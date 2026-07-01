Жена младше собственной дочери: почему Игорь Николаев до сих пор содержит 47-летнюю наследницу и куда пропала его первая супруга
Первая жена Игоря Николаева Елена Кудряшова поддерживала композитора в начале его карьеры, но их семейная жизнь осталась в тени громких романов пианиста с Наташей Королёвой и Юлией Проскуряковой. Их общая дочь Юлия в 47 лет не имеет ни мужа, ни работы и проживает в США на содержании отца. Почему поэт до сих пор помогает взрослой наследнице, расскажет «Радио 1».
Что разрушило брак Игоря Николаева с женщиной, которая была рядом с ним с детстваНиколаев и его первая супруга учились в одном классе в городе Холмск на Сахалине. Игорь с юных лет играл на скрипке и сочинял первые мелодии. Елена находилась рядом с ним с самого детства. Их роман развивался очень стремительно. Едва получив школьные аттестаты, молодые люди поженились. Торжество состоялось в 1978 году, а совсем скоро у молодой пары родилась дочь Юлия. Начинающий музыкант в то время уже много работал, чтобы прокормить семью и накопить на жилье, в том числе играл в ресторанах. В начале 80-х годов клавишник принял решение перевезти жену и ребёнка в Москву. Казалось, жизнь наконец-то налаживается. Композитор писал хиты для Аллы Пугачёвой, его имя гремело на всю страну, а супруга занималась домашними делами и воспитанием ребёнка. С ростом популярности Николаева отношения с женой ухудшились. Аранжировщику казалось, что жена слишком «домашняя», в то время как он хотел видеть рядом яркую женщину. У композитора стали появляться любовницы. В конце 80-х годов Николаев познакомился с 16-летней Наташей Королёвой. Чувство вспыхнуло мгновенно и с огромной силой.
По словам общих знакомых, Елена долгое время закрывала глаза на измены мужа; молодая женщина отчаянно надеялась сохранить брак. Однако в начале 90-х, когда их общей дочери исполнилось 13 лет, супруги официально развелись. Сам композитор спустя годы признавался, что поступил тогда подло. Он был слишком молод и глуп, чтобы оценить всю ценность того, что имел.
Почему Елена Кудряшова не слушает песни НиколаеваВ отличие от многих бывших жён знаменитостей, первая супруга артиста не стала устраивать громких скандалов и писать откровенные мемуары. Она предпочла начать жизнь с чистого листа. Вместе с дочерью она уехала в Майами, чтобы навсегда оставить болезненное прошлое позади. Там встретила американца, вышла за него замуж и обрела долгожданное семейное спокойствие. Имя своего нового избранника Елена предпочла не афишировать. С Игорем поддерживать отношения не стала.
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По слухам, школьная любовь композитора принципиально не смотрит телевизионные интервью и не слушает новые песни. Воспоминания о былом до сих пор причиняют Кудряшовой слишком сильную боль. Несмотря на это, женщина проявила невероятную мудрость и никогда не настраивала общего ребёнка против отца.
Девочка всегда могла свободно общаться с папой, приезжать к нему в гости и проводить школьные каникулы. Сегодня Елена наслаждается размеренной жизнью во Флориде, не даёт интервью и избегает любых публичных заявлений. Её повседневные будни состоят из обычных домашних хлопот, неспешных прогулок и редких, но тёплых встреч с повзрослевшей дочерью.
С кем живёт дочь Николаева в Майами, и кто её содержитЮлия Николаева, дочь исполнителя хита «Выпьем за любовь» от первого брака, в юности пыталась построить музыкальную карьеру и даже писала песни для популярных исполнителей. Однако позже она разочаровалась в шоу-бизнесе и уехала к матери в США. В Америке девушка получила образование фармацевта, прошла строгий конкурсный отбор и устроилась на работу в престижный госпиталь. Обучение наследницы полностью оплачивал отец.
Ходят слухи, что квартиру в Майами тоже купил он, да и вообще до сих пор помогает старшей дочери материально. Обосновавшись в США и приезжая в Россию лишь изредка, Юлия встретила свою любовь именно за океаном. В 2005 году фармацевт вышла замуж за гражданина Америки, который был старше на 18 лет. Детей у пары не было, а после десяти лет совместной жизни супруги расстались мирно, сохранив дружеские отношения.
«Я долго грустила, не могла смириться, но поняла, что прошлого не вернёшь. И вот снова в поиске. Но в браке супруг всегда меня поддерживал, был очень внимательным. Возможно, что нашей совместной жизни повредила слишком большая разница в возрасте. Муж очень юморной и весёлый человек, но в последнее время чувствовал себя дискомфортно из-за того, что он на 18 лет старше меня. Сейчас нашёл себе ровесницу и говорит, что счастлив», — признавалась Юлия «Экспресс газете».С тех пор живёт бывшая супруга Джона одна, точнее, с тремя кошками и собакой. Об этом поведал Игорь Николаев, когда разместил в своём блоге фотографию Юли с питомцами.
«В Майами все, как у нас, — трава зелёная, лето жаркое! Моя старшая дочка Юля поделилась со мной фото со своими питомцами — три кошки и собака Эйва. А я делюсь с вами», — подписал фотографию музыкант.
По слухам, Николаев ежемесячно отправляет дочери около пяти тысяч долларов — сумма, позволяющая ей жить без нужды. Психологи предполагают, что за этим стоит годами не отпускающее чувство вины. Официальных подтверждений этим домыслам нет. Когда композитор женился на Юлии Проскуряковой, многие ждали конфликта: новая избранница отца оказалась на четыре года младше его собственной дочери. Но вместо скандала случилось нечто иное — женщины с одинаковыми именами подружились. Их связали музыка, близкие взгляды и появление маленькой Вероники. Единокровную сестрёнку экс-супруга американца обожает (разница у них 37 лет) и балует.