«Это он виноват в смерти»: семья мачехи отобрала наследство у дочери Дедюшко и требует компенсацию. Что на самом деле произошло в ночь гибели актера?
Все, кто знал Александра Дедюшко, помнят его как человека, не теряющего надежды. Актёр верил в завтрашний день, ставил цели и не пасовал перед трудностями. Семейное счастье пришло к нему поздно — только после 30 лет артист встретил женщину, которая стала его второй женой и подарила сына. Однако спустя восемь лет произошла невосполнимая трагедия. Вся семья погибла в жуткой автомобильной аварии. Как сложилась судьба единственной дочери звезды и почему она не получила наследства, читайте в материале «Радио 1».
Что общего у автослесаря, таксиста и звезды боевиков?Александр Дедюшко появился на свет в белорусском городе Волковыске. Его воспитанием занималась мать-продавщица, которая в одиночку растила двух сыновей. Женщина делала упор на спортивные занятия. Однако мальчик тяготел к творчеству и в школе при каждом удобном случае с удовольствием выходил на сцену читать стихи перед публикой. После школы юноша загорелся мечтой покорить Москву. Он хотел стать актёром и отправился подавать документы в столичный вуз. К сожалению, парень просчитался со сроками и опоздал на экзамены. Возвращаться в родной город не захотел, Саша остался в мегаполисе и начал готовиться к поступлению в следующем году.
Сначала трудился автослесарем, а затем его призвали в армию. После службы история повторилась: из-за подготовки к Олимпиаде сроки приёма снова сдвинулись, и Дедюшко снова не поступил. Тогда Александр устроился на завод и записался в местный театральный кружок. Там он познакомился с педагогом, который порекомендовал попробовать свои силы в театральном институте провинциального города. Целеустремлённый молодой человек прислушался к наставнику и уехал в Горький. Летом 1983 года Александр поступил в театральное училище, которое окончил через 3,5 года. По распределению попал во Владимирский театр драмы. Через несколько лет Дедюшко вернулся в столицу и в 1995 году был принят в труппу МХАТа им. А.П. Чехова. Но театральная карьера не задалась, актёру доставались лишь эпизодические роли, а зарплаты едва хватало на жизнь. Чтобы свести концы с концами, мужчина подрабатывал в такси и перегонял машины из Беларуси. Настоящий успех пришёл к нему после выхода сериала «Оперативный псевдоним». Все заработанные деньги звезда боевиков вкладывал в строительство большого дома, куда мечтал перевезти свою семью.
Почему дочь Александра Дедюшко обращалась к отцу по имени?Свою первую жену Александр встретил ещё в студенческие годы. Людмила Томилина была старше его на курс и считалась главной красавицей института. За ней ухаживало множество парней, но Дедюшко сумел завоевать сердце девушки. В 1986 году молодые люди сыграли свадьбу. Однако вскоре начались первые испытания.
После получения диплома Людмилу направили на работу в Ярославль, а через год мужу пришлось уехать во Владимир, и жизнь на расстоянии разрушила брак. Даже рождение дочери Ксении в 1991 году не спасло ситуацию. Вскоре актёр влюбился в другую женщину. Томилина не смогла простить измену, но тем не менее бывшие супруги сохранили дружеские отношения ради общего ребёнка. Александр всегда активно участвовал в воспитании дочери. Однако, несмотря на постоянное присутствие отца, Ксения так и не стала называть его папой и обращалась к нему просто по имени. В конце 1996 года Дедюшко поехал во Владимир, чтобы отметить Новый год в компании друзей.
В местном общежитии герой криминальных сериалов познакомился с молодой актрисой Светланой Чернышковой. Девушке тогда было всего 20 лет. Их роман развивался очень стремительно, и вскоре Александр предложил избраннице переехать к нему. На тот момент у актёра не было стабильного заработка и собственного жилья, но возлюбленная решила рискнуть ради любви. В 1999 году пара официально оформила отношения, а уже через месяц у них родился сын Дмитрий.
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Постепенно финансовое положение семьи начало улучшаться. Накопив деньги со съёмок в рекламе, Александр купил комнату в коммунальной квартире. Чуть позже выкупил ещё одну. В 2006 году артист приобрёл земельный участок и начал строить большой дом. В это же время карьера звезды стремительно взлетела. Ему стали предлагать множество главных ролей. Жена Светлана тоже время от времени появлялась в сериалах, а их сын Дима часто сопровождал мать на съёмках.
Почему дочь Дедюшко отказалась от наследства и носит фамилию матери?Осенью 2007 года лауреат премии ФСБ Александр Дедюшко, его супруга Светлана и маленький сын Дима возвращались из Владимира в Москву. Старшая дочь Ксения осталась дома. Позже в эфире телеканала «Россия 1» она рассказала, что должна была провести выходные с родителем, его женой и маленьким ребёнком, однако за два дня до этого слегла с температурой, и поездку пришлось отменить. Артист очень торопился: на вокзале их уже ждали родители Светланы, приехавшие в столицу. В пути автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. 45-летний Александр, 30-летняя Светлана и восьмилетний Дима скончались на месте.
Опознать погибших удалось только по мобильному телефону мальчика, где был сохранен номер его тёти. Эта трагедия стала страшным ударом для всех близких, но настоящее потрясение вызвало поведение родственников второй жены. Первая супруга актёра вспоминала, что родители Светланы раньше редко навещали семью, а после аварии тут же переехали в загородный дом Дедюшко. Сестра погибшей актрисы заняла комнаты в московской коммунальной квартире. Мать Александра и его дочь Ксения не захотели судиться и добровольно отказались от наследства. Родственники погибшего попросили лишь вернуть семейные фотографии и памятные вещи.
Однако новые «хозяева» жизни отказали им даже в этой малой просьбе. Более того, родители Светланы начали требовать от пожилой матери артиста денежную компенсацию. Они цинично заявляли, что именно Александр виноват в гибели их дочери и внука. Мать пережила сына на десять лет и до самого конца оплакивала его.
Дочь Ксения пробовала себя в актёрской профессии и даже поступила в театральный институт. Но вскоре поняла, что сцена не для неё, и перевелась в технический вуз. Сегодня молодая женщина работает в сфере газоавтоматики. Наследница артиста избегает публичности и носит фамилию матери. Сейчас ей 35, и те, кто знал Александра, часто говорят: она вылитый отец.