой. Так, как он поступил с мамой во всех аспектах, должно остаться на его же совести», — цитирует слова Веры «7 Дней.ру».