«Заберите свою дочь»: Марат Башаров вновь угодил в скандал. За что ведущего «Битвы экстрасенсов» требуют выгнать с ТВ и какую правду он раскрыл о своих женах
Депутат Госдумы Ксения Горячева требует пересмотреть целесообразность участия Марата Башарова в федеральных телевизионных проектах. Главным поводом для такого шага стали регулярные обвинения артиста в домашнем насилии — подобные скандальные истории преследуют его уже более десяти лет. Что сам ведущий думает об инициативе и как отвечает на подозрения в рукоприкладстве, читайте в материале «Радио 1».
Звезда ТНТ и обвинения в насилии: биография Марата БашароваМарат Башаров родился в Москве в 1974 году в простой семье: мать — повар, отчим — слесарь. Начинал с юрфака МГУ, но в 1992 году ушёл в «Щепку». Дебютировал у Михалкова, снимался в громких проектах: «Ворошиловский стрелок», «Свадьба», «72 метра» и «Турецкий гамбит». В 2009 году Башаров пришёл в «Битву экстрасенсов» на смену Михаилу Пореченкову, и это шоу, ставшее одним из флагманов ТНТ, принесло ему всенародную узнаваемость.
В 2012 году Марату присвоили звание заслуженного артиста Татарстана. У артиста было три законных брака. В вух из них бывшие жены обвиняли его в рукоприкладстве.
Марат Башаров избивал своих жён?Первой женой Башарова стала Елизавета Круцко. Ради мужа она приняла ислам и взяла имя Лейла. В 2004 году у них родилась дочь Амели. Несмотря на наличие семьи, во время участия в шоу «Звёзды на льду» Башаров начал роман с фигуристкой. Елизавета знала об этом, но хранила молчание. Пара рассталась в 2009 году.
Сведений о рукоприкладстве в этом браке нет. Второй союз с внучкой известного актёра Эммануила Виторгана Екатериной Архаровой закончился громким скандалом: актриса попала в больницу с тяжёлыми травмами после избиения мужем, которое сам Башаров позже цинично прокомментировал, заявив, что это был единичный случай.
«Я ей врезал. Не бил много раз. Я ей врезал один раз, позвонил ее отцу и сказал: «Заберите, пожалуйста, свою дочь». Это была истерика», — признался телеведущий в беседе с Лерой Кудрявцевой.После развода с Екатериной Архаровой, который состоялся в марте 2015 года, Марат Башаров женился в третий раз на своей поклоннице Елизавете Шевырковой. В 2016 году в их семье родился сын Марсель, а в 2017 году молодые люди сыграли свадьбу. Но и этот брак сопровождался регулярными побоями. В 2017 году Елизавета была вынуждена обратиться в больницу с травмой руки. В декабре 2018 года ситуация достигла нового уровня. Башаров, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, избил жену и сломал женщине нос. Ей с маленьким сыном на руках пришлось в буквальном смысле спасаться бегством от разъярённого супруга. Брат Елизаветы позже рассказал, что его сестра всегда старательно скрывала побои даже от самых близких людей.
По словам родственника, насилие в их семье происходило уже не в первый раз. В прошлом году Башаров сильно повредил супруге палец, и тогда она оказалась на больничной койке. Но сейчас ситуация стала намного хуже — закрытый перелом носа, и опять же всё это произошло на глазах у сына.
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В 2019 году после публикации этих шокирующих сообщений артиста всё-таки отстранили от ряда театральных ролей.
Депутат Горячева о том, почему Башаров не должен быть на ТВВ своём официальном запросе политик Горячева сформулировала вопрос, направленный не только к конкретному холдингу, но и к индустрии в целом.
«Прошу сообщить, существуют ли в вашей организации внутренние этические стандарты или критерии, регулирующие участие в телевизионных проектах лиц, публично связанных с фактами домашнего насилия и иных форм насильственного поведения», — говорится в обращении.Официального ответа на обращение пока не последовало.
«Домашнее насилие не должно оставаться без последствий. И эти последствия — не только юридическая ответственность, но и отношение общества к тем, кто совершил насилие. Нельзя считать, что если прошло несколько лет, то все забылось. Эта история длится уже много лет. Но время не делает её менее важной. Если спустя годы общество продолжает возвращаться к этому вопросу, значит, тогда он так и не был решён», — заявила депутат Ксения Горячева.
Срок давности прошёл: позиция БашароваСегодня Марат по-прежнему ведёт «Битву экстрасенсов» и участвует в других проектах. Сам актёр в июле 2024 года признавался, что последствия скандалов до сих пор сказываются на его карьере.
«Меня давно наказали. После того инцидента в 2018 году меня лишили очень многих работ. Срок давности уже прошёл», — говорил Марат изданию «StarHit».Ведущий шоу «Битва экстрасенсов» также добавил: «Но, видимо, люди, подписывающие эту петицию, считают себя вершителями судеб. Мне их жалко, потому что им действительно нечем заняться. А ведь я пошёл на передачу, открыл им свою душу, рассказал всю правду, ничего не утаил, не наврал».
Петиция была создана после откровенного интервью Башарова в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Мужчина приносил извинения бывшим жёнам и благодарил их за то, что они позволили себе отпустить обиду.