«Заберите свою дочь»: Марат Башаров вновь угодил в скандал. За что ведущего «Битвы экстрасенсов» требуют выгнать с ТВ и какую правду он раскрыл о своих женах

01 июля 2026, 17:06

Марат Башаров (Фото: Инстаграм* @marabash1)

Депутат Госдумы Ксения Горячева требует пересмотреть целесообразность участия Марата Башарова в федеральных телевизионных проектах. Главным поводом для такого шага стали регулярные обвинения артиста в домашнем насилии — подобные скандальные истории преследуют его уже более десяти лет. Что сам ведущий думает об инициативе и как отвечает на подозрения в рукоприкладстве, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Звезда ТНТ и обвинения в насилии: биография Марата Башарова Марат Башаров избивал своих жён? Депутат Горячева о том, почему Башаров не должен быть на ТВ Срок давности прошёл: позиция Башарова

Звезда ТНТ и обвинения в насилии: биография Марата Башарова

Марат Башаров избивал своих жён?

«Я ей врезал. Не бил много раз. Я ей врезал один раз, позвонил ее отцу и сказал: «Заберите, пожалуйста, свою дочь». Это была истерика», — признался телеведущий в беседе с Лерой Кудрявцевой.



Марат Башаров с женой и сыном (Фото: Инстаграм* @marabash1)

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Депутат Горячева о том, почему Башаров не должен быть на ТВ

«Прошу сообщить, существуют ли в вашей организации внутренние этические стандарты или критерии, регулирующие участие в телевизионных проектах лиц, публично связанных с фактами домашнего насилия и иных форм насильственного поведения», — говорится в обращении.

«Домашнее насилие не должно оставаться без последствий. И эти последствия — не только юридическая ответственность, но и отношение общества к тем, кто совершил насилие. Нельзя считать, что если прошло несколько лет, то все забылось. Эта история длится уже много лет. Но время не делает её менее важной. Если спустя годы общество продолжает возвращаться к этому вопросу, значит, тогда он так и не был решён», — заявила депутат Ксения Горячева.

Срок давности прошёл: позиция Башарова



Марат Башаров (Фото: Инстаграм* @marabash1)

«Меня давно наказали. После того инцидента в 2018 году меня лишили очень многих работ. Срок давности уже прошёл», — говорил Марат изданию «StarHit».