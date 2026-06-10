«Это ниже плинтуса»: кому досталось жилье Юлии Началовой, которое бывший муж делил с ее дочерью и как с этим связана Лариса Долина

10 июня 2026, 17:47

Юлия Началова (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Уход из жизни Юлии Началовой обернулся громким скандалом вокруг элитной недвижимости. Главными претендентами на имущество стали её несовершеннолетняя дочь Вера и бывший возлюбленный артистки, хоккеист Александр Фролов. Едва пережив утрату матери, девочка была вынуждена вступить в жёсткую судебную тяжбу, где на кону стояли не только квадратные метры, но и память о знаменитой певице. Почему бывший хоккеист решил судиться с юной наследницей звезды 90-х годов и чем закончилась борьба за элитную жилплощадь, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Громкий развод и новая любовь: личная драма Юлии Началовой Как любовь и роковая сделка переплелись в судьбе певицы Почему отец Началовой назвал поведение хоккеиста недостойным, а Долина — «ниже плинтуса» Как продолжается спор спустя годы

Громкий развод и новая любовь: личная драма Юлии Началовой



Евгений Алдонин и певица Юлия Началова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Как любовь и роковая сделка переплелись в судьбе певицы

«У нас похожие в какой-то мере профессии: я — разъездная, он — тоже. Мы оба привыкли к кочевому образу жизни, к вечному отсутствию дома», — рассказывала Юлия Началова в интервью изданию «Мир новостей».

«Я чувствую себя защищённой, что называется, за каменной стеной. И сейчас рядом со мной именно такой человек», — заявила артистка изданию «Экспресс-газета».



Юлия Началова с дочерью (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Спасибо Александру Фролову, который не поскупился для любимой», — приводит слова Началовой «Live.ru».

Почему отец Началовой назвал поведение хоккеиста недостойным, а Долина — «ниже плинтуса»

«Я вообще не понимаю, как мужчина может докатиться до того, чтобы требовать от женщины деньги за то, что он водил её по ресторанам, возил на острова. Это ниже плинтуса», — заявляла Лариса Долина в эфире.



Юлия Началова с отцом (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

«Когда Юля была жива, они могли ругаться. Но теперь Юли нет, а он хочет бодаться с 12-летней Верой. Это отвратительно», — приводит слова продюсера «ТВЦ».

Как продолжается спор спустя годы

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«Мама любила этого человека. Почти семь лет мы были одной семьёй. Я подружилась с его дочкой. Так, как он поступил с мамой во всех аспектах, должно остаться на его же совести», — цитирует слова Веры «7 Дней.ру».