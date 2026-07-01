Жена младше собственной дочери: почему Игорь Николаев до сих пор содержит 47-летнюю наследницу и куда пропала его первая супруга

01 июля 2026, 16:49

Игорь Николаев (Фото: Инстаграм*@igor_nikolaev_music)

Первая жена Игоря Николаева Елена Кудряшова поддерживала композитора в начале его карьеры, но их семейная жизнь осталась в тени громких романов пианиста с Наташей Королёвой и Юлией Проскуряковой. Их общая дочь Юлия в 47 лет не имеет ни мужа, ни работы и проживает в США на содержании отца. Почему поэт до сих пор помогает взрослой наследнице, расскажет «Радио 1».





Содержание Что разрушило брак Игоря Николаева с женщиной, которая была рядом с ним с детства Почему Елена Кудряшова не слушает песни Николаева С кем живёт дочь Николаева в Майами, и кто её содержит

Что разрушило брак Игоря Николаева с женщиной, которая была рядом с ним с детства



Дочь Игоря Николаева Юлия (Фото: Инстаграм*@igor_nikolaev_music)

Почему Елена Кудряшова не слушает песни Николаева

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С кем живёт дочь Николаева в Майами, и кто её содержит



Игорь Николаев с супругой и дочерьми (Фото: Инстаграм @igor_nikolaev_music)

«Я долго грустила, не могла смириться, но поняла, что прошлого не вернёшь. И вот снова в поиске. Но в браке супруг всегда меня поддерживал, был очень внимательным. Возможно, что нашей совместной жизни повредила слишком большая разница в возрасте. Муж очень юморной и весёлый человек, но в последнее время чувствовал себя дискомфортно из-за того, что он на 18 лет старше меня. Сейчас нашёл себе ровесницу и говорит, что счастлив», — признавалась Юлия «Экспресс газете».

«В Майами все, как у нас, — трава зелёная, лето жаркое! Моя старшая дочка Юля поделилась со мной фото со своими питомцами — три кошки и собака Эйва. А я делюсь с вами», — подписал фотографию музыкант.