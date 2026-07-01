«Это он виноват в смерти»: семья мачехи отобрала наследство у дочери Дедюшко и требует компенсацию. Что на самом деле произошло в ночь гибели актера?

01 июля 2026, 15:01

Александр Дедюшко (Фото: кадр из фильма «Албанец»)

Все, кто знал Александра Дедюшко, помнят его как человека, не теряющего надежды. Актёр верил в завтрашний день, ставил цели и не пасовал перед трудностями. Семейное счастье пришло к нему поздно — только после 30 лет артист встретил женщину, которая стала его второй женой и подарила сына. Однако спустя восемь лет произошла невосполнимая трагедия. Вся семья погибла в жуткой автомобильной аварии. Как сложилась судьба единственной дочери звезды и почему она не получила наследства, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что общего у автослесаря, таксиста и звезды боевиков? Почему дочь Александра Дедюшко обращалась к отцу по имени? Почему дочь Дедюшко отказалась от наследства и носит фамилию матери?

Что общего у автослесаря, таксиста и звезды боевиков?



Александр Дедюшко (Фото: кадр из фильма «‎ДМБ»‎)

Почему дочь Александра Дедюшко обращалась к отцу по имени?

Жена младше собственной дочери: почему Игорь Николаев до сих пор содержит 47-летнюю наследницу и куда пропала его первая супруга

Почему дочь Дедюшко отказалась от наследства и носит фамилию матери?